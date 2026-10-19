チャンピオンズリーグ2026-27パワーランキング：王者PSGを止めるチームはあるのか？バルセロナ、アーセナルなど優勝候補ランキング

各地で熱戦が続く2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ。出場する全36チームから優勝候補をランキング形式で紹介する。
現時点ですべてのチームがリーグフェーズ第2節を消化。第2節の18試合では史上最多となる78ゴールが生まれるなど、いよいよ本格的なシーズンスタートによって各試合もさらに白熱しているが、現在最も優勝に近いチームがどこなのだろうか？
文＝Tom Maston
※更新日：10月20日
各地で熱戦が続く2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ。出場する全36チームから優勝候補をランキング形式で紹介する。
現時点ですべてのチームがリーグフェーズ第2節を消化。第2節の18試合では史上最多となる78ゴールが生まれるなど、いよいよ本格的なシーズンスタートによって各試合もさらに白熱しているが、現在最も優勝に近いチームがどこなのだろうか？
文＝Tom Maston
※更新日：10月20日
全36チーム中、敗退となる12チームは圏外として紹介。もちろん、この12チームがこのまますべて敗退するとは限らないし、リーグフェーズは毎年のように波乱も巻き起こる。だが、客観的に見て実力面で劣っているのは事実だろう。
アゼルバイジャンから初出場を果たしたサバフは、初のホームゲームでスラヴィア・プラハを撃破。ノルウェーの2クラブも存在感を示しており、バイキングはバイエルン・ミュンヘンと3-3で引き分け、その24時間後にはボデ／グリムトがボルシア・ドルトムントを下した。しかし、プレーオフラウンドへの出場権を得るには厳しい道程が待ち受けているだろう。
▽圏外
AEKアテネ、ボデ／グリムト、フェネルバフチェ、フェイエノールト、ガラタサライ、LASK、ランス、リール、サバフ、スラヴィア・プラハ、スロヴァン・ブラチスラヴァ、バイキング
アントニオ・コンテの欧州大会での成績を考えれば、ナポリが昨季のリーグフェーズで敗退したのは驚くべきことではなかったのかもしれない。それでも、当時のセリエA王者が上位24チームに入れなかったことには、多くの人が衝撃を受けた。その後コンテ監督はチームを去り、ミランを離れたマッシミリアーノ・アッレグリ監督が今季から指揮を執っている。
しかし、アッレグリ監督の船出も順調とは言えない。セリエAでも苦戦し、チャンピオンズリーグではアーセナルとビジャレアルに敗れ、いまだ勝ち点を獲得できていない。特にビジャレアル戦の敗戦は、指揮官にとって大きな懸念材料だろう。ナポリはリーグフェーズ最後の2試合でサバフ、バイキングと対戦するが、その試合に望みをつなぐには、まず突破を狙える位置につけておく必要がある。
昨季のチャンピオンズリーグでは、最も期待を裏切ったチームの1つだった。8試合でわずか勝ち点1、リーグフェーズを下から2番目の35位で終えた。それを踏まえれば、今季はここまでずっと良い戦いを見せている。
第1節ではドルトムントに敗れたものの、ドイツで引き分けに持ち込めなかったのは不運だったからだ。そしてその内容を次につなげ、ナポリ戦では見事な決定力も光り、勝利を収めた。クリスマス前にはスラヴィア・プラハとサバフとの対戦を控えており、新年を迎える頃にも突破争いに十分絡んでいるはずだ。
出場を逃した2年間を経て、チャンピオンズリーグに復帰。フランチェスコ・ファリオーリ監督率いるチームは昨季、リーガ・ポルトガルを制覇。2025年夏に就任したイタリア人指揮官はポルトを欧州屈指の難敵に育て上げたが、今季存在感を示すにはまだ課題が残る。
第1節マンチェスター・シティ戦の敗戦は予想されていたかもしれないが、続くレアル・ベティス戦では後半にリードしながら逆転を許し、最終的に2-3で敗れた。その試合運びに指揮官は不満を抱いているだろう。それだけに、次に控えるPSV戦とナポリ戦、ホームでの2試合は勝利が不可欠に思える。
昨季のリーグフェーズでナポリとリヴァプールに大勝したものの、ノックアウトステージ進出には届かず。今季も最初の2試合で勝ち点1にとどまり、オランダ王者が同じ結果に終わる可能性が早くも出てきてしまった。
