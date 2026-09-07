日曜日の試合前まで、アーセナルのアカデミー育ちであるエインズリー・メイトランド＝ナイルズが12年のキャリアで決めたプレミアリーグのゴールは1点だけだった。それは2018年12月、敵地でのリヴァプール戦で1-5の敗戦を喫した一戦で生まれたものだった。29歳のフルバックは、2023年にリヨンへ完全移籍する前にイプスウィッチ・タウン、ウェスト・ブロム、ローマ、サウサンプトンへのレンタル移籍を経験。そしてこの夏、移籍期限日にわずか300万ポンドでエヴァートンに加入し、イングランドへ戻ってきた。

そのため、グディソン・パークでのマンチェスター・ユナイテッド戦でメイトランド＝ナイルズが77分に投入されてデビューを飾った時、どれほど楽観的なエヴァートンのファンであっても、決定的な影響を与えるとは想像していなかっただろう。ましてや、ユナイテッドが2-1の勝利を祝おうとしていたアディショナルタイム最終盤、ゴールまで約25ヤードの位置でボールがメイトランド＝ナイルズのもとへこぼれてきた時に、何かが起こると期待していたはずもない。

だが、このイングランド代表として5試合出場のフルバックは、あまりにも鋭く、そして完璧なコースへサイドフットでシュートを流し込み、ユナイテッドのGKセンネ・ランメンスはボールがゴール右上隅に吸い込まれるのを見送ることしかできなかった。シーズンベストゴール候補と呼ぶにふさわしい一撃であり、マンチェスター・ユナイテッドの胸に突き刺さる短剣のようなゴールだった。タッチラインではマイケル・キャリックが信じられないという様子で顔をこすっていた。

「あそこまでうまくボールを蹴ったことはないと思う。あるとすれば練習くらいかな」と、メイトランド＝ナイルズは試合後に認めた。ユナイテッドに運がなかったのは確かだが、同時にエヴァートンが勝ち点1に値する内容だったのも事実だ。キャリックはその後、最終結果の重要性を小さく見せようとしたが、心の底では、自分のチームが優勝争いに挑める状態にはほど遠いことを十分理解しているはずだ。

オールド・トラッフォードで再び危機が訪れる可能性は、どんなタイトル獲得の快進撃よりもはるかに高い。ユナイテッドはいまだに平凡なチームであり、キャリックはサー・ジム・ラトクリフとINEOSのオーナー体制が下した不可解な補強判断の代償を払っている。