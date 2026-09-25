いよいよその時が近づいてきた。MLSのMVP争いは、最終的にはたいてい分かりやすく整理されるものだ。実際に賞が授与される頃には、結局は常識的な結論に落ち着く傾向がある。リーグの最優秀選手は、たいていリーグ最高のフットボーラーでもある。GOALは「だから言っただろう」と言いたいわけではないが、その2つが一致するのはやはり気持ちのいいものだ。

というわけで、正直に言おう。ここでのMVPはリオネル・メッシだ。他の誰かを選ぶのはナンセンスであり、他の誰かが受賞するようならば馬鹿げている。ただ、候補者は数多くいる。エバンデルはFCシンシナティで素晴らしい出来を見せている。ペタル・ムサはFCダラスをけん引してきた。ハニー・ムフタルは数字こそ落ちているが、ここ数年で最高のサッカーをしている。そして、ヒューストン・ダイナモのダイナミックなFW、ギリェルメもいる。

要するに、このリーグには優れたフットボーラーが数多くおり、トップの座は比較的シンプルだとしても、それ以外の順位付けは実に複雑だ。GOAL が考えるMVPランキングは以下の通りだ。