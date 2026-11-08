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Decision Day 1-1GOAL

MLS最終節：グレッグ・バニー監督の時代は終わりか？ LAギャラクシーはプレーオフ進出を逃し、ナッシュビルSCは歴史を刻む一方、インテル・マイアミは崩壊

ナッシュビルは歴史的な好調ぶりでプレーオフに臨む。一方、ギャラクシーの失速はグレッグ・バニー監督の去就に疑問を投げかけ、マイアミの守備の弱点はライバルに希望を与えている。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • 先週、クリスティアン・エスピノサはナッシュビルSCがMLSの1シーズン最多勝ち点記録を更新するかどうかについて、明言を避けていた。

    「そうなるといいね」。そう語った彼の顔には、皮肉っぽい笑みが浮かんでいた。

    これまでいとも簡単に勝ち進んできたように見えるチームにとっては皮肉なことに、なお不確定要素があった。B・J・キャラハン監督はFCシンシナティ戦にベストメンバーで臨むのか、それとも慎重な布陣を選ぶのか。サポーターズ・シールドを獲得し、インテル・マイアミが持つレギュラーシーズンの記録、勝ち点74に並んだ後で、選手の負傷リスクを冒すのか。

    結果として、エスピノサの望みはかなった。キャラハン監督は主力を先発させ、ナッシュビルは苦戦を強いられながらも、後半のサム・サリッジによる立て続けの2ゴールで2-0の勝利を収め、記録に名を刻んだ。

    実際のところ、やや盛り上がりに欠けたディシジョンデーにおいて、これが最大の見せ場だった。プレーオフ進出を巡る最大のドラマはユタ州で起きた。LAギャラクシーが崩れ、組織的なRSLがワイルドカード枠に滑り込んだ。東地区では、ロベルト・レヴァンドフスキ擁するシカゴ・ファイアーとニューイングランド・レボリューションが、順位を上げる好機を逃して悔やむことになった。

    GOAL がMLSのディシジョンデーにおける主な話題を振り返る……

  • ナッシュビルが歴史をつくる（再び）

    FC Cincinnati v Nashville SC
    Getty Images Sport

    ナッシュビルは土曜夜、シンシナティに2-0で勝利し、勝ち点の新記録を樹立した。

    祝福に値する。

    ナッシュビルは今季最高のチームだっただけでなく、近年のMLSで最も隙のないチームだったかもしれない。特筆すべき点は2つある。まず、明確な弱点がないことだ。攻撃だけでなく、守備でも同じくらい圧倒的な強さを見せる。もう1つは、最後まで戦い続けることだ。毎週のように試合終盤にゴールを決めてきた。それほど重要ではない試合でさえ、サム・サリッジが86分に勝利を決定づける2点目を挙げたのは、いかにもナッシュビルらしかった。

    では、これからどうなるのか。今こそナッシュビルが脚光を浴びる番だ。彼らは歴史に名を刻んだ。一方、FCシンシナティとオーランド・シティによるワイルドカード・プレーオフの勝者にとっては、少々不穏な展開に見える。3試合制のシリーズで、どちらかに本当に勝機はあるのか。意外な結果になるかもしれない。

  • LAギャラクシーが勝利を逃す。バニーは解任か？

    Real Salt Lake v LA Galaxy
    Getty Images Sport

    バニー率いるLAギャラクシーはレアル・ソルトレイク戦で精彩を欠き、最後の最後でプレーオフ進出圏から脱落した。

    グレッグ・バニー監督を解任すべきかどうか、議論が活発になりそうだ。判断は簡単ではないかもしれない。バニー監督は、チームの苦戦の明確な理由として負傷者の存在を挙げられる。なかでもリキ・プッチは、膝の手術を立て続けに受け、丸2シーズンを欠場している。万全の状態ならMLS屈指の選手だ。これほどの戦力喪失に対処できるチームはない。

    それでも、LAギャラクシーは極めて高い基準を持つクラブだ。MLSカップで同クラブを上回る優勝回数を誇るチームはない。MLSで最も歴史と伝統を持つクラブと言える存在だ。しかし、解任の理由となってもおかしくない失態もある。土曜日のレアル・ソルトレイク戦を前に、ギャラクシーは自力でプレーオフ進出を決められる状況にあった。敵地での難しい試合だったが、MLSプレーオフ出場を確実にするには勝ち点1を得るだけでよかった。

    ところが、チームは崩壊した。開始20分でレアル・ソルトレイクが4-0とリードしていてもおかしくなかった。スコア上は2-1の僅差での敗戦だが、実際には一方的に攻め込まれた。ギャラクシーは2シーズン連続でMLSプレーオフを逃した。バニー監督は解任されるべきか？

  • ブライアン・シュメッツァーの敗北を決して願うな

    San Diego FC v Seattle Sounders FC
    Getty Images Sport

    シアトル・サウンダーズの監督は終盤の巻き返しを指揮し、チームをプレーオフ進出に導いた。

    数カ月前、シアトル・サウンダーズのブライアン・シュメッツァー監督は、チームの現状に公然と不満を漏らしていた。負傷者の続出と補強への投資不足により、チームは苦戦。クラブ新記録となる8連敗を喫し、シアトルの状況は暗く見えた。

    しかし、サウンダーズは立て直した。一流FWのデヤン・ヨヴェリッチを獲得した巧みな補強が助けになった。全員が適切なタイミングで万全の状態に戻ったことも大きい。その結果、シーズン終盤には堅実な戦いを見せた。圧倒的な強さではなく、泥臭い戦いぶりで、存在感を失っていたチームはかろうじてプレーオフに進出できるチームになった。シアトルにとって今季は厳しいシーズンだった。それでも最終節にLAFCを2-1で破り、プレーオフには進出している。結局のところ、それが重要なのだ。

  • インテル・マイアミ、肝心な時期に脆さを見せる

    FBL-MLS-INTER MIAMI-CHARLOTTE CF
    AFP

    インテル・マイアミ、シャーロットFC戦で3-0の大きなリードを守れず、悔しい引き分け

    結果は嘘をつかない？インテル・マイアミは、しばらく前からサッカーの内容が決して良いとは言えない。確かに東地区で2位につけている。確かに今年、カンペオネス・カップで厳密に言えばタイトルを獲得した。だが、チームのバランスは依然として悪い。守備陣は安定せず、中盤には走力が足りない。このリーグは激しく、走る量が多い。率直に言えば、時には質よりも懸命に走ることが重要になる。

    それでも、マイアミは勝ち続けていた。

    土曜日までは。マイアミは前半を3-0で折り返し、楽に勝てそうに見えた。しかし、試合内容ではシャーロットが上回っていた。そして、今季ここまでの多くのチームとは違い、その戦いぶりが報われた。後半に3ゴールを奪い、試合は3-3に。最終的には妥当な結果だった。何事にも初めてはある……