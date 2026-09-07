INEOSの許しがたい甘さのせいで、マイケル・キャリック率いる低調なマンチェスター・ユナイテッドは、再び危機へと無自覚に歩みを進めている
日曜日の試合前まで、アーセナルのアカデミー育ちであるエインズリー・メイトランド＝ナイルズが12年のキャリアで決めたプレミアリーグのゴールは1点だけだった。それは2018年12月、敵地でのリヴァプール戦で1-5の敗戦を喫した一戦で生まれたものだった。29歳のフルバックは、2023年にリヨンへ完全移籍する前にイプスウィッチ・タウン、ウェスト・ブロム、ローマ、サウサンプトンへのレンタル移籍を経験。そしてこの夏、移籍期限日にわずか300万ポンドでエヴァートンに加入し、イングランドへ戻ってきた。
そのため、グディソン・パークでのマンチェスター・ユナイテッド戦でメイトランド＝ナイルズが77分に投入されてデビューを飾った時、どれほど楽観的なエヴァートンのファンであっても、決定的な影響を与えるとは想像していなかっただろう。ましてや、ユナイテッドが2-1の勝利を祝おうとしていたアディショナルタイム最終盤、ゴールまで約25ヤードの位置でボールがメイトランド＝ナイルズのもとへこぼれてきた時に、何かが起こると期待していたはずもない。
だが、このイングランド代表として5試合出場のフルバックは、あまりにも鋭く、そして完璧なコースへサイドフットでシュートを流し込み、ユナイテッドのGKセンネ・ランメンスはボールがゴール右上隅に吸い込まれるのを見送ることしかできなかった。シーズンベストゴール候補と呼ぶにふさわしい一撃であり、マンチェスター・ユナイテッドの胸に突き刺さる短剣のようなゴールだった。タッチラインではマイケル・キャリックが信じられないという様子で顔をこすっていた。
「あそこまでうまくボールを蹴ったことはないと思う。あるとすれば練習くらいかな」と、メイトランド＝ナイルズは試合後に認めた。ユナイテッドに運がなかったのは確かだが、同時にエヴァートンが勝ち点1に値する内容だったのも事実だ。キャリックはその後、最終結果の重要性を小さく見せようとしたが、心の底では、自分のチームが優勝争いに挑める状態にはほど遠いことを十分理解しているはずだ。
オールド・トラッフォードで再び危機が訪れる可能性は、どんなタイトル獲得の快進撃よりもはるかに高い。ユナイテッドはいまだに平凡なチームであり、キャリックはサー・ジム・ラトクリフとINEOSのオーナー体制が下した不可解な補強判断の代償を払っている。
厳しい現実
キャリックは試合後の記者会見で、ユナイテッドの今季序盤について問われると「そこまで悪くはないよ」と語った。「勝ち点3を持ち帰るまで、あとほんの少しだった。これがフットボールだ。もう少しうまく対処できた小さな場面はいくつかあったが、問題ない。メンタリティーは備わっている」
元ユナイテッドMFは現役時代、常に落ち着きがあり安定した存在だったが、監督としてもそれは変わらない。サポーターや取締役会の面々を率直すぎる物言いで遠ざけたルベン・アモリムと同じ過ちは犯さないだろう。キャリックは可能な限り選手たちを守り、クラブを取り巻く空気を前向きに保とうとするはずだ。だが、このチームが「問題ない」ことはない。なぜなら、それはシーズン終盤の勝負どころでアーセナルやマンチェスター・シティと優勝争いを演じることを意味するからだ。
ユナイテッドは昇格組2クラブのハル・シティ、イプスウィッチ、そしてエバートンとの試合で、勝ち点4しか得られていない。キャリックが、努力不足ではなかったと指摘するのは正しい。だが本物のクオリティーこそが不足しており、とりわけ最終ラインではそれが顕著だ。
実際、マンチェスター・ユナイテッドがリーグ開幕3試合でいずれも2失点以上を喫したのは、この50年でまだ2度目にすぎない。しかも欧州の舞台に戻ったことで試合数が大幅に増えている今、この脆さを抱えた守備陣のままでは、キャリックが継続性をもたらすことはできない。
おなじみの問題点
