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ライブ
Inter Miami 1-1GOAL

MLSカップでインテル・マイアミと争うライバルたちは要警戒。ルイス・スアレスとの最後の共演となるかもしれない中、リオネル・メッシが「恐怖の時間帯」に突入

このアルゼンチン人選手は、インテル・マイアミにとって絶好のタイミングで自身屈指のプレーを見せている。それが同クラブのカップ戦連覇につながるかもしれない。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • リオネル・メッシに幸運が味方したのかどうか、判断するのは難しい。だが、おそらくそこが肝心なのだ。ニューイングランド・レボリューションのDF２人の間で跳び上がり、空中で回転するこぼれ球に触れたとき、メッシは自分の進む先へボールを落とそうとしているように見えた。それは、メッシならではのあの瞬間になるかと思われた。一瞬のひらめき。ほかの誰にも見えていなかったタッチだ。

    ところが、ボールはアルゼンチン人選手の頭に当たって後方へ飛び、幸運にもヘルマン・ベルテラメの前に転がった。ベルテラメは跳び上がり、ヘディングで決めた。この「アシスト」で、マイアミとニューイングランドによるイースタン・カンファレンスの一戦は１－１となった。そして見事な２点目は、今度は ある意味でゴールと呼べるものとなり、インテル・マイアミに勝利をもたらした。

    こうして、もはや「恐怖の時間帯」としか言いようのない時間が始まった。メッシが人間のサッカー選手としての限界を超え、この素晴らしいアルゼンチン人選手が別次元に達する瞬間がある。理屈では説明できず、容易には理解できない魔法のようなプレーだ。レアル・マドリー戦でのゴールがそうだった。セルヒオ・ブスケツからの何気ない落としを受け、世界屈指の守備の名手５人を抜き去った。オランダ戦でのアシストもあった。メッシは文字どおり、自分でも見ていなかった先へパスを通した。

    だが今は違う。今のメッシは、力を惜しまない。プレスをかけ、走り、意志の力で勝利をもぎ取る選手だ。身体能力は衰え、足も以前ほど活発には動かない。それでも、ブレーキを外したレオがいる。圧倒的な一人の選手が見せる魔法によって、このチームのあらゆる欠点が忘れ去られる時間だ。

  • 数字の上では今なお驚異的

    FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTION
    AFP

    メッシの数字は昨年ほど際立っていないが、依然としてMLSで最も効果的なアタッカーだ。

    だからといって、メッシの今季ここまでの出来が悪いわけではない。2025年シーズンの活躍は、MLS史上最高と言っていいほど群を抜いていた。得点関与数、90分当たりの得点数、複数得点を挙げた試合数でリーグ新記録を樹立。公式戦43試合で69得点に関与した。

    一方、2026年はより複雑な年となっている。それでも、30試合で42得点に関与した数字は実に見事だ。ただ、その間には困難もあった。ワールドカップはメッシにとって肉体的にも精神的にも負担の大きい大会だった。決勝でアルゼンチンがスペインに敗れた後、代表からの引退を表明したほどだ。また、父親の死を受け、公の場でも悲しみを見せた。これを過度に分析すべきではないが、ピッチ外でのそうした苦難がパフォーマンスに影響し得ることは間違いない。そして驚くべきことに、メッシはすでに39歳だ。

    そうした背景を踏まえると、現在の活躍はなおさら印象的だ。確かに数字は「落ちた」。それでも、この年齢で1試合平均1.4得点に関与しているのは、どのリーグであっても驚異的である。

  • 極めて重要な1カ月

    FBL-MLS-INTER MIAMI-FC CINCINNATI
    AFP

    メッシが試合終盤に得点を挙げることが、マイアミの最近の好調を支えている。

    だが、少なくともMLSの他クラブにとって、おそらく最も不気味なのは、この1カ月、メッシがどのようにゴールを決めてきたかだ。もちろん、メッシをある程度抑える方法を見つけたチームもある。シンシナティは10月28日の2-2の引き分けで、メッシに枠内シュートを1本も許さなかった。それだけでも大きな成果だ。

    だが、それ以外の試合では、メッシがここぞという場面で力を発揮することがはっきりと見て取れる。最近は、後半にゴールを決める傾向が明確だ。ニューイングランド、アトランタ、DCユナイテッドとの試合では、いずれもハーフタイム後に得点した。サッカーは通常、攻撃の仕組みや選手の動き、技術的な連係によってチームが形作られる複雑な競技だ。しかし時には、恐ろしいほど単純な競技にもなる。メッシが勝負どころで結果を出しているのだ。

