GOALのワールドクラス・クラブ2026：アレッシア・ルッソら6人が女子サッカー界最高峰のスーパースター集団に新加入
ワールドクラス……。それは目には見えないが重要な肩書きであり、優れた選手と偉大な選手を分けるものだ。だが、その定義は極めて主観的でもある。サッカーファンは誰もがそれぞれの定義と基準を持っており、そのため世界中のスタジアム、ロッカールーム、テレビスタジオ、カフェ、バー、パブ、クラブで、終わりのない、しかし実に楽しい議論が繰り広げられている。
そこで2023年、GOALもこの議論に加わるべく、女子サッカー界のエリートを体現すると我々が考える25人の選手による非常に厳選されたリストを作成した。まさにベスト・オブ・ザ・ベストであり、長期間にわたって卓越したパフォーマンスを見せ続けてきた選手たちだ。
個人賞や表彰では、言ってしまえば、ほとんどいつも攻撃的な選手ばかりに注目が集まりがちであることを避けるため、各ポジショングループ（GK、DF、MF、FW）から最低3人、最大9人を選ぶという条件を設けた。
メンバーは毎年見直しの対象となる。そして今年も再び、誰がワールドクラス・クラブに残るのか、そして誰が丁重に退出を求められるのかを決める時がやってきた。さて、今年の25人に入ったのは誰なのか。以下で確認し、ぜひコメントで賛同、あるいは怒りを表明してほしい。
GK：カタ・コル 🆕
3年前にバルセロナとスペインの両方で正GKの座をつかんで以降、カタ・コイは着実にワールドクラスの地位へと歩みを進めてきた。25歳のGKは、大舞台での経験を生かしてミスの出やすさを改善し、今ではなかなか破られない2つの守備陣の最後方で、はるかに信頼できるショットストッパーとなっている。だからこそ、大事な場面でビッグセーブを見せる能力は、なおさら印象的だ。
それが特に際立っているのは、この1年ほどである。コイはスペインのユーロ2025決勝進出で素晴らしいプレーを見せ、その後のラ・ロハのUEFAネーションズリーグ制覇でも輝いた。さらに6月にバルセロナが4度目のチャンピオンズリーグ優勝を果たした際にも存在感を示し、決勝ではリヨンを相手に何度も好セーブを見せて得点を許さなかった。
ラ・マシア育ちらしく足元の配球にも優れており、コイは総合力を備えたワールドクラスのGKである。
GK：ハンナ・ハンプトン
メアリー・アープスの後を継ぎ、イングランドの正GKを務めるには特別な資質を持つゴールキーパーが必要になることは、最初から分かっていた。そして、ハンナ・ハンプトンはまさにその存在だ。チェルシーでしばらく正守護神を務めてきたハンプトンは、昨年のユーロを前に代表でも第一選択肢となり、タイトル獲得につながるパフォーマンスでサリナ・ウィーフマンの決断を正当化した。
安定感のある存在感に加え、電光石火の反応、優れた足元の技術、そして自陣ペナルティーエリアを支配する自信も備えるハンプトンは、世界最高峰の一人である。実際、多くの人にとって、彼女こそが最高のGKだ。
GK：ケイレン・シェリダン
ここ5年間、NWSLでケイレン・シェリダンほど安定して卓越したパフォーマンスを見せてきたGKはいない。ゴッサム、サンディエゴ・ウェーブ、そして現在のノースカロライナ・カレッジで、31歳のシェリダンは自身のプレーのあらゆる面で優れているだけでなく、さらに向上も遂げ、新たなレベルに到達している。
優れたシュートストップ、技術面の質、そしてゴール前での存在感を兼ね備えた万能型であるシェリダンは、この競技屈指のGKの一人だ。
DF：セルマ・バシャ
非常に若い年齢でワールドクラスの地位へと駆け上がったもう一人の選手、セルマ・バシャは、世界最高峰のチームの一つで安定して違いを生み出し続ける存在である。
リヨンでは主に左SBとしてプレーし、4度のチャンピオンズリーグ制覇に貢献してきたが、25歳のこの選手はより前のポジションでも高いレベルを発揮できる点が、その実力をさらに際立たせている。フランス代表の中でも、これほど鋭い左足を持つ選手はほとんどいないだろう。
DF：オナ・バトレ
マンチェスター・ユナイテッドで3年間にわたり女子スーパーリーグで輝きを放ったオナ・バトレは、20代前半にして「世界最高の右サイドバック」をめぐる議論で確固たる地位を築いた。そして、カタルーニャに戻ってからもそれを証明してみせた。
