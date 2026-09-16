JJ・ガブリエル、マックス・ダウマン、そしてマンチェスター・ユナイテッドが一世代に一人の才能を失う可能性に直面する中でワンダーキッドを成功裏に管理する方法
JJ・ガブリエルはマンチェスター・ユナイテッドに対し、自身のクラブ登録を即時解除するよう求める正式な通知を送った。新シーズン開幕から4試合を終えてプレミアリーグ13位に沈み、マンチェスター・シティとのダービー敗戦の痛手が残るマンチェスター・ユナイテッドにとって、これは最悪のタイミングで飛び込んできた青天のへきれきだった。
ガブリエルを巡る注目はこの1年で急上昇しており、プレシーズンにはクラブでトップチームデビューも果たした。アトレティコ・マドリー戦の2-1勝利で途中出場し、終盤に短い出場機会を得たのである。次は公式戦での出場時間だと広く考えられていたが、マイケル・キャリックは2026-27シーズンに入ってから、いまだこの15歳を試合日のメンバーに入れていない。
先週、キャリックはアゼルバイジャンの格下サバフとのチャンピオンズリーグ初戦に向けたメンバーで、ガブリエルよりも先に同じアカデミーの有望株であるシェイ・レイシーとハリー・アマスを選出した。一方、オンライン上でファンから『キッド・メッシ』と呼ばれるこの10代選手は、同じ相手とのユースリーグでの出場にとどまった。
ガブリエルは抱えていたかもしれないフラストレーションを見事なパフォーマンスへと変え、5-0の圧勝でマンチェスター・ユナイテッドにおけるユースリーグ最年少ハットトリック達成者となった。しかし、その後に自身のSNSからクラブに関する記述をすべて削除している。
明らかに、何らかの行き違いがこの状況を招いた。そして、非現実的な期待がかつてないほど高まっているデジタル時代において、クラブはワンダーキッドをどのように扱うのが最善なのかという問いを投げかけている。
厳しい戦いが待っている
レアル・マドリー、バルセロナ、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘンはいずれもガブリエルの獲得を狙っている。しかし、ユナイテッドに彼の退団を認める意思はなく、現在はクラブ幹部が考えを変えさせるために動いている。
INEOS会長のサー・ジム・ラトクリフは、ユナイテッドのフットボール部門の顔となってからの短い期間で、人気を欠く一連の決定によりすでに抗議の対象となっている。もし一世一代の才能をみすみす手放せば、さらに激しい批判を浴びることになるだろう。ガブリエルとの契約は来夏までとなっているが、彼はクラブのフルタイムの制度にもスカラーにも含まれておらず、欧州のパスポートを保有していれば、10月16日に16歳になった時点で、規定上は自由に退団できる。
ユナイテッドは現在、その点を調べている。ガブリエルの父ジョー・オシアルイユは元プロサッカー選手で、アイルランド代表として2試合に出場した経歴を持つ。一方、母はギリシャ系キプロス人のルーツを持つ。ブレグジット後のルールでは、ガブリエルは二重国籍者として、18歳になる前にイングランドから欧州連合内の国へ移籍できる可能性がある。
マンチェスター・ユナイテッドは昨年、ガブリエルをマンチェスター・シティの引き抜きから守ることには成功したが、今回はより厳しい争いになりそうだ。すでに本人の気持ちが傾いている可能性もある。実際、土曜日にはトップチームのトレーニングに参加する予定だったが姿を見せず、今週はキャリントンでも目撃されていない。
キャリックは、水曜日の夜にオールド・トラッフォードで行われるブライトンとのカラバオカップ3回戦に向けたメンバーに、ガブリエルを含める予定だった。もしピッチに立っていれば、ガブリエルはトップチームでプレーした史上最年少選手として歴史を作っていたはずだが、現在は出場しないことが決まっている。
本物だ
ユナイテッドのアカデミーは、マーカス・ラッシュフォード以降、真のスーパースターを生み出せていない。そんな中、ガブリエルは11歳で育成組織に加わって以来、希望の光であり続けてきた。左右両足を使えるFWで、驚異的な敏捷性を備え、どれほど狭い局面でもするりと抜け出せる上、ゴールが見えれば確実に仕留める決定力も持つ。
リオネル・メッシとの比較はガブリエルのためにはならないが、そのプレースタイルはネイマールに似ている。ネイマールは、あのバルセロナのレジェンドの元チームメートでもある。さらにガブリエルは、2025年3月にスポーツシューズ大手ナイキと高額な契約延長を結び、ブラジル代表と同じモデルのスパイクを履いている。
昨季、ガブリエルは14歳でユナイテッドのU-18チームに食い込み、これもまた記録となった。そしてリーグ戦21試合で20ゴールを記録。その活躍により、第1回プレミアリーグU-18年間最優秀選手賞を受賞し、ユナイテッドのジミー・マーフィー年間最優秀若手選手賞の史上最年少受賞者にもなった。
