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Women's World Cup Power Rankings 1:1Getty/GOAL

2027年女子ワールドカップ・パワーランキング：前回王者スペインが米国女子代表との2連戦で強さを示す一方、イングランドは出場権確定に近づく

各チームは出場権の獲得や、今夏ブラジルで開催される大会に向けた準備を進めている。だが、優勝の可能性が最も高いのはどのチームか？

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • 32カ国が2027年夏、女子ワールドカップ優勝という大きな夢を胸にブラジルへ向かう。スペインは2023年にその夢をかなえ、決勝でイングランドを下した。6月24日にリオデジャネイロのマラカナンで大会が開幕すると、スペインは再び優勝候補の一角となるだろう。では、スペインの王座を脅かす最大の存在はどこか。

    現時点で、32カ国のうち出場が決まっているのは18カ国のみだ。イングランド、アメリカ、オランダといった強豪国も、まだブラジル行きを決める必要がある。予選ではすでに大きな波乱が起きており、これまで毎大会出場してきたナイジェリアが、大会史上初めて女子ワールドカップ出場を逃す見通しだ。予選が2月にすべて終了するまでに、さらなる番狂わせが起きる可能性もある。

    予選が進むなか、GOALの2027年女子ワールドカップのパワーランキングでは、出場を決めた18カ国に加え、まだ出場権を獲得していないFIFA世界ランキング上位10カ国のうち4カ国も対象とする。この4カ国のうち、アメリカとカナダは今年後半のCONCACAF Wチャンピオンシップで出場の可否が決まる。一方、イングランドとスウェーデンはUEFAのプレーオフを勝ち抜くことを目指している。4カ国の行方は、ワールドカップのグループステージ組み合わせ抽選が行われる直前の12月までに明らかになる。

    開幕まで9カ月を切った今、世界王者スペインにとって最大の脅威となりそうなのはどの国か。2027年大会でも、前回王者は依然として倒すべき相手として際立っているのか。それとも、別の国が先頭に立っているのか。

  • 22. アルジェリア

    Algeria Women 2026
    Backpagepix

    アルジェリアは2026年女子アフリカネイションズカップで3位となり、ブラジルで開催される女子ワールドカップに初出場する。

    2027年の女子ワールドカップで初出場が確定している2チームのうちの1つ、アルジェリア。女子アフリカネーションズカップで初めて準決勝に進出し、女子ワールドカップの舞台に立つことになった。

    このチームの大きな強みは守備だ。それがモロッコでの3位という結果の土台となった。失点しても接戦に持ち込めるため、勝利や引き分けの可能性を常に残せる。

    ただし、ブラジルに向かう前にどうしても解決しなければならないのが、国際経験の不足だ。アルジェリアはアフリカ勢との対戦が非常に多く、最後に大陸外のチームと対戦したのがいつなのかを見つけるのは難しい。2006年のアラブ女子選手権でレバノンと対戦して以来、そうした試合をしていない可能性もある。ワールドカップでのデビューを迎える前に、この状況を変える必要がある。

  • 21．フィリピン

    Philippines Women 2026
    Getty Images

    2023年に初の女子ワールドカップ出場を果たしたフィリピンは、ウズベキスタンとのプレーオフに勝利し、2027年大会にも出場する。

    多くの二重国籍選手を招集したフィリピンは、2023年に初めて女子ワールドカップ出場を果たし、初戦で共同開催国ニュージーランドを1-0で破った。この舞台に立つようになってまだ日が浅いフィリピンにとって、再び本大会への出場権を獲得するだけでも大きな快挙だ。

    2027年には2023年を上回り、決勝トーナメントに進めるだろうか。アジアカップ準々決勝で日本に0-7と大敗したことが示すように、強豪国との対戦経験をさらに積むことが助けになるはずだ。フィリピンはブラジルへ向かう前に、有益な親善試合を組みたいと考えている。

  • 20．ニュージーランド

    New Zealand Women 2026
    Getty Images

    ニュージーランドは2023年女子ワールドカップで、スター選手を擁するノルウェーをホームで破り、大会初勝利を挙げて歴史をつくった。

    ニュージーランドにとって、2023年の女子ワールドカップは歴史的な大会となった。共同開催国だったからだけではない。6度目の出場となった同大会で、ニュージーランド女子代表は通算16試合目にして、ついにワールドカップ初勝利を挙げた。初戦でノルウェーをオークランドで破ったのだ。それだけに、接戦の続いたグループを突破できず、得失点差で2位を逃したことは残念だったはずだ。

    では、2027年の見通しはどうだろうか。2023年は共同開催国だったことで、グループステージの組み合わせに恵まれた。今回はもっと手ごわい相手と同組になる見込みで、最近オーストラリアとアメリカに大敗したことも、その点では不安材料だ。

