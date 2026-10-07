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Lionel Messi Argentina moments 1:1Getty/GOAL

GOATに別れ、リオネル・メッシのアルゼンチン代表で最も記憶に残る瞬間をランキング化

象徴的な背番号10は、火曜日のベナン戦で代表として最後の試合に出場した。GOALが、その輝かしい代表キャリアを振り返る。

Mark Doyle
翻訳者：

  • リオネル・メッシが代表の舞台を去った。歴史あるエスタディオ・マス・モヌメンタルでの感動的な夜、アルゼンチンは“GOAT”に別れを告げた。ベナンとの親善試合が母国のためのラストマッチとなったメッシは、当然のようにゴールを決め、さらに2アシストも記録して、その節目にふさわしい輝きを放った。

    もちろん、誰もがメッシは2022年カタール・ワールドカップで母国を栄光に導いた後に引退すると考えていた。だが、そうならなかったことをうれしく思うべきだろう。なぜなら、今年の北米での大会でも、彼は再び年齢の常識をあざ笑い、大きく戦力が落ちたアルビセレステを8得点4アシストで決勝まで導いたからだ。39歳という年齢を感じさせない圧巻のパフォーマンスだった。

    そして今、なお信じがたいほど全盛期に近い力を発揮したまま、ついに代表キャリアに幕を下ろしたことを受け、GOALは、2006年に世界の舞台へ鮮烈に名乗りを上げた瞬間から、ほんの数カ月前にイングランドとのワールドカップ準決勝の流れを一変させた場面まで、アルゼンチン代表としてのメッシの最も記憶に残る瞬間を振り返る。

  • 12. 即効性あるインパクト

    Argentinian forward Lionel Messi celebra
    AFP

    メッシは実際、アルゼンチン代表デビュー戦で退場処分を受けていたが、この競技の最高峰の舞台での初出場ははるかにうまくいった。

    バルセロナでブレイクを果たしたシーズンの最後の数カ月を負傷で欠いたにもかかわらず、メッシは2006年ワールドカップのアルゼンチン代表メンバーに選出され、世界中のサッカーファンはドイツでこのティーンエージャーが大会デビューを果たすのを心待ちにしていた。

    メッシはコートジボワールとの初戦で最後までベンチに座ったままだったが、セルビア・モンテネグロとの第2戦では試合終盤に途中出場し、すぐさまこの世界最大の舞台で強烈な印象を残した。

    ゲルゼンキルヒェンのアレーナ・アウフシャルケのスタンドで、歓喜するディエゴ・マラドーナが見守る中、メッシは衝撃的な16分間のカメオ出演で1得点1アシストを記録した。自ら後継者に指名していたこのティーンエージャーについて、伝説的な背番号10は「彼は単に優れているだけではない」と語り、「特別だ」と続けた。

  • 11. 素晴らしいグループステージ

    FBL-WC-2014-MATCH27-ARG-IRI
    AFP

    小柄なアタッカーは、2014年ワールドカップ序盤の母国をけん引した。

    ワールドカップデビュー戦でゴールを決めた後、メッシは2大会目の得点を挙げるまで実に8年を待たなければならなかった。2010年南アフリカ大会は、バルセロナのスーパースターにとっても、ドイツに0-4で屈した屈辱的な準々決勝敗退の直後にアルゼンチン代表を去ったマラドーナ監督にとっても、惨憺たる結果に終わったからだ。その結果、メッシはブラジル・ワールドカップ2014で結果を出すよう強い重圧を背負うことになった。そしてアルゼンチンの大会は苦い結末を迎えたものの、背番号10は好スタートを切った。

    ラ・プルガ」は、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の2-1勝利で決勝点となる2点目を記録した。ペナルティーエリア角付近での見事に正確な連係から生まれた得点だった。そして第2戦では、さらに素晴らしいゴールが生まれる。メッシはボックス右寄りの位置から衝撃的なアディショナルタイム弾を突き刺し、イランの心を打ち砕いた。