8月にはU-21へとステップアップし、イプスウィッチ戦でのデビューを華々しく飾った。2アシストを記録し、5-0の大勝では見事なループシュートも決めた。さらにその7日後には、ユナイテッドがレスター・シティを4-1で粉砕した一戦でも再び得点をマークした。
こうしたすべてが、成長段階において同年代を大きく先行する10代の選手像を浮かび上がらせている。とりわけユナイテッドが最後の局面でひらめきを切望している現状、そしてアーセナルでのマックス・ダウマンの成功を見れば、キャリックにガブリエルへチャンスを与えてほしいという声が高まるのも理解できる。
アーセナルの正しいやり方
2022年9月、イーサン・ヌワネリはブレントフォード戦でアーセナルの途中出場を果たし、15歳181日でプレミアリーグ出場を記録した史上最年少選手として歴史に名を刻んだ。この1年はアーセナルからマルセイユ、そしてボルシア・ドルトムントへレンタル移籍するなど、その成長が停滞した時期もあったが、ヌワネリは現在までにアーセナルで50試合以上に出場しており、19歳にしてなお非常に明るい将来を有している。
アーセナルはダウマンに対しても、再び「実力があれば年齢は関係ない」という姿勢を貫いた。2025年8月、ミケル・アルテタ監督がリーズ・ユナイテッド戦で起用したことで、ダウマンはプレミアリーグ史上2番目の若さで出場した選手となった。さらに3月のエヴァートン戦では見事な単独突破からゴールを奪い、16歳139日でジェームズ・ヴォーンの持っていたリーグ最年少得点記録を更新した。
さらに5月には史上最年少の優勝メンバーとなり、今週はカラバオカップのイプスウィッチ戦でアーセナルの4-2の勝利に貢献。プレミアリーグ所属クラブの選手として主要大会で2得点を挙げた16歳選手として、マンチェスター・ユナイテッドとエヴァートンのレジェンドであるウェイン・ルーニーに続く2人目となった。
ダウマンはすでにアーセナルのトップチームで14試合に出場しており、華やかさと肉体的な成熟を兼ね備えた唯一無二のプレーぶりによって、アルテタ監督が見過ごせない存在となっている。さらにダウマンは、アルテタ監督本人によってメッシと並べて語られたこともあるが、アーセナル指揮官はこの若手を見事に育成しており、起用するタイミングを慎重に見極めている。
イプスウィッチ戦後、アルテタ監督は「彼をしっかり守らなければならない。まだ16歳だ。このリーグではそんなことは見られない。ヨーロッパの他のリーグなら、まったく違う状況だ」と語った。
「だがこのリーグでは、リーグが求めるもの、選手たち、そしてあらゆるものが君にのしかかってくる。その中で彼を起用するたび、本当に正しい状況と正しい準備の下に置かれていることを確認する必要がある。私たちはそれをやろうとしている」
「彼の時は来る」
ガブリエルは、フィジカル面ではドウマンに及ばない。かなり細身の体つきで、ピッチ上で最も小柄な選手であることも少なくない。そのハードさと決意がある程度それを補ってはいるが、トップチームに早々と引き上げることはユナイテッドにとって大きな裏目に出る可能性がある。特に、すぐに結果を残した場合はなおさらだ。
そうなれば、キャリックには毎週ガブリエルを起用するプレッシャーがかかり、若い体に大きな負担をかけることになる。一方のアルテタには、ドウマンを時折ローテーションで使える余裕がある。アーセナルは選手層が厚く、さまざまなチーム編成を選びながら安定して勝てるからだ。
対照的に、ユナイテッドはピッチ全体で戦力がかなり劣り、パフォーマンスレベルも常に上下している。もしキャリックが突然ガブリエルを構想から外せば、チームが改善にもがく中で保守的すぎると批判されるだろう。逆に、ガブリエルが入って存在感を示せずに苦しめば、過大評価された有望株というレッテルを貼られるはずだ。
そうした中で、ここまでのキャリックの判断は非常に賢明だった。少なくとも、輝かしいサー・アレックス・ファーガソン時代の終盤にキャリアをスタートさせたユナイテッドの下部組織出身、ダニー・シンプソンの目にはそう映っている。
GOALの独占取材に、Free Bets提供のもと応じたシンプソンは、次のように語った。「アーセナルがやっているのを見てきただろう。マックス・ドウマンのケースだ。入れて、また外して、しばらく彼のことが話題にならなくなって、それからまた戻ってくるかもしれない。ドウマンの方がやりやすいと思う。
「これだけは言いたい。自分はユナイテッド育ちで、そこをみんな分かっていない。自分がユナイテッドで育った頃、ユナイテッドは強かった。多くの場合は2-0、3-0でリードしていたから、自分は10分だけ出ることもできた。デビュー戦や2試合目に出場しても、プレミアリーグで優勝できるようなセカンドXIの中でプレーしていたんだ。マックス・ドウマンはまさにそういう状況だと思う。彼は自信に満ちあふれ、トップ中のトップの才能がそろい、勝ち続けているチームに入っている。