バルセロナの下部組織出身の彼女は、そのスタイルをチームに完璧に適応させ、スペイン代表でも国際舞台で躍動。26歳にしてワールドクラスの地位を改めて印象づけた。左でもプレーできるだけの多様性も備えるバトレは、現在アーセナルでイングランドに復帰。彼女の加入によって、多くの人がアーセナルを女子スーパーリーグ優勝の本命に挙げるようになったことが、その価値を何より物語っている。
DF：エリー・カーペンター
オーストラリアで15歳にして頭角を現したエリー・カーペンターを見てきた人々は、彼女が最初から特別な存在だと分かっていた。そうした人々にとって、彼女がワールドクラスの地位へと上り詰めたことは何ら驚きではない。
リヨンでの5年間の在籍中に壊滅的なACL負傷に見舞われながらも、カーペンターが安定して高いパフォーマンスを見せ続けたことは実に称賛に値する。そして、その挫折から復帰した後には、個人としてさらに高いレベルに到達した。チェルシーでもその流れは続いており、ソニア・ボンパストル監督はしばしばルーシー・ブロンズのポジションを調整し、カーペンターがその能力を最大限に発揮できる右SBに入れるようにしている。
DF：エミリー・フォックス
エミリー・フォックスは、2025年にこのクラブ入りを果たす以前から、数年にわたってワールドクラスの域にあと一歩まで迫っていた。サイドバックとしてNWSLで一気に頭角を現し、すぐに海外クラブの目を引いたが、アーセナルでさまざまなスタイルに触れた経験は、彼女のプレーをさらに完成度の高いものへと磨き上げ、エリート選手へと押し上げる助けとなった。
守備でも攻撃でも力を発揮する存在であり、クラブと代表の両方で見せるアメリカ代表の安定感は際立っている。五輪とチャンピオンズリーグ制覇でも重要な役割を果たした。
DF：ナオミ・ギルマ
ナオミ・ギルマがNWSLでのルーキーイヤーを経てワールドクラス・クラブ入りを果たしたという事実は、彼女がいかに早くトップレベルに順応したかを如実に物語っている。センターバックのギルマはその後も年齢を感じさせない成熟ぶりを示し、USWNTを率いるエマ・ヘイズ監督は、彼女を「自分がこれまで見てきた中で最高のDF」と評している。
その理由は、卓越したパス能力、優れたポジショニング、そしてまさに絶妙なタイミングで介入できる力にある。だが、2025年1月にチェルシーへ移籍して以降、ファンがそうした資質を目にする機会は驚くほど少なかった。大きなものではない負傷が、ギルマにとって大西洋を渡って以来の問題となっており、その克服は26歳の彼女にとって重要な優先事項となる。
DF：マピ・レオン
ここ数年、女子サッカー界で文句なしに最高峰のセンターバックの一人であるマピ・レオンは、その実力を語る際に技術力へ注目が集まりがちだが、守備面での洞察力も見過ごされるべきではない。
以前所属したバルセロナでは、試合によっては1度か2度しか試されないこともあったが、それでも常に競り勝ってきたことを考えれば、なおさら印象的だ。ロンドン・シティ・ライオネセスへの移籍後は、そうした資質がより頻繁に試される可能性が高いが、それでも31歳の彼女がその挑戦に応えると見る人は多いだろう。
MF：アイタナ・ボンマティ
2025-26シーズンは脚の骨折に悩まされたとはいえ、直近3度のバロンドールを受賞している選手が選出されることに、多くの理由は必要ない。バルセロナでもスペインでも、アイタナ・ボンマティはここぞという場面で必ず結果を出す。それは攻撃面だけに限らない。
守備でも大きな働きを見せ、攻守両面で貢献しようとする姿勢を踏まえれば、女子サッカー界において彼女以上に総合力の高いMFはいないと言っていいだろう。
MF：マリオナ・カルデンテイ
2025年のバロンドールで、ボンマティを抑えてマリオナ・カルデンテイが受賞していたとしても、不満を漏らす者は多くなかったはずだ。アーセナルのプレーメーカーは以前から世界最高クラスの存在だったが、同じようなタイプのスターが揃うバルセロナでは、その輝きが時に見えにくいこともあった。
しかし、北ロンドンへ移ってからのカルデンテイに、その問題はない。スペイン代表はさまざまなポジションで試合を変える驚異的な力を証明すると同時に、ボールを持たない局面での質の高さも示し、アーセナルをチャンピオンズリーグ制覇へ導き、そのゴールデンボール争いでは2位に入った。
MF：メルチー・デュモルネー 🆕
