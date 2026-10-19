今季序盤、FCダラスのリザーブチームに所属するFWサム・サーバーは、自分に向かって投げられたビールをキャッチして一気飲みし、SNSで話題になった。当時は、サッカー界の「冗談を交わす」文化に乗った、なかなか粋な振る舞いに見えた。ばかげている？ 確かに。だが、それ以上の話ではなかった。

ところが今週末、サーバーは再び観客とやり合った。今度はビールを拾って観客席に投げ込み、アウェーの所属チームが終盤に同点ゴールを決めた後、ホームのファンに中指を立てた。そして退場処分を受けた。これでいいのだろうか？ 面白がっていいことなのだろうか？ 「おふざけ」が、人の頭にビールを投げつける危険な行為に変わる境目はどこにあるのか？





こうした根本的な問いについては、いくらでも言葉を費やせる。だが、このリーグにはほかにも語るべきことがある。実際に試合が行われ、その多くがかなり興味深いものだった。インテル・マイアミは、チームとしてはそれほど良くないがリオネル・メッシに大きく引っ張られる戦いを続けた。アントワーヌ・グリーズマンの驚異的な数字も、目に見える成果につながり始めている。そして、全力で指揮を執りながら、無敗記録がついに途絶えるのを見届けたヨアン・ダメにも触れておきたい。



FCシンシナティの状況は、それほど明るくない。開幕時には、MLSカップ優勝を狙える穴馬として注目されていた。エヴァンデルのプレーは見ていて楽しい。ケヴィン・デンキーはゴールを決められる。だが、守備は惨憺たるもので、今や70失点を喫し、MLSで2番目に失点が多い。イースタン・カンファレンスで9位につけるなか、最大のライバルであるコロンバスとのダービーではシュート数で23本対3本と上回りながら、0-2の手痛い敗戦を喫した。シンシナティでは、警鐘を鳴らすべき時が来ている。

GOAL が、MLSの週末の勝者と敗者を振り返る……