「セカンドXIの選手たちも、当時のユナイテッドのように、同じくらい素晴らしい。途中から入ってインパクトを残し、いいプレーをするのは簡単なんだ。たぶん今のユナイテッドは少し違うと思う。そこは言っておきたい。みんなガブリエルを見たがっているし、ワクワクするのも分かる。でも、アーセナルのマックス・ドウマンとはまったく状況が違う。
「自分はただ、マイケル・キャリックは何をすべきか、そしていつそうすべきかを分かっていると思う。シェイ・レイシーでも少しそれを見てきた。自分はシェイと一緒にトレーニングしたことがあるし、彼の近くで見てきたが、トップタレントだと言える。彼［ガブリエル］にはまずトレーニングをさせて、チームの周りにいさせればいい。彼の時は来る」
ヤマルへの羨望
同様に、周囲の同世代が活躍しているのを見れば、野心あふれる若手選手を引き留めておくのは難しい。たとえガブリエルが、自分のケースはドウマンとは違うとしぶしぶ受け入れたとしても、バルセロナでのラミン・ヤマルの成長を、さらに強い羨望のまなざしで見ている可能性が高い。
ヤマルもまた、2023年に15歳9カ月16日という若さでトップチームデビューを果たした当時は、同じように細身だった。そのため激しいチャレンジにさらされやすかったが、このスペイン人選手は爆発的なスピードと高いフットボールIQによって、相手を上回る判断を見せることができた。
また、ラ・リーガはプレミアリーグほどフィジカル面の要求が高くなく、高強度のトランジションよりも戦術的規律やボール保持に重きが置かれている。真のテクニシャンがその潜在能力を最大限に引き出すには理想的な場所だ。ボール保持時の時間がごく限られる厳しいプレミアリーグの環境では、ヤマルがこれほど早く台頭していたとは限らない。
ガブリエルは、バルセロナやレアル・マドリーなら自分をスターダムへの近道に乗せてくれると考えているかもしれない。それは理解できるが、同時にナイーブでもある。なぜなら、すべてはタイミング次第だからだ。ヤマルがバルセロナでデビューした時、チームはシャビの下でラ・リーガ制覇へ向かっていた一方、チャンピオンズリーグではグループステージで敗退していた。
ラフィーニャ、ウスマン・デンベレ、フェラン・トーレスは、今の彼らのような選手ではまだなかった。ヤマルが既存の序列を崩す余地があったのだ。だが現在のバルセロナは、前線にヤマル、全盛期のラフィーニャ、アンソニー・ゴードン、カリム・アデイェミ、ガブリエウ・ジェズスを擁している。一方のジョゼ・モウリーニョは、マドリーのドレッシングルームでキリアン・エムバペ、ビニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガム、ヤン・ディオマンデらを使うことができる。
最終的にどのような決断を下すにせよ、ガブリエルは辛抱強くチャンスを待たなければならない。ただ、獲得を狙うどのクラブよりも、ユナイテッドのほうがレギュラーの座への道筋は明確だ。「今すぐすべてを手にしたい」という姿勢に固執すれば、かえって自分に不利に働く可能性がある。
脅しに屈することはできない
要するに、ユナイテッドは、ガブリエルほどの才能がある選手であっても、GCSE受験までまだ18カ月ある子どもに振り回されるわけにはいかないということだ。キャリックとユース年代のコーチ陣はここまで彼に対して正しい対応をしてきたし、彼が考えを改めるのであれば今後もそうし続けるだろう。だが、そうでないなら、引き留める意味はない。
長引く騒動になれば、シーズン序盤の低調なスタートから立て直しを図るマンチェスター・ユナイテッドの妨げになるだけだ。身近な人々にそうした方向へ促されているかどうかにかかわらず、ガブリエルは軽率に振る舞っており、誤った特権意識に後押しされている。
ジョージ・ベスト、サー・ボビー・チャールトン、ライアン・ギグス、デイヴィッド・ベッカム、ポール・スコールズ、ギャリー・ネヴィルといった生え抜きのレジェンドたちは、輝く瞬間をつかむためにたゆまず努力してきた。彼らに何かが簡単に与えられたわけではなく、一人前になるにはピッチ内外で最高基準を満たさなければならない。
偉大さは、逆境と戦い抜く者のもとにこそ訪れる。今年1月の解任直前、ユナイテッドの前監督ルベン・アモリムも、要するにそう指摘していた。彼は記者会見でこう語っている。「我々のクラブには、当然のように求める感覚がある。難しい時期は、子どもたちにとって必ずしも悪いものではない。何もかもで称賛が必要なわけではない。我々は助けになっていない。
「今では彼ら（選手たち）は、自分にはその権利があると感じているから、発言し、クラブに逆らう。ここにとどまろう。戦おう。乗り越えよう。それこそが物事を解決する方法だ」
アモリムは短い在任期間で多くの誤りを犯したが、この点については正しかった。現在の考え方のままでは、ガブリエルがあの有名な赤いシャツで大きな違いを生み出すことはない。台頭してくる若手が学ぶべき最も重要な教訓は、誰一人としてクラブより大きな存在ではないということだ。それが彼に理解できないのであれば、ユナイテッドはガブリエルを手放し、別の場所で個人ブランドを築かせた方がいい。