MLS勝者と敗者：リオネル・メッシの輝きもインテル・マイアミを救えず、ロサンゼルスFCはマルク・ドス・サントスを解任。それでもシアトル・サウンダーズを決して侮ってはならない
今週末のMLSで本当に重要だったのは、オーランド・シティSCのアントワーヌ・グリーズマンが見せたこのダミーだけだった。
まるで他の誰とも違う惑星でプレーしているかのようなフットボーラーだ。ただただ別格で、この本当に、本当に理解するのが難しいゲームを支配している。ほかの全員がチェッカーをしている中、グリーズマンだけがチェスをしている。いや、それ以上かもしれない。
とはいえ、これはアクション満載だった週末のほんの一場面にすぎない。今回分かったことは次の通りだ。
+ インテル・マイアミはかなり当てにならない
+ ハニ・ムフタルは本当に、本当に、本当に素晴らしい
+ ブライアン・シュメッツァーは 決して 見限ってはならない。
そのすべて、そしてさらに多くを今週のMLS「勝者と敗者」総括で見ていこう……
受賞者：ハニー・ムフタール
ある意味では、MLSでレオ・メッシという名前ではないすべての選手に同情したくもなる。少し付き合ってほしい。要するに、どれだけ優れた選手であっても、彼ほどにはなれないのだ。少々憂鬱になる話ではある。だが、これは事実だ。考えてみてほしい。エバンデル、サム・サリッジ、トーマス・ミュラー、アンダース・ドレイヤー。いずれも素晴らしいフットボーラーだ。ただ、あの域には届かない。そして、Xでナッシュビルに本当のMVPがいるなどと洒落たことを言う連中の話は聞かなくていい。目を覚ませ。
そうして話は、実際にナッシュビルでプレーするハニ・ムフタルにたどり着く。ムフタルという選手は、ほとんどMLSらしさを体現しすぎているのが特徴だ。このドイツ人は、MLSの司令塔像をほとんど戯画化したような存在である。もし大勢のフットボール科学者を部屋に集めて、「ステレオタイプなMLSの理想的アタッカーを設計してくれ」と頼んだなら、出来上がるのはまさにこのタイプだろう。1対1の守備か？ いや。卓越した攻撃性能か？ 圧倒的に備えている。最低限やっていけるだけの運動量か？ その通りだ。ムフタルの守備スタッツは見事なまでに中庸である。守備貢献、タックル、インターセプト、クリアのどれを取っても、まさに平均的だ。
だが、攻撃面となると話は別だ。ほとんど穴がない。9.4xGから13得点を記録している。彼より多くのパスを成功させた攻撃的選手はほとんどいない。7アシストも堅実な数字だ。そして土曜日には2得点を挙げ、ナッシュビルのまたしても見事な勝利をけん引した。
敗者：マルク・ドス・サントス
これは残念な話だ。要するに、LAFCは悪いチームではない。だが、本来あるべきほどには良くない。選手個々の顔ぶれを見れば、MLSカップを争えるだけの力を持つチームである。現時点ではウェスタン・カンファレンス6位で、しかも下降傾向にある。そうした中、日曜遅く、確かに印象的なFCダラス相手に精彩を欠いた敗戦を喫した後、LAFCはマルク・ドス・サントス監督を解任した。カナダ人指揮官をアシスタントから昇格させて、わずか9カ月後のことだった。
興味深い決断である。LAFCは高い基準を持ち、質の高い戦力を豊富に備えるクラブだ。ドス・サントス監督がこのチームの力を最大限に引き出せなかったのは事実である。だが、レギュラーシーズンは残りわずか6試合でもある。本当に今、このリスクを取るつもりなのだろうか。そして、複数の主力選手が代表活動で離脱している中で、監督を解任するのは最善の判断なのだろうか。LAFCは間違いなくしっかり運営されているクラブであり、当然ながら何らかのプランがあってのことだろう。ただ、ドス・サントス監督にとっては不運な結末となった。