    ワールドカップでも同じだった。アルゼンチンには、2022年のワールドカップへと導いた才能と躍動感が欠けていた。同じ選手たちが4歳年を重ね、輝きも少し失っていた。それでもメッシは幾度もヒーローとなり、準決勝では2アシストでイングランド撃破に貢献。ラウンド16のエジプト戦で得点し、その前のカーボベルデ戦でもゴールを決めて勝利に導いた。

  • 昨年の再現か？

    FBL-CAMPEONES CUP-INTER MIAMI-CRUZ AZUL
    AFP

    マイアミはキリ・ゴンサレス新監督の下でも、これまでと同じ弱点を数多く露呈している。

    だが今、マイアミはサッカーチームとして明らかに力不足だ。穴だらけのチームが苦戦している。

    センターバックには依然として問題が残る。両サイドバックも起用方針が定まっていない。メッシはプレスで以前よりいくらか運動量と積極性を見せているが、それでも相手に簡単に守備を突破されてしまう。90分当たりの失点数はリーグ18位。カップ戦王者らしい数字とは言い難い。タックル数は23位、被xGは24位、クリア成功数は29位だ。ただし最後の数字は、ロングボールを蹴るよりも後方からつなぐ傾向によって低く出ている可能性がある。一方で、攻撃の数字はリーグ屈指だ。MLSでマイアミより多くのゴールを決めたチームはなく、枠内シュート数でも上回るチームはいない。これほど攻守のバランスを欠いているのは、実に不可解だ。

    不用意な失点を喫し、走る量も足りない。中盤の大型補強として獲得したカゼミーロは、センターバックで起用されている。新監督のキリ・ゴンサレスが、現在の選択肢をそれほど信頼していないということだ。

    だが、こうした状況は初めてではない。昨年のマイアミも、驚くほどよく似た状況にあった。もちろん顔ぶれには違いがあり、セルヒオ・ブスケツとジョルディ・アルバはまだ高いレベルで貢献していた。それでも、いくつかの基本的な問題は同じだった。チームとして完成していなかったのだ。当時の監督ハビエル・マスチェラーノはチームに手を加えたが、適切なバランスを見いだすのに苦しんだ。チームがMLSカップ優勝へと突き進む間も、その状況は変わらなかった。当時も今と同様、タックル数、被xG、失点数といった守備の主要指標は、いずれもリーグ下位半分に位置していた。東地区を3位で終えたが、終盤の好調がなければ、プレーオフ1回戦のホーム開催権を逃していたかもしれない。誰もが

    そして、メッシが力を発揮した。プレーオフ6試合で15ゴールに関与。マイアミはカップ戦優勝までに20得点を挙げ、そのうちメッシが関与しなかったのはわずか5得点だった。

  • ほかの候補は？

    FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTION
    AFP

    メッシとマイアミ、強敵ナッシュビルSCと対戦へ

    しかし今年は、特に東地区で相手が手ごわくなっている。マイアミに注目が集まる陰で見落としがちだが、ナッシュビルSCはMLSのレギュラーシーズン史上、最も成功したシーズンを送っている。今週末のFCシンシナティ戦で勝利か引き分けなら、勝ち点の新記録を樹立する。勝利数、得失点差、クリーンシート数でもリーグ記録を更新する可能性がある。今季のMLSで敗れたのはわずか3回で、ホームでは無敗だ。マイアミがMLSカップ連覇を目指す上で、これ以上に難しい相手はいないだろう。

    だが、特にプレーオフでは、マイアミはこうした状況で結果を出す傾向がある。昨年も優勝候補ではなかった。インテル・マイアミが東地区を勝ち進んで迎えたMLSカップ決勝でさえ、バンクーバーに敗れる可能性は十分にあった。

    さらに、今回は切迫感もある。メッシは少なくともあと18カ月マイアミに残る新契約を結んだものの、選手生活をそう長くは続けないかもしれないと示唆している。いつ引退するかは、まだ分からない。一方、ルイス・スアレスは今季、予想外の復活を遂げたが、来年もチームに残る可能性は低そうだ。両スターの将来が不透明な中、長年のチームメイトである2人にとって、共にMLSカップを掲げる最後のチャンスになるかもしれない。

    順位表を見れば、マイアミより上のチームはいくつもある。しかし、これまでの歴史が示すように、だからこそメッシがチームをMLSカップ優勝へ導くのかもしれない。