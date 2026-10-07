リオネル・メッシが代表の舞台を去った。歴史あるエスタディオ・マス・モヌメンタルでの感動的な夜、アルゼンチンは“GOAT”に別れを告げた。ベナンとの親善試合が母国のためのラストマッチとなったメッシは、当然のようにゴールを決め、さらに2アシストも記録して、その節目にふさわしい輝きを放った。

もちろん、誰もがメッシは2022年カタール・ワールドカップで母国を栄光に導いた後に引退すると考えていた。だが、そうならなかったことをうれしく思うべきだろう。なぜなら、今年の北米での大会でも、彼は再び年齢の常識をあざ笑い、大きく戦力が落ちたアルビセレステを8得点4アシストで決勝まで導いたからだ。39歳という年齢を感じさせない圧巻のパフォーマンスだった。

そして今、なお信じがたいほど全盛期に近い力を発揮したまま、ついに代表キャリアに幕を下ろしたことを受け、GOALは、2006年に世界の舞台へ鮮烈に名乗りを上げた瞬間から、ほんの数カ月前にイングランドとのワールドカップ準決勝の流れを一変させた場面まで、アルゼンチン代表としてのメッシの最も記憶に残る瞬間を振り返る。