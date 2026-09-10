メジャーリーグサッカーのスターたちが、水曜夜に躍動した。

ロベルト・レヴァンドフスキ、アントワーヌ・グリーズマン、リオネル・メッシ、カゼミーロはいずれも存在感を示した。リーグ最年少のスター、カバン・サリバンも2アシストを記録。MLS各地でミッドウィークのリーグ戦が慌ただしく行われる中、ビッグネーム、ビッグゴール、ビッグモーメントがそろった一夜となり、そのスター性が全体の流れを決定づけた。

最もスターが集結した試合が行われたのは、もちろんシカゴだった。レヴァンドフスキ擁するファイアーが、メッシのインテル・マイアミを迎え、6万3094人の観衆が詰めかけた。レヴァンドフスキは序盤に役割を果たし、メッシはカゼミーロとの連係で応じた。しかし、最後は決着がつかなかった。

一方で、ユニオンとFCシンシナティの一戦では明暗が大きく分かれ、さらにリーグ最高のチームであるナッシュビルSCも、自ら屈辱的な結果を味わう側に回った。GOAL は、MLSの水曜夜の試合から主なトピックを振り返る。