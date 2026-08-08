Jリーグが欧州5大リーグになるには“油田”が必要？日本代表の強化にもつながる「理想の姿」を徹底討論【しゃべGOAL】

川端：よくJリーグについて「欧州5大リーグと比べて…」とか「5大リーグに追いつくためには…」とか言われますけど、あんまりピンとこない。スローガンとしての意味や、競技力向上の意味で言うのはわかるけど、欧州5大リーグと並ぶことはないと思う。

林：気概としてはアリだと思います。パフォーマンスやプレーの内容、ゲームの質やインテンシティを「世界トップに近づけましょう」というのは当然アリです。それとは別に、現実的にJリーグで起きていることを考えると、意思とは関係なく、アルゼンチンリーグやポルトガルリーグの方向性になっていくと思います。今もそうなっているし、これからもそうなっていくはずです。

川端：「こうなりたい」と思ったら「こうなれる」とどうしても思いがちだけど、そうではなくて強いられる部分も非常に大きい。

林：例えばですけど、明日にも日本海のどこかにものすごい油田が見つかれば、欧州5大リーグやサウジアラビアリーグのようになるかもしれない。でも逆に言えば、そうなってしまうと「油田がなかったこと」にはできません。逆にそういうあり方を強いられてしまいます。

日本の現状として、人口は減って経済は衰退しています。そしてスポーツや芸術は、みんなのお金で成り立つ準公共財です。“1人勝ち”ができません。他のものと共存していく世界です。「経済は衰退していくけどこの業界だけはトップだ！」ができません。そうした意味でも、Jリーグはアルゼンチンやポルトガルのようになっていく。ならざるを得ない部分が大きい。日本という国がいきなりヨーロッパに入るわけでもないし、言語の壁が壊れるわけでもない。だからプレミアリーグにはなれないんです。それは受け入れないと。

川端：サッカーの資本主義的なピラミッドの上に入るのは現実的ではないですよね。少なくとも今の時点では。それを受け止めることと、少しでも目の前のサッカーを良くしよう、競技力を上げようというのは両立するし、まったく矛盾しません。サッカー質や内容面で5大リーグを目指すのは正しいことだと思う。ただ、欧州5大リーグと比べて「ここがダメだ」とか「ここが劣っている」とか、「だからJリーグはダメなんだ」と言われてしまうと、それは非常に厳しいと思います。