プレーオフの組み合わせが決まった。

木曜夜のワイルドカード戦をRSLとFCシンシナティが勝ち抜き 、1回戦の全8カードが出そろった。どの対戦も見応えがありそうだ。楽な道のりは誰にもない。東地区は西地区より層が厚く、第1シードから第6シードまで、どのチームも十分にMLSカップ決勝へ進める力があるように見える。とはいえ、西地区にも触れておこう。バンクーバー・ホワイトキャップスだけが見どころではないのは確かだ（セントルイス・シティを信じる人たちよ、名乗りを上げてほしい）。

となれば、予想の時間だ。単一シーズンの勝ち点記録を樹立したナッシュビルSCは、優勝に向けて有利な立場にいるはずだ。しかし、その前に同じことを成し遂げたインテル・マイアミは1回戦で敗退した。つまり、レギュラーシーズンの実績は何も保証しない。そして、マイアミを東地区2位に導いたリオネル・メッシに逆らって予想するのは、賢明とは言いがたい。

ほかにも才能ある選手は大勢いる。最近のユニオンではキャバン・サリバンの活躍が際立っており、チームをけん引できると証明する機会になるかもしれない。また、リーグ屈指の選手を擁しながら、歯車がかみ合うことを切望しているLAFCはどうか。少しでも調子を上げれば、手ごわい存在になる。

興味深い論点ばかりだ。GOALの記者たちが、今回も「ロンド」で掘り下げる。