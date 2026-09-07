日曜の試合前まで、アーセナル下部組織出身のエインズリー・メイトランド＝ナイルズが12年のキャリアで決めたプレミアリーグでのゴールは、2018年12月に敵地でリヴァプールに1-5で敗れた一戦での1点だけだった。29歳のフルバックは、2023年にリヨンへ完全移籍する前にイプスウィッチ・タウン、ウェスト・ブロム、ローマ、サウサンプトンへレンタル移籍で在籍しており、この夏には移籍市場最終日にわずか300万ポンドでエヴァートンに加入し、イングランドへ戻ってきた。

それだけに、グディソン・パークでのマンチェスター・ユナイテッド戦で77分に途中出場し、デビューを飾ったメイトランド＝ナイルズが決定的な影響を及ぼすと想像したエヴァートンファンは、どれほど楽観的でもいなかっただろう。ユナイテッドが2-1の勝利を祝う準備を進める中、後半アディショナルタイム最後の数秒で、ゴールから約25ヤードの位置でメイトランド＝ナイルズのもとにボールがこぼれた場面でも、何かが起こるとはまず思われていなかったはずだ。

だが、イングランド代表で5試合出場の実績を持つこの選手は、あまりに鋭く、そして完璧にコースを突いたインサイドキックのシュートを放った。ユナイテッドのGKセネ・ラメンスは、それがゴール左上隅に吸い込まれるのを見つめることしかできなかった。年間最優秀ゴール候補と言える一撃であり、マンチェスター・ユナイテッドの胸をえぐる一発となった一方、タッチラインではマイケル・キャリックが信じられないという様子で顔をこすっていた。

「あれほどうまくボールを蹴ったことがあったとは思わない。たぶん練習ではあるかもしれないけどね」と、メイトランド＝ナイルズは試合後に認めた。ユナイテッドに運が味方していなかったのは確かだが、エヴァートンが勝ち点1に値したのもまた事実である。キャリックは後に最終結果の重要性を軽く見せようとしたが、心の底では、自分たちのチームが優勝争いに挑める状態にはまったく程遠いことを十分に理解しているはずだ。

オールド・トラッフォードでは、どんなタイトル争いよりも、再び危機が訪れる可能性の方がはるかに高い。ユナイテッドはいまだに平凡なチームであり、キャリックはサー・ジム・ラトクリフとINEOSのオーナー体制が下した不可解な補強判断の代償を払っている。