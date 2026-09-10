MLS総括：リオネル・メッシのインテル・マイアミとロベルト・レバンドフスキのシカゴ・ファイアーは1-1のドロー決着、カバン・サリバンのフィラデルフィア・ユニオンはFCシンシナティに5発
メジャーリーグサッカーのスターたちが、水曜夜に躍動した。
ロベルト・レヴァンドフスキ、アントワーヌ・グリーズマン、リオネル・メッシ、カゼミーロはいずれも存在感を示した。リーグ最年少のスター、カバン・サリバンも2アシストを記録。MLS各地でミッドウィークのリーグ戦が慌ただしく行われる中、ビッグネーム、ビッグゴール、ビッグモーメントがそろった一夜となり、そのスター性が全体の流れを決定づけた。
最もスターが集結した試合が行われたのは、もちろんシカゴだった。レヴァンドフスキ擁するファイアーが、メッシのインテル・マイアミを迎え、6万3094人の観衆が詰めかけた。レヴァンドフスキは序盤に役割を果たし、メッシはカゼミーロとの連係で応じた。しかし、最後は決着がつかなかった。
一方で、ユニオンとFCシンシナティの一戦では明暗が大きく分かれ、さらにリーグ最高のチームであるナッシュビルSCも、自ら屈辱的な結果を味わう側に回った。GOAL は、MLSの水曜夜の試合から主なトピックを振り返る。
メッシとレバンドフスキのMLS第1節は引き分けに終わる
ファンはメッシ見たさに足を運ぶ傾向があるが、ソルジャー・フィールドを埋めた6万人超の観衆のかなり多くが、レヴァンドフスキを見るためでもあったと考えて間違いない。両者とも見せ場は作ったが、シカゴとマイアミが勝ち点3を得るには十分ではなかった。
先に結果を出したのはポーランドのスターだった。開始10分でネットを揺らし、MLSカップ王者として連覇を狙う相手に対して、ホームのファンに大きな勢いをもたらした。ファイアーはその勢いのままハーフタイムまで持ち込んだが、後半開始からわずか2分後、メッシが現れる。CKからカゼミロのゴールをアシストし、同点に追いついた。その後は両チームを分けるものはなく、実際のところ引き分けは妥当だったと言える。
両チームにとって、プレーオフでの順位争いを考えれば勝ち点は欲しかった。それでも、水曜の一戦は、史上最高クラスの2人を擁したプレーオフの前哨戦を思わせる内容で幕を閉じた。
グリーズマンがアトランタでオーランドをけん引
オーランド・シティはアトランタ・ユナイテッド戦で5度ボールをゴールに押し込んだ。悪い知らせは、そのうち2つが自陣ゴールだったことだ。良い知らせは、残る3つがアトランタのゴールに決まり、その過程でスターのアントワーヌ・グリーズマンもきっちり得点を重ねたことだった。
グリーズマンは決勝点を含む2得点を記録し、オーランド・シティはアトランタに乗り込んで7万人を超える観衆の前で3-2の勝利を挙げた。この2得点でグリーズマンは直近4試合で6ゴールとなり、各所で混乱が起きたこともあって、水曜日の2発の価値は非常に大きかった。
このフランス人スターは引き続き入場料を払う価値のある存在であり、勢いに乗るオーランド相手に厳しい一戦を耐えたアトランタ・ユナイテッドのファンにとっては、例外かもしれない。
ダミアーニがサリバン兄弟の助けを受けてハットトリック達成
レッドカードは試合を変える。しかし最近の調子を見れば、フィラデルフィア・ユニオンはFCシンシナティ相手に得点するのに数的優位を必要としていなかった。もっとも、それが訪れるとゴールは次々に生まれ、サリバン兄弟もその実現にしっかりと関わった。
最終的には5-0で終了し、そのうち3点をブルーノ・ダミアーニが記録。ミラン・イロスキも1点を挙げた。もちろん注目はサリバン兄弟に集まり、兄のクインが1点、弟のカバンが2アシストを記録し、この大勝に貢献した。
言うまでもなく、今のMLSで最も話題となっているのがカバン・サリバンであり、それには十分な理由がある。この試合では5度のチャンスを創出し、2アシストに値する以上の働きを見せた。その活躍は、直近3試合で3ゴールという好調ぶりにさらに上積みするものだった。これがシーズンを通して続いていたならユニオンがどの位置にいたのかと考えさせられるが、重要なのはそれが今起きているということだ。そして、この攻撃陣が結果を生み出し続ける限り、それはこれからも続いていく。
トロントで大番狂わせ
ナッシュビルSCはめったに負けない。トロントFCは先月までほとんど勝てていなかった。だが、ここはMLSである。つまり、番狂わせは常に起こり得るということだ。そして、これは大きな番狂わせだった。
エミリオ・アリスティサバルの後半アディショナルタイム弾により、トロントFCはカナダでナッシュビルを2-1で撃破した。敗れたナッシュビルにとって、これは今季3敗目であり、4月以降では2敗目となった。さらに、この日はプレーオフ進出を決める可能性もあったが、もちろんそれは実現しなかった。
トロントFCにとって、この勝利は望みをつなぐものとなった。クラブはここ最近好調で、プレーオフ圏争いに一気に食い込んでいる。今からプレーオフまでの間には何が起きてもおかしくない。この結果は、そのことを改めて強く印象づけるものとなった。