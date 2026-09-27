インターナショナルマッチウィークは、MLSにとって少し奇妙なものだ。来年からは、世界の他リーグと同様に、すべての日程でリーグ戦を正式に中断することになる。これは良いことのように思えるし、必要とされていた措置でもある。

それまでは、リーグはとにかく進んでいく。そして、ビッグスターたちが不在となることで、彼らなしでも実際に戦えるチームはどこなのかを、図らずも試されることになる。ロサンゼルスFCはソン・フンミン抜きでも結果を出せるのか。インテル・マイアミはリオネル・メッシ不在でも勝てるのか。確かにやりにくい週末ではあるが、前線から最終ラインまで、何かを勝ち取るだけの陣容が整っているのはどこなのかが見えてくる。

そういう意味では、なかなか興味深い試運転だ。そして土曜の夜、その中でいくつか興味深い結果が生まれた。 GOALが土曜夜の主な試合を振り返る。