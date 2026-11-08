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JJ Gabriel Real Madrid risk GFX 1:1GOAL

JJ・ガブリエル、マンチェスター・ユナイテッドを離れ、若手の成長が望めないレアル・マドリーへ移るのは大きなリスク

才能豊かな10代の選手は、スペインの首都で新たな生活を始めることを選び、シニアレベルでのプレーに向けて考え得る限り最も厳しい道に直面している。

James Westwood
翻訳者：

  • JJ・ガブリエルは9月にマンチェスター・ユナイテッドへ退団の意向を伝えて以来、欧州で最も獲得を望まれる選手となっている。エンフィールド生まれの逸材をバルセロナ、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘンが追う一方、ユナイテッドの関係者は翻意を促してきたが、実を結んでいない。

    ガブリエルがバルセロナで数週間にわたり専属トレーナーとトレーニングを行っていたため、一時はバルセロナが獲得競争を制するかに見えた。しかし現在は、宿敵に先を越されたようだ。報道によると、レアル・マドリーは16歳のガブリエルと長期契約を結ぶことで口頭合意に達した。ただし、移籍は未成年選手の移籍に関するFIFAの規定に従う必要がある。

    ガブリエルは2026-27シーズン終了までユナイテッドのアカデミーに登録されているが、レアル・マドリーは1月に移籍を成立させる意向だ。ガブリエルは両親を通じて欧州のパスポートを保有しており、ブレグジットに伴う抜け道を利用して次の移籍市場で国外のクラブに加入できる。レアル・マドリーほど大きなクラブはない。慣れ親しんだオールド・トラフォードを離れ、サンティアゴ・ベルナベウの華やかな舞台を選ぶという決断には、ガブリエルの自信が表れている。

    『スカイ・スポーツ』によると、ガブリエルとその周囲はトップチームへの明確な道筋があると考え、レアル・マドリーを第一希望に選んだという。しかし、同クラブにおける若手選手の歴史を少し見れば、その見方は甘いと思われる。ガブリエルがスペインの首都で出場時間を得るための競争は、獲得を狙った他のどのクラブや、ユナイテッドに残った場合よりも激しくなるだろう。

    あの有名な白いユニフォームを着る栄誉がある一方で、対処すべき重圧も計り知れない。ガブリエルが目指すのは、成功を収めた数多くのアカデミー出身選手の後に続くことではない。若手の育成にとって墓場のような場所になりつつあるクラブで、その傾向を覆すことだ。

  • まれな例外

    vinicius junior
    (C)Getty Images

    長年にわたりレアル・マドリーに迎え入れられた多くの若手のうち、ベルナベウで誰もが知る存在となったのは、ほんの一握りだ。

    レアル・マドリーの若手選手については、特に近年、失敗例より成功例を挙げる方がずっと早く済む。最高の成功例はカゼミーロだ。マドリーは、従来の下部組織を通じた育成から、U-18またはU-20世代の有望株を獲得し、すぐにカスティージャに加えて欧州サッカーに適応させる方針へと転換した。カゼミーロは、その方針を試す最初の選手だった。ブラジル代表の同選手は2013年にサンパウロから加入後、マドリーのBチームで15試合に出場。その後、5度のチャンピオンズリーグ制覇を中盤の要として支え、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍では7000万ユーロを超える移籍金をクラブにもたらした。

    一方、フェデ・バルベルデはカゼミーロの3年後、わずか500万ユーロでペニャロールから加入した。マドリーの輝かしい時代に世界屈指のMFとなり、現在はクラブのキャプテンを務めている。

    だが、ガブリエルが最も手本とするのは、ヴィニシウス・ジュニオールとロドリゴの2人だろう。両選手はそれぞれ18歳になってから、フラメンゴとサントスからレアル・マドリーに加入し、移籍金は合計9000万ユーロに上った。どちらもカスティージャで長くは過ごさず、2021-22シーズンにはブラジル人の2人がともに先発メンバーの主力となった。現在までに、ラ・リーガ優勝3回、チャンピオンズリーグ制覇2回を含む計13タイトルをともに獲得している。

    特に大きなインパクトを残したのがヴィニシウスだ。387試合に出場し、232得点に関与している。同世代で最高の選手の一人と呼ぶにふさわしく、2024年のバロンドール投票では惜しくも2位に終わった。ガブリエルも間違いなく、そのような高みを目指しているはずだ。

    ただ、すべてが順調だったわけではない。ヴィニシウスとロドリゴは現在、いずれもレアル・マドリーでの将来が不透明になっている。ベルナベウで常に厳しい視線にさらされる生活は、それぞれに異なる形で重荷となった。ガブリエルは、下馬評を覆してチームに欠かせない存在になれたとしても、世界最大のサッカークラブで長くプレーできる保証はないと認識しておくべきだ。

