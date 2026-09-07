MLS勝者と敗者：ジョシュ・サージェントがトロントFCで実力を証明、ポートランド・ティンバーズは歴史を作る、そしてカバン・サリバンはどれほどすごいのか？
ちょっとした豆知識を紹介しよう。ポートランド・ティンバーズは2011年からMLSのフランチャイズとして存在している。土曜夜の試合前までに、同クラブは521試合を戦ってきた。そしてその間、一度としてティンバーズのユニフォームを着た選手がハットトリックを達成したことはなかった。1試合で2得点を挙げた選手は67人いた。だが、2点を3点に伸ばした者は一人もいなかった。
そこで現れたのがフィンセント・ヤンセンだ。覚えているだろうか。2016年から2019年にかけて、ハリー・ケイン擁するトッテナムで頼れるバックアッパーを務めた、いわばオランダ人ジャーニーマンだ。そんな彼が土曜、クラブの歴史に小さくない足跡を刻んだ。522試合目にして初のハットトリックを達成したのだ。そしてこれは、今季にさらに広い意味を持つ可能性もある。
そのほかでも、MLSは見どころ満載だった。8チームが3得点以上を記録。本命が敗れ、伏兵が勝ち、さらに天候も各地で大きな影響を及ぼした。終盤戦が本格化する前の、いかにも奇妙な週末の一つだった。シーズン中盤から終盤にかけての混沌が広がる時期で、多くのチームがなお自分たちにチャンスがあると信じているはずだ。とりわけ、プレーオフ枠が20も用意されているのだから。GOAL では、この混沌の週末における勝者と敗者を振り返る。
勝者：キャバン・サリバン
サリバンがMLSで十分に通用するだけの実力を備えていることは、もともと確実視されていた。マンチェスター・シティが、フィラデルフィア・ユニオンでさえ、失礼を承知で言えば、通用しないような14歳と契約することはない。実際、彼がリーグで完全に地位を確立できる準備が整うかどうかではなく、それがいつになるかが問題だった。昨年は少し早すぎた。ユニオンはシーズンを快調に突き進んでいた。サリバンはプレーする必要がなかった。無理に起用する必要はなかったのだ。
だが今は、自由がある。フィリーは監督を解任した。一時はイースタン・カンファレンスで15位に沈んでいた。これ以上、何が悪くなるというのか。もっとも、暫定監督のライアン・リヒターは、サリバンがまだ、さらに言えばもっと幼い子どもだった頃から指導してきた人物で、その若者をプレーさせている。その見返りはどうか。リーグ戦だけで1218分間に出場し、3試合連続ゴール、合計4得点3アシストだ。土曜日の夜には、モントリオール戦の2-0の勝利で見事な一撃を決め、再びそのクオリティーを証明した。ここは冷静でいることが重要だ。まだ多くのことがうまくいかなくなる可能性はある。だが、この若者がかなりやれることは分かった。
敗者：コロラド・ラピッズ
まあ、最初から完璧にいくはずはなかった。コロラドは今夏の移籍市場で精力的に動き、主力センターバックと最も決定力の高いフィニッシャーを合計3500万ドルで放出した後、インパクトのある4選手を獲得した。引き締まった予算運営が常のラピッズにとって、これは確かに異例だった。
それはまた、指揮官初挑戦のマット・ウェルズ監督への大きな信頼の表れでもあった。ただ、同監督はいまだ攻撃陣を機能させられておらず、コロラドの得点数は31にとどまっている。少なくとも数字の上で、このチームの持ち味は相手を封じる力にある。シーズン開幕前にGOAL に対してウェルズ監督が語っていたような、容赦なく攻め立てる攻撃力ではない。その流れを変えようとする上で、攻撃的なタレントを加えることは助けになったかもしれない。
そして土曜日は、やや厳しいスタートとなった。コロラドは0-3で敗れ、大型補強の2人、モーガン・ウィテカーとサイード・アブ・ファルキは出場しなかった。ラピッズはもう少し待つ必要がありそうだ。
勝者：フィンセント・ヤンセン
不振に苦しむポートランド・ティンバーズが7月末にロイヤル・アントワープからヤンセンを獲得した際、それは堅実な補強に見えた。だが土曜夜の試合を前に、彼は4月以降ゴールから遠ざかっていた。ストライカーとしてはかなりの不振である。しかし、見事な形で復調した。
オランダ人FWは前半11分、PKでこの日最初のゴールを決めると、15分後に2点目を追加。さらに後半10分には、流れるような美しい崩しから押し込んで3点目を奪い、ハットトリックを完成させた。ポートランドは5-4というこの上なくスリリングな勝利をもぎ取った。
この大型ストライカーとポートランドの契約は1年のみで、クラブの長期的なプランの中で彼がどこに位置づけられるのかは、依然として不透明だ。それでもチームはプレーオフ圏内に踏みとどまっており、彼があと数ゴール決めれば計り知れない助けになる。
敗者：FCシンシナティ、D.C.ユナイテッド
さて、天気の話だが、インテル・マイアミのアトランタ・ユナイテッド戦は、周辺地域で雷雨が発生したため、土曜夜に1時間延期された。もっとも、これはインテル・マイアミにとって笑ってしまうほど今さらな話でもある。前半、後半ともにキックオフが遅れるのがちょっとした常態化しており、先月にはギジェルモ・オヨス監督が罰金処分を受けたほどだ。
一方で、FCシンシナティとD.C.ユナイテッドは、土曜夜にさらにその上をいった。両チームはウォーミングアップのためにピッチへ呼び出されたものの、試合は2度延期された末に、最終的には中止となった。だが、最悪だったのはそのことではない。D.C.ユナイテッドの公式Xアカウントが「THE D.C, UNITED.」と投稿した、この文法的な失態だ。
受賞者：ジョシュ・サージェント
トロントは実に不可解なチームである。際立って優れている部分はほとんどないが、給与総額はリーグ8位だ。もし資金力が成功に直結するのであれば、イースタン・カンファレンス11位では物足りない。彼らの試合を見るのは何とも奇妙な体験だ。90分当たり得点数では14位であることを除けば、攻撃面のあらゆる指標で20位以下となっている。セットプレーからの失点数が彼らより多いチームは1つしかない。
2月に完了したジョシュ・サージェント獲得は、はるかに根深い問題の上に大きくて分厚い絆創膏を貼るようなものに見えた。だが、その彼も大きな違いを生み出せてはいなかった。少なくとも、土曜の夜までは。サージェントは3得点を挙げ、本来の姿であるプレミアリーグ下位層クラスのストライカーとしての片りんも見せた。チームはシカゴ相手に泥臭い4-4の引き分けを手にした。しかも、トロントは6試合負けなしだ。国境の北側では奇妙な時が流れている……。
敗者：プリンス・オウスNurPhoto
ああ、プリンス・オウス。
これまで見た中でも最悪レベルのPKだ。