Apple TVの解説者モーリス・エドゥは、プレーオフに胸を躍らせている。2007年のMLS最優秀新人選手で、長く米国代表のMFとしてプレーしたエドゥは、このリーグで勝つことの意味を知っている。レギュラーシーズンを通しても、試合の重みが増す時期にもだ。レギュラーシーズン最多勝ち点のチームに贈られるサポーターズ・シールドも、エドゥにとって重要だ。だが、プレーオフは別物だ。

「サポーターズ・シールドの価値は認めている。その点では伝統的な考え方を持っているし、大切にしている。今はプレーオフの特定のラウンドでホーム開催権にも関わると思うので、重要性は増している。でも、私が興奮するのはシーズンのこの時期だ」と、ワイルドカードの試合が始まる前にGOALに語った。

すでに1回戦から話題は尽きない。MLSの勝ち点記録を更新したばかりのナッシュビルSCは、ホームで迎えたプレーオフ初戦でFCシンシナティに敗れた。ニューイングランド・レボリューションはキャバン・サリバン擁するフィラデルフィア・ユニオンを下した。セントルイスは月曜夜、ソン・フンミン擁するLAFCに3-2で勝利。インテル・マイアミもコロンバス・クルーに0-3で敗れ、あと1敗で敗退となる。

エドゥには、他チームがマイアミのどこを突けるかが見えていた。同時に、リオネル・メッシに何ができるかも分かっていた。

「マイアミは守備面で問題を突いてくるチームと対戦する。攻撃面でマイアミを特別な存在にしているのは、あの違いを生み出せる選手がいることだ。彼が『少しギアを上げて、試合の熱量を高めよう』と思えば、相手はひとたまりもない。どうしようもないんだ」と付け加えた。

そこにこそプレーオフの魅力がある。エドゥは今回のMic’d Upで、マイアミ、ナッシュビル、LAFC、そしてMLSプレーオフの今後の展開について語った。この連載では、GOALが解説者や実況者、その他の識者に、米国内外のサッカーについての見解を聞いている。

このインタビューは、簡潔さと分かりやすさのために一部編集している。