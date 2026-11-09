TH：状況による。トロントは特殊なケースだ。ロレンツォ・インシーニェとフェデリコ・ベルナルデスキという、期待外れに終わった2人のDP選手獲得から、いまだ立ち直ろうとしている。チームにはなお不完全な部分があり、今年の大型補強だったジョシュ・サージェントも、多くの人が期待したような中央の主軸にはなっていない。トロントが後任候補を確保していて、戦術家であると同時にリーダーにもなれる大物を迎えられるなら、踏み切るべきだ（皮肉なことに、ジェシー・マーシュはここにうってつけの人材だろう）。そうでなければ、少し判断を急いだように見える。
AL：そう思う。フレイザーには負傷者が相次ぐ不運もあった。ただ、フィラデルフィア・ユニオン、レアル・ソルトレイク、コロンバス・クルーがいずれも出遅れから巻き返してポストシーズンに進んだことを考えると、トロントFCが出場を逃したのは、大きな機会損失に感じられる。
野心に欠けるクラブではない。ジョルジェ・ミハイロヴィッチとウォーカー・ジマーマンの獲得に向けてすでに大きく動いたうえで、サージェントにはMLS史上屈指の移籍金を支払った。その投資は、もっと大きな成果につながるべきだった。トロントはこのオフシーズン、多くの難題に直面している。とりわけ、またしても新監督を探さなければならない。
最後に、指導者の多様性にも触れておきたい。ピッチ上には多様性がある一方で、指導者の多様性はMLSの強みだったことがない。公平を期せば、これはMLSだけでなく世界的な問題だ。だが、ヤンセンとフレイザーが去ったことで、リーグから黒人の監督が2人ともいなくなった。オーナーやクラブのフロントが候補者を幅広く探し、人種的背景にかかわらず最適な人材に真の機会を与えることを願う。
RT：フレイザーの立場なら、不当な扱いを受けたと感じるだろう。負傷者の続出でトロントFCのシーズンは完全に台無しになり、フレイザーは引き受けたはずのベストメンバーを率いる機会をほとんど得られなかった。とはいえ、手元に残った戦力が弱まったチームの力を引き出せなかったのも事実だ。それも監督の重要な仕事である。トロントが別の道を選ぶ時だと判断したのは、そのためだろう。フレイザーはチームの最低限のパフォーマンスを引き上げ、シーズンを立て直すことができなかった。