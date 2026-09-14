MLS勝ち組と負け組：カバン・サリバンのアメリカ代表への期待が高まる一方、セントルイス・シティSCのフロントは的確な判断。シカゴ・ファイアーはヒューゴ・カイパース不在の影響を感じているのか？
カバン・サリバンだって？ だから言ったはずだ、彼を疑うなと。数カ月前、マンチェスター・シティへの移籍が近づく中で、彼はベンチから出ることすらほとんどできなかった。ところが今や、9月が終わる前にUSMNTを栄光へ導く運命を背負った神童らしい。このスポーツは本当に過剰反応が大好きだ。それでも、アメリカ版リオネル・メッシ？ それは半分しか冗談ではない。
現実の世界に戻れば、MLSは今週末もまた実に魅力的な内容を届けた。インテル・マイアミは、世界最強級と平凡そのものの両面を相変わらず併せ持ち、しかもその2つを10分単位で行き来することもしばしばだ。フロリダの別の場所では、アントワーヌ・グリーズマンが勝利をもっと分かりやすいものにしている。5試合連続ゴールを記録し、3試合連続で決勝点もマーク。オーランド・シティがトロントFCを3-0で退ける原動力となった。
そして、風の街でのドラマもある。そこでロベルト・レヴァンドフスキは、気まずい問いの対象となっている。偉大な点取り屋が、どういうわけかチームをより悪くしてしまうことはあるのか。サッカーは本当に面白い。
GOALは、MLS週末版のウィナーズ＆ルーザーズで、こうした話題を含むあれこれを振り返る。
勝者：コーリー・レイ
数週間前、GOALとの対話の中で、セントルイス・シティのスポーティングディレクター、コーリー・レイは冷静さを保つよう呼びかけていた。その数日前、セントルイスはチームが勢いを増しつつあったまさにその時に、1人目と2人目に優れたMFを売却。ファンは困惑していた。だが、レイの狙いはぶれていなかった。その数日後、同氏はサウサンプトンのダミオン・ダウンズと、コロラドの中心選手ラファ・ナバーロという衝撃のダブル補強を実現した。以降、シティは絶好調を維持しており、土曜の夜にはミネソタ・ユナイテッドから4点を奪った。
レイとセントルイスが将来有望なタレントたちを手放した際、ファンは困惑していた。だが、フロント陣の判断は的を射ていたのかもしれない。
敗者：タタ・マルティーノ
アトランタ・ユナイテッドのタタ・マルティーノ監督は、土曜夜のD.C.ユナイテッド戦の0-0ドローについて、かなり率直な評価を口にした。
フラストレーションの残るスコアレスドロー後、同監督は記者団に「明らかに、勝ち点2を失った」と語った。
そして、その指摘はもっともだ。これは非常に大きな一戦だった。アトランタとD.C.は今季いずれも大きく苦しんでいる。D.C.は、おそらくワイルドカード圏とイースタン・カンファレンス最下位の間という奇妙な位置取りの枠を超えていくほどの層の厚さを、一度も十分に備えていなかった。一方のアトランタは純粋な戦力の質こそあるが、そのピースがかみ合うまでにあまりにも長い時間を要している。
実際のところ、この直近数カ月は、マルティーノがなぜこれほど高いレベルで指導してきたのかを示す機会でもある。これは、明確な青写真があまりないまま、1つずつピースを積み上げて作られているチームだ。ミゲル・アルミロン、ブレール・エンボロ、アレクセイ・ミランチュクによる攻撃陣は、このカンファレンスでも屈指の破壊力を誇る。
ただ、それ以外となると、ここで活用できる材料はあまり多くない。だからこそ、今は解決策が必要だ。そしてマルティーノは、それを見つけようとしてきた。D.C.戦でアトランタは20本のシュートを放ち、14本を枠内に飛ばし、1度はポストやバーをたたき、もう1本はわずかに枠を外れ、ボールをゴールネットに入れること以外はほぼすべてを正しくやった。これでプレーオフ圏とは勝ち点7差となっており、ポストシーズン進出には厳しい戦いが待っている。
受賞者：ウーゴ・カイペルス（遠距離から）
ロベルト・レヴァンドフスキはシカゴにゴールをもたらした。課題は、彼の周囲で何を変える必要があるのかを見極めることだ。
