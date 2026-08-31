MLS勝者と敗者：リオネル・メッシの4ゴールの名演技、チュッキー・ロサーノの冷酷な拒絶、そしてカバン・サリバンがブラッドリー・カーネルの誤りを証明
さて、このリオネル・メッシという男だ。かなり優れている、ということだろう。アルゼンチン人FWの将来は少々波乱含みで、とりわけ代表引退を発表して以降はそうであり、今季のマイアミはまさに混沌そのものだった。それでも時折、彼は自らの足元に魔法があることをあらためて皆に思い出させる。それは素敵なことだ。土曜の夜、彼はマイアミのために世代を代表するようなパフォーマンスを披露した。そしてその後、アルゼンチン代表からの引退に踏み切った。なんとも奇妙なスポーツである。
とはいえ、彼の実に驚異的な爆発だけが週末の話題ではなかった。MLSのシーズンは今、なんとも妙な局面にある。要するに、移籍期限は新戦力の獲得を目指すだけでなく、主力選手を引き留めることと同じくらい重要なのだ。好例が、ヒューストンが断れないほどの大金によってジャック・マグリンをイングランドへ行かせた件である。そうなると、サッカーそのものは時に少し脇へ追いやられる。このリーグで完全に非売品の選手はごくわずかだ。最高級の才能に欧州が手を伸ばす中、9月末までは誰もが固唾をのんで見守り、その後で腰を据えることになる。
そう考えると、この週末がビッグネームにとってこれほど素晴らしいものだったのは面白い。メッシ、サム・サリッジ、カルレス・ヒルはいずれも圧巻の出来を見せた。 GOAL がMLS週末の勝者と敗者を振り返る。
受賞者：リオネル・メッシ
本来なら、ここでは少し変化をつける時間だったはずだ。もしかすると、渋い一戦を取り上げる余地があったかもしれない。あるいは、普段なら見過ごしていたであろう、プレーオフ圏外ぎりぎりの2チームによる、MLSアフター・ダークらしいイカれた3-3のドローを振り返るのもありだった。もちろん、そうした話も後でするだろう。だが、この稿の書き出しをメッシ以外にするのは、ジャーナリズムとしていささか不誠実というものだ。
シンプルに言えばこうだ。4ゴール、1アシスト、6度のチャンス創出、3度のビッグチャンス創出、2本のフリーキック。さらに付け加えるなら、守備面での貢献はちょうどゼロだった。マイアミは7-1で勝利した。これこそ、キャリア晩年のメッシが最も楽しませてくれる姿だ。マイアミが対戦したのは弱いチームで、その守備は、すでにかなり悲惨な得失点差が示している以上にひどかった。メッシにはプレーするための時間とスペースがあった。4ゴールは5ゴールにも6ゴールにもなり得た。そして彼は、このすべてを実に、実に簡単そうに見せてしまった。この先のマイアミのシーズンについては、より大きく、より本質的な問いもある。チーム全体のバランスは依然として不透明だ。トレード期限までに大きな補強を打つ余地もあまりない。おそらく、これが今季のマイアミなのだろう。
現在のフォームを見る限り、マイアミは今季のMLSカップを制するだけの力はない。それでも、GOATが闊歩するこのチームは、とてつもなく楽しいことをやってのけるはずだ。
敗者：ヒューストン・ダイナモ
これはピッチ上での批判ではない。ヒューストンはサンノゼ・アースクエイクス戦でベストの状態とは言えず、ブルース・アリーナ率いる相手から0-0の引き分け以上の結果を持ち帰るために必要だったギリェルメの魔法も、あと一歩足りなかった。だが、この週末で痛手となるのは、彼らが手放した選手の方である。
滑らかなプレーを見せる中盤の要であり、アドバンストスタッツ上でもパス能力が高く評価されるジャック・マクグリンは、600万ドル弱でストーク・シティに売却された。これが悪いニュースである理由は2つある。1つ目は、マクグリンがMLSで最も見ていて楽しい選手の1人だということだ。美しい左足を持ちながら、守備面の数字は非常に厳しい。そのコントラストには美しさがある。2つ目、そしておそらくより重要なのは、ヒューストンには彼の90分あたり3.08回のチャンスクリエイトを再現できる選手が、チーム内に実質的にいないという事実である。
確かに、MLSは売るリーグだ。確かに、これは悪くない金額でもある。だが、ヒューストンは西地区2位だ。このタイミングで重要な1ピースを失うのは、単純明快に痛い。
勝者：サム・サリッジ
