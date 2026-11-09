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Pascal Jansen, NYCFCGOAL

MLSディシジョンデーを振り返るロンド：パスカル・ヤンセンの解任は間違いだったのか？ LAギャラクシーはどう立て直す？ 必見のプレーオフ対決はどれだ？

デシジョン・デーの余波が広がり始めた。監督の解任が相次ぎ、今後についてもさまざまな議論が交わされている。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • デシジョンデーが終わり、誰も彼もが解任されている。もちろん、これは少し大げさだ。だが、多くの監督が解任される時期に来ているのは確かで、実際にすでに何人も職を離れた。パスカル・ヤンセン（ニューヨーク・シティFC）、ロビン・フレイザー（トロントFC）、ラファエル・ヴィッキー（スポルティング・カンザスシティ）は、いずれも退任。厳しい立場にあるタタ・マルティーノやグレッグ・バニー、さらにあと1、2人が去っても大きな驚きではない。プレーオフまで2週間も空くと、どうしても話題は暗くなりがちだ。誰が解任されたのか。誰が解任されるべきなのか。今年、誰が期待を裏切ったのか。

    どれももっともな問いだ。だが、良い話題もたくさんある。コロンバス・クルー、セントルイス・シティSC、フィラデルフィア・ユニオンはいずれも見事な巻き返しを見せた。プレーオフでは楽しみな対戦カードも決まっている。要するに、語るべきことは山ほどある。GOALの記者たちが、今回の『ザ・ロンド』でもそれらの話題を取り上げた。

  • プレーオフ進出を逃したLAギャラクシーは、バニー監督を解任すべきか？

    LA Galaxy v FC Dallas
    Getty Images Sport

    自身が率いるギャラクシーがプレーオフ進出を逃したことで、バニーは間違いなく厳しい立場に立たされるだろう。

    トム・ヒンドル：そうだ。少し厳しい判断に感じられるとしても。リキ・プッチを失って、その穴を完全に埋められるクラブはないだろう。それでも、ベンチには新たな発想が強く求められている。公平を期せば、ギャラクシーは常にヴァニー監督を支え、昨シーズンの開幕時には新契約も結んだ。記憶に残るMLSカップ制覇によって、今も一定の信頼は得ているはずだ。それでも、続投すべきだとは言い難い。厳しい判断ではあるが、指揮官の交代がクラブに良い影響をもたらすかもしれない。

    アレックス・ラビドゥ：そうだ。ヴァニー監督は良い戦力がそろえば結果を出せることを証明しており、2024年に優勝したチームがそれを示した。しかし、チームを再建し、万全ではない選手層からより多くを引き出すことも、MLSの監督の仕事だ。あの優勝以来、十分に安定した結果を残せておらず、トロントFCでも同様の課題に直面していた。皮肉なことに、ギャラクシーのライバルであるLAFCの方が、ヴァニー監督には合っていたかもしれない。

    昨年については、サラリーキャップによる制約と負傷者の存在を考えれば、やむを得ない面があった。リキ・プッチがさらに1シーズン欠場したことも大きい。しかし、ギャラクシーは今年、何度もチームを組み直しながら、十分な安定感を見いだせなかった。ディシジョン・デーを迎えた時点では、自力で運命を決められたにもかかわらず、その機会をふいにした。責任はヴァニー監督にある。

    ライアン・トルミッチ：この2年間の結果を見れば、反射的に「そうだ」と答えたくなる理由は分かる。だが、その2年間の前に、ヴァニー監督はチームをMLSカップ制覇に導いている。それでも、少なくとも重圧がかかっていることは確かだ。市場にどんな監督候補がいるかにもよるだろうが、ギャラクシーにとって確実に適任と言える候補がいないのであれば、リキ・プッチ不在で失望に終わった2シーズンを経て、ヴァニー監督にも立て直しにもう一度挑む機会を与えるべきだ。

