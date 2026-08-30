MLS総括：リオネル・メッシがニュー・スタジアムを独壇場とし、MLS初の1試合4得点 キャバン・サリバンとデヤン・ヨヴェリッチも輝く
批判に答えを示す方法は、ただ一つだ。
今季のインテル・マイアミは、あらゆる面でまとまりを欠いている。構造面でも、戦術面でも、そして論理的に見ても、決して優れたチームではない。守備には穴がある。中盤には運動量がない。ベンチにも知恵や経験が不足している。
だが、リオネル・メッシがいる。
そして、メッシの力に陰りが見え始め、今後のキャリアに関する根源的な問いがなお漂っているとしても、このアルゼンチン代表がなお卓越した選手であることに変わりはない。土曜日の一戦は、それを改めて鮮やかに思い出させた。見事なFK弾を2本決めただけでなく、この夜は4ゴールをマーク。インテル・マイアミにとっては本拠地とは言い難く、初勝利まで丸1カ月を要したヌー・スタジアムも、土曜の夜ばかりはメッシの独壇場となった。
好調な夜を過ごしたのは、彼だけではない。シアトルでの新戦力、フィラデルフィアのカオスなティーンエイジャー、そしてカナダの歴戦のベテランも、それぞれ強い印象を残した。
GOALが、週末のMLSを彩った主なトピックを振り返る。
インテル・マイアミがモントリオールを粉砕
ここ数日はインテル・マイアミにとって好材料が続いている。そうした日々は、今季ここまで決して多くはなかった。
まず、インテル・マイアミの新監督としてクリスティアン“キリー”・ゴンサレスの就任が発表された。輝かしい実績を持つ人物というわけではないが、この不可解なチームを適切に導けることをほとんど示せていないギジェルモ・オジョスからの変化ではある。さらに重要なのは、チームのコンディションがやや上向いてきていることかもしれない。ヘルマン・ベルテラメが復帰。メッシも再びリズムを取り戻しつつあるようだ。そして驚くべきことに、ルイス・スアレスはこのチームをより良くしている。
どれほど良くなったのか。老朽化したモントリオールを相手に7-1と言えば十分だろう。メッシは驚異の4ゴールを記録。スアレスも1点を加えた。さらに2人の若手も得点し、MLS屈指の低迷チームの一つを相手にした一方的な大勝を締めくくった。こうした試合は、いずれどこかで起こり得たのかもしれない。必要とされていた、意地を見せるようなリベンジのパフォーマンスだ。モントリオールはその犠牲となった。そして、いつものように、その設計者はメッシだった。
デヤン・ヨヴェリッチ、シアトルデビュー戦で2得点を記録
デヤン・ヨベリッチを手放したことは、スポルティングKCにとって大きな決断だった。再建途上のチームであることは確かだが、スターFWを放出するのか。リスクの高い一手だった。そして、そのリスクがどれほどのものになり得るかを、土曜午後に思い知らされた。ヨベリッチは米北西部への600万ドルの移籍を経て、シアトルでの新生活に見事に順応。サウンダーズで2得点を挙げた。
どちらのゴールも見事だった。ボックス内で見せた、ストライカーらしい質の高いフィニッシュだった。ただ、結果にはそこまで大きく結びつかなかった。シアトルは、ロベルト・レヴァンドフスキをどう生かすのが最善かをなお模索しているシカゴ・ファイアーを相手に、勝ち点1を手にした。それでも、シーズン後半に苦しい戦いが続き、かなり意外なことにプレーオフ圏外にいるサウンダーズにとって、これは歓迎すべき後押しとなった。必要なのはヨベリッチのゴールだけではないが、2-2の引き分けは悪くないスタートだ。
カバン・サリバンは好調を維持し続けている
サリバンの評価は、これまでになく高まっている。
要するに、話はかなりシンプルだ。カバン・サリバンは並外れた才能を持つ若手であり、フィラデルフィアには彼にボールを預け、何が起こるかを見ようとする指揮官がいる。結果が常に最も洗練されたものになるとは限らない。サリバンは、来年マンチェスター・シティへ移籍した際にヨーロッパ最高峰のレベルで求められるような、冷徹なまでの効率性にはまだ達していない。
それでも、彼が非常にエキサイティングな存在であることに変わりはない。ボールを持つたびに期待感が漂う。何か特別なことが起こりそうだと、常に感じさせる。ニューヨーク・レッドブルズ戦もまさにそうだった。サリバンはこの試合のベストゴールを決めた。巧みな切り返しで左足に持ち替え、ゴール右下隅へ強烈に突き刺した。勢いに乗るユニオンは3-1で勝利した。チームはワールドカップによる中断以降、MLSで無敗を維持している。これは好材料だ。そして、その中でも最高のニュースは何か。サリバンが自信を身につけたことだ。
ミネソタ、混戦の末に勝ち点1を拾う
ミネソタで、とんでもない試合が繰り広げられた。
1時間ほどの間、オーランド・シティはアリアンツ・フィールドを悠々と渡り歩き、ミネソタ・ユナイテッドの本拠地をまるで自分たちのホームのようにした。オーランドにとって実に抜け目のない補強だったダリル・ダイクは、常にゴールの匂いを漂わせる存在感を示し、28分に得点。今月初めのクラブ復帰後初ゴールとなった。アントワーヌ・グリーズマンも後半15分に、ほとんどお決まりのような2点目を加えた。オーランドは余裕の展開だった。
だがその後、いわばどこからともなく流れが変わった。昨年の今ごろは大学サッカーでプレーしていたマーカス・カルデイラが71分、ひどい守備の末にこぼれたボールを至近距離から押し込み、チームの1点目を記録。さらにアンソニー・マーカニッチ、ケルビン・イェボアも続けて得点を挙げた。ミネソタは5分間で3ゴール。シーズンの流れを変える勝利になるかに見えた。
しかし、終盤にドラマが待っていた。2025年にトロントから加入して以降、ひそかに好調を維持してきたタイリース・スパイサーが、アディショナルタイムに今季11個目のゴール関与を記録し、試合を3-3の同点に戻した。なんという試合だったのか。
おかえり、トーマス・ミュラー
リーグスカップは、バンクーバー・ホワイトキャップスにとってやや惨憺たる結果に終わった。ローテーションの影響か、不出来だったのか、あるいはセバスティアン・ベルハルター不在による単純な不確実性が原因だったのかは別として、このカナダのチームはリーガMX勢を相手に崩れた。さらに2週間前、勢いに乗るヒューストン・ダイナモに敗れたことで、一時的な不調がスランプへと発展しかねないことも示された。
だが、彼らは見事な形で立て直した。先週はダラスを5-0で一蹴。そして今回は低調なスポルティングKCを3-0で叩いた。何より大きいのは、トーマス・ミュラーが少しずつ調子を取り戻し始めていることだ。1得点1アシストを記録し、今季のゴール関与は11に伸びた。バンクーバーは中盤の大黒柱を欠く以上、今後も苦しむことにはなりそうだ。それでも、確実に調子は上向いている。