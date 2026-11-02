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MLS Winners and Losers 1-1GOAL

MLSの勝者と敗者：ナッシュビルSCがMLS記録に迫り、リオネル・メッシのインテル・マイアミは幸運に恵まれる。西地区はディシジョン・デーに向けて好位置に

インテル・マイアミが勝利、ナッシュビルが歴史を刻む。最終節を前にウェスタン・カンファレンスのプレーオフ出場枠の多くが未確定

Thomas Hindle
翻訳者：

  • 5試合で5勝を挙げ、東地区のプレーオフ進出も決めた。コロンバス・クルーは絶好のタイミングで勢いに乗っている。

    MLSの実情はこうだ。大半のチームはごく平均的な力で、数試合勝てば存在感を示すチャンスが生まれる（多くの人が「戦力の均衡」と呼ぶものだ）。クルーはまさにそれをやってのけた。GOALは特定のチームに肩入れしないが、とりわけ魅力的なこのチームが競い合っていると、MLSはいつも少し楽しく感じられる。

    東地区ではほかにも多くの動きがあり、ディシジョンデーを1週間後に控えてプレーオフ進出の行方はかなり明確になった。ナッシュビルは圧倒的な強さを見せている（それは分かっていた）。マイアミは素晴らしいプレーもひどいプレーも見せ、少し運にも恵まれている（それも分かっていた）。そしてアラン・サン＝マクシマンは、退場を避けたいなら相手に物議を醸すジェスチャーをすべきではない（これも分かっていたが、実際に起こるとは思わなかった）。

    西地区も面白い。7位から11位のどのチームも、プレーオフ進出に向けて強い意欲を示さなかった結果、どこにもチャンスがありそうだ。興味深い展開を、GOALが今週のMLS「勝者と敗者」で振り返る……

  • 勝者：インテル・マイアミの主人公補正

    FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTION
    AFP

    日曜夜、インテル・マイアミがニューイングランドを下した試合で、メッシはチームの2得点両方に絡んだ。

    おっと。

    さて、これをどう受け止めればいいのか。インテル・マイアミはまたしても、ニューイングランド・レボリューションを相手にさほど良いプレーを見せなかった。スペースの取り方は悪く、守備も不安定だ。どこを見ても「王者」らしさは感じられない。だが、マイアミは何も王者らしく見える必要はない。サッカーの運に味方されているからなのか、それとも試合を決める世界最高の選手を擁しているからなのか、こうした試合にはいつも勝ってしまう。

    事の始まりは、アシストと呼ぶには微妙なリオネル・メッシのプレーだった。ボックス内のこぼれ球に絡んだメッシは、自分の方へボールを落とそうとしたように見えた。ところが、ボールはふわりとゲルマン・ベテラメのもとへ飛び、ベテラメが決めた。そしてメッシの魔法が飛び出す。身をかわしてターンすると、相手に当たってコースが変わったボールをゴール下隅へ叩き込み、残り10分で2-1とした。

    終了間際、イアン・フレイの思わず笑ってしまうほど拙い守備から、ニューイングランド・レボリューションは同点に追いついたと思った。だが、またしても不思議な力が働いた。ほんのわずかな差による不運なオフサイド判定が、妥当だったはずの引き分けを阻んだ。昨年のマイアミが勝利を重ねたのは、メッシが世界最高の選手であることと、腹立たしいほどの幸運が重なったからだった。その組み合わせが、再び形になりつつあるようだ。

  • 敗者：パスカル・ヤンセン

    New York City FC v Red Bull New York
    Getty Images Sport

    2025年にNYCFCをイースタン・カンファレンス決勝へ導いたヤンセンだが、今季はチームの力を引き出せずにいる。

    「決して言い訳はしない」

    2025年に予想外の快進撃でイースタン・カンファレンス決勝まで進んだニューヨーク・シティFCが、MLSのプレーオフ進出を逃した。その後、チームのパスカル・ヤンセン監督が口にした言葉だ。実際のところ、昨年のチームは実力以上の結果を出していたのかもしれない。 ニューヨーク・シティFCはシーズン終盤に相次いだ負傷者を乗り越え、予想外の躍進を遂げた。ヤンセン監督の采配は、見事というほかなかった。

    問題は、それによって期待が過度に高まったことだ。シーズン終盤の不振に対応してあれだけの結果を出せたのなら、シーズンを通して指揮すれば何が できないというのか。しかし、実際に待っていたのは、どこか中途半端で平凡な成績だった。ニューヨーク・シティFCには個々に見れば優れた選手がいる。だが、安定感を欠いてきた。そして、プレーオフ争いで再び大きく後れを取っているD.C.ユナイテッドと引き分けたことで、ヤンセン監督率いるチームのポストシーズン進出の可能性は正式に消滅した。

    SNS上では警鐘を鳴らす声が上がっているが、それは少し厳しすぎるようにも思える。ヤンセン監督は実績があり、もう少し投資を受けた上でチャンスを与えられるべき指揮官だ。それでも、今回の成績の落ち込みを見過ごすことは難しい。