    そのFWはその後、個人として見れば素晴らしいグループステージを、ナイジェリア戦の3-2勝利でさらに2得点を挙げることで締めくくった。その2点目は圧巻のフリーキックだった。

  • 10. 記念すべき出場

    Argentina v Australia: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    メッシの魔法が相手を息をのませ、アルゼンチンはワールドカップでオーストラリアに勝利した

    アルゼンチンが2022年ワールドカップのラウンド16でオーストラリアと対戦した一戦は、リオネル・メッシにとってプロ通算1000試合目だった。予想通り、彼はこの節目を実に魅惑的なパフォーマンスで彩った。

    「見ていて特別な選手だ」と、メッシについてオーストラリア代表MFキアヌ・バッカスは語った。メッシはアルゼンチンの2-1の勝利で先制点を記録。エリア内すぐから見事な精度のフィニッシュを決めた。「ピッチ上では現実の選手とは思えない。正直、少しろう人形みたいにも見える。実際にどれほどすごいのか、試合をどう見て、どう感じ取り、それを自分で引き受けてしまうのか。本当に信じがたい。

    「本当に特別なことだ。そんなことをできる人は多くない。だから彼がどこにいて、ずっと何をしているのかを見るために、肩越しに確認しようとしていた」

  • 9. ブラジル戦での輝き

    Argentinian soccer player Lionel Messi c
    AFP

    メッシは、クラブでの好調を代表では再現できていないとの批判の中、見事なハットトリックを決めた。

    2012年6月にイーストラザフォードで行われたアルゼンチン対ブラジルは親善試合にすぎなかったかもしれないが、メッシにとっては極めて重要な一戦だった。しばらくの間、母国の人々が待ち望んでいたような破壊的なパフォーマンスを見せたからである。

    それがアルゼンチン最大のライバルを相手に生まれたという事実が、その意味をさらに大きなものにした。 スリリングな4-3の勝利でハットトリックを達成した後、メッシが語ったように、「ブラジルに勝つのはいつだって素晴らしいことだし、自分の3ゴールにもとても満足している」

    最初の2点はいずれも見事なフィニッシュだったが、試合をアルゼンチンに引き寄せた3点目がその中でも白眉だった。メッシは中盤でボールを受けると、そのまま前進し、ブラジルゴールのトップコーナーへ止めようのないシュートを突き刺した。

    「世界の誰もメッシへの解決策を見つけられていない」 と、試合後にブラジル代表のマノ・メネーゼス監督は指摘した。「彼には4回のチャンスがあり、3ゴールを決めた。ある種の選手に対しては、少しのスペースも与えてはいけない」

    一方、当時のアルゼンチン代表を率いていたアレハンドロ・サベーラ監督は、「レオがアルゼンチン人で幸運だ！」とシンプルに語った。

  • 8. グヴァルディオルを翻弄する

    Argentina v Croatia: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    メッシは当時35歳だったかもしれないが、2022年には自分より15歳若い選手たちをなおも抜き去ることができた。

    ヨシュコ・グバルディオルは、2022年カタール・ワールドカップで世界屈指の若手DFの一人としての地位を確立した。マンチェスター・シティは、クロアチアの準決勝進出において彼が果たした役割に強い印象を受け、翌夏に7700万ポンド（1億300万ドル）を支払って獲得した。

    しかし、20歳のグバルディオルであっても、カタールでのメッシには対応できなかった。前半に強烈なPKで先制点を決めていたメッシは、その後もピッチ右サイドで何度もマーカーを翻弄し、最後はフリアン・アルバレスのこの試合2点目をお膳立てした。

    クロアチア主将のルカ・モドリッチが認めたように、メッシはルサイルで自らの「偉大さ」を改めて示した。それほどまでに圧倒的だったため、グバルディオルもGOATに手玉に取られたことを少しも恥じてはいなかった。

    「負けはしたが、彼と対戦できてうれしい」と、このセンターバックはルサイルで自国が0-3で敗れた後に語った。「90分間メッシをマークしたと、子どもたちに話せるようになる」