勝者：アンドレ・ルイス
アンドレ・ルイスの加入はスポルティングKCにとって大きな補強だった。とはいえ、当時はどこか物足りなく映ったのも事実だ。クリスティアーノ・ロナウドやモ・サラーとの関連が報じられていたクラブである。本当に獲得したのが、オリンピアコスで10試合に出場しながら一度もネットを揺らせなかった選手なのか、と。
だが、これこそこの筆者がスポーティングディレクターではない理由だ。なぜなら、ルイスはまさに圧巻の活躍を見せているからである。スポルティングKCは決して完成されたチームではない。再建はまだ道半ばだ。それでも、このFWは5試合で4得点1アシストを記録。土曜日のヒューストン・ダイナモ戦でも2-0の勝利をけん引した。華やかな補強かと言われれば、違う。だが、1800万ドルは掘り出し物に見える。スポルティングKCのスポーティングディレクター、デイビッド・リーに謝罪したい。
敗者：ロッコ・リオス・ノボ
インテル・マイアミがこのオフシーズンにデイン・セント・クレアを獲得したのは、リオス・ノボにとってやや酷だったのかもしれない。ロサンゼルス生まれのGKは昨季、インテル・マイアミのプレーオフ進出の戦いで見事な仕事をこなし、マイアミがMLSカップを制した際にもビッグセーブを見せていた。これらは評価されるべきことであり、通常なら先発の座を維持するには十分だ。
だが、セント・クレアが加わると、リオス・ノボは先発メンバーから外された。そして、セント・クレアが次々とミスを犯すようになると、今度はリオス・ノボが呼び戻された。今では、特にセント・クレアが代表活動に参加していることもあり、ポジション争いは再びオープンな状況にあるようだ。しかし、8月15日以来となったこの日の出場で、リオス・ノボは大いに苦しんだ。コロンバスの1点目は防げた可能性があり、さらに99分にはかなり致命的なミスで決勝点を献上。リオネル・メッシがミスの前に鮮やかなFKで同点に追いついていただけに、なおさら悲惨な夜となった。
受賞者：ブライアン・シュメッツァー
時に、これは残酷なスポーツである。信じるかどうかは別として、いわゆるサッカーの神はブライアン・シュメッツァーに対して何らかの共謀めいた振る舞いをしているようにも見える。この人物はこの10年、MLS最高の指導者であり続け、リーグ屈指の安定感を誇るクラブの常に変わらぬ存在だった。だが今季のシアトルは負傷者続出に苦しめられ、MLSでは丸4カ月もの間勝利から遠ざかった。もっとも、その間にはワールドカップによる中断があったという事情はある。
それでも、シアトルは本来ならこの時点で完全に脱落していてもおかしくなかった。だが、そうはなっていない。現在は7試合無敗としており、ミネソタ・ユナイテッドを3-1で退けたことで、プレーオフ圏内に戻ってきた。西地区は大混戦で、6位から9位までの勝ち点差はわずか6。あと数勝できれば、シアトルがワイルドカードゲームを回避する可能性もある。2カ月前には万事休すに見えたチームにとって、それは信じがたい展開だ。
敗者：守備全般
つまり、見方は2つある。MLSのFWがとにかく、とにかく、とにかく優れているのか。それとも、このリーグの守備がめちゃくちゃなのか。ここに「正解」はない。確かに、このリーグでは攻撃陣と守備陣の実力差が時に衝撃的なほど大きい。しかし世界全体と比べても、MLSの守備は総じて壊滅的である。
例えばマイアミだ。今週末のコロンバス戦では混乱ぶりをさらし、2失点を喫したうえで、主審団に責任を押しつけた。さらに、バンクーバーはマークを嫌うかのような守備で、終盤にDCユナイテッドへ得点を献上した。そして、オーランド・シティではこんな場面もあった。