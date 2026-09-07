INEOSの許しがたい甘さのせいで、マイケル・キャリック率いる凡庸なマンチェスター・ユナイテッドは再び危機へと無自覚に歩みを進めている
日曜の試合前まで、アーセナル下部組織出身のエインズリー・メイトランド＝ナイルズが12年のキャリアで決めたプレミアリーグでのゴールは、2018年12月に敵地でリヴァプールに1-5で敗れた一戦での1点だけだった。29歳のフルバックは、2023年にリヨンへ完全移籍する前にイプスウィッチ・タウン、ウェスト・ブロム、ローマ、サウサンプトンへレンタル移籍で在籍しており、この夏には移籍市場最終日にわずか300万ポンドでエヴァートンに加入し、イングランドへ戻ってきた。
それだけに、グディソン・パークでのマンチェスター・ユナイテッド戦で77分に途中出場し、デビューを飾ったメイトランド＝ナイルズが決定的な影響を及ぼすと想像したエヴァートンファンは、どれほど楽観的でもいなかっただろう。ユナイテッドが2-1の勝利を祝う準備を進める中、後半アディショナルタイム最後の数秒で、ゴールから約25ヤードの位置でメイトランド＝ナイルズのもとにボールがこぼれた場面でも、何かが起こるとはまず思われていなかったはずだ。
だが、イングランド代表で5試合出場の実績を持つこの選手は、あまりに鋭く、そして完璧にコースを突いたインサイドキックのシュートを放った。ユナイテッドのGKセネ・ラメンスは、それがゴール左上隅に吸い込まれるのを見つめることしかできなかった。年間最優秀ゴール候補と言える一撃であり、マンチェスター・ユナイテッドの胸をえぐる一発となった一方、タッチラインではマイケル・キャリックが信じられないという様子で顔をこすっていた。
「あれほどうまくボールを蹴ったことがあったとは思わない。たぶん練習ではあるかもしれないけどね」と、メイトランド＝ナイルズは試合後に認めた。ユナイテッドに運が味方していなかったのは確かだが、エヴァートンが勝ち点1に値したのもまた事実である。キャリックは後に最終結果の重要性を軽く見せようとしたが、心の底では、自分たちのチームが優勝争いに挑める状態にはまったく程遠いことを十分に理解しているはずだ。
オールド・トラッフォードでは、どんなタイトル争いよりも、再び危機が訪れる可能性の方がはるかに高い。ユナイテッドはいまだに平凡なチームであり、キャリックはサー・ジム・ラトクリフとINEOSのオーナー体制が下した不可解な補強判断の代償を払っている。
厳しい現実
「そこまで悪くはない。分かるだろう」と、キャリックは試合後の会見でユナイテッドの今季序盤について評価した際に語った。「勝ち点3を持ち帰るまで、あとほんのわずかだった。それがフットボールだ。もう少しうまく対処できる細かな場面はあったが、我々は大丈夫だ。メンタリティーは備わっている」
ユナイテッドの元MFであるキャリックは、現役時代から常に冷静で安定感のある存在であり、監督としてもそれは同じである。サポーターや取締役会の面々を率直すぎる物言いで遠ざけたルベン・アモリムと同じ過ちは犯さないだろう。キャリックは可能な限り選手たちを守り、クラブを取り巻く空気を前向きに保とうとするはずだ。だが、このチームが「大丈夫」になることはない。なぜなら、それはシーズン終盤の勝負どころでアーセナルやマンチェスター・シティと優勝争いを演じることを意味するからだ。
ユナイテッドは昇格組の2チームであるハル・シティとイプスウィッチ、そしてエバートンとの試合で、わずか勝ち点4しか得られていない。努力不足ではなかったというキャリックの指摘は正しいが、本物のクオリティーは不足していた。特に最終ラインはそうだ。
実際、マンチェスター・ユナイテッドがリーグ開幕から最初の3試合でいずれも2失点以上を喫したのは、この50年でわずか2度目である。ユナイテッドが欧州の舞台に戻ったことで試合数が大幅に増える中、これほど脆い守備陣では、キャリックが安定感をもたらすことはできない。
おなじみの問題点
「失点してしまうという弱点があり、それはなくならない。そこが私の不安だ」と、ユナイテッドのレジェンドであるギャリー・ネビル氏は『Sky Sports』に語った。「失点は彼らにつきまとい、ずっと追いかけてくるだろう。すでにピッチには現状でのベスト4バックが並んでいるだけに、キャリックがどう対処するのか私には分からない。相手チームは得点できるという感覚を持っている。あれは本当にひどい状況だ」