メルシー・デュモルネーの実力は、以前から際立っていた。2018年、14歳だった彼女は特別許可を得てU-20女子ワールドカップに出場し、ハイチ代表でのパフォーマンスは、リヨンをはじめとする重要なスカウト陣の目を引いた。その大会でデュモルネーに目を留めたのが、ランスのアマンディーヌ・ミケル監督でもあった。そして、フランスで最も支配的な女子チームへの道は北部のそのクラブを経由して開かれ、ランスは彼女にプレーと成長の機会を与え、より完成度の高い世界屈指の選手へと押し上げた。
今のデュモルネーは、まさにそうした存在である。試合を変える彼女の資質は驚異的で、とりわけ大舞台で常にそれが示されている。彼女をワールドクラス・クラブへ押し上げる助けとなった2025-26シーズンは、その好例だ。23歳のデュモルネーは5ゴールと幾度もの圧巻のパフォーマンスでOLのチャンピオンズリーグ決勝進出をけん引。さらに、同じ相手とのクープ・ドゥ・ラ・リーグ決勝で唯一のゴールを決めた後、パリ・サンジェルマンとのタイトル決定戦ではハットトリックも記録した。
MF：パトリ・ギハロ
パトリ・ギハーロとプレーしたことがある者なら誰でも、スペイン代表のこのスターが現代屈指の知性派フットボーラーであることを理解している。守備的MFというポジションで広く称賛を集めるのは常に簡単ではないが、バルセロナの無敵を誇るチームでその役割を任されている事実は、彼女の実力を雄弁に物語っている。カタルーニャ勢が見せる驚異的なフットボールを踏まえれば、そのポジションほど務めるのが難しい役割は他にないと言っていい。
それでもギハーロの質に疑問を抱いている者がいるなら、2025-26シーズンはそれを払拭するには十分なものだった。数カ月にわたって戦列を離れている間、バルサのパフォーマンスは普段の非常に高い水準からやや落ちた。そして彼女が復帰すると、その影響は見過ごせないものとなった。
MF：ペアニレ・ハルダー
世界を見渡しても、ペルニレ・ハーダーほど最高峰の舞台で効果的かつ破壊的に試合を変えられる選手はそう多くない。バイエルンのスターは、さまざまな攻撃的ポジションでダイナミズム、得点力、創造性をもたらし、さらに卓越したリーダーでもある。直近11年間のそれぞれでリーグ優勝を果たしているのも、決して偶然ではない。
その一方で、チャンピオンズリーグ優勝はどういうわけかいまだに手にできておらず、2020年に授与されていれば間違いなく受賞していたはずのバロンドールも同様だ。しかし、2025-26シーズンのバイエルンによる欧州準決勝進出の過程で見せたハーダーのパフォーマンスは、そのどちらか、あるいは両方の栄誉をその経歴に加える可能性がまだあることを示唆している。
MF長谷川唯 🆕
2022年、マンチェスター・シティがキーラ・ウォルシュのバルセロナ移籍後、その後釜として長谷川唯を獲得した際には、驚きの声も上がった。日本代表の長谷川は優れたトップ下として名を上げていた一方で、低い位置でプレーする役割では実績が証明されていなかったからだ。
だが、今は違う。長谷川はこの4年間で、まったく異なるポジションにおいて世界屈指の選手であることを示してきた。ギャレス・テイラーの下ではより伝統的な守備的MFとして、そして最近ではアンドレー・イェグレルツの下で、より前線に出る自由を与えられた存在として輝いている。
29歳の長谷川は、さまざまな役割を経験してきたことで、攻撃でも守備でも、ボール保持時でもオフ・ザ・ボールでも、試合をコントロールする局面でもトランジションでも、あらゆる局面で高い能力を発揮できる。それがシティの2025-26シーズンにおける10年ぶりのWSL制覇を後押しし、日本の3月のアジア王者戴冠にもつながった。
MF：アレクシア・プテジャス
アレシア・プテジャスのここ5年のキャリアは、選手として、そして人としての彼女を雄弁に物語っている。2021年と2022年にバロンドールを連続受賞できるレベルまで上り詰めた後、前十字じん帯損傷によって2022-23シーズンの大半を欠場した。しかし、あの苦しい時期を経てもなお、自らが築いた高い基準を超えられるのかと疑った者がいたとしても、彼女は見事にそれに応えてみせた。
実際、このMFはここ2年、以前をも上回るレベルでプレーしていると見る向きもある。2025年のバロンドール受賞者にふさわしい存在だったと言え、チームとしても個人としても素晴らしい1年を経て、2026年に自身3度目のバロンドール獲得の最有力候補となっている。
MF：キーラ・ウォルシュ