  • 7. ルサイルの戦い

    Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    メッシはオランダ戦の壮絶な勝利で、より攻撃的で、マラドーナを思わせる一面を見せた

    純粋にフットボールを愛する人々にとって、アルゼンチンがオランダを下した劇的なワールドカップ準々決勝の勝利で最も強く記憶に残っているのは、メッシがナウエル・モリーナへ通したアシストだろう。おそらく他のどの選手にも見えていなかったであろうパスであり、ましてや実行に移せる者はいなかったはずだ。史上屈指のパスの一つと評価されるのも当然である。

    しかし、多くのアルゼンチン人にとって、『ルサイルの戦い』と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、試合後のインタビュー中にメッシがヴァウト・ヴェグホルストへ怒りをぶつけた場面だ。「何見てるんだ、このバカ。何見てるんだ、このバカ。あっちへ行け、バカ、あっちへ行け！」

    メッシはその後、イエローカード17枚という記録的な数字が出たこの試合の険悪な余波の中で、ヴェグホルストやオランダの選手、コーチングスタッフ数人に対するあの言い方について後悔を口にしている。

    それでも当時、同胞たちはそれを大いに歓迎した。エルナン・クレスポを含む多くのアルゼンチン人は以前から、メッシにはマラドーナのような「激しさ」が欠けており、ゆえにキャプテン役には向いていないと主張していた。物静かすぎるし、優等生すぎるというのがその理由だった。だが、オランダ戦でメッシは自身の闘志あふれる一面を見せ、そのことでアルゼンチン人は彼をさらに愛するようになっただけだった。

    「出てきたものはすべて自然なもので、ああいうふうに反応しただけだ」と、メッシは2023年1月に『Urbana Play』へ語った。「あの選手（ヴェグホルスト）とはいろいろあったし、緊張や衝突があった場面もほかにいくつかあった。試合は終わったばかりで、まだ感情が生々しかった。ああいうイメージは残したくないけど、こういうことは起こるものなんだ」

  • 6. エジプトの同点ゴール

    Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    アルゼンチンは2026年ワールドカップで衝撃的なベスト16敗退を喫するかに見えたが、再び主将が介入した。

    2026年ワールドカップ決勝トーナメント1回戦のエジプト戦で、アルゼンチンの試合終了まで残り11分となった時点で、メッシがタイトル防衛のためにアルゼンチン代表へ復帰した判断の是非を疑問視する声は少なくなかった。スカローニ監督率いるチームはエジプトに0-2とリードを許し、さらに主将にとっては前半にPKを失敗していた。

    しかし、メッシは決して敗戦を受け入れず、右サイドからの見事なクロスでクリスティアン・ロメロのヘディング弾をお膳立てし、アルゼンチンは1点を返した。すると、そのわずか4分後、元バルセロナFWは扱いの難しいバウンドボールを強烈に蹴り込み、同点弾を奪取。これにより、ワールドカップ史上初めて決勝トーナメント6試合連続得点を記録した男子選手となった。

    その後、エンソ・フェルナンデスがラウタロ・マルティネスの絶妙なアシストからアディショナルタイムに決勝点を決め、メッシ、スカローニ監督、そしてほぼチーム全員が涙する大逆転劇を完成させた。

    「レオはこういう瞬間のためにサッカーをしていると確信している」と、アルゼンチン代表監督は語った。「キャリアのこの段階で、彼がこうした感情を味わっていることは言葉では説明しがたい。忘れられない瞬間であり、最高の瞬間のひとつだ」

  • 5. 「神からの贈り物」

    FBL-WC-2018-ECU-ARG
    AFP

    メッシは苦しい2018年ワールドカップ予選の終盤、再び母国を救った。

    メッシは、アルゼンチン代表として3大会連続で決勝に敗れたことで深く傷つき、2016年のコパ・アメリカでチリとのPK戦に敗れた後、代表引退を表明していた。だが、当時のアルゼンチン大統領マウリシオ・マクリがメッシを「神からの贈り物」と呼ぶなど、決断を撤回するよう求める世論の声が高まる中で、このFWは母国のワールドカップ予選に復帰した。それは結果的に正しい選択だった。