  • 優勝：ナッシュビルSC

    Nashville SC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    ナッシュビルSCは日曜夜、ニューヨーク・レッドブルズに逆転勝利を収め、MLS歴代最多勝ち点記録を更新する可能性が出てきた。

    マイアミに多少の幸運があるとすれば、ナッシュビルは機械のような強さを見せている。マイアミのほうがはるかに人を引きつける話題に富んでいるのは、ある意味で残念だ。実際、目の前にいるのはMLS史上最高のチームだ。30年以上に及ぶリーグの歴史で、これほどのことを成し遂げたチームはほかにない。ニューヨーク・レッドブルズを破り、MLSの歴代最多勝ち点記録に並んだ。来週はどんな結果であれ、その記録を更新する。

    それだけでも十分に印象的だ。だが、際立っているのは、その成し遂げ方である。ニューヨーク・レッドブルズ戦では前半を0-2で折り返した。だが、それも問題にはならなかった。後半に3得点を挙げ、91分にはサム・サリッジが決勝点を決めた。今季はホームで無敗を維持している。そして、サポーターズ・シールドの獲得を正式に決めた。

    弱点はあるのか。ほとんどない。ナッシュビルより失点が少ないチームはなく、得点数で上回るのも2チームだけだ。攻撃には創造性があり、中盤には活力があり、守備には堅さがある。リーグのほかのチームは、健闘を祈るしかない。

  • 敗者：イースタン・カンファレンスの危機

    Red Bull New York v Toronto FC
    Getty Images Sport

    プレーオフ圏外のチームが相次いで敗れたことで、東地区の最終日はやや緊迫感を欠くことになった。

    正直、少し物足りない。必ずしも彼らだけの責任ではないが、RBNY、NYCFC、トロントFCが今週末に勝てなかったことで、カンファレンス最終節が白熱する可能性はなくなった。3チームはいずれも先週末に争いから脱落し、東カンファレンスの大勢はほぼ決した。

    もちろん、まだ見どころや決まっていない部分はある。オーランドとコロンバスは、厳しいワイルドカード戦を避けるため、シンシナティがレギュラーシーズン最終戦で敗れるか、少なくとも勝ち点を落とすことを願っている。シャーロットがプレーオフでホームアドバンテージを得るには、自ら勝ち、シカゴが敗れる必要がある。だが、実際のところ、それは細部の話だ。大勢はほぼ決まっている。

  • 勝者：ウェスタン・カンファレンスの緊迫感

    Los Angeles Football Club v LA Galaxy
    Getty Images Sport

    西地区各地で大きな結果が相次ぎ、決着の日を前にカンファレンスの情勢は予断を許さない。

    一方の西地区は……これは面白い。

    MLSは以前から、このディシジョン・デー（！）を大々的に宣伝してきたが、少々作為的に感じられた。明らかな問題もある。まず、全試合を同時にキックオフすべきだ。そして、実際には誰も何も決めていないのに、本当に「決断の日」と呼べるのだろうか。

    とはいえ、これは名前に細かく注文をつけているだけだ。肝心なのは、西地区では最終日にプレーオフ進出チームが決まりそうだということ。現在プレーオフ圏外にいる3チームにも、滑り込むチャンスがある。ミネソタ・ユナイテッドはホームで勝ち、地区のほぼ半数のチームが敗れるか引き分けるのを待たなければならない。シアトル・サウンダーズは現状、得失点差でプレーオフ圏外にいる。そして、最も注目したいのがRSLとLAギャラクシーの直接対決だ。ほかの試合の結果が現状の順位を変えなければ、それも確かに考えにくいことだが、西地区では事実上、勝った方がプレーオフに進む一戦となる。そして、それこそが、この妙な名前を付けられた企画の狙いなのだ。

  • 敗者：LAFC

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    ZUMA Press Wire

    今年LAFCがプレーオフ圏内にいる唯一の理由は、ブアンガの活躍だ。

    デニス・ブアンガがいなければ、このチームはどうなっていただろうか。LAFCは今季、悪いチームではない。プレーオフに進出できる力があり、擁する攻撃陣の顔ぶれを考えれば、調子の良い日にはどんな相手とも渡り合えると感じているはずだ。問題は、本来ならはるかに高い水準にあるべきことだ。1カ月前に解任されたマルク・ドス・サントスの起用は、今となっては惨憺たる人事に見える。その直後に昇格したシャビ・タマリットも、大きな改善をもたらしたようには見えない。

    ミネソタに1-3で完敗した試合は、その苦境を浮き彫りにした。LAFCはスタッツ上では試合を完全に支配しながら、守備で敗れた。端的に言えば、このチームは選手層が極めて薄い。プレーオフでのホームアドバンテージも、もはや失われた。最終節に波乱が起きなければ（その可能性は低い）、サンノゼと3試合制のシリーズで対戦することになる。南カリフォルニアのチームにとって、自信を持って臨める組み合わせとは言い難い。