MLSラウンドアップ：カバン・サリバンがアメリカ代表入りをアピール。アントワーヌ・グリーズマン、ジョシュ・サージェント、ブレール・エンボロも輝く
カヴァン・サリバンをメジャーリーグサッカーの試合で先発起用すべきだと口にすれば、眉をひそめられた時期があった。
14歳で初のプロ契約を結んだこのティーンエイジャーは、その2年あまり前からMLSで最初の2シーズンを過ごす中で、しばしば年齢相応のプレーに見えた。だが今、北米トップリーグで最高のU-21選手なのだろうか。最近のフォームを見れば、そうした評価に値するだけの主張をしているのかもしれない。サリバンは直近3試合で3ゴールを決め、5試合連続でゴールに関与している。未来は、すでにここにあるのかもしれない。
サリバンだけがMLS第24節の刺激的なストーリーではなかった。年齢層の反対側では、アントワーヌ・グリーズマンがオーランド・シティでなお十分な力を残していることを示し続けており、ロベルト・レヴァンドフスキとシカゴ・ファイアーは、よりにもよってトロントFCとの8ゴールが生まれた壮絶な打ち合いを生き延びた。そしてもちろん、南フロリダにいるバロンドール8度受賞者について触れなければ片手落ちだろう。
そのすべて、そしてさらに多くを、土曜日の試合における最大のトピックを週ごとに振り返る最新版のMLSラウンドアップでお届けする。
カバンを見ているか、ポチェット?
しばらくの間、カヴァン・サリバンとフレディ・アドゥの比較には、悪い意味合いばかりがつきまとっていた。だが今、サリバンは正しい理由で元アメリカの神童と並べて語られている。
サリバンはCFモントリオール戦の75分にゴールを決め、今季MLSでの得点関与数を11に伸ばした。これにより、16歳以下の選手による単一シーズン最多記録としてアドゥの記録を更新した。さらに、5試合連続で得点関与を記録したことでリーグ新記録も樹立し、サリバンはこの偉業を達成した史上最年少選手となった。約4カ月の間に、低迷するユニオンで誇大評価に見合う存在なのか疑問を向けられる有望株から、再びプレーオフ争いに浮上したクラブをけん引する主力選手へと変貌を遂げた。
サリバンは現在、全公式戦27試合で7ゴール11アシストを記録している。この若手は直近のゴール後、数カ月前に隣接する76ersに加わったレブロン・ジェームズという、フィラデルフィアのはるかに大物のスポーツスターへの敬意を込めて、遊び心のあるセレブレーションを見せた。だが数字に話を戻せば、このレベルの結果を残していれば、20代半ばの選手であればマウリシオ・ポチェッティーノ率いるアメリカ代表メンバー入りが検討されてもおかしくない。そして、そのタイミングはサリバンに有利に働く可能性がある。ワールドカップ後の最初のキャンプは、通常、試行の場となる。指揮官が次のサイクルでチームの一員となり得る若い選手たちを招集する時期だからだ。サリバンは確かに自らの価値を示している。
ここで評価されるべきは2者だ。ユニオンの意思決定層とライアン・リヒターである。ブラッドリー・カーネルは、低予算のフィラデルフィアを昨季のサポーターズ・シールド獲得に導いた。それだけに、この南アフリカ人指揮官と決別するのは容易でもなく、支持も得にくい判断だった。しかし、オーナー陣とフロントは明らかに、クラブのアカデミー出身選手たちにはカーネルが与える用意のあった以上に大きなトップチームでの役割がふさわしいと考えており、その構想を実行に移せる人物を必要としていた。
そこでリヒターの登場である。就任前、暫定監督としての彼についてフィラデルフィア以外で知られていたことは多くなかったが、ユニオンは彼のDNAに深く刻まれている。選手から育成コーチ、そして今の暫定監督まで、彼は複数の立場でクラブに尽くしてきた。フィラデルフィアがこの勢いを維持できれば、その「暫定」という肩書は、より恒久的なものに変わることになるはずだ。
グリーズマンが勝負どころで結果を出す
気づかないうちに、オーランド・シティはここ数週間でMLS屈指のチームへと静かに変貌を遂げている。そして、その大きな理由の一つがベテランの特別指定選手アントワーヌ・グリーズマンだ。
35歳のフランスの名手は、8試合で5ゴール3アシストを記録。土曜日のサンディエゴFC戦でも、ホームで再び決定的な場面を生み出した。アメリカ代表のダリル・ダイクがロングボールに反応して鋭い抜け出しを見せ、攻撃の前進を助けると、ジャスティン・エリスが絶妙のタイミングでグリーズマンへパスを通した。あとはこのフランス人が仕上げるだけだった。冷静に流し込み、この試合唯一のゴールを決めた。
オーランドでのグリーズマンの成功は、驚異的というほかない。とりわけ、シーズン序盤にライオンズがいかに予想外の形で彼を獲得したかを思えばなおさらだ。忘れてはならないのは、グリーズマンがニューヨークで姉を訪ねる様子を追ったドキュメンタリーに出演し、ロサンゼルスFC移籍ともほぼ3年にわたって結び付けられ、さらにマイアミ・ヒートの試合にもたびたび姿を見せていたことだ。セントラルフロリダよりもサウスビーチ近辺に落ち着く可能性の方がはるかに高く見えていた。それでも、ディズニー・ワールドを擁するこの街にとっては、もちろん歓迎すべき展開である。