    アルゼンチンは2017年10月10日、勝利が絶対条件だったエクアドル戦で早い時間帯に失点し、ロシア・ワールドカップ出場を逃す深刻な危機に直面していた。しかしメッシは、その重圧に加え、キトの高地でプレーすることによる消耗の激しい影響もものともせず、圧巻のハットトリックでほぼ1人の力でアルゼンチンをワールドカップ出場へ導いた。

    「神に感謝したい。僕たちは目標を達成した」と主将は語った。同胞の誰もがメッシに感謝していた。

  • 4. 2022年の戦いを立て直すこと

    Argentina v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    2022年ワールドカップでアルゼンチンは屈辱的な早期敗退の危機に直面していたが、メッシが自ら事態を打開した

    アルゼンチンは、大きな自信を胸にカタールへ乗り込んでいた。南米王者だっただけでなく、36試合無敗の快進撃を続けていたからだ。しかしルサイルで、スカローニ監督率いるチームはワールドカップ史に残る最大級の番狂わせの犠牲者となった。メッシのPKで早々に先制しながらも、サウジアラビアに1-2で敗れた。

    その結果、大会前の優勝候補の一角だったアルゼンチンには、第2節のメキシコ戦を前に重圧がのしかかった。メッシにとって最後のワールドカップになるとみられていた中で、再び敗れればあまりにも早い敗退が決まる状況だったからだ。残り30分を切ってもなおメキシコを崩せず、緊張感はこれ以上ないほど高まっていた。

    それでも、こういう時に応えるのがキャプテンだった。後半19分、メッシはアンヘル・ディ・マリアからの巧みなサイドチェンジを瞬時に収めると、間髪入れずに約23メートルの位置から低いシュートを放ち、メキシコゴールの隅へ突き刺した。

    チームがそのまま2-0で勝利した後、メッシは記者団に対し、こう語った。「今日、アルゼンチンにとって新たなワールドカップが始まる」と。そしてその言葉通り、アルゼンチンはこの上ない屈辱から最高の栄光へと駆け上がった。

  • 3. すべてを変えた勝利

    FBL-2021-COPA AMERICA-ARG-BRA
    AFP

    長年にわたる痛恨の敗戦を経て、メッシがアルゼンチンをリオでの歴史的勝利へ導いた

    率直に言って、メッシは2021年にブラジルで行われたコパ・アメリカ決勝で、特別良いプレーをしたわけではなかった。だが、それは問題ではなかった。

    まず第一に、彼がいなければアルゼンチンはそこまで勝ち進めなかっただろう。リオで行われた開催国ブラジルとの決勝では1-0の勝利にもかかわらず無得点に終わったものの、メッシはアルゼンチンの12得点のうち9得点に直接関与し、自らも5得点を記録。その結果、大会の最優秀選手賞と得点王を受賞したことが、その事実を物語っている。

    ただ、これは個人タイトルの話ではなかった。メッシにとっては、これまでもそうではなかった。彼にとって重要だったのは、愛するアルゼンチンとともにようやくタイトルを勝ち取ることだった。だからこそ、マラカナンで試合終了の笛が鳴った瞬間、メッシは感情を抑えきれず、涙を流してピッチに崩れ落ちたのである。

    「これまで何度も手が届かなかった夢をかなえたことで、心が穏やかになった」と、なおも感情の残るメッシは3カ月後、 ESPNに対し、過去4度の主要大会決勝での敗戦の苦しみを振り返りながら認めた。「夢のようだったし、信じられない瞬間だった。本当に起きたなんて信じられなかった。あの時はぼう然としていたから、今になって映像を見る方が、当時よりも楽しめている。何が起きていたのか、完全には理解できていなかった」

    また、アルゼンチンがコパ・アメリカで28年ぶりの優勝を果たしたことの本当の意味は、その後になって初めて明らかになった。アンヘル・ディ・マリアの決勝点は、アルゼンチン代表史上最も成功した時代の呼び水となったのである。

