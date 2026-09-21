MLS勝者と敗者：リオネル・メッシ擁するインテル・マイアミは侮れないことを証明したが、LAFCのマルク・ドス・サントスの次はどうなるのか？

マウリシオ・ポチェッティーノは、自身のチームが形になっていく様子を見守っていた。皮肉なことに、それは厳密には彼のチームではなかった。代わりに、USMNT指揮官は金曜夜にヤンキー・スタジアムへ足を運び、ニューヨーク・シティFCとニューヨーク・レッドブルズの一戦をスタンドから見つめる観客だった。1-0というスコアが示す通り、大熱戦だったとは言い難い。実際に見た印象も、その見方を大きく変えるものではなかった。

だが、ポチェッティーノは欲しかったものを手にした。若手の一人によるゴールだ。18歳のジュリアン・ホールは大きな可能性を示していながら、5月以降ゴールから遠ざかっていた。彼には1点が必要だった。そして、それがホームチーム最終ラインの拙い連係ミス、しかもそこにはアメリカ代表のマット・フリーズとジェームズ・サンズが入っていたとしても、ホールは気にしなかった。ポチェッティーノも同じだ。これは自身が最新のUSMNT招集メンバーに選んだ若手の一人が、しっかりと役割を果たしたということでもある。そしてそこには、個人的な正当性を少し証明する意味合いもあったかもしれない。今回のUSMNTメンバーは経験が浅い。ロースターには未出場の選手が13人いる。そのうち9人はメジャーリーグ・サッカーでプレーしている。今週末は、このリーグの若手たちにとって良い週末となった。

そして、ほかにもいろいろあった。おそらく今の時期では、本格的なプレーオフ争いをしているチームが監督を解任するには、もう遅すぎるだろう。とはいえ、余波は起こり得る。ある指揮官は今週末、プレーオフ後にビッグクラブでの日々が残り少ないかもしれない理由を示した。一方で別の指揮官は、なぜ自分がこれほど経験豊富で、このリーグにとって価値ある存在なのかを証明した。そして、そうそう、ベテランの話題で言えば、ルイス・スアレスが今なおやれていることも、みんなに伝えておかなければならない。

GOALがMLSの週末の勝者と敗者を振り返る。