MLS勝者と敗者：リオネル・メッシ擁するインテル・マイアミは侮れないことを証明したが、LAFCのマルク・ドス・サントスの次はどうなるのか？
マウリシオ・ポチェッティーノは、自身のチームが形になっていく様子を見守っていた。皮肉なことに、それは厳密には彼のチームではなかった。代わりに、USMNT指揮官は金曜夜にヤンキー・スタジアムへ足を運び、ニューヨーク・シティFCとニューヨーク・レッドブルズの一戦をスタンドから見つめる観客だった。1-0というスコアが示す通り、大熱戦だったとは言い難い。実際に見た印象も、その見方を大きく変えるものではなかった。
だが、ポチェッティーノは欲しかったものを手にした。若手の一人によるゴールだ。18歳のジュリアン・ホールは大きな可能性を示していながら、5月以降ゴールから遠ざかっていた。彼には1点が必要だった。そして、それがホームチーム最終ラインの拙い連係ミス、しかもそこにはアメリカ代表のマット・フリーズとジェームズ・サンズが入っていたとしても、ホールは気にしなかった。ポチェッティーノも同じだ。これは自身が最新のUSMNT招集メンバーに選んだ若手の一人が、しっかりと役割を果たしたということでもある。そしてそこには、個人的な正当性を少し証明する意味合いもあったかもしれない。今回のUSMNTメンバーは経験が浅い。ロースターには未出場の選手が13人いる。そのうち9人はメジャーリーグ・サッカーでプレーしている。今週末は、このリーグの若手たちにとって良い週末となった。
そして、ほかにもいろいろあった。おそらく今の時期では、本格的なプレーオフ争いをしているチームが監督を解任するには、もう遅すぎるだろう。とはいえ、余波は起こり得る。ある指揮官は今週末、プレーオフ後にビッグクラブでの日々が残り少ないかもしれない理由を示した。一方で別の指揮官は、なぜ自分がこれほど経験豊富で、このリーグにとって価値ある存在なのかを証明した。そして、そうそう、ベテランの話題で言えば、ルイス・スアレスが今なおやれていることも、みんなに伝えておかなければならない。
GOALがMLSの週末の勝者と敗者を振り返る。
優勝チーム：インテル・マイアミ
現在のインテル・マイアミの状況は、実に理解しがたいものがある。要するに、こういうことだ。客観的に見れば、マイアミはそれほど優れたチームではない。だが、それでも結果を出し続けている。
もちろん、多くの場合はリオネル・メッシの圧倒的な牽引力によるものだ。MLS23試合で31ゴール関与を記録している。これはアルゼンチン代表にとって「より悪い」シーズンだったが、それでも90分あたり平均1.4のゴール関与を記録している。とはいえ、彼だけではない。ルイス・スアレスはMLSで13ゴールまで伸ばしている。さらにロドリゴ・デ・パウルは、ポップスターの恋人のコンサートを見るために定期的に南米へ飛んでいることで多くの批判を浴びているにもかかわらず、リーグで8アシストを記録している。
そして、そう、この週末にマイアミは勝てなかった。実際には、ピッチ上で最高の選手だったアンダース・ドライヤーが終盤に同点弾を決め、Nu Stadiumの観衆を落胆させたことで、2-2の引き分けに終わった。だが要点は、こうしたチームは本来もっと悪くてもおかしくないということだ。それでも彼らは踏みとどまっている。では、いったい誰が本当に彼らを見限れるだろうか。
敗者：マルク・ドス・サントス
昨冬、マルク・ドス・サントスはPSGへの称賛を口にしていた。もっとも、マルク、誰だってファンではあるのだが。だが、GOALのインタビューで、ソン・フンミンとデニス・ブアンガは同じポジションでのプレーを好むのではないかと水を向けられると、新たにLAFCを率いる指揮官は、2人を入れ替え可能なコンビのようなものと見ており、さらに3人目のアタッカーを加えることで、ルイス・エンリケがチャンピオンズリーグ連覇を成し遂げたチームを模した何かを生み出せると考えていると語った。
つまり、ここでは少しハードルを上げすぎていたのかもしれない。だが、より大きな論点、すなわち攻撃の勢い、主導権、そしてファイナルサードでの冷酷さが当てはまるのなら、ドス・サントスの見立ては外れている。西地区だけでも、LAFCより多くのゴールを決めているチームは6つある。ソンの得点は6にとどまっている。そして、サンノゼに後半アディショナルタイム8分の決勝点を許したことで、LAFCは西地区6位に後退した。少なくとも今季いっぱいは、ドス・サントスに託されるのだろう。だが、その先まで持ちこたえられるのか。厳しいと言わざるを得ない。
勝者：ワンダーキッズたち（そして彼らを起用したマウリシオ・ポチェッティーノ）
これらの名前に共通点は何だろうか。カバン・サリバン、ペイトン・ミラー、ジュリアン・ホール、そしてフランキー・ウェストフィールド。もし答えが「彼らはUSMNTに招集され、しかも先週末にゴール関与を記録した」なら、正解である。
