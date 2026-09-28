今週末のMLSで本当に重要だったのは、オーランド・シティSCのアントワーヌ・グリーズマンが見せたこのダミーだけだった。

まるで他の誰とも違う惑星でプレーしているかのようなフットボーラーだ。ただただ別格で、この本当に、本当に理解するのが難しいゲームを支配している。ほかの全員がチェッカーをしている中、グリーズマンだけがチェスをしている。いや、それ以上かもしれない。

とはいえ、これはアクション満載だった週末のほんの一場面にすぎない。今回分かったことは次の通りだ。

+ インテル・マイアミはかなり当てにならない

+ ハニ・ムフタルは本当に、本当に、本当に素晴らしい

+ ブライアン・シュメッツァーは 決して 見限ってはならない。

そのすべて、そしてさらに多くを今週のMLS「勝者と敗者」総括で見ていこう……