キーラ・ウォルシュは、2022年夏にバルセロナへ加入する前から世界屈指の才能だと多くの人に評価されていた。そして当時そこまでの評価をしていなかった人も、今では間違いなくそう思っているはずだ。イングランド代表MFは、カタルーニャのクラブでプレーする中で予想どおりさらに成長し、自身のプレーを磨き上げて、競技界で最も技術に優れたクラブチームの重要な一員となった。その後チェルシーに復帰し、そこで学んだことを誰の目にも明らかにしている。
29歳となった今も、ウォルシュは新たな武器を身につけつつある。それは最近のゴール量産が示している。より積極的にシュートを打つことはチェルシーのスタッフの間でも話し合われてきたポイントであり、それが成果につながっている。イングランド代表のスターは、見事なミドルシュートでネットを揺らす場面を今やたびたび見せている。
注目：バーブラ・バンダ
オーランド・プライドに移籍するまで、バーブラ・バンダは女子サッカーファンにとって、ある種のぜいたくな存在だった。ザンビア代表で主要大会を鮮やかに彩ると、次の大きなイベントまで注目度の低い中国女子スーパーリーグへと戻っていた。
しかし、このFWがアメリカ1部でプレーするようになったことで、その実力は今や毎週のように膨大な観衆の前で示されている。クラブでも代表でも見せるパフォーマンスは、彼女が間違いなく世界最高の選手の1人であることを、あらためて定期的に誰もに思い起こさせている。
注目：クララ・ビュール 🆕
『Sport』が、圧倒的な強さを誇るバルセロナのチームに加えたい“夢の補強”は誰かとアイタナ・ボンマティに尋ねた際、クララ・ビュールの名を挙げたことが、バイエルン・ミュンヘンのウインガーの能力を何よりも物語っている。左右両足を高いレベルで使いこなし、安定感も備えた危険なアタッカーであるビュールは、ここ最近のゴール数とアシスト数で驚異的な数字を積み上げてきた。それでもなお、自身のフィニッシュの質をさらに高められると考えているのだから、あらゆる守備者にとって警戒すべき存在である。
縦への推進力があり、前向きで、相手に仕掛けるチャンスがあれば迷わず突いていくビュールは、ボール保持時の武器であるだけでなく、ボールのない場面でもハードワークを惜しまない。その総合力とワールドクラスの実力は、この特別なクラブに加わるにふさわしいものだ。
注目選手：テムワ・チャウィンガ 🆕
2024年1月にアメリカへ渡って以降、テムワ・チャウィンガはNWSLを完全に支配してきた。最初の2シーズンでMVPと得点王を獲得し、いずれのシーズンでもベストイレブンに選出。決定力の高さに加え、味方のチャンスも生み出せる能力は、DFにとってまさに脅威となっている。
こうした止められないような好調ぶりは、カンザスシティ・カレントでだけ見せているわけではない。実際、この夏の女子アフリカ・ネーションズカップでチャウィンガは得点王に輝くゴール数を記録し、マラウイは大会初出場ながら衝撃を与えながら決勝進出。道中では前回王者のナイジェリアも倒した。
27歳の彼女は世界最高クラスの選手の1人であり、シーズンをまたいでも、また試合ごとでも揺るがない驚異的な安定感によって、ワールドクラス・クラブ入りは当然と言える。
注目：カロリン・グラハム・ハンセン
女子サッカー界で長年にわたって常に最も傑出したウインガーの一人であり続けてきたキャロライン・グラハム・ハンセンは、ようやく長らく待たれていた個人としての評価を受け始めている。2024年にはバロンドール投票で2位に入り、翌年もトップ15入りを果たした。多少の後退に見えるかもしれないが、2024年が彼女にとって初ノミネートだったことを考えれば、再びそのリストに名を連ねただけでも素晴らしいことだった。
ただ、グラハム・ハンセンが求めているのはそうした脚光ではない。バルセロナの技巧派FWにとって何より重要なのはチームの成功であり、その価値は以前からチームメートの間ではよく知られていた。
注目：フィフィアンネ・ミーデマ
フィフィアンネ・ミーデマにとって、ここ最近は負傷との戦いが楽なものではなかった。それでも、ひとたびピッチに立てば、そうした度重なる離脱が世界屈指の才能としての地位に影響していないことを証明してみせる。マンチェスター・シティのスターはゴール前で抜群の冷静さを誇り、オランダ代表の男女を通じてこれ以上の得点を挙げた選手はおらず、さらに味方の得点を演出する面でも天才的だ。