MLSの若手にとって、今年は良い年になっている。たしかに、数字の面でもスター性の面でもサリバンが先頭を走っている。しかし、他にも多くの逸材がいる。ミラー、ホール、ウェストフィールド、ジャスティン・エリス。彼らは皆、MLSのチームで役割を担っている本当に優れたフットボーラーだ。ポチェッティーノは、10代の選手をまとめてUSMNTに呼んだ初めての監督というわけでは必ずしもない。だが、そうしないという選択肢がありながら、あえてそうした監督なのかもしれない。このアメリカ代表キャンプがどうあるべきかについて、明確な青写真が本当にあるわけではない。もちろん、常識的には若い選手を起用すべきだという考えになる。だが、MLSにいる才能ある10代をここまで幅広く呼ぶのは大胆である。
ポチェにとって朗報なのは、その10代の選手たちが今週末に見事な形で結果を出したことだ。サリバンはスポルティングKC戦で見事な逆転劇をけん引し、ユニオンは0-3のビハインドをひっくり返して4-3で勝利した。ミラーはオーランド戦の4-2の勝利で2得点。ホールはニューヨーク・ダービーに決着をつけた（どうやら、もうハドソン・リバー・ダービーとは呼べないらしい）。
どれも好材料である。そして、タイミングも実にいい。キャンプは月曜日にスタートする。初戦は土曜日だ。状況は一気に現実味を帯びてきている。
敗者：D.C.ユナイテッド
身近にいるD.C.ユナイテッドのファンには同情したくなる。実に不可解なチームだ。DCユナイテッドはこの10年近く、充実したオフシーズンになりそうでならない状態を繰り返してきた。大型補強を1人か2人加えて期待を抱かせる。今年で言えばルイス・ムンテアヌとタイ・バリボだ。だが、チーム全体を整えるだけの補強を他のポジションで十分に行わない。例えば、今季開幕前の時点で中盤の創造性と守備の安定感は明らかな課題だった。だが、そのどちらにも実質的には手が打たれなかった。
そして最大の皮肉は、攻撃陣に1000万ドルを投じたことだ。DCUの基準からすればかなり大きな出費だが、それでも前線の出来はそこまで良くなっていない。バリボは14ゴールを記録している。一方で、彼以外のチームメート全員を合わせても17ゴールだ。1試合平均得点は0.88から1.26に上昇しており、一定の改善ではある。だが、それはひどい状態から「少し悪い」程度になったにすぎない。
土曜日はおそらくその中でも最悪だった。DCUはシャーロット戦で31本のシュートを放った。xGは3.4を記録した。それでも結果は1-2の敗戦。プレーオフ圏内はまだ狙える。だが、これが復活のシーズンだったとは到底言えない。
受賞者：ブライアン・シュメッツァー
チームを立て直したブライアン・シュメッツァーに賛辞を送りたい。シアトルは数週間前、フランチャイズ史上最悪の不振に陥っていた。7月から8月にかけて8連敗を喫したのだ。しかも、その後に圧倒的な連勝で巻き返したわけではない。それでもサウンダーズは、わずかながら粘り強さを取り戻している。土曜日のコロラド戦がその一例だ。ポール・ロスロックがプレーオフまで離脱する可能性があると判明し、ヘスス・フェレイラに続いて負傷者リストに加わることになった直後、シアトルは反発を見せた。
チームは1-0、2-1、3-1とリードを許した。それでも79分以降に2ゴールを奪い、敵地で価値ある3-3のドローをもぎ取った。今のシアトルにとっては、とにかく生き残ることが問われている状況だ。もちろん、最近の失速を経て再び勝利を手にすることも望まれる。
優勝者：ゴールデンブーツ争い
この古びた争いも、まだ終わってはいない。
ワールドカップ前には、FCダラスのペタル・ムサがMLS得点王争いでメッシを王座から引きずり下ろす存在になるかもしれない、という気さくな語り口の話題があった。ただ、それも一時的なものに思えた。ムサは実に優れたストライカーであり、今季はここまで2試合連続で無得点に終わったことが一度もない。19試合の先発で18得点は見事な数字である。だが、メッシはその気になれば一気にギアを上げ、まるでビデオゲームのような数字をたたき出せる選手でもある（8月29日のモントリオール戦で4得点を挙げたことが、そのかなり説得力のある証拠だ）。
とはいえ、この週末でMLS得点王争いに少しばかり競り合いが生まれる可能性があることを、あらためて思い知らされたかもしれない。首位は20得点のメッシ。ムサが18得点で続き、サム・サリッジとブライアン・ホワイトがともに16得点。ニコ・フェルナンデスは15得点だ。さらに5選手が14得点で並んでいる。その筆頭は誰か。ケビン・デンキーである。ひどい不振の後、きれいに調子を上げてきた。8月は1カ月を通して無得点に終わり、シンシナティの失速に少なからず影響したのは間違いない。だが、ヒューストン戦で物議を醸した気迫あふれる2-2のドローの中、1得点1アシストを記録したことで、ここから勢いに乗る可能性を示した。