  • 2．39歳でイングランドに屈辱を与える

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    メッシ、アトランタで勝利を決定づける活躍を見せ、その普遍的なクオリティーを改めて証明

    メッシは2026年ワールドカップに、ほぼあらゆる面でマラドーナをなぞり、いくつかの点ではそれを上回った状態で臨んでいた。ただ、それでも成し遂げていなかったことが一つあった。長年のライバルであるイングランドを下してアルゼンチンを勝利に導くことだ。7月15日の夜、彼はその最後に残された目標を実現した。しかも、とてつもなく劇的な形で。

    後半の通常時間終了まで残りわずか5分、アルゼンチンは次第に消極的になっていったイングランドを相手に1点ビハインドを背負っていた。前回王者は相手の人数をかけた守備を崩せずに苦しみ、たとえ打開しても今度はゴール枠に阻まれた。しかしその後、アルゼンチンはショートコーナーでトーマス・トゥヘル率いるチームの不意を突いた。メッシが守備陣を自分に引き寄せたことで、エンソ・フェルナンデスに時間とスペースが生まれ、ペナルティーエリア外縁からの見事なシュートで同点に追いついた。

    この同点弾によって、イングランドはさらに自陣深くへ引く形になった。それでもメッシは、屈強なDFがひしめくゴール前でラウタロ・マルティネスを見つけ、絶妙なクロスを送り込んだ。ストライカーはヘディングでネットを揺らし、やや平凡だったアルゼンチンを決勝へ導いた。

    信じ難いことに、39歳のメッシはワールドカップ決勝で2チームの差を生み出す存在であることを証明した。「それがジュード・ベリンガムや［ハリー］・ケインになると思っていたかもしれないが」と、マイカ・リチャーズは『BBC』の中継で指摘した。「だが、これこそ彼が王であり、史上最高である理由だ。彼にできることは驚くべきものだ」

    メッシのワールドカップでの英雄的な活躍は、父親が故郷で重い病に伏しており、スペインとの決勝で敗れた直後に亡くなったという事実によって、なおさら際立つものとなった。

    「試合が終わるたび、あなたからのメッセージを待ち、そして届かないことを寂しく感じていた」と、メッシはホルヘに宛てた公開書簡で記した。「その時に、状況が本当に悪いのだと気づいた。それでも、できるだけ先まで進み続けようと考えていた。あなたのために時間をつくり、試合を見てもらえるようにするためだ。優勝して、［トロフィーを］あなたのもとへ持っていき、新しいものを見せたかった。でもできなかった。もう脚がそれ以上動かなかった。今回は自分の体に逆らおうとしたけれど、できなかった」

    それでも、あと一歩のところまで迫ったという事実こそが、この男の真価を何よりも示していた。

  • 1. 運命が果たされる

    FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHY
    AFP

    メッシはついにカタールでワールドカップのトロフィーを手にした

    メッシのキャリアにおける戴冠の瞬間だった。史上最も劇的なワールドカップ決勝の最後、ゴンサロ・モンティエルが決定的なPKを沈めたことで、メッシが史上最高の選手であるという評価は、もはや議論の余地がなくなった。

    1986年のマラドーナ以来、これほど見事な形で大会を支配した選手はいなかった。メッシは出場したすべての決勝トーナメントの試合でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。

    さらに、カタールで行われた決勝のフランス戦、3-3の激闘で2得点を挙げたことで、ワールドカップ通算ゴール関与数は21に到達。ブラジルのレジェンド、ペレを1つ上回り、大会史上唯一となるゴールデンボール2度受賞も成し遂げた。そしてこれを35歳でやってのけたことは、マラドーナでさえ成し得なかったレベルで卓越性を長く維持してきた証しでもあった。

    ゲーリー・リネカーがソーシャルメディアに記したように、「ほぼ20年にわたってリオネル・メッシを見てこられたのは、この上ない特権だった。見るたびに人を魅了し、息をのむほど喜びに満ちたフットボールを見せてくれた。彼はフットボールの神々からの贈り物だ」