    実際、ニュージーランドは2023年の女子ワールドカップ以降、所属する連盟以外のチームとの23試合で、わずか3勝しか挙げていない。勝った相手はベネズエラ（FIFAランキング42位）、コスタリカ（同43位）、タイ（同49位）だ。ワールドカップで好成績を収めるには、それらより強いチームとも互角に戦う必要がある。

  • 19．北朝鮮

    North Korea Women 2026
    Getty Images

    北朝鮮がプレーオフでチャイニーズ・タイペイを破り、2011年以来となる4度目の女子ワールドカップ出場を決めた。

    さまざまな理由から、2027年女子ワールドカップで最も注目を集める国の一つである北朝鮮は、2026年アジアカップで屈指の厳しいグループに入った。中国に敗れてグループ2位となり、準々決勝でオーストラリアと対戦。そこで大会を去ることになった。

    それでも、いずれの敗戦も僅差だった。北朝鮮には、台頭する若い才能への期待も大きい。2024年にはU-17女子ワールドカップとU-20女子ワールドカップ、さらにU-17アジアカップで優勝し、その後、U-17の両大会で連覇を果たした。これらの優勝に貢献した選手の一部は、今やA代表にも食い込んでいる。

    とはいえ、北朝鮮は過去にも年代別大会で成功を収めており、2016年にはU-17とU-20のワールドカップを制している。それでも、A代表が出場権を獲得したのは2011年以来初めてだ。若い世代の成功が今回どれほどの力になるかは、まだ分からない。

  • 18. 中国

    China Women 2026
    Getty Images

    1999年に準優勝した中国は、過去9回の女子ワールドカップで出場を逃したのは1度だけだが、2023年大会ではグループステージで敗退した。

    前回の女子ワールドカップで初めてグループステージ敗退を喫した中国が、今後どのような戦いを見せるかは予想しにくい。

    2025年11月、中国はイングランドに0-8で大敗した。しかし、その数カ月後のアジアカップでは、実力ある北朝鮮に勝利してグループ首位に立った。決勝トーナメント初戦ではチャイニーズ・タイペイを下すのに延長戦を要したが、準決勝ではオーストラリアを苦しめ、最終的に1-2で敗れた。

    アンテ・ミリチッチ監督率いるチームが、今から2027年女子ワールドカップの開幕までにどのような戦いを見せるか、注目したい。ただ、対戦相手のレベルを考えると、最近挙げた勝利の一部から多くを読み取るのは難しい。

  • 17．モロッコ

    Ibtissam Jraïdi Zineb Redouani Morocco Women 2026
    Backpagepix

    モロッコは2023年の女子ワールドカップ初出場でベスト16に進出した。2027年には、その成果を足がかりにさらなる躍進を目指す。

    近年、モロッコでは女子サッカーに多額の投資が行われ、2022年と2024年の女子アフリカネイションズカップで連続して決勝に進出した。2023年には初めて女子ワールドカップ出場を果たし、同大会で決勝トーナメントにも進んだ。今やモロッコ女子代表はアフリカ屈指のチームであり、2027年女子ワールドカップの出場権を逃せば驚く人も多いだろう。

    次に目指すのは、さらに一段階上のレベルに進み、より強い相手と定期的に渡り合うことだ。ただ、アフリカ以外のチームとの最近の親善試合は、その点で疑問を残している。2025年初めにハイチと1-1で引き分けた後、女子アフリカネイションズカップ直前のニュージーランド戦は0-0に終わった。直近のウズベキスタン戦も無得点の引き分けに終わり、いずれも物足りない内容だった。

    これまでの進歩は称賛に値するものの、レベルを上げ、ランキング上位のチームを本当に苦しめるには、さらなる成長が必要だ。新監督のエリック・ブラヒックは、モロッコを次の段階へ導けるだろうか。ブラヒックは10月の代表活動期間を前に、スペイン代表の前監督ホルヘ・ビルダに代わって指揮官に就任した。ただ、交代の理由について連盟から十分な説明はなかった。

  • 16. 韓国

    Son Hwa-yeon South Korea Women 2026
    Getty Images

    韓国は2027年に4大会連続となる女子ワールドカップに出場し、2大会連続のグループステージ敗退から巻き返しを狙う。

    韓国は未勝利のままグループステージ敗退が続いており、2027年の女子ワールドカップではより良い結果を目指す。

    2026年の試合では攻撃面に明るい兆しが見られた。アジアカップではランキング下位のチームに余裕を持って勝利し、オーストラリアとは手に汗握る3-3の引き分けを演じた。一方、守備面には改善が必要だ。オーストラリア戦だけでなく、準決勝で日本に1-4で敗れ、その後のブラジル、カナダとの親善試合でも大敗したことが、それを示している。

    ワールドカップまでにアジア以外の相手と対戦する機会を増やすことも助けになるだろう。韓国は近年、他の多くのアジア諸国と同様、日程の上でも対戦経験のあるアジアの相手と定期的に戦ってきた。

