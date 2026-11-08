JJ・ガブリエルは9月にマンチェスター・ユナイテッドへ退団の意向を伝えて以来、欧州で最も獲得を望まれる選手となっている。エンフィールド生まれの逸材をバルセロナ、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘンが追う一方、ユナイテッドの関係者は翻意を促してきたが、実を結んでいない。
ガブリエルがバルセロナで数週間にわたり専属トレーナーとトレーニングを行っていたため、一時はバルセロナが獲得競争を制するかに見えた。しかし現在は、宿敵に先を越されたようだ。報道によると、レアル・マドリーは16歳のガブリエルと長期契約を結ぶことで口頭合意に達した。ただし、移籍は未成年選手の移籍に関するFIFAの規定に従う必要がある。
ガブリエルは2026-27シーズン終了までユナイテッドのアカデミーに登録されているが、レアル・マドリーは1月に移籍を成立させる意向だ。ガブリエルは両親を通じて欧州のパスポートを保有しており、ブレグジットに伴う抜け道を利用して次の移籍市場で国外のクラブに加入できる。レアル・マドリーほど大きなクラブはない。慣れ親しんだオールド・トラフォードを離れ、サンティアゴ・ベルナベウの華やかな舞台を選ぶという決断には、ガブリエルの自信が表れている。
『スカイ・スポーツ』によると、ガブリエルとその周囲はトップチームへの明確な道筋があると考え、レアル・マドリーを第一希望に選んだという。しかし、同クラブにおける若手選手の歴史を少し見れば、その見方は甘いと思われる。ガブリエルがスペインの首都で出場時間を得るための競争は、獲得を狙った他のどのクラブや、ユナイテッドに残った場合よりも激しくなるだろう。
あの有名な白いユニフォームを着る栄誉がある一方で、対処すべき重圧も計り知れない。ガブリエルが目指すのは、成功を収めた数多くのアカデミー出身選手の後に続くことではない。若手の育成にとって墓場のような場所になりつつあるクラブで、その傾向を覆すことだ。