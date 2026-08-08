Jリーグが欧州5大リーグになるには“油田”が必要？日本代表の強化にもつながる「理想の姿」を徹底討論【しゃべGOAL】
ついに開幕した2026-27シーズンの明治安田生命Jリーグ。今季から「秋春制」を導入して新たな時代を迎えた日本トップリーグだが、今夏に行われたFIFAワールドカップ2026の日本代表の結果を受けて、改めてその立ち位置や役割についても注目が集まった。
今回は『GOAL Japan』のYoutube番組「しゃべGOAL」にて、元・浦和レッズコーチでサッカー指導者の林舞輝氏、そして日本代表やユース年代を長年取材してきたジャーナリストである川端暁彦氏が、Jリーグと日本代表の関係性について語っていく。
撮影日＝7月21日
“サッカーが強い”の現実
――日本代表がワールドカップで優勝するためには「Jリーグがもっと強くならないといけない」という意見についてどう思われますか？
林：それでいうと、アルゼンチンは過去4大会で3回もワールドカップの決勝戦（2014、2022、2026）に進んでいます。では、「アルゼンチンリーグの優勝チームがチャンピオンズリーグで結果を残せますか？」というと、おそらく残せない。だから何をもって“強い”とするかですよね。
川端：だから「国内リーグが発展している＝代表チームの強さ」かというと、必ずしもそうではない。その一方で、アルゼンチンリーグは国内で大人気で、みんなが試合を見ています。アルゼンチンの人はアルゼンチンリーグが大好きで、みんなが「自分たちのリーグが世界最高だ」と思っている。
林：正直な話、何をもって“強い”かと言うと「お金を持っているチーム・クラブ・リーグが強い」です。これがサッカーの世界。では、現実問題としてJリーグがプレミアリーグやサウジアラビアリーグに対抗できるかというと、できません。これは受け入れるしかない。（日本は）人口が減っていって、経済も少しずつ衰退しています。これが事実です。
でも、お金がたくさんあるわけじゃないアルゼンチンもブラジルも、とてもうまくやっています。才能のある選手を山のように輩出して、引き抜かれても次の選手が出てくる。現実として、Jリーグは「そうなりたい」とか「目指していこう」ではなく、そうなりつつありますよね。それは良い傾向であり、止められないと思っています。
欧州5大リーグにはなれない？
川端：よくJリーグについて「欧州5大リーグと比べて…」とか「5大リーグに追いつくためには…」とか言われますけど、あんまりピンとこない。スローガンとしての意味や、競技力向上の意味で言うのはわかるけど、欧州5大リーグと並ぶことはないと思う。
林：気概としてはアリだと思います。パフォーマンスやプレーの内容、ゲームの質やインテンシティを「世界トップに近づけましょう」というのは当然アリです。それとは別に、現実的にJリーグで起きていることを考えると、意思とは関係なく、アルゼンチンリーグやポルトガルリーグの方向性になっていくと思います。今もそうなっているし、これからもそうなっていくはずです。
川端：「こうなりたい」と思ったら「こうなれる」とどうしても思いがちだけど、そうではなくて強いられる部分も非常に大きい。
林：例えばですけど、明日にも日本海のどこかにものすごい油田が見つかれば、欧州5大リーグやサウジアラビアリーグのようになるかもしれない。でも逆に言えば、そうなってしまうと「油田がなかったこと」にはできません。逆にそういうあり方を強いられてしまいます。
日本の現状として、人口は減って経済は衰退しています。そしてスポーツや芸術は、みんなのお金で成り立つ準公共財です。“1人勝ち”ができません。他のものと共存していく世界です。「経済は衰退していくけどこの業界だけはトップだ！」ができません。そうした意味でも、Jリーグはアルゼンチンやポルトガルのようになっていく。ならざるを得ない部分が大きい。日本という国がいきなりヨーロッパに入るわけでもないし、言語の壁が壊れるわけでもない。だからプレミアリーグにはなれないんです。それは受け入れないと。