ホームでシャフタール・ドネツクと引き分けた後、RBライプツィヒには僅差で敗れた。この試合では、イヴァン・ペリシッチのPK失敗が響いた形だ。リーグフェーズの対戦相手は比較的戦いやすい部類に入るが、恵まれた組み合わせを早急に結果につなげる必要がある。
昨季は欧州カップ戦への出場を逃したライプツィヒだが、ブンデスリーガで3位に入り、チャンピオンズリーグの舞台に戻ってきた。しかし、初戦で初出場のコモに大敗し、復帰戦は屈辱的な船出となった。
幸い、マルティン・デミチェリス監督率いるチームは立て直しに成功。ブラヤン・グルダのゴールでPSVに辛勝した。次の相手はレアル・マドリー、マンチェスター・シティが控えており、レッドブル・アレーナで士気を高く保つためにも、この勝利はどうしても必要だった。
ロシアによる母国への侵攻が続き、各地を転々とするシャフタール・ドネツク。苦しい事情も考慮すれば躍進は難しいかと思われたが、アルダ・トゥラン監督率いるチームは今回、欧州大会の試合でスタンフォード・ブリッジをホームとして使用。水曜日にはAEKアテネを下し、西ロンドンの新たな本拠地での初戦を勝利で飾った。
この勝利に先立ち、敵地でのPSV戦でも十分に評価できる引き分けを収めている。今後はスロヴァン・ブラチスラヴァ戦とフェネルバフチェ戦も控えており、すでに獲得した勝ち点4は、シャフタールが決勝トーナメント進出への道筋を描くうえで絶好の足掛かりとなる。
新方式のチャンピオンズリーグで、最初の2シーズンともノックアウトステージに進出。今季も初戦でアストン・ヴィラに敗れた後、サン・シーロでインテルとの激戦を制して立て直しており、3シーズン連続の進出に自信を深めているはずだ。
幼少期からミランのファンだったニコロ・トレソルディがハットトリックで主役となり、カルロス・ボルジェスも圧倒的なスピードと巧みなプレーでインテルの最終ラインを大いに苦しめた。今後は比較的恵まれた対戦日程が待っており、すでに24位以内でのフィニッシュに自信を持っているだろう。
セバスティアン・ヘーネス監督は、シュトゥットガルトで驚異的な手腕を発揮し続けている。ブンデスリーガの残留プレーオフを戦っていたチームを、3シーズンで2度のチャンピオンズリーグ出場へと導いた。前線ではデニズ・ウンダヴが攻撃の中心となり、その後方でプレーするアンジェロ・シュティラーとジェイミー・レヴェリングはビッグクラブが注目する存在となった。
そして今季のシュトゥットガルトに有利に働いているのは、出場36チームの中で最も易しい対戦日程が組まれたことだ（Optaによる）。チームは序盤の対戦相手にバイキングとスロヴァン・ブラチスラヴァが並ぶ日程を生かし、両チームに勝利した。11月末までにはアトレティコ・マドリーとインテルという、より手強い相手との対戦が控える。それでも、ノックアウトステージ進出はすでに手の届くところにある。
20年以上ぶりにチャンピオンズリーグに戻ってきたベティス。昨季のラ・リーガを5位で終え、マヌエル・ペジェグリーニ監督の下、スペインで再び侮れない存在になりつつある。
欧州の舞台でも早くから存在感を示し、リールとポルトにそれぞれ3-2で連勝。プレーオフ進出だけでなく、ラウンド16ストレートインも狙える位置につけている。そのためには、次の4試合でも勢いを維持しなければならない。最後の2試合はアーセナルとバイエルン・ミュンヘン。ベティスとしては、突破に勝ち点が必要な状況でこの2試合を迎えたくないはずだ。
3年前はトップリーグにもいなかったが、今季は初めて欧州最高の舞台に立った。それも単なる数合わせで大会に臨んでいるわけではない。セリエAで台頭するコモは過去2シーズン、イタリアの強豪クラブを倒す力を示してきた。そして今、欧州屈指の強豪を破ることに照準を移している。
第1節はRBライプツィヒに大勝し、華々しくスタートを切ることに成功した。しかしフェイエノールト戦の敗戦は、セスク・ファブレガス監督と才能豊かなチームに厳しい現実を突きつけた。次の相手はマンチェスター・ユナイテッド。11月末までにランスとAEKアテネとの対戦を控える新参者のコモにとって、マンチェスター・ユナイテッドに勝てば突破に向けて大きく前進することになる。
チャンピオンズリーグの常連になりつつあるスポルティングCP。昨季はリーグフェーズでサプライズを起こし8位以内に入り、ラウンド16ではボデ／グリムトを相手に劇的な逆転勝利を収め、準々決勝まで勝ち進んでいた。
その快進撃を指揮したルイ・ボルジェス監督の下、今季もガラタサライとランスに勝利し、開幕連勝を達成したチームの1つとなった。ここからLASKとシャフタール・ドネツクとの対戦が続くが、1月にはバルセロナ、マンチェスター・シティとの連戦を控えている。そのため、次の2試合も連勝が必要になりそうだ。