驚くべきことに、ルーク・ショーとジオゴ・ダロトは2018年からユナイテッドの第一選択のフルバックであり続けている。ショーはグディソン・パークで良いプレーを見せたが、31歳となった今、その全盛期はすでに過ぎており、週に3試合先発できるほどの強さもない。一方のダロトは、常に平凡な守備者であり、最後の局面での判断力に難がある。
中央では、ハリー・マグワイアは豊富な経験と空中戦の強さをもたらしているが、33歳となった今、その機動力はこれまで以上に落ちている。さらにリサンドロ・マルティネスも、長年にわたる深刻なフィットネス面の問題の後では、このコンビを補完するだけのスピードをもはや持っていない。エリック・テン・ハフが2022年、自身の不運な政権の始まりに起用したのと同じ4バックで、ユナイテッドはどうやって昨季の3位フィニッシュを上回ろうというのか。ネビルが示唆したように、キャリックには選手層の厚さというぜいたくもない。
レニー・ヨロとエイデン・ヘブンはまだ若く粗削りで、パトリック・ドルグはフルバックよりウインガーの方が適している。ヌサイル・マズラウィも、フィジカル面ではダロトに及ばない。ユナイテッドはマタイス・デ・リフトの不在を痛感しているが、このオランダ人DFは慢性的な背中の負傷により11月から戦列を離れており、いまだ復帰時期は明確になっていない。
欠陥のある計画
2024年初頭の買収前に生じたダメージを修復するため、INEOSが3段階の補強計画を打ち出していたと報じられている。失敗補強に10年間で資金を浪費した後、例えばアントニー、ジェイドン・サンチョ、ロメル・ルカク、ポール・ポグバらに象徴されるように、ユナイテッドのCEOオマール・ベラダとフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスは、プレミアリーグで実績のあるターゲットの獲得と、毎夏にスカッドの特定分野を近代化する方針へと軸足を移した。
そのプロセスは昨年、攻撃陣から始まった。マテウス・クーニャ、ブライアン・ムベウモ、ベンヤミン・シェシュコが総額約2億1500万ポンド（2億9100万ドル）で加入。この3人は加入初年度に印象的な結果を残し、合計32ゴールを生み出してユナイテッドをチャンピオンズリーグ復帰へ導いた。そのため、計画の第1段階は成功と見なされた。
第2段階は中盤の刷新だった。これは、ブラジル人カルトヒーローのカゼミーロ退団と、マヌエル・ウガルテが負った深刻なACL損傷によって、さらに不可欠なものとなっていた。ユナイテッドはカルロス・バレバ、ユーリ・ティーレマンス、アンドレイ・サントスに総額1億5500万ポンド（2億900万ドル）を投じた。狙いは、個のひらめきに頼るのではなく試合をコントロールできるチームをキャリックが形作るために必要な、運動量と卓越した足元の技術を与えることにあった。
『テレグラフ』のジェームズ・ダッカー記者によると、INEOSは来年、この計画を完結させるために最大4人の新たなDF獲得を目指すという。彼らはこの計画が、2028年のユナイテッド創設150周年記念と重なる形で、プレミアリーグ優勝という成果に結び付くことを期待している。しかし、部門を取り巻く情勢の変化を適切に織り込まないまま、ラトクリフとそのチームがこの青写真にあまりに盲目的に固執したのは、弁解の余地なく甘かった。
アーセナルが2025-26シーズンにタイトルを獲得できた土台には、わずか27失点しか許さなかった堅固な守備があった。2位のマンチェスター・シティも35失点にとどめた一方、ユナイテッドは50失点を喫した。少なくともキャリックには、ショーと競えるもう1人の左SBと、その大きな差を埋め始めるために先発級の経験豊富なCBがもう1人必要だった。
確かにINEOSは昨年、ロイヤル・アントワープからラメンスをわずか1800万ポンド（2400万ドル）で獲得し、長年のGK問題を解決した。だが、このベルギー人はいまもなお、その前に立つ選手たちによって無防備な状況に置かれ続けている。ニューカッスルのルイス・ホール、アーセナルのマイルズ・ルイス＝スケリー、そしてそれぞれバルセロナとラシン・サンタンデールのアレハンドロ・バルデ、ホルヘ・サリナスらを含む複数選手への問い合わせはあったものの、正式オファーを出すほど緊急性が高い状況とは見なされなかった。
