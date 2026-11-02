5試合で5勝を挙げ、東地区のプレーオフ進出も決めた。コロンバス・クルーは絶好のタイミングで勢いに乗っている。

MLSの実情はこうだ。大半のチームはごく平均的な力で、数試合勝てば存在感を示すチャンスが生まれる（多くの人が「戦力の均衡」と呼ぶものだ）。クルーはまさにそれをやってのけた。GOALは特定のチームに肩入れしないが、とりわけ魅力的なこのチームが競い合っていると、MLSはいつも少し楽しく感じられる。

東地区ではほかにも多くの動きがあり、ディシジョンデーを1週間後に控えてプレーオフ進出の行方はかなり明確になった。ナッシュビルは圧倒的な強さを見せている（それは分かっていた）。マイアミは素晴らしいプレーもひどいプレーも見せ、少し運にも恵まれている（それも分かっていた）。そしてアラン・サン＝マクシマンは、退場を避けたいなら相手に物議を醸すジェスチャーをすべきではない（これも分かっていたが、実際に起こるとは思わなかった）。

西地区も面白い。7位から11位のどのチームも、プレーオフ進出に向けて強い意欲を示さなかった結果、どこにもチャンスがありそうだ。興味深い展開を、GOALが今週のMLS「勝者と敗者」で振り返る……