2018-19シーズン以来、チャンピオンズリーグに戻ってきたローマ。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の手腕によって、イタリアの強豪の一角に返り咲いたのだ。元アタランタ指揮官の下、どんなチームにとっても難敵になっている。そして第2節では、残り10分に入った時点でレアル・マドリーを3-1とリード。存在感を示す結果を手にするかに見えた。
しかし不可解な交代策もあって、スタディオ・オリンピコで終盤に3失点。フェネルバフチェとの引き分けに続き、最初の2試合で勝ち点はわずか1にとどまった。それでもホームでのスロヴァン・ブラチスラヴァ戦は、ガスペリーニ監督と選手たちにとってすぐに立て直す絶好の機会となるはずだ。
アーリング・ハーランド、ジュード・ベリンガム、アクラフ・ハキミらを世界的スターに育て上げたドルトムントは、欧州サッカー界随一の「スター養成所」として名を馳せた。しかし近年は、そこから巣立つトップ選手が少なくなっている。そこでブンデスリーガの強豪は今夏、改めて若手に目を向けた。ニコ・コヴァチ監督は今、ほぼ無限の可能性を秘めた陣容を擁している。
その可能性を力に、ドルトムントはブンデスリーガで好スタートを切った。一方チャンピオンズリーグでは、北極圏でボデ／グリムトに敗れ、早くも苦境に立たされている。ただ、ビジャレアルにはすでに勝利しており、第3節のサバフ戦は勝利を取り戻す絶好の機会となる。
マイケル・キャリックは昨季後半、暫定監督として見事な手腕を発揮し、マンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグ復帰に導いた。しかし、正式監督としての船出は思い通りに進んでいない。プレミアリーグでは過去40年で最悪のスタートを切り、チャンピオンズリーグでも苦しい状況が続いている。
初戦はオールド・トラッフォードで大会初出場のサバフに大勝した。だが、続くアトレティコ・マドリー戦での敗戦は、ユナイテッドに決定力とトップレベルでの経験が不足していることを浮き彫りにした。次はコモ、ローマとの難しい2試合が控える。そして、このイタリア勢との連戦までキャリックが指揮を執っているかは、まだわからない。
昨季のチャンピオンズリーグで、おそらく最も期待を下回ったチームだ。2025年の準優勝チームはボデ／グリムトにホームとアウェーの両方で敗れ、プレーオフで姿を消した。クリスティアン・キヴ監督はその失望からチームを立て直し、就任1年目の終わりまでに国内2冠を達成したが、欧州での戦いはまだ好転していない。
『Opta』は、インテルの対戦日程は2番目に易しいと評価していた。しかし、第1節でレアル・マドリーに惜敗すると、ホームでクラブ・ブルッヘにも3-4で敗れ、順位表の下位に沈んだ。巻き返す時間は残されているものの、再び上位まで勝ち進めるかどうかは、早くも疑わしくなっている。
今夏、アストン・ヴィラでは大幅な入れ替わりがあった。ヨーロッパリーグ優勝を果たした決勝で、先発した選手のうち6人が退団。ウナイ・エメリ監督は、新加入選手を中心とするチーム作りを進めながら、過渡期となりそうなシーズンを率いることになった。新戦力の中には負傷を抱えた状態で加入した選手もおり、スペイン人指揮官にとって状況は容易ではなかったが、ヴィラ・パークでは遅ればせながら勢いが生まれつつあるようだ。
少なくともチャンピオンズリーグでは、これ以上ないほど順調だ。クルブ・ブルッヘとのアウェーゲームに勝利すると、続くフェネルバフチェ戦では6-0で大勝。次節はバイキングをホームに迎え、3戦全勝を狙う。そして11月下旬には、カンプ・ノウでのバルセロナ戦に挑む。
昨季は予想を覆して準決勝まで勝ち進み、アーセナルに惜敗。今季は開幕戦でリヴァプールにアンフィールドで敗れたものの、ディエゴ・シメオネ監督はチームが再び勝ち進めると考えているだろう。
第2節ではマンチェスター・ユナイテッドを破り、見事に立て直すことに成功。11月上旬にはバイエルン・ミュンヘンとの対戦が控えているが、それ以外の試合は勝利を狙える相手との対戦だ。1月にはラウンド16への自動進出圏に入ることも十分可能だろう。
昨季は2024-25シーズンより1ラウンド先まで進んだものの、パフォーマンスは間違いなく後退。2シーズン連続でPSGに敗れて大会を去った。アルネ・スロットに代わって指揮を執るアンドニ・イラオラには、アンフィールドに魅力的な攻撃フットボールを取り戻すことが期待されているが、ここまでの改善はわずかにとどまっている。
