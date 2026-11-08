先週、クリスティアン・エスピノサはナッシュビルSCがMLSの1シーズン最多勝ち点記録を更新するかどうかについて、明言を避けていた。

「そうなるといいね」。そう語った彼の顔には、皮肉っぽい笑みが浮かんでいた。

これまでいとも簡単に勝ち進んできたように見えるチームにとっては皮肉なことに、なお不確定要素があった。B・J・キャラハン監督はFCシンシナティ戦にベストメンバーで臨むのか、それとも慎重な布陣を選ぶのか。サポーターズ・シールドを獲得し、インテル・マイアミが持つレギュラーシーズンの記録、勝ち点74に並んだ後で、選手の負傷リスクを冒すのか。

結果として、エスピノサの望みはかなった。キャラハン監督は主力を先発させ、ナッシュビルは苦戦を強いられながらも、後半のサム・サリッジによる立て続けの2ゴールで2-0の勝利を収め、記録に名を刻んだ。

実際のところ、やや盛り上がりに欠けたディシジョンデーにおいて、これが最大の見せ場だった。プレーオフ進出を巡る最大のドラマはユタ州で起きた。LAギャラクシーが崩れ、組織的なRSLがワイルドカード枠に滑り込んだ。東地区では、ロベルト・レヴァンドフスキ擁するシカゴ・ファイアーとニューイングランド・レボリューションが、順位を上げる好機を逃して悔やむことになった。

GOAL がMLSのディシジョンデーにおける主な話題を振り返る……