それは9番としてだけでなく、10番としても同様である。そのポジションでミーデマはマンチェスター・シティがこの前のシーズンに10年ぶりのWSL優勝を果たした際にプレーした。そのシーズン終盤に数週間離脱した際、豊富なタレントを擁するチームであっても、シティの破壊力が落ちていたことは、彼女のクオリティの高さを物語っていた。
注目：エヴァ・パヨル
バルセロナが2024年にエヴァ・パヨルをクラブへ迎えるために巨額の移籍金を支払った際も、驚きはなかった。そして、この2年間で彼女が見せてきたものは、もし驚いた人がいたとしても、その投資の正当性を示すものとなった。
ポーランド代表のパヨルは、すでにヴォルフスブルクでの9年間でワールドクラスのセンターフォワードであることを証明しており、決定力ある得点者はまさにバルセロナがチームを完成させるために必要としていた存在だった。直近2シーズンでその評価以上の働きを見せ、加入後最初の2シーズンで99得点に直接関与するという驚異的な数字、75ゴール24アシストを記録している。
その致命的な決定力と味方の得点を生み出す能力は、バルセロナがスペインで支配的な地位を維持する助けとなっただけでなく、クラブに新たなチャンピオンズリーグ優勝ももたらした。2026年の決勝では2ゴールを挙げて主役となり、自身にとって長年追い求めてきた初の欧州制覇を成し遂げた。
注目：アレッシア・ルッソ 🆕
これまでアレッシア・ルッソに向けられてきた最大の批判は、得点力不足だった。しかし、センターフォワードとしての総合力の高さに異論の余地はなく、ボールを収めて攻撃をつなげる能力に関しては、世界でもこれ以上のストライカーはいないかもしれない。その力が、イングランド代表でもアーセナルでも背番号9の座を確立することを可能にした。だが、このここ2年ほどでルッソはゴール前でより決定的かつ多産な存在となり、ワールドクラス・クラブ入りへの道を切り開いた。
それが特に顕著だったのがチャンピオンズリーグであり、このことは大一番で力を発揮する彼女の能力をよく物語っている。ルッソは過去2シーズンの同大会で23試合16得点を記録し、アーセナルの2025年優勝に貢献した。その栄冠のわずか数週間後には、スペインとの欧州選手権決勝でも得点を挙げ、自身のコレクションにさらにもう一つの大陸タイトルを加えた。
注意：ハディジャ・ショー
過去7シーズンで、ボルドー、そして現在のマンチェスター・シティで、カディジャ・ショーはリーグ戦114試合に先発し、115ゴールを記録している。世界トップクラスの数字だ。
29歳の彼女は驚異的な決定力を持つストライカーだが、その一方で、それだけが持ち味ではない。最前線からの守備でチームの基準を示し、ジャマイカ代表FWらしいハードワークの姿勢によって、いかに優れたチームメートであるかを証明している。
そうした資質は2025-26シーズンにとりわけ高いレベルで発揮され、ショーはマンチェスター・シティを10年ぶりのWSL優勝、そして6年ぶりのFAカップ制覇へと導く原動力となった。
メンバーシップ剥奪 ⛔
2026年版のワールドクラス・クラブから外れた選手の多くは、単純にポジション争いの激しさの犠牲者である。コルの台頭により、2025年のGKグループから1人が外れなければならず、その対象となったのが クリスティアーネ・エンドラーだ。今なお世界屈指の実力者ではあるが、キャリアの終盤に差しかかっているのも事実である。
同様に、カディディアトゥ・ディアニとアレックス・グリーンウッドも、明らかにこの競技におけるトップクラスの才能だが、2026年のこのクラブにふさわしいと判断された他の選手たちにその座を奪われた。一方のソフィア・ウィルソンは、16カ月の離脱を経て今年産休から復帰したばかりであり、2027年には再びワールドクラスの資格を示してメンバー入りを果たす可能性が高い。ただ、現時点では他の選手たちの長期的な安定感が評価されるべきである。
グレース・ゲイヨロについては、ロンドン・シティ・ライオネセスで過ごしたイングランドでの1年目が期待外れだったことを無視するのは不可能だ。本人もこの2026-27シーズンでインパクトある形で巻き返したいはずであり、それが単なるまれなつまずきだったと証明できれば、再び候補に戻ってくるだろう。
そして、レナ・オーバードルフが見舞われてきた痛ましい負傷の不運もある。その影響で、この2年間の公式戦出場はわずか10試合にとどまっている。できるだけ早く万全の状態に戻り、不安の残る膝の問題を乗り越えることを願うばかりだ。