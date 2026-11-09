トム・ヒンドル：そうだ。少し厳しい判断に感じられるとしても。リキ・プッチを失って、その穴を完全に埋められるクラブはないだろう。それでも、ベンチには新たな発想が強く求められている。公平を期せば、ギャラクシーは常にヴァニー監督を支え、昨シーズンの開幕時には新契約も結んだ。記憶に残るMLSカップ制覇によって、今も一定の信頼は得ているはずだ。それでも、続投すべきだとは言い難い。厳しい判断ではあるが、指揮官の交代がクラブに良い影響をもたらすかもしれない。

アレックス・ラビドゥ：そうだ。ヴァニー監督は良い戦力がそろえば結果を出せることを証明しており、2024年に優勝したチームがそれを示した。しかし、チームを再建し、万全ではない選手層からより多くを引き出すことも、MLSの監督の仕事だ。あの優勝以来、十分に安定した結果を残せておらず、トロントFCでも同様の課題に直面していた。皮肉なことに、ギャラクシーのライバルであるLAFCの方が、ヴァニー監督には合っていたかもしれない。

昨年については、サラリーキャップによる制約と負傷者の存在を考えれば、やむを得ない面があった。リキ・プッチがさらに1シーズン欠場したことも大きい。しかし、ギャラクシーは今年、何度もチームを組み直しながら、十分な安定感を見いだせなかった。ディシジョン・デーを迎えた時点では、自力で運命を決められたにもかかわらず、その機会をふいにした。責任はヴァニー監督にある。

ライアン・トルミッチ：この2年間の結果を見れば、反射的に「そうだ」と答えたくなる理由は分かる。だが、その2年間の前に、ヴァニー監督はチームをMLSカップ制覇に導いている。それでも、少なくとも重圧がかかっていることは確かだ。市場にどんな監督候補がいるかにもよるだろうが、ギャラクシーにとって確実に適任と言える候補がいないのであれば、リキ・プッチ不在で失望に終わった2シーズンを経て、ヴァニー監督にも立て直しにもう一度挑む機会を与えるべきだ。