川端：サッカーの資本主義的なピラミッドの上に入るのは現実的ではないですよね。少なくとも今の時点では。それを受け止めることと、少しでも目の前のサッカーを良くしよう、競技力を上げようというのは両立するし、まったく矛盾しません。サッカー質や内容面で5大リーグを目指すのは正しいことだと思う。ただ、欧州5大リーグと比べて「ここがダメだ」とか「ここが劣っている」とか、「だからJリーグはダメなんだ」と言われてしまうと、それは非常に厳しいと思います。
Jリーグの目指すべき道(C)Getty Images
林：では、国内リーグの強さと代表チームの強さが直結するかというと、「タレントを引き抜かれ続けるアルゼンチン」の方が「引き抜く側のイングランド」よりワールドカップで結果を残し続けています。「引き抜かれる側だから結果を残せない」というのは違うと思います。今のJリーグは、才能がどんどん海外へ出ていって、その分新しい才能が生まれています。
昨年のクラブワールドカップの時、開幕戦がリーベル・プレートだったのでアルゼンチンリーグの試合をたくさん見ましたが、それぞれのクラブが“アルゼンチンスタイル”を持っていました。彼らは対戦相手の「格」を見ます。それは代表チームもそうでした。例えば、スペインと対戦するときは「格下」のサッカーができる。逆に自分たちより下のチームと対戦するときは、「格上」のサッカーができる。アルゼンチンリーグのクラブも、「格」に合ったサッカーができる。それが強みだなと思います。
そしてアルゼンチンリーグには、これからスターになる若手だけではなくて、ヨーロッパで大活躍して帰ってきた選手、夢破れて25歳くらいで戻ってきてまた再覚醒した選手など、様々なキャリアの選手たちがいます。Jリーグも同じようになってきています。
こうした傾向を拒絶するのではなくて、これを極めていけばアルゼンチンのように代表チームの強さにつながると思いますよ。
日本人選手の移籍金(C)Getty Images
川端：もう1つあるのが、そもそも「国内リーグが代表チームのためにあるわけじゃない」という部分。結果として代表チームの強化につながるというのはあるけど、「Jリーグが選手を引き抜かれ続けるから日本代表が勝てない」というのは違う。「欧州5大リーグのようにならないとワールドカップ優勝できない」というのも違うと思います。
林：そこに関連して、よく移籍金の話も言われますよね。香川真司選手がドルトムントに非常に低額で引き抜かれた（2010年：育成保証金35万ユーロ）ことが話題になって、批判もされました。その部分についても、急に良くなるわけはないですが、明らかに少しずつ良くなっています。選手たちが安くてもヨーロッパに行きたいのは当然です。そんな状況でも、例えば最初の移籍金は低額ですが、再売却した時の移籍金の数％を受け取る契約を結んだり……そうした創意工夫をここ10年近くやってきています。変化には時間がかかるものです。それでも、少しずつ変わってきています。すごく良い方向に進んでいますよ。
川端：問題意識はずっとあって、選手が安く買い叩かれるという問題にはずっと取り組んでいます。ファンの方にはなかなか伝わりづらい部分かもしれませんが、確実に改善はされている。
そして、日本人選手というブランドが徐々に確立されてきました。ただ、アルゼンチン人選手ほどではない。同じプレーができる選手がいたとしても、おそらくクラブが支払う金額は違うでしょう。このブランドを強くするためには、日本代表が結果を出さない限りは難しい。そういう意味で、日本代表とJリーグは思った以上に連動しているかもしれませんね。最近、日本人選手の価格が高騰しているのは間違いなく日本代表の評価が上がっているからです。
人間の脳は、危機を煽るというかネガティブな情報の方が真実に感じてしまうもので、だからこそ「自分たちはダメだ」となりがちです。でも、実はそうでもないし、徐々にすべての部分で改善はされているということは知っておいたほうが良いかなと思います。