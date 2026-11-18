おめでとう。また一つ代表ウィークを乗り切った。クラブサッカーが中断した期間は前回の半分だったとはいえ、サッカーファンにとっては十分に長い。たとえ、この先2週間に目にするすべてが、いずれ楽しみな主要大会につながるとしてもだ。

欧州のチームにとって、そのサイクルの先にあるのはイギリスとアイルランドで開催される2028年の欧州選手権だ。試合はイングランド、スコットランド、ウェールズ、ダブリンで行われる予定となっている。共催するチームのいずれにも自動出場権はないが、出場の可能性を最大限に高めるための優遇措置は与えられる。そのため、グループステージの抽選に向けて24の出場枠が争われる。

予選は3月まで始まらない。各チームは直近2回の代表ウィークを、EUROの最初の抽選でのシードを決めるネーションズリーグの試合に費やした。EURO本大会の開幕まではまだ約18カ月あるものの、これらの試合には各チームの仕上がりを示す兆しが見られた。

そこでGOALは、代表ウィーク終了後のFIFA世界ランキング暫定版で上位に入ったUEFA加盟の20チームを対象に、EURO2028パワーランキングを始めることにした。

前回更新：2026年10月8日。