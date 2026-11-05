リオネル・メッシに幸運が味方したのかどうか、判断するのは難しい。だが、おそらくそこが肝心なのだ。ニューイングランド・レボリューションのDF２人の間で跳び上がり、空中で回転するこぼれ球に触れたとき、メッシは自分の進む先へボールを落とそうとしているように見えた。それは、メッシならではのあの瞬間になるかと思われた。一瞬のひらめき。ほかの誰にも見えていなかったタッチだ。

ところが、ボールはアルゼンチン人選手の頭に当たって後方へ飛び、幸運にもヘルマン・ベルテラメの前に転がった。ベルテラメは跳び上がり、ヘディングで決めた。この「アシスト」で、マイアミとニューイングランドによるイースタン・カンファレンスの一戦は１－１となった。そして見事な２点目は、今度は ある意味でゴールと呼べるものとなり、インテル・マイアミに勝利をもたらした。

こうして、もはや「恐怖の時間帯」としか言いようのない時間が始まった。メッシが人間のサッカー選手としての限界を超え、この素晴らしいアルゼンチン人選手が別次元に達する瞬間がある。理屈では説明できず、容易には理解できない魔法のようなプレーだ。レアル・マドリー戦でのゴールがそうだった。セルヒオ・ブスケツからの何気ない落としを受け、世界屈指の守備の名手５人を抜き去った。オランダ戦でのアシストもあった。メッシは文字どおり、自分でも見ていなかった先へパスを通した。

だが今は違う。今のメッシは、力を惜しまない。プレスをかけ、走り、意志の力で勝利をもぎ取る選手だ。身体能力は衰え、足も以前ほど活発には動かない。それでも、ブレーキを外したレオがいる。圧倒的な一人の選手が見せる魔法によって、このチームのあらゆる欠点が忘れ去られる時間だ。