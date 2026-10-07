メッシは2026年ワールドカップに、ほぼあらゆる面でマラドーナをなぞり、いくつかの点ではそれを上回った状態で臨んでいた。ただ、それでも成し遂げていなかったことが一つあった。長年のライバルであるイングランドを下してアルゼンチンを勝利に導くことだ。7月15日の夜、彼はその最後に残された目標を実現した。しかも、とてつもなく劇的な形で。
後半の通常時間終了まで残りわずか5分、アルゼンチンは次第に消極的になっていったイングランドを相手に1点ビハインドを背負っていた。前回王者は相手の人数をかけた守備を崩せずに苦しみ、たとえ打開しても今度はゴール枠に阻まれた。しかしその後、アルゼンチンはショートコーナーでトーマス・トゥヘル率いるチームの不意を突いた。メッシが守備陣を自分に引き寄せたことで、エンソ・フェルナンデスに時間とスペースが生まれ、ペナルティーエリア外縁からの見事なシュートで同点に追いついた。
この同点弾によって、イングランドはさらに自陣深くへ引く形になった。それでもメッシは、屈強なDFがひしめくゴール前でラウタロ・マルティネスを見つけ、絶妙なクロスを送り込んだ。ストライカーはヘディングでネットを揺らし、やや平凡だったアルゼンチンを決勝へ導いた。
信じ難いことに、39歳のメッシはワールドカップ決勝で2チームの差を生み出す存在であることを証明した。「それがジュード・ベリンガムや［ハリー］・ケインになると思っていたかもしれないが」と、マイカ・リチャーズは『BBC』の中継で指摘した。「だが、これこそ彼が王であり、史上最高である理由だ。彼にできることは驚くべきものだ」
メッシのワールドカップでの英雄的な活躍は、父親が故郷で重い病に伏しており、スペインとの決勝で敗れた直後に亡くなったという事実によって、なおさら際立つものとなった。
「試合が終わるたび、あなたからのメッセージを待ち、そして届かないことを寂しく感じていた」と、メッシはホルヘに宛てた公開書簡で記した。「その時に、状況が本当に悪いのだと気づいた。それでも、できるだけ先まで進み続けようと考えていた。あなたのために時間をつくり、試合を見てもらえるようにするためだ。優勝して、［トロフィーを］あなたのもとへ持っていき、新しいものを見せたかった。でもできなかった。もう脚がそれ以上動かなかった。今回は自分の体に逆らおうとしたけれど、できなかった」
それでも、あと一歩のところまで迫ったという事実こそが、この男の真価を何よりも示していた。