  • パスカル・ヤンセンの解任は妥当だったのか？

    New York City FC v Red Bull New York
    Getty Images Sport

    ヤンセンは、ニューヨーク・シティFCがプレーオフ出場権を獲得できなかった後、解雇された。

    TH：まったくそうは思わない。ヤンセンは非常に才能ある監督で、昨年はニューヨーク・シティFCをイースタン・カンファレンス決勝に導いた。相次ぐ負傷者にも苦しめられた。クラブの不振にはさまざまな要因が絡むものだが、ニューヨーク・シティFCにとって何より響いたのは、勝てるチームを作れなかったことだ。ヤンセンには、より充実した戦力でもう一度チャンスが与えられるべきだろう。とはいえ、彼がスポルティング・カンザスシティの監督になるまで、あとどれくらいだろうか。1週間？ 2週間？

    AL：いや、そうは思わない。ニューヨーク・シティFCはシーズンを通して負傷者に悩まされ、昨年ヤンセンの下でリーグ戦17得点を挙げたアロンソ・マルティネスも、シーズンの大半を欠場した。また、わずか1シーズン前に獲得した攻撃の中心選手、ニコラス・フェルナンデス・メルカウが、クラブに自身へのオファーを拒否された後、退団を望んでいたと報じられたことも、ヤンセンの責任ではない。

    失策があったとすれば、補強によってチームの必要な部分が十分に満たされたのか、公の場で疑問を呈したことだ。これは監督としての基本だが、そうした懸念を表に出せば、フロントの後ろ盾を得られず、結果も改善しない場合、解任が時間の問題になりかねない。

    それでも、ヤンセンにはMLSで再び監督を務める資格がある。昨年イースタン・カンファレンス決勝まで勝ち進んだことは、戦力以上の結果をチームから引き出せると示している。苦しい1シーズンだけで、その評価が変わるべきではない。

    RT：おそらくそうだ。ニューヨーク・シティFCは新時代を迎えようとしているが、ヤンセンはその一員であるべき理由を示すほど目覚ましい成果を残さなかった。新スタジアムへの移行を控え、クラブは注目を集める補強と、おそらくはチームを率いる有力な監督を求めるだろう。ヤンセンは、その監督が自分であり得ると信じさせるだけのものを示せなかった。だからこそ、両者の関係は終わったのだ。

  • ロビン・フレイザーはどうか？

    Toronto FC v New York Red Bulls
    Getty Images Sport

    フレイザーは今季、再建途上のトロントから好パフォーマンスを引き出すのに苦しんだ。

    TH：状況による。トロントは特殊なケースだ。ロレンツォ・インシーニェとフェデリコ・ベルナルデスキという、期待外れに終わった2人のDP選手獲得から、いまだ立ち直ろうとしている。チームにはなお不完全な部分があり、今年の大型補強だったジョシュ・サージェントも、多くの人が期待したような中央の主軸にはなっていない。トロントが後任候補を確保していて、戦術家であると同時にリーダーにもなれる大物を迎えられるなら、踏み切るべきだ（皮肉なことに、ジェシー・マーシュはここにうってつけの人材だろう）。そうでなければ、少し判断を急いだように見える。

    AL：そう思う。フレイザーには負傷者が相次ぐ不運もあった。ただ、フィラデルフィア・ユニオン、レアル・ソルトレイク、コロンバス・クルーがいずれも出遅れから巻き返してポストシーズンに進んだことを考えると、トロントFCが出場を逃したのは、大きな機会損失に感じられる。

    野心に欠けるクラブではない。ジョルジェ・ミハイロヴィッチとウォーカー・ジマーマンの獲得に向けてすでに大きく動いたうえで、サージェントにはMLS史上屈指の移籍金を支払った。その投資は、もっと大きな成果につながるべきだった。トロントはこのオフシーズン、多くの難題に直面している。とりわけ、またしても新監督を探さなければならない。

    最後に、指導者の多様性にも触れておきたい。ピッチ上には多様性がある一方で、指導者の多様性はMLSの強みだったことがない。公平を期せば、これはMLSだけでなく世界的な問題だ。だが、ヤンセンとフレイザーが去ったことで、リーグから黒人の監督が2人ともいなくなった。オーナーやクラブのフロントが候補者を幅広く探し、人種的背景にかかわらず最適な人材に真の機会を与えることを願う。

