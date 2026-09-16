ガブリエルは、フィジカル面ではドウマンに及ばない。かなり細身の体つきで、ピッチ上で最も小柄な選手であることも少なくない。そのハードさと決意がある程度それを補ってはいるが、トップチームに早々と引き上げることはユナイテッドにとって大きな裏目に出る可能性がある。特に、すぐに結果を残した場合はなおさらだ。

そうなれば、キャリックには毎週ガブリエルを起用するプレッシャーがかかり、若い体に大きな負担をかけることになる。一方のアルテタには、ドウマンを時折ローテーションで使える余裕がある。アーセナルは選手層が厚く、さまざまなチーム編成を選びながら安定して勝てるからだ。

対照的に、ユナイテッドはピッチ全体で戦力がかなり劣り、パフォーマンスレベルも常に上下している。もしキャリックが突然ガブリエルを構想から外せば、チームが改善にもがく中で保守的すぎると批判されるだろう。逆に、ガブリエルが入って存在感を示せずに苦しめば、過大評価された有望株というレッテルを貼られるはずだ。

そうした中で、ここまでのキャリックの判断は非常に賢明だった。少なくとも、輝かしいサー・アレックス・ファーガソン時代の終盤にキャリアをスタートさせたユナイテッドの下部組織出身、ダニー・シンプソンの目にはそう映っている。

GOALの独占取材に、Free Bets提供のもと応じたシンプソンは、次のように語った。「アーセナルがやっているのを見てきただろう。マックス・ドウマンのケースだ。入れて、また外して、しばらく彼のことが話題にならなくなって、それからまた戻ってくるかもしれない。ドウマンの方がやりやすいと思う。

「これだけは言いたい。自分はユナイテッド育ちで、そこをみんな分かっていない。自分がユナイテッドで育った頃、ユナイテッドは強かった。多くの場合は2-0、3-0でリードしていたから、自分は10分だけ出ることもできた。デビュー戦や2試合目に出場しても、プレミアリーグで優勝できるようなセカンドXIの中でプレーしていたんだ。マックス・ドウマンはまさにそういう状況だと思う。彼は自信に満ちあふれ、トップ中のトップの才能がそろい、勝ち続けているチームに入っている。

「セカンドXIの選手たちも、当時のユナイテッドのように、同じくらい素晴らしい。途中から入ってインパクトを残し、いいプレーをするのは簡単なんだ。たぶん今のユナイテッドは少し違うと思う。そこは言っておきたい。みんなガブリエルを見たがっているし、ワクワクするのも分かる。でも、アーセナルのマックス・ドウマンとはまったく状況が違う。

「自分はただ、マイケル・キャリックは何をすべきか、そしていつそうすべきかを分かっていると思う。シェイ・レイシーでも少しそれを見てきた。自分はシェイと一緒にトレーニングしたことがあるし、彼の近くで見てきたが、トップタレントだと言える。彼［ガブリエル］にはまずトレーニングをさせて、チームの周りにいさせればいい。彼の時は来る」