お荷物は依然として残る
では、そのすべてはINEOSが今季もまた「学びのシーズン」にするつもりだったことを意味するのか。もちろん、そうではない。もしキャリックがユナイテッドをプレミアリーグのトップ4に戻せず、なおかつタイトルも獲得できなければ、それは失敗と見なされる。となれば、ラトクリフは現有スカッドの状態に満足しているはずだ。
もしそうであるなら、彼の判断は信用できない。ラトクリフはここ最近、クラブの巨額の負債について率直に語ってきた。また、ユナイテッドがサンドロ・トナーリやマテウス・フェルナンデスのような選手を巡る入札合戦に加わらなかったのは、正しい判断だった。
だがユナイテッドは、新戦力のための追加資金を捻出するべく、さらなる余剰戦力の整理にもっと積極的であるべきだった。効果を発揮できていないFWジョシュア・ザークツィーは夏の移籍市場の始まりで売却されるべきだったし、マーカス・ラシュフォードをバルセロナとアストン・ヴィラへのローン移籍後に再びキャリントンへ戻すべきでは決してなかった。
ラシュフォードの週給32万5000ポンドを帳簿から外せていれば、その意味は極めて大きかったはずだ。ところが実際には、ユナイテッドは実質的に戦う姿勢を失い、20カ月前に退団を強行した選手を再びチームに組み込んだ。アモリムの後任となって以降、キャリックはほとんどミスを犯していないが、ラシュフォード復帰にゴーサインを出したことは、ロッカールームの結束を取り戻すための彼のこれまでの仕事すべてを損ないかねなかった。ユナイテッド全体の停滞感が悪化したとき、彼が元の姿に戻っても驚きではない。
セスコへの負担を和らげるために、もう1人アタッカーを加える必要があったのは確かだ。しかし、ラシュフォードは答えではなかった。イングランド人FWの態度の問題を脇に置いたとしても、彼は9番としてもウイングとしても継続的に結果を出してきたわけではなく、ユナイテッドでの直近3試合を見ても、最後の質が依然として安定していないことは明らかだ。アストン・ヴィラ退団を望んでいることが明らかになった時点でオリー・ワトキンスを狙うべきだったし、あるいはもう1人のアカデミー出身選手であるダニー・ウェルベックでもよかった。ジョアン・ペドロというトップクラスのストライカーをすでに擁するチェルシーにとってよりも、彼の方がユナイテッドにとってはるかに有用だったはずだ。
崩壊は避けられない
もし新たなセンターフォワードの補強がユナイテッド首脳陣の会議で本気で検討されたことがなかったのだとすれば、中盤の補強ターゲット選定にも、もっと注意を払うべきだった。バレバ、ティーレマンス、サントスが備える数ある特長の中で、得点力はその一つではない。したがって、セットプレーで絶えず脅威となっていたカゼミロが残した穴を、彼らが完全に埋めることはできない。
キャリックはいま、明確なプレーパターンをチームに落とし込もうとしている。だが、INEOSが適切な戦力を与えていないため、意味のある進化は起こらない。ユナイテッドがようやくエバートンの守備をこじ開けたのは、ムベウモの見事な独走があってこそだった。さらに、オールド・トラッフォードでのイプスウィッチ戦も、物議を醸したマグワイアのゴールでユナイテッドが勝ち越すまでは、少なくとも引き分けに終わる流れだった。そしてその試合は、その後 ブルーノ・フェルナンデス劇場となった。
ユナイテッドには、一瞬の閃きで違いを生み出せる選手たちがいる。だからこそ、一発勝負の試合ならどんな相手にも勝てる力がある。しかし同じくらい、あっけなく自壊する危うさも抱えている。その不確実性がある限り、「一歩前進して二歩後退」のサイクルは続いていく。
あまりにも不公平ではあるが、キャリックにはおそらく、かなり早い段階でプレッシャーがかかることになる。もしかすると、次週末が終わる頃にはそうなっているかもしれない。ユナイテッドは木曜日、チャンピオンズリーグ初戦で大会初出場のサバフをホームに迎えるが、求められるのは説得力のある勝利だけだ。その3日後には、オールド・トラッフォードでシティとのダービーも控えている。
その試合に敗れれば、わずかに残っている優勝への望みも完全に消える。さらにユナイテッドは10月末までに、トッテナム、アトレティコ・マドリー、チェルシーとの試合も残している。現時点ではまだ「そこまで悪くはない」が、いずれ歯車が狂い出すのは時間の問題だ。そうなった時、責任のすべてはINEOSが負うべきである。