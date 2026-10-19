チャンピオンズリーグ2026-27パワーランキング：王者PSGを止めるチームはあるのか？バルセロナ、アーセナルなど優勝候補ランキング

アントニオ・コンテの欧州大会での成績を考えれば、ナポリが昨季のリーグフェーズで敗退したのは驚くべきことではなかったのかもしれない。それでも、当時のセリエA王者が上位24チームに入れなかったことには、多くの人が衝撃を受けた。その後コンテ監督はチームを去り、ミランを離れたマッシミリアーノ・アッレグリ監督が今季から指揮を執っている。

しかし、アッレグリ監督の船出も順調とは言えない。セリエAでも苦戦し、チャンピオンズリーグではアーセナルとビジャレアルに敗れ、いまだ勝ち点を獲得できていない。特にビジャレアル戦の敗戦は、指揮官にとって大きな懸念材料だろう。ナポリはリーグフェーズ最後の2試合でサバフ、バイキングと対戦するが、その試合に望みをつなぐには、まず突破を狙える位置につけておく必要がある。