「失点してしまうという弱点があるし、それはなくなっていない。そこが私の不安だ」と、ユナイテッドのレジェンドであるギャリー・ネビルは『Sky Sports』で語った。「失点は彼らにつきまとい、ずっと追いかけてくるだろう。すでにベストの最終ライン4人をピッチに立たせている以上、キャリックがどう対処するのか私には分からない。相手チームは点を取れるという感覚を持っている。それは非常に苦しい状況だ」
信じがたいことに、ルーク・ショーとジオゴ・ダロトは2018年からユナイテッドの第一選択のフルバックであり続けている。ショーはグディソン・パークで良いプレーを見せたが、31歳となった今、その全盛期はすでに過ぎており、週に3試合先発できるほどの頑健さもない。一方のダロトは、最終局面での判断力に難がある、ごく平凡な守備者であり続けてきた。
中央では、ハリー・マグワイアが豊富な経験と空中戦の強さをもたらしているが、33歳となった今、その機動力はかつてなく落ちている。そしてリサンドロ・マルティネスも、長年にわたる深刻なコンディション問題の後では、そのコンビを補完するだけのスピードはもはやない。2022年にエリック・テン・ハフが不運な政権のスタート時に起用したのと同じ最終ラインで、ユナイテッドはどうやって昨季の3位フィニッシュを上回れるというのか。ネビルがほのめかしたように、キャリックには選手層の厚さというぜいたくもない。
レニー・ヨロとエイデン・ヘブンはまだ若く粗削りで、パトリック・ドルグはフルバックよりウイングの方が適している。さらにヌサイル・マズラウィは、フィジカルの面でダロトに及ばない。ユナイテッドはマタイス・デ・リフト不在の痛手を強く感じているが、このオランダ人DFは慢性的な背中の負傷により11月から戦列を離れており、復帰時期もいまだ明確になっていない。
欠陥のある計画
INEOSが、2024年初頭の買収前に生じたダメージを修復するため、3段階の補強計画を立てていたと報じられている。アントニー、ジェイドン・サンチョ、ロメル・ルカク、ポール・ポグバをはじめ、この10年で期待外れの補強に資金をつぎ込んできた後、ユナイテッドのCEOオマール・ベラダとフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスは、プレミアリーグで実績のあるターゲット獲得と、毎夏ごとにチームの特定の1エリアを近代化する方針へとかじを切った。
そのプロセスは昨年、攻撃陣から始まった。マテウス・クーニャ、ブライアン・ムベウモ、ベンヤミン・シェシュコが合計約2億1500万ポンド（2億9100万ドル）で加入。この3人はデビューイヤーで見事な働きを見せ、3人合計で32ゴールを記録してユナイテッドをチャンピオンズリーグ復帰へ導いたため、計画の第1段階は成功と見なされた。
第2段階は中盤の刷新だった。ブラジル人のカルトヒーロー、カゼミーロの退団と、マヌエル・ウガルテが負った深刻なACL損傷によって、その必要性はさらに高まっていた。ユナイテッドはカルロス・バレバ、ユーリ・ティーレマンス、アンドレイ・サントスに総額1億5500万ポンド（2億900万ドル）を投じた。狙いは、キャリックに運動量と卓越した足元の技術を備えた人材を与え、個のひらめき頼みではなく試合をコントロールできるチームへと形作れるようにすることだった。
『テレグラフ』のジェームズ・ダッカー記者によると、INEOSは来年、この計画を完結させるために最大4人の新たなDF獲得を目指す見通しだという。彼らはこの計画が、2028年のユナイテッド創設150周年記念と重なる形で、プレミアリーグ優勝という結果に結実することを期待している。しかし、部門を取り巻く状況の変化を十分に織り込まないまま、ラトクリフとそのチームがこの青写真にあまりに盲目的に固執してきたのは、弁解の余地なくナイーブだったと言える。
アーセナルの2025-26シーズンのタイトル獲得は、わずか27失点という盤石な守備を土台としていた。2位のマンチェスター・シティも35失点に抑えた一方、ユナイテッドは50失点を喫した。最低限でも、キャリックにはショーと競えるもう1人の左SB、そしてこの大きな差を縮め始めるための経験豊富なCBがもう1人必要だった。
確かにINEOSは昨年、ロイヤル・アントワープからラメンスをわずか1800万ポンド（2400万ドル）で獲得し、長年のGK問題を解決した。だがこのベルギー人は、依然として前にいる選手たちのせいでさらされる場面が続いている。ニューカッスルのルイス・ホール、アーセナルのマイルズ・ルイス＝スケリー、そしてそれぞれバルセロナとラシン・サンタンデールのアレハンドロ・バルデ、ホルヘ・サリナスらに問い合わせはあったものの、正式オファーを出すほど緊急性が高い状況とは見なされなかった。