ファイアーは直近12試合で敗戦はわずか2度で、レヴァンドフスキはMLS10試合出場で6ゴールを記録している。うまく機能している部分は多い。しかし、彼はヒューゴ・カイパースとは異なる特徴を持つ。カイパースは献身的なランニングによって前線からプレッシャーをかけ、相手が攻撃を仕掛ける前に混乱を生み出していた。
38歳のレヴァンドフスキに、同じだけの運動量を求めることはできない。そのぶん、周囲の選手には連動したプレッシングを行い、相手に突かれるスペースを残さない責任がより大きくなる。決定力は武器だが、シカゴはそれを最大限に生かすための適切なバランスをまだ見つけなければならない。
土曜日のニューイングランド戦での1-2の敗戦は、その課題を示していた。シカゴはボール保持率でもシュート数でも上回ったが、レボリューションは背後に空いたスペースを突くチャンスを見いだした。これはセンターフォワード個人に負わせるべきものではなく、チーム全体の問題である。ファイアーのボールホルダーへのプレッシャーが効果的でないのであれば、最終ラインは下がるべきタイミングを見極める必要がある。
シカゴはすべてを壊して作り直す必要はない
敗者：ロサンゼルスFCのMLSカップ制覇への望み
今季開幕前、本稿の筆者はGOALの看板ポッドキャスト『The Rondo』に出演し、LAFCがMLSカップを制すると勢いよく主張するという失敗を犯した。結果的に、この見立ては見事に外れつつある。とはいえ、当時としてはそこまで的外れな意見でもなかった。ソン・フンミンとデニス・ブアンガはともに非常に優れたフットボーラーであり、チームの軸もまずまずに見えた。さらに、ほんの少しだけ層が薄く見えたウェストだったこともあり、LAFCが快進撃を見せるという見方にも十分な根拠はあった。
そして、それは今も起こり得る。このチームがここから勢いに乗る可能性はまだある。だが、大規模な再建の真っただ中にあるスポルティング・カンザスシティ相手の厳しい敗戦は、このチームのもろさを浮き彫りにした。確かに、スポルティング・カンザスシティの今夏の大型補強であるアンドレ・ルイスは試合を通してLAFCを苦しめたし、今後このリーグの多くのチームも同じ目に遭うだろう。しかし一方で、LAFCは守備面でも極めて脆弱で、前線でも決定力を欠いていた。現時点でのLAFCは、しっかりしたプレーオフ進出チームには見える。だが、優勝候補と目されるチームとしては、それではまったく不十分だ。
受賞者：カヴァン・サリバン（再び）
ここでこれ以上、何を言えるだろうか。
サリバンの台頭は、誰もがいずれ来るとおそらく分かっていたという意味で不思議なものだった。しかし、その圧倒的なインパクトまでは予想できなかった。相手が率直に言って低調なサンディエゴだったとはいえ、この試合でも2ゴールを決め、フィラデルフィア・ユニオンの若手はワールドカップ中断以降のリーグ戦で9得点関与とした。リーグにおける10代選手の得点関与記録、2013年にディエゴ・ファグンデスが記録した20を更新するペースで進んでいる。
朗報はある。まだまだ、これからだ。サリバンはユニオンを絶好調に導いており、マンチェスター・シティへ去るまでには、なお丸々1シーズン残されている。見られるうちに、その姿を楽しむべきだ。
敗者：ウェストのプレーオフ進出を狙うチームたち
こんな面白いデータがある。ウエスタン・カンファレンスで8位から12位につけるチームは、今週末に1勝もできなかった。勝ち点を手にしたのはLAギャラクシーだけだった。統計上の巡り合わせかもしれない。だが同時に、ほとんどのチームにとって取りこぼしが許されないプレーオフ争いにおける、逃した好機でもあった。
9位のサンディエゴから14位のシアトルまでの勝ち点差はわずか2。ただし、消化試合数がそろっていないことで構図はやや複雑になっている。1勝で見通しは大きく変わり得る。1敗すれば、気づけばこれほど多くのチームが自分たちとプレーオフ圏の間に立ちはだかっているのかと思わされることになる。
少なくともシアトルは何とか結果を持ち帰った。ポール・アリオラの終盤の同点弾で、ギャラクシー戦は1-1のドロー。これにより、またひとつプレーオフ争いのライバルを射程圏内にとどめた。サウンダーズは依然として下位にいるが、決して望みが絶たれたわけではない。
そういうわけで、ポートランド、サンディエゴ、LAギャラクシー、RSL、そしてミネソタ・ユナイテッド。チャンスを逃した。