MLSラウンドアップ：サム・サリッジの2得点でリオネル・メッシとインテル・マイアミの祝宴は台無しに、キャバン・サリバンはフィラデルフィア・ユニオンで再び輝く
MLSのレギュラーシーズンは最後の2カ月に突入し、緊張感は一段と高まっている。
優勝争いを演じるチームは実力を示しつつあり、一方でプレーオフ圏内のチームと圏外にとどまるチームとの差は広がり始めている。
現時点で最も勢いに乗っているチームはフィラデルフィア・ユニオンだ。チームはカバン・サリバンを本格起用し、本人もまた16歳という若さにしてチーム最高の選手かもしれないことを示している。このティーンエイジャーはゴール関与の驚異的な連続記録をさらに伸ばし、今度は“アメリカ最高の街”でのサンディエゴFC戦で決勝点をもたらした。対照的に、調子を落としているのはフィラデルフィアの宿敵ニューヨーク・レッドブルズだ。直近10試合でわずか2勝目を挙げ、しぼみつつあるプレーオフ進出の望みをつなぎとめた。
そして、ポストシーズンの前哨戦になり得る一戦では、インテル・マイアミとナッシュビルSCが決着をつけられなかった。この試合では、信じられないかもしれないが、まさにその通りなのだが、サム・サリッジがリオネル・メッシと真っ向から渡り合った。
とはいえ、話題はそれだけではない。GOALが最新のMLSラウンドアップで週末の主要トピックを振り返る。
ナッシュビルがメッセージを発信する
土曜日、約30分間にわたって、リオネル・メッシとインテル・マイアミはおそらく勝負ありと考えていたはずだ。ロドリゴ・デ・ポールがメッシに絶妙なパスを送り、39歳のメッシはMLS今季屈指のパスワークからの得点シーンで、ボックス外からそれを沈めた。2-1とした後のデ・ポール、メッシ、ルイス・スアレスの祝福ぶりがすべてを物語っていた。この試合は、彼らがどうしても勝ちたかった一戦だった。
しかし、BJ・キャラハン率いるナッシュビルには別のプランがあった。
ナッシュビルは引き続きホームチームのもろい最終ラインを突き、後半アディショナルタイムについに報われた。サリッジが追加タイム1分にこの日2点目を決め、ゴールデンブーツ争いでの得点数を15に伸ばした。メッシとは4点差だ。マイアミは昨季プレーオフを除けばここ数年ずっとそうであったように、ボックス内で粗さを見せ、本来なら勝ち点3にすべき試合を勝ち点1に変えてしまった。
その結果、マイアミほどの資金力を持たないナッシュビルは、イースタン・カンファレンスでインテル・マイアミに9ポイント差をつけ、サポーターズ・シールド争いではバンクーバー・ホワイトキャップスに8ポイント差をつけている。
“神童”が止まらない快進撃を継続
カバン・サリバンがUSMNTに招集されなければ、マウリシオ・ポチェッティーノは説明を求められる段階に来ている。 それほどまでに、台頭するユニオンの新星は素晴らしいプレーを見せている。
そのFWの自信は、サンディエゴ戦での先制点で明白だった。ボックス内で巧みなタッチを見せ、BACKHEELINGでボールをデュラン・フェリーの脇へ流し込んだのだ。前半アディショナルタイムに許すには痛恨の失点だったが、サリバンはそれで終わりではなかった。
2点目のフィニッシュは1点目ほどではなかったが、それにかなり近いものだった。フェリーの股を抜いて自身のドブレーテを完成させたのだ。MLS最高の若手選手と呼ぶだけでは足りない。現在のフォームを見れば、年齢に関係なくリーグのトップ20に入る選手かもしれない。
一方のサンディエゴFCでは、マイキー・バラスへのプレッシャーが強まっている。彼は一般的に、アメリカ人の若手指導者の中でも最も有望な一人と見なされているが、イルビング・“チャッキー”・ロサーノを締め出す判断が機能するのは、メキシコ代表スターがいなくてもチームが勝ち続ける場合に限られる。ところが実際には、サンディエゴはプレーオフ争いでかろうじて踏みとどまっている状態で、しかもフィリーに0-5の大敗を喫した。ポストシーズン進出を逃せば、クラブが苦境の指揮官を擁護し続けるのは難しくなるだろう。
待望の勝利
マイケル・ブラッドリーのニューヨーク・レッドブルズ就任には、大きな期待が集まっていた。当然のことでもある。
父で元アメリカ代表監督のボブ・ブラッドリーは、アメリカ人指導者として海外で新たな道を切り開いた存在だ。マイケル自身もアメリカ代表のレジェンドであり、レッドブルズのMLS NEXT Proチームでの仕事も高く評価され、昨季はリーグ制覇を成し遂げた。
それでも、ニューヨーク内部の期待値次第ではあるが、ブラッドリーのトップチーム指揮官としての1年目は評価が分かれるものとなっている。アカデミーを活用し、若手にプレー機会を与え、レッドブルズの哲学を体現することが狙いだったのであれば、そのミッションは達成されたと言える。だが、2024年にあと一歩まで迫った優勝争いに再び加わることが期待されていたのなら、このチームは十分なものを示せていない。
直近9試合でわずか1勝という状況の中、ブラッドリー率いるチームにとっては、どんな形でも勝ち点3が必要だった。そして、まさにそれを手にした。コロンバス・クルーに対するやや幸運な1-0の勝利で、決勝点はロナルド・ドンコーアの89分の一撃だった。コロンバスは58パーセントのボール支配率を記録し、より多くのチャンスを作ったが、ブラッドリーが勝ち方に文句を言うことはないだろう。とにかく勝利が必要だった。
ニューヨークは依然としてプレーイン圏外にとどまっており、9位で失速中のFCシンシナティとは勝ち点2差となっている。
LAFCは期待外れの戦いが続いている
厳しい視線にさらされる監督というテーマを続けるなら、マルク・ドス・サントスにも触れておくべきだろう。LAFCは昨季、MLSカップ決勝進出まであと一歩に迫り、ソン・フンミンとデニス・ブアンガの攻撃コンビでも可能性を示していたことから、このチームが優勝争いの有力候補になるという期待は確かにあった。しかし、それは実現しておらず、MLSカップ優勝監督として長く指揮を執ったスティーブ・チェルンドロの後任となったドス・サントスへのフラストレーションは高まっている。
公平を期すなら、すべてが悪いわけではない。LAFCの失点数27はリーグで3番目に少なく、時にはなぜこのチームがMLS屈指の戦力であるべきかを示してもいる。それでも、特にリーグ中位にとどまる攻撃陣の不安定さが足かせになっている。さらに懸念されるのは、昨季リーグ戦10試合で9得点を挙げたソンが、今季は24試合出場でわずか5得点にとどまっていることだ。このチームはボールを前進させるのに苦しんでおり、その代償を払い続けている。
そうした問題がすべて表面化したのが、土曜日のスポルティング・カンザスシティ戦でのまさかの0-3敗戦だった。確かに、LAFC戦で得点したアンドレ・ルイスを含むビッグネームを加える前、リーグ最下位に低迷していた頃と同じカンザスシティではない。だが、そうした補強があっても、スポルティングは7月22日以降勝利がなかった。
ドス・サントスはおそらく今季中は安全圏にいるだろう。だが、才能があり、かつ高額な攻撃陣がシーズン終了まで機能不全のままであれば、このクラブは来年に向けて別の方向を探るかもしれない。