  • 保証はない

    Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    ガブリエルの実力に疑いの余地はない。だが、レアル・マドリーで期待の重圧に苦しむとしても、そうした有望な若手は彼が初めてではない。

    元テレビ解説者のジュニ・カラファトは、将来性の高い若手を獲得するレアル・マドリーの戦略を立案した人物として広く知られている。ブラジル人のチーフスカウトは、エドゥアルド・カマヴィンガ、ジュード・ベリンガム、アルダ・ギュレルらをライバルクラブとの争奪戦の末に獲得する上でも力を発揮した。いずれもすぐにトップチームに入り、高額な移籍金に見合う働きを見せている。

    だが、そうならなかった選手も2人いる。カラファトは再び南米での人脈と交渉力を生かし、エンドリッキとフランコ・マスタントゥオーノをマドリードに連れてきた。前者は2024年にパルメイラスから加入して以来、全公式戦での先発がわずか9試合。後者はデビューシーズンに11試合で先発したものの、印象を残せず、現在はフィオレンティーナに期限付き移籍してプレーしている。

    エンドリッキはパルメイラス時代にロナウド・ナザリオと比較され、レアル・マドリーの次代を担う攻撃陣の有望株と見られていた。しかし、20歳のエンドリッキはカルロ・アンチェロッティ、シャビ・アロンソ両監督の下で出場時間を得るのに苦しみ、リヨンへの期限付き移籍も経験した。現監督のジョゼ・モウリーニョは公の場でその将来について確約しているものの、エンドリッキは依然として出場機会をほとんど得られていない。

    レイニエル・ジェズスと久保建英という、完全な失敗に終わった例もある。両者ともレアル・マドリーのトップチームで公式戦に1分も出場しなかった。フラメンゴから獲得したジェズスへの3000万ユーロはまったくの無駄に終わった。若い頃に「日本のメッシ」と呼ばれた久保も、ラ・リーガがチームに認める欧州連合（EU）圏外選手枠3つのうち1つを勝ち取るという厳しい競争に敗れた。

    もっとも、ガブリエルへの期待はこれらの選手より低くなるだろう。先に挙げたどの選手がマドリードにやって来たときよりも、ガブリエルはかなり若いからだ。当初はカスティージャの新戦力となり、スペイン3部リーグとUEFAユースリーグでさらに経験を積むことになる。UEFAユースリーグでは9月10日、ユナイテッドの選手としてサバフを相手にデビューし、ハットトリックを達成した。ただ、適応のためにより多くの時間を与えられるとしても、それが成功の保証になるわけではない。

    ガブリエルが教訓として知っておくべきなのは、マルティン・ウーデゴールの歩みだ。ノルウェー人の司令塔は今やプレミアリーグを制したアーセナルの主将だが、2015年1月に16歳でレアル・マドリーに加入した当時、誰もが想像した以上にトップレベルに到達するまで時間がかかった。

    ウーデゴールは同年5月にクラブ史上最年少でデビューしたものの、その後6年間のトップチームでの出場はわずか11試合。ヘーレンフェーン、フィテッセ、レアル・ソシエダに期限付き移籍した。2021年、4度目の期限付き移籍先となったアーセナルへの完全移籍が決まり、その後、ベルナベウでの苦悩について語っている。

    「自分のプレーらしい輝きを失ってしまった。しばらくの間、少し安全なプレーに傾きすぎていたんだ。自分らしくプレーすることよりも、ミスをしないことを気にしていた」と、ウーデゴールは2023年に『ザ・プレーヤーズ・トリビューン』に語った。「数年たっても、まったく成長できていなかった。期待にすぐ応えられなかったことで、メディアに批判された。僕は格好の標的だった。『今こそマルティン・ウーデゴールにとって、成功か失敗かが決まるときだ』といった見出しを読んだのを覚えている。成功か失敗かって？　僕はまだ18歳なのに！」

    ウーデゴール以上の可能性を秘めたガブリエルに同じことが起きれば、非常に残念なことだ。

  • 序列の最下位

    Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    モウリーニョの現在のチームには、特に攻撃陣に世界屈指の選手がそろっており、ガブリエルが入り込む余地を見いだすのは難しい。

    ガブリエルは両ウイングに加え、セカンドストライカーやトップ下でもプレーできる。それでも、レアル・マドリーにおけるウーデゴールのデビュー記録を更新する可能性は、ほぼないと言っていい。7月にベルナベウへ復帰したモウリーニョ監督が引き継いだのは、2013年に自身が去った当時よりもさらに選手層の厚いチームだった。

