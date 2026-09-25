MLSのMVPランキング：リオネル・メッシが明確な最有力候補、だがエバンデルやハニー・ムフタル、あるいは別の誰かが追い上げることはできるのか？
いよいよその時が近づいてきた。MLSのMVP争いは、最終的にはたいてい分かりやすく整理されるものだ。実際に賞が授与される頃には、結局は常識的な結論に落ち着く傾向がある。リーグの最優秀選手は、たいていリーグ最高のフットボーラーでもある。GOALは「だから言っただろう」と言いたいわけではないが、その2つが一致するのはやはり気持ちのいいものだ。
というわけで、正直に言おう。ここでのMVPはリオネル・メッシだ。他の誰かを選ぶのはナンセンスであり、他の誰かが受賞するようならば馬鹿げている。ただ、候補者は数多くいる。エバンデルはFCシンシナティで素晴らしい出来を見せている。ペタル・ムサはFCダラスをけん引してきた。ハニー・ムフタルは数字こそ落ちているが、ここ数年で最高のサッカーをしている。そして、ヒューストン・ダイナモのダイナミックなFW、ギリェルメもいる。
要するに、このリーグには優れたフットボーラーが数多くおり、トップの座は比較的シンプルだとしても、それ以外の順位付けは実に複雑だ。GOAL が考えるMVPランキングは以下の通りだ。
その他の候補者たち
10位 - ニコ・フェルナンデス、ニューヨーク・シティFC:ニューヨーク・シティFCは、この夏にMLS屈指の価値を持つアタッカーの1人を引き留められたことを大いに喜んでいたに違いない。
9位 - カバン・サリバン、フィラデルフィア・ユニオン: ユニオンの巻き返しはサリバン1人の力によるものではないが、先発メンバーに定着して以降、フィリーで圧倒的な存在感を放っている
8位 - カルレス・ヒル、ニューイングランド・レボリューション: チャンスクリエイト数でリーグトップ。それで十分だ。
7位 - サム・サリッジ、ナッシュビルSC: ピッチに立てば毎回得点しているように見える。もっと頻繁に出場できていれば……ナッシュビルはサポーターズ・シールド争いでさらに前に出ていたかもしれない。
6位 - ペタル・ムサ、FCダラス: 彼より多くのゴールを決めているのはリオネル・メッシだけだ。
5位 デニス・ブアンガ（LAFC）
2026年MLS成績：26試合で14ゴール、8アシスト
論点：LAFCにとって、今年は厳しい1年となっている。昨季終盤までのあらゆる要素を見れば、この南カリフォルニアのクラブは今季の西地区首位に立つはずだった。もっとも、新監督の下で多少の成長痛が出る可能性はあった。それでも現実には、プレーオフでホームアドバンテージを確保する争いに回っている。それ自体は最悪というほどではないが、このチームは本来もっと上にいなければならない。
では、なぜ完全に優勝争いから脱落していないのか。その理由は、得点を取り続けることをやめないガボン人ウインガーの存在だ。報道によれば、インテル・マイアミはシーズン前にブナガ獲得へかなり大胆な動きを見せたという。しかし、彼は残留した。そして、このチームにとって自分がいかに、いかに重要な存在であるかを示している。14ゴール、8アシスト、さらにリーグ2位の枠内シュート数。ブアンガはLAFCを踏みとどまらせており、プレーオフでもチームを上位進出へ導く可能性がある。
さらに、これだ。
背番号4 ギリェルメ、ヒューストン・ダイナモ
2026年MLS成績：24試合出場で14得点、8アシスト
評価ポイント：シーズン開幕前に、ギリェルメを今季最高の補強と見ていた人がどれほどいただろうか。野心的なダイナモにとって堅実な補強には見えたが、チームの流れを完全に変える男になると予想した人は多くなかったはずだ。もっとも、話はそう単純でもない。このチームは前線から最終ラインまで大きく改善されている。それでも、ギリェルメがヒューストンに本物の鋭さをもたらしているのは間違いない。
20代半ばのギリェルメは、ストライカーというよりチャンスメイカーだったが、ここ数年で再び得点感覚を取り戻した。昨季はサントスで全公式戦14得点を記録し、今季もここまでですでにその数字に並んでいる。しかも、シーズンはまだ十分に残っている。さらに重要かもしれないのが守備面での働きだ。守備面の貢献度は97パーセンタイル、インターセプトは100パーセンタイル、ボール奪回は96パーセンタイルを記録している。ギリェルメはすべてをこなす。
3位 ハニ・ムフタル（ナッシュビルSC）
2026年MLS成績：26試合で11ゴール、7アシスト
その理由：ナッシュビルに関しては、誰を選んでもおかしくない。優れた選手が非常に多く、しかも重要な存在ばかりだからだ。サリッジは冷酷な得点力を誇るストライカーであり、アンディ・ナハルはSBで致命的な武器となっている。クリスティアン・エスピノーザの攻撃面での才覚は、BJ・キャラハンのチームに前線で新たな選択肢をもたらした。ブライアン・シュワクでさえ、ゴールで素晴らしい働きを見せている。
だが、すべてを機能させているのはムクタールだ。2025年には攻撃の大部分を担いながら素晴らしい出来を見せたが、今季はさらに上回っている。かつては何でもこなさなければならない絶対的な中心選手だったムクタールは、いまやナッシュビルの創造性を支える軸となっている。そして総合力はこれまで以上に向上している。ムクタールを止めれば、ナッシュビルも止まる。問題は何か。誰にも彼を止められないことだ。ナッシュビルも同様である。
2位 エバンデル（FCシンシナティ）
2026年MLS成績：23試合で13ゴール、12アシスト
論点：エバンデルは見ていて楽しい。彼のプレーには確かなサンバの flair があり、それを実に軽やかにやってのける魅力もある。そう、ここはまだ、ふわりとした個性を持つ興味深いトップ下が十分に輝けるリーグだ。エバンデルはまさにその体現者である。もっとも、ここには重要な違いがある。こうした浮遊感のあるトップ下は、ときに実際のチームにそれほど多くをもたらさないこともある。だが、エバンデルは違う。FCシンシナティはあらゆる場所に問題を抱えている。守備成績はかなり深刻だ。
それでも、退屈すると今でもロナウジーニョのハイライトを見て、試合当日にはアサイーボウルを食べる男、エバンデルは毎週のようにボールをネットへ叩き込み続けている。強くボールを蹴り、それをいとも簡単に見せることには一種の芸術がある。シンシーの主役は、それを他の多くの選手にはできない形でやってのけている。
1位 リオネル・メッシ、インテル・マイアミ
2026年MLS成績：23試合で20ゴール、13アシスト
選出理由：正直、ほかに誰がいるだろうか。メッシはもはやかつてのメッシではないかもしれない。12カ月前の彼ですらないかもしれない。それでもなお、彼は世界最高峰の一人であり、サッカーのピッチに立った史上最高の選手だ。そして父の死を公に悼む中でも、このアルゼンチン代表はインテル・マイアミで魔法のようなプレーを見せてきた。そのスタッツは信じがたい数字である。
今の彼は、それ以外のことはあまりしない。守備面での仕事をこなそうとするそぶりも、もはやほとんど見せない。そして、この素晴らしいフットボーラーの別バージョンが再び現れる可能性も低い。それでも、彼がスパイクを脱ぐまでは、このリーグに彼を上回る選手は現れないだろう。MVPは彼が逃すかどうかだけの賞となっている。