オーランドは現在、プレーイン圏内につけている。シーズン序盤には何をやってもうまくいかず、最終的にはそれまで成功を収めていたオスカル・パレハ監督を解任したチームにとって、劇的な巻き返しだ。
そしてサンディエゴFCにも思いを向けたい。スポーティングディレクターのタイラー・ヒープスは、メキシコのスター、イルビング・“チュッキー”・ロサノではなく、ミキー・バラス監督を支持する決断を下したことを、今になって後悔し始めているのだろうか。ロサノはサンディエゴ加入時にコンサートさながらの盛大な入団発表を受け、メキシコ系住民の多い街を本拠とするファンベースの間で瞬く間に象徴的存在となった。現在は地域ライバルのLAギャラクシーがロサノとともに調子を上げている一方で、サンディエゴは創設初年度の勢いを取り戻せずに苦しみ、8位に低迷。すぐ下のチームとの差はわずか勝ち点1となっている。
サージェントが8ゴールの打ち合いでキャリア初のハットトリックを達成
負傷の影響により、ジョシュ・サージェントはトロントFC加入時に寄せられた大きな期待に応えられずにいる。2200万ドルの移籍金は現時点でMLS史上3番目の高額契約であり、一定のインセンティブが発動すれば、その額はリーグ記録となる2700万ドルまで上昇する可能性がある。
度重なる故障によって、サージェントの今季出場はわずか16試合に制限され、ノリッジで時折見せていたような量産ぶりには至っていない。しかし土曜日、彼は自らに何ができるかを改めて示した。
このFWは、ホームでのシカゴ・ファイアー戦という壮絶な一戦でMLS初のハットトリックを記録した。両チームが守りを捨てて打ち合い、どちらも敗れるには値しない試合だった。相手には、おそらく今世紀のストライカーで5本の指に入るロベルト・レヴァンドフスキがいたが、サージェントは立ち上がりからその実力を見せつけた。ボックス内で巧みにボールを収めると、冷静に決めて最初のゴールを奪った。
サージェントと、同じく得点を挙げたマレン・ハイレ＝セラシエが激しくやり合う場面もあったこの熱戦では、トロントとシカゴが点の取り合いを続けた。レヴァンドフスキは63分に得点し、さらにデリック・エティエンヌ・ジュニアが後半アディショナルタイムに貴重な同点弾を決め、トロントは勝ち点1を持ち帰った。
トロントのプレーオフ進出の望みは依然として薄い。9位フィラデルフィアとは勝ち点1差だが、ニューヨーク・レッドブルズやアトランタ・ユナイテッドも含めた混戦の中にいる。それでもトロントFCにとって、特にロビン・フレイザーにとっては、なお多くのものが懸かっている可能性がある。チーヴァスUSA、コロラド・ラピッズ、そして現在のトロントと、指揮官はこれまで恵まれた状況にほとんど巡り合ってこなかった。トロントはMLSでも有数の高額な陣容を抱えており、大きな負傷者の影響でシーズン全体が狂わされたとはいえ、契約を1年残すフレイザーには結果が求められている。
トロントは残り11試合で、日程前半は厳しい戦いが続く。ナッシュビルSCとの2試合に加え、オーランド・シティ、セントルイス・シティSCとの対戦も控える。しかし後半戦では、プレーオフ枠を争う直接のライバルとの試合がいくつもある。その期間の結果は、59歳の指揮官にとって決定的な意味を持つかもしれない。
南米勢のライバル対決がエンボロの脚光を奪う
ブリール・エンボロは、2026年ワールドカップ後のMLSにおける最大級の補強の一人だったと言っていい。そして、アトランタ・ユナイテッドでその存在感を示すまでに時間はかからなかった。
スイス代表のスターはデビュー戦で冷静にPKを決め、ニュー・スタジアムでのインテル・マイアミ戦でアトランタ・ユナイテッドに2-2の引き分けをもたらした。
エンボロはアグレッシブなプレッシングと空中戦の強さで知られており、その評判通りのプレーを見せた。3度の空中戦のうち2度で勝利し、2度の決定機を創出。守備面でも存在感を発揮した。しかし、このアトランタでのデビューが印象的だった一方で、この一戦を流れていた南米色の強さによって、その活躍はあやうくかき消されるところだった。
試合は南フロリダで行われたが、時間によってはブエノスアイレスのラ・ボンボネーラで開催されていたと言ってもいいほどだった。アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ出身選手たちのライバル意識は随所で表れ、試合を通して小競り合いや言い争いが続いた。リオネル・メッシはカゼミーロのゴールをアシストし、カゼミーロはMLSで2点目を記録。一方で、ミゲル・アルミロンは決定機逸を悔やむことになるだろう。元ニューカッスルのスターは試合序盤に得点していたが、73分のPKを失敗し、アトランタ・ユナイテッドに結果を引き寄せる可能性を逃した。
トロントと同様、アトランタ・ユナイテッドも高額な編成のスカッドをそろえ、プレーオフ進出への明確な期待を背負っている。ただ、トロントほどの負傷問題には見舞われていない。エンボロは好転のきっかけになり得る存在だ。特に、アトランタ・ユナイテッドがマイアミ戦のようなプレーを続けられるならなおさらだ。