    ポルトガル人指揮官がウイングで起用できる選手には、ヴィニシウス、ロドリゴ（3月に負った前十字靱帯の負傷から回復すれば）、移籍金1億4000万ユーロで加入したクラブ史上最高額のヤン・ディオマンデ、ブラヒム・ディアス、エンドリッキがいる。必要ならギュレルや、夏にフリーで加入したベルナルド・シウバも右サイドでプレーできる。一方、フィオレンティーナにはアルゼンチン人FWマスタントゥオーノの買い取りオプションがないため、同選手も来季から再び構想に加わる。

    中央では、得点を量産するキリアン・エンバペがマドリーの不動の中心選手で、控えのストライカーとしてカルロス・エスピがいる。エンバペの背後では、自らも多くのゴールを決める、攻守に精力的なトップ下のベリンガムがモウリーニョ監督のチームをけん引する。この布陣のどこに自分の居場所があると、ガブリエルは考えているのだろうか。たとえヴィニシウスとロドリゴがともにシーズン終了後にクラブを去っても、序列ではなお最下位だろう。

  • 「好機を待て」

    Gabriel-Mourinho
    Getty/GOAL

    ガブリエウが、キャリックの下にいた場合よりモウリーニョの下で多くの出場機会を得られると考えているなら、厳しい現実を突きつけられるかもしれない。

    ガブリエルが指導を受けることになるのは、若手を育てる手腕で知られる監督でもない。ジョゼ・モウリーニョ監督は、指揮したクラブの多くで下部組織の選手を軽視してきたと批判されている。とりわけマンチェスター・ユナイテッドでは、アカデミー出身の6選手をトップチームでデビューさせたものの、継続的に出場機会を与えたのはスコット・マクトミネイだけだった。

    イングランド人FWジョシュア・ボフイは、モウリーニョ監督が就任した2016年5月から3カ月後、ブレントフォードからユナイテッドのリザーブチームに加入した。しかし、ポルトガル人指揮官の下では成長する機会を得られないと、すぐに悟った。ボフイは『マンチェスター・イブニング・ニュース』にこう語っている。「ジョゼがいた頃、僕にもメイソン（グリーンウッド）にも、アンヘル（ゴメス）や（タヒス）チョンにもチャンスはなかった」

    「ジョゼにひどい扱いを受けたわけではない。ただ、彼の下では自分がトップチームに進む道筋が見えなかった。練習場で、何を改善すべきかを話してくれたことは一度もなかったし、彼が何を求めているのか分からないこともあった。話しかけにくいとも感じていた。練習でうまくできたと思っても、励ましてはくれなかった。改善すべき点があると自分で分かっているときも同じだった」

    広く報じられているように、ガブリエルがマイケル・キャリック監督の下でオールド・トラッフォードでの出場機会の少なさに不満を抱いていたのなら、モウリーニョ監督の下ではさらに強い不満を募らせるだろう。また、この10代の逸材と家族は、現在のユナイテッドの地位が欧州のトップクラブに後れを取っていると感じているとも伝えられている。それは事実だが、人気と商業的な力では、おそらく今もマドリーに次ぐ存在だ。

    プレミアリーグで実力を証明し、チーム全体に明らかな欠点を抱えるクラブを引き上げられると示す道を選んでいれば、20代前半から半ばに、即戦力のトップチームのスターとしてマドリーへの移籍を実現できたかもしれない。だが現状、ガブリエルは途方もなく大きな挑戦に直面している。

    ガブリエルは世代を代表する才能だ。サッカーを始めて以来、常に同年代の選手たちを大きく上回り、昨季は23試合で23ゴールを挙げ、プレミアリーグのU-18年間最優秀選手賞を受賞したのも当然だった。しかし、これほど早くユナイテッドを離れ、レアル・マドリーでの成功を追い求める決断は、裏目に出てもおかしくないリスクを伴う。

    ユナイテッドのレジェンド、ライアン・ギグスは『Rio Ferdinand Presents』でガブリエルの状況について、こう語った。「ここまでのキャリアはすべて順調なのに、なぜそれを変える必要がある？ 正しい道を進んでいる。私は15歳でトップチームの練習に参加したが、試合に出たのはその2年後だ。だから忍耐が必要なんだ。今はそれができない人が多いように見える。正しい方向に進んでいるなら、どれほど優れた選手でも時が来るのを待つべきだ」

    ガブリエルはマドリーで一気に飛躍し、2、3年後には自分を疑った人々に「言った通りだろう」と言えるかもしれない。一方で、飛躍の時が今よりさらに遠のく可能性も同じようにある。