ワシントンD.C.： カンザスシティ・カレントは、初のNWSL優勝を目指して「ロウディ・アウディ」に乗り込んだ。そして、トロフィーを手に、自分たちの祝勝会を開くことになった。

土曜日、ヴァネッサ・ディベルナルドの曲がり込むCKと、デビーニャのアディショナルタイムのゴールで、ワシントン・スピリットに2-1で勝利。カレントはクラブ史上初のタイトルを獲得した。一方、3大会連続で決勝に進んだスピリットは、今度はホームで再び痛い敗戦を喫した。

キックオフ前、アメリカ女子代表のエマ・ヘイズ監督は、カンザスシティを危険な相手にしている強みを指摘していた。

「カンザスシティは手ごわいチームです。特に直近の7試合はそう。トランジションだけでなく、個々の能力とメンタリティーも備えています」とヘイズ監督は語った。

アウディ・フィールドでは、その両方がカレントに必要だった。スタジアムは「ロウディ」の呼び名にふさわしい熱気に包まれ、激しい前半45分間で両チーム合わせて19回のファウルが記録された。NWSLプレーオフの前半としては史上最多だ。どちらも均衡を破れなかった。\

しかし後半開始直後、ディベルナルドが空気を変えた。CKがファーポストの内側に曲がり込み、カンザスシティが先制。スピリットはホームのファンの前で追う展開となった。

そして試合終盤、両チームのサポーターが最後まで息をのむ展開が待っていた。

アディショナルタイム7分、抜け出したデビーニャが決めて2-0。スピリットはぼう然とし、アウディ・フィールドは静まり返った。その1分後、トリニティ・ロッドマンがワシントンの1点を返し、ホームの観客は一時的に声を取り戻した。

だが、カレントは逃げ切った。ワシントンのタイトル待ちは続き、カンザスシティの待ち時間はついに終わった。

GOALがワシントンD.C.での勝者と敗者を振り返る…