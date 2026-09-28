ワールドクラス……。それは目には見えないが重要な肩書きであり、優れた選手と偉大な選手を分けるものだ。だが、その定義は極めて主観的でもある。サッカーファンは誰もがそれぞれの定義と基準を持っており、そのため世界中のスタジアム、ロッカールーム、テレビスタジオ、カフェ、バー、パブ、クラブで、終わりのない、しかし実に楽しい議論が繰り広げられている。

そこで2023年、GOALもこの議論に加わるべく、女子サッカー界のエリートを体現すると我々が考える25人の選手による非常に厳選されたリストを作成した。まさにベスト・オブ・ザ・ベストであり、長期間にわたって卓越したパフォーマンスを見せ続けてきた選手たちだ。

個人賞や表彰では、言ってしまえば、ほとんどいつも攻撃的な選手ばかりに注目が集まりがちであることを避けるため、各ポジショングループ（GK、DF、MF、FW）から最低3人、最大9人を選ぶという条件を設けた。

メンバーは毎年見直しの対象となる。そして今年も再び、誰がワールドクラス・クラブに残るのか、そして誰が丁重に退出を求められるのかを決める時がやってきた。さて、今年の25人に入ったのは誰なのか。以下で確認し、ぜひコメントで賛同、あるいは怒りを表明してほしい。