    RT：フレイザーの立場なら、不当な扱いを受けたと感じるだろう。負傷者の続出でトロントFCのシーズンは完全に台無しになり、フレイザーは引き受けたはずのベストメンバーを率いる機会をほとんど得られなかった。とはいえ、手元に残った戦力が弱まったチームの力を引き出せなかったのも事実だ。それも監督の重要な仕事である。トロントが別の道を選ぶ時だと判断したのは、そのためだろう。フレイザーはチームの最低限のパフォーマンスを引き上げ、シーズンを立て直すことができなかった。

  • スポルティングKCがヴィッキーを解任。どう思う？

    Sporting Kansas City v Minnesota United FC
    Getty Images Sport

    ヴィッキー率いるスポルティング・カンザスシティは、今年のMLSでワースト2位の成績に終わった。

    TH：不可解だ。ヴィッキーは再建中のクラブを立て直すために招かれた。スポルティングKCの選手層を見れば、苦戦は避けられないと思われた。そして実際にそうなった。監督は、起こりそうもない快進撃にチームを導けなかったことで罰せられているように感じる。

    AL：毎オフシーズン、首をかしげたくなる監督人事がたいてい2、3件ある。バンクーバーのイェスパー・ソーレンセンが示したように、うまくいくこともある。しかし、ヘンリク・リドストロムやオロフ・メルベリのように、当初から適任とは思えない起用もある。ラファエル・ヴィッキーは、おおむねその部類に入る。シカゴでMLSの指揮を執った際にも苦戦していただけに、再びチャンスを与える判断は賢明とは思えなかった。

    それでも、ヴィッキーに不満を抱く理由が一つあるとすれば、任された選手層だ。スポルティングKCは明らかに再建の最中で、シーズン序盤の陣容はMLSで戦える状態には見えなかった。8月に加入したアンドレ・ルイスはスターとしての力を発揮し、終盤戦で8ゴールを挙げたが、ヴィッキーはシーズンの大半を未完成の陣容で戦っていた。クラブ首脳陣も、その責任の一端を負わなければならない。

    RT：ヴィッキーの解任は厳しい判断だが、本人も自らに有利な材料を示せなかった。率直に言えば、アンドレ・ルイスが加入するまで、スポルティングKCはMLSレベルのチームとは到底言えなかった。しかも、彼が素晴らしいプレーを見せた13試合を経ても、リーグ最下位でシーズンを終えた。再建の状況を考えれば、それはおおむね予想されたことだ。そして最終的にクラブは、ヴィッキーが再建の次の段階を託せる人物だと信じるに足るものを見いだせなかった。その判断も理解できる。ただ、これは難しい仕事であり、再建はまだ終わりには程遠い。

  • MLSの1回戦で最も注目の対戦カードは？

    FBL-MLS-INTER MIAMI-CHARLOTTE CF
    AFP

    マイアミがプレーオフ1回戦でコロンバス・クルーを相手にどのような戦いを見せるか、注目だ。

    TH： インテル・マイアミ対コロンバス。ローラン・クルトワ監督率いるチームは現在好調で、9月にもマイアミを破っている。今回も勝機はあると考えているだろう。現在のマイアミがプレーオフでどのような戦いを見せるかも興味深い。

    AL：厳密には1回戦の対戦カードではないが、オーランド・シティ対FCシンシナティのワイルドカード戦はどうだろうか。両クラブは今、対照的な局面にあるように見える。

    8位でシーズンを終えたオーランドは、アントワーヌ・グリーズマンとジャスティン・エリスとともに新時代を迎えようとしているようだ。一方のシンシナティは、高額な戦力を擁しながら期待を大きく下回り、一つの時代の終わりに近づいているのかもしれない。ケヴィン・デンキーの獲得に関心を寄せるクラブがあると報じられ、9位という結果によってパット・ヌーナン監督の手腕も問われるはずだ。FCCが勝ち進めなければ、TQLスタジアムでは大きな変化が起こる可能性がある。

    RT：勢いに乗るセントルイス・シティSCと、どう転ぶか分からないLAFCの対戦だ。戦力ではLAFCは依然としてMLS屈指のチームだが、7月以降、その実力を見せていない。だからこそ第6シードとなり、好調で、今季すでにタイトルも獲得しているセントルイスと対戦する。LAFCは本来の力を発揮できるのか。たとえ発揮できたとしても、勢いに乗るセントルイスには通用しないのか。それがこの対戦の面白さだ。

