ちょっとした豆知識を紹介しよう。ポートランド・ティンバーズは2011年からMLSのフランチャイズとして存在している。土曜夜の試合前までに、同クラブは521試合を戦ってきた。そしてその間、一度としてティンバーズのユニフォームを着た選手がハットトリックを達成したことはなかった。1試合で2得点を挙げた選手は67人いた。だが、2点を3点に伸ばした者は一人もいなかった。

そこで現れたのがフィンセント・ヤンセンだ。覚えているだろうか。2016年から2019年にかけて、ハリー・ケイン擁するトッテナムで頼れるバックアッパーを務めた、いわばオランダ人ジャーニーマンだ。そんな彼が土曜、クラブの歴史に小さくない足跡を刻んだ。522試合目にして初のハットトリックを達成したのだ。そしてこれは、今季にさらに広い意味を持つ可能性もある。

そのほかでも、MLSは見どころ満載だった。8チームが3得点以上を記録。本命が敗れ、伏兵が勝ち、さらに天候も各地で大きな影響を及ぼした。終盤戦が本格化する前の、いかにも奇妙な週末の一つだった。シーズン中盤から終盤にかけての混沌が広がる時期で、多くのチームがなお自分たちにチャンスがあると信じているはずだ。とりわけ、プレーオフ枠が20も用意されているのだから。GOAL では、この混沌の週末における勝者と敗者を振り返る。