とはいえ、チャンピオンズリーグ開幕から2連勝。まずアンフィールドでアトレティコ・マドリーに逆転勝利を収め、続いてオーストリアでLASKから6ゴールを奪って勝利した。ブラッドリー・バルコラはLASK戦でハットトリックを達成し、リヴァプールでのキャリアを軌道に乗せている。比較的恵まれた対戦日程もあり、イラオラ率いるチームは早くも8位以内でのフィニッシュに自信を持てるはずだ。
今季のチャンピオンズリーグ制覇を、マンチェスター・シティ以上に切望しているチームはないかもしれない。財務規則違反によりプレミアリーグから重い処分を科される可能性が高いなか、エンツォ・マレスカ率いるチームが欧州のエリートクラブに名を連ね続けるための現実的な望みは、欧州最高峰の大会で優勝することだけだ。
そう考えると、水曜日のPSG戦での敗北は、顔ぶれを一新したシティがどれほどのレベルに、しかも早急に到達しなければならないかを思い起こさせた。一方で、後半のパフォーマンスは欧州屈指の強豪に対抗するための希望を示したとも言える。12月上旬のバルセロナ戦でどのような戦いを見せるか、注目したい。
レアル・マドリーは過去2シーズン、チャンピオンズリーグで期待を大きく下回ってきた。国内と欧州のタイトルをベルナベウに取り戻すべく、ジョゼ・モウリーニョを招聘したものの、シーズン序盤の不安定な戦いぶりを受け、ポルトガル人指揮官には早くもプレッシャーがかかっている。
水曜日のローマ戦で1-3とリードを許したとき、そのプレッシャーは頂点に達するかに見えた。しかし最後の10分間で3ゴールを奪い、敗戦寸前から逆転勝利。先のインテル戦に続き、チャンピオンズリーグで2戦2勝とした。それでも、モウリーニョ率いるチームが少なくとも準決勝まで勝ち進むには、大幅な改善が必要だ。
昨季はシーズンが進むにつれ、バイエルン・ミュンヘンは多くのファンが優勝を期待するチームとなった。ハリー・ケイン、マイケル・オリーセ、ルイス・ディアスという強力な3トップに導かれ、準々決勝のレアル・マドリーを含む対戦相手を次々に退けた。しかし、大会史に残る名勝負の末にPSGに敗れている。
そして今季は、昨季と同じようには歯車がかみ合っていない。第2節でバイキングに勝てなかったことが、その一例だ。ヴァンサン・コンパニ率いるチームは2点のビハインドから後半に逆転したものの、オリーセの退場で数的不利に陥り、試合終了間際の同点ゴールを許した。
オリーセはこの退場により、第3節のアーセナル戦も欠場する。両チームにとって実力を測る一戦となりそうだ。
5月の決勝で敗れたアーセナルは、初の欧州カップ優勝への思いをさらに強めていることだろう。ミケル・アルテタ監督は頂点まで勝ち進めるだけの守備陣と中盤を擁している。一方、夏に大物FWの獲得を逃した攻撃陣の決定力にはやや疑問が残る現状だ。
アーセナルにとっての第一歩は、2025-26シーズンのリーグフェーズで記録した全勝を再現すること。ナポリ戦、リール戦ともに本来の出来ではなかったものの、ここまで2戦2勝としている。次はバイエルン・ミュンヘンとのアウェー戦。アルテタ監督率いるチームは、この試合でその実力を強く印象づけたいところだ。
最後にチャンピオンズリーグを制してからすでに11年。そしてついに、そのチャンスが訪れたのかもしれない。現状、連覇中のPSGを王座から引きずり下ろせるチームがあるとすれば、バルセロナだけだ。
ハンジ・フリック率いるチームはこれまで、欧州の舞台ではハイライン戦術が通用しないとされてきた。だが、ロドリの加入とチームの成熟でその心配はなくなりつつある。スペイン代表主将以上に被カウンター時に効果を発揮する選手はいない。そしてラミン・ヤマルとハフィーニャは、圧倒的な輝きをさらに強めている。
だからこそ、次に控えるPSG戦は、最大の試練となるだろう。
連覇中の王者PSGは今季、レアル・マドリー以来史上2チーム目となる欧州カップ三連覇を狙っている。そしてそのスタートは、これ以上ないほど順調だ。
開幕戦でスロヴァン・ブラチスラヴァに大勝した後、マンチェスター・シティとのアウェーゲームは試金石となる一戦だった。すると、前半だけで3-0とリード。一気に試合を決めてしまった。後半はやや苦しんだものの、4-2で勝利。今季も優勝候補最有力候補であることを、その実力で証明している。
そして、次節の相手はバルセロナ。この一戦は、ファイナルの前哨戦となるかもしれない一戦だ。カンプ・ノウで王者が何を見せるのか、大いに注目すべきだろう。