  • シーズン全体を振り返って、プレーオフ進出が最も意外だったのはどのチームですか？

    Columbus Crew v St. Louis CITY SC: Final - Lamar Hunt U.S. Open Cup 2026
    Getty Images Sport

    コロンバス・クルーは厳しいスタートからシーズンを立て直し、多くの人を驚かせた。

    TH：断然、セントルイス・シティだ。新任の監督、経験の浅いフロント、負傷者の続出、そしてシーズン半ばにはチーム最高の選手が去った。シーズン途中にヨアン・ダメを支持したことは評価したいが、プレーオフでLAFCと対戦するとは、ましてやホームに迎えるとは、ほとんど誰も思っていなかっただろう。

    AL：多くの人がフィラデルフィアを挙げるだろうし、それには十分な理由がある。若手の力と監督交代に大きく頼って、ここまで戻ってきたのだから。ただ、私はコロンバスを選びたい。シーズン終盤に入る時点では、望みが絶たれたように見えた。

    コロンバスも監督を交代し、シーズン途中の移籍でディエゴ・ロッシやマックス・アーフステンら主力を失った。それに加え、スターFWのウェッサム・アブ・アリはシーズン終了までの負傷を負った。それでも、かつてウィルフリード・ナンシーの下でクルー2の監督を務めた暫定監督のローラン・クルトワが、フランス人の名将ナンシーの下での時代を特別なものにしたチームらしさを、ある程度取り戻させた。夏の補強も助けになったが、直近9試合で8勝を挙げたのは見事な立て直しだ。このチームがプレーオフで勝ち進むとは予想していないが、出場を果たしただけでも印象的だ。

    RT：フィラデルフィアだ。ワールドカップによる中断前には、望みが完全に絶たれたように見えた。それがプレーオフに進んだだけでなく、ワイルドカード戦も勝ち抜いた。キャバン・サリバンがけん引する彼らは、少なくとも一つには、ここまで導いた若手たちに「自分たちがこんなことをできるはずがない」という意識がないため、対戦相手にとって恐ろしいチームだ。フィラデルフィア・ユニオンの怖さはその若さにある。そして、さらに怖いのは、彼らがまだ本領を発揮していないかもしれないことだ。

  • 一方、期待を下回ったのは誰か？

    Red Bull New York v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    レッドブルズは好調なスタートを切ったものの、その後は失速した。

    TH：LAFCだ。開幕前は多くの人がMLSカップの優勝候補に挙げ、少なくともウェスタン・カンファレンスの上位チームと見られていた。それが最終的に順位表で6位に終わったのは、まったく不可解だ。

    AL：チャッキー・ロサーノ絡みということで、サンディエゴFCとLAギャラクシーの両方を挙げてもいいだろうか。両クラブとも、もっと良い結果を期待できるだけの投資をしてきた。ギャラクシーには守るべき成功の歴史もある。

    サンディエゴはロサーノを放出しようとする過程で対応を完全に誤り、昨季記録した見事な勝ち点を25ポイント下回った。ギャラクシーも大型補強を行ったが、2024年にガブリエル・ペックとジョセフ・ペイントシルをロサンゼルスに迎えた時ほどの野心や創意工夫は、その補強には見られなかった。負傷でディエゴ・ルナを、移籍でザビエル・ゴゾを失ったレアル・ソルトレイクに、プレーオフ出場権を奪われていいはずがない。

    RT：レッドブルズは、事実上シーズンを台無しにした2試合を振り返ることになるだろう。10月にリーグ下位に位置するD.C.ユナイテッド、トロントFCと対戦し、どちらにも敗れた。その結果、シーズン終盤は大きなプレッシャーを抱えて戦うことになった。マイアミとアトランタには勝ったものの、ニューイングランドとナッシュビルに接戦の末に敗れ、プレーオフ進出の望みは絶たれた。ただ、決定的だったのはその2敗ではない。勝負どころで圧勝すべき相手に、勝ち点6を取りこぼしたことだ。