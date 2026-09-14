カバン・サリバンだって？ だから言ったはずだ、彼を疑うなと。数カ月前、マンチェスター・シティへの移籍が近づく中で、彼はベンチから出ることすらほとんどできなかった。ところが今や、9月が終わる前にUSMNTを栄光へ導く運命を背負った神童らしい。このスポーツは本当に過剰反応が大好きだ。それでも、アメリカ版リオネル・メッシ？ それは半分しか冗談ではない。

現実の世界に戻れば、MLSは今週末もまた実に魅力的な内容を届けた。インテル・マイアミは、世界最強級と平凡そのものの両面を相変わらず併せ持ち、しかもその2つを10分単位で行き来することもしばしばだ。フロリダの別の場所では、アントワーヌ・グリーズマンが勝利をもっと分かりやすいものにしている。5試合連続ゴールを記録し、3試合連続で決勝点もマーク。オーランド・シティがトロントFCを3-0で退ける原動力となった。

そして、風の街でのドラマもある。そこでロベルト・レヴァンドフスキは、気まずい問いの対象となっている。偉大な点取り屋が、どういうわけかチームをより悪くしてしまうことはあるのか。サッカーは本当に面白い。

GOALは、MLS週末版のウィナーズ＆ルーザーズで、こうした話題を含むあれこれを振り返る。