さて、このリオネル・メッシという男だ。かなり優れている、ということだろう。アルゼンチン人FWの将来は少々波乱含みで、とりわけ代表引退を発表して以降はそうであり、今季のマイアミはまさに混沌そのものだった。それでも時折、彼は自らの足元に魔法があることをあらためて皆に思い出させる。それは素敵なことだ。土曜の夜、彼はマイアミのために世代を代表するようなパフォーマンスを披露した。そしてその後、アルゼンチン代表からの引退に踏み切った。なんとも奇妙なスポーツである。

とはいえ、彼の実に驚異的な爆発だけが週末の話題ではなかった。MLSのシーズンは今、なんとも妙な局面にある。要するに、移籍期限は新戦力の獲得を目指すだけでなく、主力選手を引き留めることと同じくらい重要なのだ。好例が、ヒューストンが断れないほどの大金によってジャック・マグリンをイングランドへ行かせた件である。そうなると、サッカーそのものは時に少し脇へ追いやられる。このリーグで完全に非売品の選手はごくわずかだ。最高級の才能に欧州が手を伸ばす中、9月末までは誰もが固唾をのんで見守り、その後で腰を据えることになる。

そう考えると、この週末がビッグネームにとってこれほど素晴らしいものだったのは面白い。メッシ、サム・サリッジ、カルレス・ヒルはいずれも圧巻の出来を見せた。 GOAL がMLS週末の勝者と敗者を振り返る。