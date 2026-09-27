MLS総括：ナッシュビルSCが優勝候補としての実力を証明、サンディエゴFCは再び崩壊、そしてフィラデルフィア・ユニオンはカバンなしでも勝てることを示す
インターナショナルマッチウィークは、MLSにとって少し奇妙なものだ。来年からは、世界の他リーグと同様に、すべての日程でリーグ戦を正式に中断することになる。これは良いことのように思えるし、必要とされていた措置でもある。
それまでは、リーグはとにかく進んでいく。そして、ビッグスターたちが不在となることで、彼らなしでも実際に戦えるチームはどこなのかを、図らずも試されることになる。ロサンゼルスFCはソン・フンミン抜きでも結果を出せるのか。インテル・マイアミはリオネル・メッシ不在でも勝てるのか。確かにやりにくい週末ではあるが、前線から最終ラインまで、何かを勝ち取るだけの陣容が整っているのはどこなのかが見えてくる。
そういう意味では、なかなか興味深い試運転だ。そして土曜の夜、その中でいくつか興味深い結果が生まれた。 GOALが土曜夜の主な試合を振り返る。
RSLが立て直す
さて、今季でも屈指の奇妙な結果のひとつは、これで片づいた。SNS上でニューイングランド・レボリューションは本当に強いのかをめぐって大きな論争が巻き起こった週末だったが、レブスは実際かなり厳しいRSLに敗れた。RSLはザビエル・ゴゾ不在後の世界で苦しんでいる。土曜日の一戦を迎える時点で、MLSで最後に勝ったのは5月までさかのぼっていた。客観的に見ても、かなり長い期間である。
それなのに、ニューイングランドを3-0で一蹴したのだから、まったく理屈に合わない。たしかにレブスはペイトン・ミラーのスピードと勢いを欠いていた。ミラーは国際レベルではやや力負けしているようにも見えた。たしかにジャック・ハリソンも間の悪い筋肉系の負傷で離脱している。それでもニューイングランドは、低迷するRSLを倒してしかるべきだった。だが実際には、パブロ・マストロエニ監督のチームがやってのけた。見事だった。
ハニ・ムフタルがその実力を示す
というわけで、そろそろナッシュビルについて少し恐ろしい話をする時ではないだろうか。MLS史上最高のチームなのか。前線から最終ラインまで見て、このリーグがこれほど完成度の高いチームを生み出したことはあっただろうか。これほど多彩な攻撃の武器を備えたチームが。これほど創造性にあふれたチームが。 走ることをやめない セントラルMF陣に支えられたチームが。
あるかもしれない。だが、少なくともここ最近の記憶では、これほど効果的なチームを思い浮かべるのは難しい。ナッシュビルの本当に恐ろしいところはここだ。チーム最高のストライカーであるサム・サリッジは、実のところ決めるべき、あるいは決められるはずのゴール数ほどには得点していない。それはどうやら今やハニ・ムフタルの仕事らしい。ドイツ人の彼は以前から常に質の高い選手で、誰よりも速く考え、ピッチ上のほかの21人より一歩先を行くようなタイプだった。そして今は、結果もそこについてきている。13ゴール7アシスト、その間にも見どころは満載だ。ナッシュビルは2-0で勝利。ショーは続く。
ダラスは本当に優勝争いの有力候補なのか？
FCダラス対LAFCは、もともと少し奇妙な一戦になるはずだった。今のMLSはもはやスター選手だけのリーグではないが、この2チームは結果を出すうえで、真の点取り屋であり、主役級の存在感を放つ中心選手たちに大きく依存している。そして土曜日、その誰もがピッチにいなかった。ソン・フンミンはいない。デニス・ブアンガもいない。ペタル・ムサもいない。
その代わりに見せられたのは、まずまずの選手たちが入り混じった陣容だった。言うまでもなくサッカーはチームスポーツだが、ウエスタン・カンファレンスの優勝争いを演じる2チームが、最大の攻撃の武器を欠いたままぶつかり合う光景には、どこか奇妙さがあった。しかも、スリリングな試合でもなかった。いかにもプレミアリーグ的な形で決勝点が生まれ、オサゼ・アーホーガイドが34分に高く跳んでヘディングを決め、その驚くべき躍進をさらに印象づけた。LAFCは最後までダラスにほとんど何もできず、ダラスはこれで西地区2位に浮上している。MLSカップのダークホースと言えるだろうか。
ミラン・イロスキのゴールデンブーツ獲得への追い上げは続く
フィラデルフィアで“物語”を作りたがる人々にとっては、奇妙な展開だった。キャバン・サリバンを巡る一大プロパガンダ・マシンが完璧に回るには、おそらくフィリーの敗戦が必要だった。キャバンなしでは盛り上がらない。もっとも、その“神童”がUSMNTデビューで好印象を残す片りんを見せる一方で、ユニオンの他の選手たちはしっかり結果を出した。ミラン・イロスキは、2025年8月の時点ではタイ・バリボのバックアッパーとして手堅い補強に見えていた。
それから12カ月後、今では完全に大成功の補強に映る。元サンディエゴFCのこの選手は、ユニオンの4得点のうち3点を決め、今季のゴール数を16に伸ばした。リオネル・メッシに及ばない可能性は高い。そうだろう。それでも、プレーオフが近づく中で非常に恐ろしい存在になり得る、トップストライカーによる見事なパフォーマンスだった。
サンディエゴFC、勢いに乗れず
8月末の時点では、サンディエゴFC復活の兆しが見えていたかのようだった。マイキー・バラス監督のチームは2試合連続で勝利。6得点を挙げ、失点はわずか1だった。シーズンを通して足を引っ張ってきた守備のミスも、やや減り始めていた。昨季ウエストを制したチームが戻ってきた……そう思われた。
だが、実際はそうではなかった。その後は5試合勝利なし。中でも土曜夜の3-3の引き分けは、おそらく最も厳しい内容だった。サンディエゴは65分を終えた時点で3-0とリードし、ボールも大半を支配しており、試合を完全にコントロールしていた。まずはGKのミスから失点。次に、信じ難いほどマークが甘くなった。そして3度目の守備崩壊で、3-0のリードは3-3の引き分けへと変わり、勢いも完全に失われた。南カリフォルニアでは、悲惨な1年となっている。