元テレビ解説者のジュニ・カラファトは、将来性の高い若手を獲得するレアル・マドリーの戦略を立案した人物として広く知られている。ブラジル人のチーフスカウトは、エドゥアルド・カマヴィンガ、ジュード・ベリンガム、アルダ・ギュレルらをライバルクラブとの争奪戦の末に獲得する上でも力を発揮した。いずれもすぐにトップチームに入り、高額な移籍金に見合う働きを見せている。

だが、そうならなかった選手も2人いる。カラファトは再び南米での人脈と交渉力を生かし、エンドリッキとフランコ・マスタントゥオーノをマドリードに連れてきた。前者は2024年にパルメイラスから加入して以来、全公式戦での先発がわずか9試合。後者はデビューシーズンに11試合で先発したものの、印象を残せず、現在はフィオレンティーナに期限付き移籍してプレーしている。

エンドリッキはパルメイラス時代にロナウド・ナザリオと比較され、レアル・マドリーの次代を担う攻撃陣の有望株と見られていた。しかし、20歳のエンドリッキはカルロ・アンチェロッティ、シャビ・アロンソ両監督の下で出場時間を得るのに苦しみ、リヨンへの期限付き移籍も経験した。現監督のジョゼ・モウリーニョは公の場でその将来について確約しているものの、エンドリッキは依然として出場機会をほとんど得られていない。

レイニエル・ジェズスと久保建英という、完全な失敗に終わった例もある。両者ともレアル・マドリーのトップチームで公式戦に1分も出場しなかった。フラメンゴから獲得したジェズスへの3000万ユーロはまったくの無駄に終わった。若い頃に「日本のメッシ」と呼ばれた久保も、ラ・リーガがチームに認める欧州連合（EU）圏外選手枠3つのうち1つを勝ち取るという厳しい競争に敗れた。

もっとも、ガブリエルへの期待はこれらの選手より低くなるだろう。先に挙げたどの選手がマドリードにやって来たときよりも、ガブリエルはかなり若いからだ。当初はカスティージャの新戦力となり、スペイン3部リーグとUEFAユースリーグでさらに経験を積むことになる。UEFAユースリーグでは9月10日、ユナイテッドの選手としてサバフを相手にデビューし、ハットトリックを達成した。ただ、適応のためにより多くの時間を与えられるとしても、それが成功の保証になるわけではない。

ガブリエルが教訓として知っておくべきなのは、マルティン・ウーデゴールの歩みだ。ノルウェー人の司令塔は今やプレミアリーグを制したアーセナルの主将だが、2015年1月に16歳でレアル・マドリーに加入した当時、誰もが想像した以上にトップレベルに到達するまで時間がかかった。

ウーデゴールは同年5月にクラブ史上最年少でデビューしたものの、その後6年間のトップチームでの出場はわずか11試合。ヘーレンフェーン、フィテッセ、レアル・ソシエダに期限付き移籍した。2021年、4度目の期限付き移籍先となったアーセナルへの完全移籍が決まり、その後、ベルナベウでの苦悩について語っている。

「自分のプレーらしい輝きを失ってしまった。しばらくの間、少し安全なプレーに傾きすぎていたんだ。自分らしくプレーすることよりも、ミスをしないことを気にしていた」と、ウーデゴールは2023年に『ザ・プレーヤーズ・トリビューン』に語った。「数年たっても、まったく成長できていなかった。期待にすぐ応えられなかったことで、メディアに批判された。僕は格好の標的だった。『今こそマルティン・ウーデゴールにとって、成功か失敗かが決まるときだ』といった見出しを読んだのを覚えている。成功か失敗かって？ 僕はまだ18歳なのに！」

ウーデゴール以上の可能性を秘めたガブリエルに同じことが起きれば、非常に残念なことだ。