サム・サリッジは、イングランド中部が生んだアーリング・ハーランドへの回答なのか？ まあ、その問いを長く考えすぎないほうがいい。ハーランドの見栄えが悪くなってしまう。もっと真面目な話をすれば、サリッジはMLSにおける最高の種類のストライカーである。つまり、よりレベルの高いリーグでは通用しなかったが、ゴールは決める大柄な男だ。
サリッジは決定力に関してはエリート級だが、他の多くの要素ではどうにか及第点といったところである。ナッシュビルは無駄を削ぎ落とし、このイングランド人にただゴールを決めさせている。90分当たりの平均タッチ数は28回で、MLSの全FWの中では19パーセンタイルに位置する。だが、90分当たり0.99ゴールは97パーセンタイルだ。実に素晴らしい数字である。
それ自体はすべて結構なことだ。だが、サリッジを本当に理解するには、土曜日にシンシーを4-0で粉砕した試合で決めたこのヘディングを見るべきだ。
これぞストライカーである。
敗者：チュッキー・ロサノとマイキー・バラス
サンディエゴFCに敬意を表すべきなのは、チュキー・ロサーノとマイキー・バラスの間で何が起きたのか、今なお実のところはっきり分かっていない点だ。2人は昨季に何らかの確執を抱え、2025年10月にはロッカールームで口論があったとも報じられた。その後、サンディエゴはロサーノが2026年シーズンで一切プレーしないことを明確にした。結果的に、それは母国開催のワールドカップ出場の機会を失う代償になった可能性もある。
その後、クラブは賢明な判断を下し、彼をLAギャラクシーへローン移籍させた（ロサーノの契約にはトレード拒否条項があり、サンディエゴFCがどのような動きを急いでいたにせよ、それが影響した可能性は間違いなくある）。実に皮肉なことに、LAとサンディエゴFCは土曜の夜に対戦した。ロサーノは先発し、得点を決め、そのゴールを祝福した後、続く30分間は動くものすべてを蹴ろうとしているような有様だった。終盤にアンダース・ドライヤーを何度も削りにいきながら退場にならなかったのは、ちょっとした奇跡だった。
そして試合後、バラスはロサーノに握手を求めて歩み寄った。だがメキシコ人選手はそれに応じることなく、そのまま立ち去った。
この一件は、2人の間に明らかにわだかまりが残っていることを示している。
勝者：カルレス・ヒル
もう、これに尽きる。 そういうことだろう。
ギルは、最高の意味でMLSのプレーメーカーとして知られる存在だ。小柄なスペイン人で、ピッチをふわりと漂い、サッカーボールで楽しいことをやってのけ、このゲームを実に実に簡単そうに見せる。今年の数字は、22試合先発で8ゴール4アシストと、驚異的というほどではない。だが、その大半は新指揮官マルコ・ミトロヴィッチが、元デポルティーボのこの選手をビルドアップでやや低い位置で起用しているからだ。ギルが、より中央寄りのストライカーのすぐ後ろでプレーした時間帯もあった。ここでは、スペイン版ルカ・モドリッチといった趣で、巧みなタッチを見せ、豊富な運動量でピッチをカバーし、90分平均でおよそ3度のチャンスを創出している。
日曜のゴールとアシストは、彼がいかに特別な選手であるかをあらためて思い出させるものにすぎなかった。
敗者：ブラッドリー・カーネル
やや不要な寄せだったかもしれない。おそらくそうだろう。問題は、カーネルが今や驚くほど慎重すぎる指揮官に見えてしまっていることだ。とはいえ、決して悪い監督ではない。カーネルは2023年に新興クラブのセントルイス・シティをウェスタン・カンファレンス首位に導き、続く2025年にはフィリーでサポーターズ・シールドを獲得した。その手法は昨季のユニオンで見事に機能した。チームは組織立っており、経験豊富で、とにかく本当に倒しにくかった。
フロントはオフシーズンに入ると、彼から戦力を奪った。フィリーは本気で優勝争いをするにはあと1人か2人足りない、という印象だった。ところが実際には、陣容はむしろ弱体化した。
おそらく構想としては、カーネルに若手を起用させるつもりだったのだろう。だが彼はユニオンのアカデミー勢を積極的に使うことに踏み切らず、戦力が落ちたチームに同じアプローチを持ち込もうとした。監督が職を失う姿を見るのは決して気分のいいものではないが、イースタン・カンファレンス15位にまで沈んだ以上、フィリーに選択肢はほとんどなかった。内部昇格した新監督ライアン・リヒターは、ブレーキを外した。
その最たるものは何か。カバン・サリバンをプレーさせたことだ。しかも、サリバンは直近6試合で6得点関与と実際に素晴らしい働きを見せている。しかし、ニール・ピエールも最終ラインで秀でた出来だった。ニューヨーク・レッドブルズ戦では、フィリーはアカデミー出身選手3人を先発させ、さらに1人を途中出場させた。結果は3-1の勝利。そして今、これこそが真の若返りだ。