批判に答えを示す方法は、ただ一つだ。

今季のインテル・マイアミは、あらゆる面でまとまりを欠いている。構造面でも、戦術面でも、そして論理的に見ても、決して優れたチームではない。守備には穴がある。中盤には運動量がない。ベンチにも知恵や経験が不足している。

だが、リオネル・メッシがいる。

そして、メッシの力に陰りが見え始め、今後のキャリアに関する根源的な問いがなお漂っているとしても、このアルゼンチン代表がなお卓越した選手であることに変わりはない。土曜日の一戦は、それを改めて鮮やかに思い出させた。見事なFK弾を2本決めただけでなく、この夜は4ゴールをマーク。インテル・マイアミにとっては本拠地とは言い難く、初勝利まで丸1カ月を要したヌー・スタジアムも、土曜の夜ばかりはメッシの独壇場となった。

好調な夜を過ごしたのは、彼だけではない。シアトルでの新戦力、フィラデルフィアのカオスなティーンエイジャー、そしてカナダの歴戦のベテランも、それぞれ強い印象を残した。

GOALが、週末のMLSを彩った主なトピックを振り返る。