MLSのレギュラーシーズンは最後の2カ月に突入し、緊張感は一段と高まっている。

優勝争いを演じるチームは実力を示しつつあり、一方でプレーオフ圏内のチームと圏外にとどまるチームとの差は広がり始めている。

現時点で最も勢いに乗っているチームはフィラデルフィア・ユニオンだ。チームはカバン・サリバンを本格起用し、本人もまた16歳という若さにしてチーム最高の選手かもしれないことを示している。このティーンエイジャーはゴール関与の驚異的な連続記録をさらに伸ばし、今度は“アメリカ最高の街”でのサンディエゴFC戦で決勝点をもたらした。対照的に、調子を落としているのはフィラデルフィアの宿敵ニューヨーク・レッドブルズだ。直近10試合でわずか2勝目を挙げ、しぼみつつあるプレーオフ進出の望みをつなぎとめた。

そして、ポストシーズンの前哨戦になり得る一戦では、インテル・マイアミとナッシュビルSCが決着をつけられなかった。この試合では、信じられないかもしれないが、まさにその通りなのだが、サム・サリッジがリオネル・メッシと真っ向から渡り合った。

とはいえ、話題はそれだけではない。GOALが最新のMLSラウンドアップで週末の主要トピックを振り返る。