重荷は依然として残る
では、そうしたすべてはINEOSが今季もまた学習のシーズンになることを受け入れていたことを意味するのだろうか。もちろん、そうではない。キャリックがユナイテッドをプレミアリーグのトップ4に戻し、なおかつタイトルを獲得できなければ失敗と見なされるのだから、ラトクリフは現有スカッドの状態に満足しているはずだ。
もしそうだとすれば、彼の判断は信頼できない。ラトクリフはここ最近、クラブの巨額の負債について率直に語っており、ユナイテッドがサンドロ・トナーリやマテウス・フェルナンデスのような選手を巡る獲得競争に加わらなかったのは正しい判断だった。
だが、新戦力獲得のための追加資金を捻出するには、ユナイテッドは余剰戦力の整理にもっと積極的であるべきだった。効果を発揮できていないFWジョシュア・ザークツィーは夏の移籍市場の始まりで売却されるべきだったし、マーカス・ラッシュフォードをバルセロナとアストン・ヴィラへのローン移籍後に再びキャリントンへ戻すべきでは決してなかった。
ラッシュフォードの週給32万5000ポンドを給与総額から外せていれば、その意味は極めて大きかったはずだ。だが実際には、ユナイテッドは実質的に戦う姿勢を失い、わずか20カ月前に自ら退団を強行した選手を再びチームに組み込んだ。アモリムの後任となって以降、キャリックはほとんど失策がないが、ラッシュフォード復帰にゴーサインを出したことは、ロッカールームを一つにまとめるうえでの彼のこれまでの成果を損なう危険をはらんでいた。ユナイテッド全体の停滞感が強まれば、彼が元の状態に戻るとしても驚きではない。
セスコの負担を和らげるためにもう1人アタッカーを加えることは必要不可欠だったが、ラッシュフォードは答えではなかった。イングランド人の姿勢の問題を脇に置いたとしても、彼は9番でもウイングでも断続的にしか結果を残してこなかったし、直近3試合のユナイテッドで見られたように、そのフィニッシュの精度はいまだ安定していない。アストン・ヴィラ退団を望んでいることが明らかになった時点でオリー・ワトキンスに動くべきだったし、あるいは同じ下部組織出身のダニー・ウェルベックでもよかった。彼は、すでにジョアン・ペドロというトップクラスのストライカーを擁するチェルシーで果たす役割よりも、ユナイテッドにとってはるかに有用だったはずだ。
崩壊は避けられない
もし新たなセンターフォワードの獲得がユナイテッドの取締役会で本気で検討されていなかったのだとすれば、中盤の補強ターゲットの選定にも、もっと慎重さが求められたはずだ。バレバ、ティーレマンス、サントスが備えるあらゆる資質の中でも、得点力はその一つではない。したがって、セットプレーで絶えず脅威となっていたカゼミーロが残した穴を、彼らが完全に埋めることはできない。
キャリックは今、明確なプレーパターンを築こうとしているが、INEOSが必要な戦力を与えていない以上、意味のある進化は望めない。ユナイテッドがようやくエバートンの守備をこじ開けたのはエンベウモの見事な独走からであり、オールド・トラッフォードでのイプスウィッチ戦も、物議を醸したマグワイアのゴールでユナイテッドが勝ち越すまでは、少なくとも引き分けに持ち込まれる流れだった。その後、その試合はブルーノ・フェルナンデスの独壇場となった。
ユナイテッドには、一瞬の輝きを生み出せる選手たちがいる。つまり、一発勝負の試合ならどんな相手にも勝てる力はある。だが同時に、自滅する可能性も同じだけ抱えており、その不確実性が「一歩前進、二歩後退」のサイクルを続けさせている。
理不尽なほどではあるが、キャリックはおそらく近いうちに、もしかすると来週末までにもプレッシャーにさらされることになる。ユナイテッドは木曜日、チャンピオンズリーグ初戦で大会初出場のサバフをホームに迎えるが、求められるのは説得力のある勝利だけだ。そしてその3日後には、オールド・トラッフォードでシティとのダービーが待っている。
そこで敗れれば、わずかに残る優勝への望みも完全に消え去る。さらにユナイテッドは10月末までに、トッテナム、アトレティコ・マドリー、チェルシーとの試合も控えている。現時点ではまだ「そこまで悪くはない」が、崩壊するのは時間の問題だ。そうなった時、あらゆる責任はINEOSが負うべきである。