しばらくの間、カヴァン・サリバンとフレディ・アドゥの比較には、悪い意味合いばかりがつきまとっていた。だが今、サリバンは正しい理由で元アメリカの神童と並べて語られている。

サリバンはCFモントリオール戦の75分にゴールを決め、今季MLSでの得点関与数を11に伸ばした。これにより、16歳以下の選手による単一シーズン最多記録としてアドゥの記録を更新した。さらに、5試合連続で得点関与を記録したことでリーグ新記録も樹立し、サリバンはこの偉業を達成した史上最年少選手となった。約4カ月の間に、低迷するユニオンで誇大評価に見合う存在なのか疑問を向けられる有望株から、再びプレーオフ争いに浮上したクラブをけん引する主力選手へと変貌を遂げた。









サリバンは現在、全公式戦27試合で7ゴール11アシストを記録している。この若手は直近のゴール後、数カ月前に隣接する76ersに加わったレブロン・ジェームズという、フィラデルフィアのはるかに大物のスポーツスターへの敬意を込めて、遊び心のあるセレブレーションを見せた。だが数字に話を戻せば、このレベルの結果を残していれば、20代半ばの選手であればマウリシオ・ポチェッティーノ率いるアメリカ代表メンバー入りが検討されてもおかしくない。そして、そのタイミングはサリバンに有利に働く可能性がある。ワールドカップ後の最初のキャンプは、通常、試行の場となる。指揮官が次のサイクルでチームの一員となり得る若い選手たちを招集する時期だからだ。サリバンは確かに自らの価値を示している。

ここで評価されるべきは2者だ。ユニオンの意思決定層とライアン・リヒターである。ブラッドリー・カーネルは、低予算のフィラデルフィアを昨季のサポーターズ・シールド獲得に導いた。それだけに、この南アフリカ人指揮官と決別するのは容易でもなく、支持も得にくい判断だった。しかし、オーナー陣とフロントは明らかに、クラブのアカデミー出身選手たちにはカーネルが与える用意のあった以上に大きなトップチームでの役割がふさわしいと考えており、その構想を実行に移せる人物を必要としていた。

そこでリヒターの登場である。就任前、暫定監督としての彼についてフィラデルフィア以外で知られていたことは多くなかったが、ユニオンは彼のDNAに深く刻まれている。選手から育成コーチ、そして今の暫定監督まで、彼は複数の立場でクラブに尽くしてきた。フィラデルフィアがこの勢いを維持できれば、その「暫定」という肩書は、より恒久的なものに変わることになるはずだ。