  • 15. マラウイ

    Malawi Women 2026
    Backpagepix

    マラウイは2026年の女子アフリカネイションズカップに初出場で決勝進出を果たし、2027年の女子ワールドカップに初出場する。

    普段はあまりサッカーを見ないファンにとって、マラウイは女子ワールドカップの出場国として意外な存在かもしれない。だが、熱心なサッカーファンにとって、マラウイ代表は2027年にブラジルで見るのが待ちきれないチームだ。

    その理由は、チームをけん引するのが世界屈指のセンターFW、テンワ・チャウィンガだからだ。カンザスシティ・カレントのスターである彼女は、米国のトップリーグ、NWSLで直近2回の得点王とMVPを獲得している。ウイングには姉のタビサ・チャウィンガがいる。こちらも得点力に優れたFWで、欧州制覇を8度果たしたリヨンに所属している。

    だが、マラウイは際立った選手が2人いるだけの代表ではない。2026年に初出場したアフリカネイションズカップで決勝まで勝ち進んだことが示すように、チームとしての力も本物だ。女子ワールドカップでも同じように躍進できるだろうか。より難しい挑戦になるが、どんな相手も苦しめるだけの実力はある。

  • 14. アルゼンチン

    Maria Bonsegundo Argentina Women 2026
    Getty Images

    アルゼンチンは女子ワールドカップに4度出場しているが、グループステージを突破したことはない。

    前回の女子ワールドカップでは、アルゼンチンが入ったグループは混戦となった。しかし、そこから抜け出して初の決勝トーナメント進出を果たしたのは南アフリカだった。アルゼンチンは勝ち点1で最下位に終わり、大会終了からわずか数週間後には親善試合で日本に0-8の大敗。傷心のチームにとって、さらなる痛手となった。

    だが、それ以降のアルゼンチンは大きな前進を見せている。今大会の予選では無敗を維持し、2023年女子ワールドカップでベスト8に進出したコロンビアと勝ち点2差の2位で終えた。アメリカ、カナダ、オーストラリアといった強豪との親善試合も、間違いなく成長の助けとなった。2025年のコパ・アメリカでは準決勝まで進み、コロンビアとのPK戦に敗れて大会を終えた。

    3月のシービリーブスカップで3戦全敗を喫したように、まだ改善の余地はある。それでも、アルゼンチンは強豪との差を縮めている。

  • 13．カメルーン

    Cameroon WAFCON trophy 2026
    Backpagepix

    カメルーンは2026年に女子アフリカネイションズカップで初優勝を果たし、その勢いをワールドカップにつなげたい考えだ。

    2015年と2019年、初出場から2大会連続で女子ワールドカップの決勝トーナメントに進んだカメルーンは、2023年大会の出場を逃した。それでも2027年には、アフリカ王者としてブラジルの地に立ち、華々しい復帰を果たすことになる。

    もっとも、この結果を予想した人は少なかっただろう。女子アフリカネイションズカップ開幕時、バレンタイン・ングエレがチームの指揮を執り始めてから、まだ6週間しかたっていなかった。グループステージでは内容に説得力を欠く場面もあった。だが、決勝トーナメントでの戦い方は大会を勝ち抜くうえで完璧だった。失点を許さず、前回王者ナイジェリア、開催国モロッコ、そして世界屈指の攻撃陣を擁するマラウイを退けて優勝を飾った。

    では、大会に向けてより長い準備期間があれば、ングエレはこのチームで何を成し遂げられるだろうか。さらなる飛躍が期待できるはずだ。

  • 12．スウェーデン

    Sweden Women 2026
    Getty Images

    スウェーデン代表は直近4大会のワールドカップのうち3大会で準決勝に進出しているが、2027年大会への出場にはまだ予選突破が必要だ。

    スウェーデンは女子サッカーで、期待される結果を安定して残す国の一つだ。しかし、EURO2025後にトニー・グスタフソン監督が就任してからは苦戦が続いている。

    初陣でスペインに敗れたこと自体は大きな失態ではない。ただ、0-4という大差での敗戦は目を引いた。元オーストラリア代表監督のグスタフソンが就任後初勝利を挙げたのは、3月のワールドカップ予選、敵地でのイタリア戦だった。大いに期待を抱かせる結果だったが、その後の5試合ではわずか1勝。デンマークとセルビアも入った難しいグループだったとはいえ、スウェーデンは3位に終わった。

    それでも、スウェーデンがプレーオフを勝ち抜いてブラジル行きの切符を手にできなければ、大きな驚きとなるだろう。今週、リトアニアに2試合合計15-0で勝利したことも、その見方を裏付けている。ただ、直近4大会のうち3大会で準決勝に進出しているスウェーデンが、ワールドカップでの優れた成績を維持するには、グスタフソン監督の下で改善が必要だ。

  • 11．オーストラリア

    Sam Kerr Australia Women 2026
    Getty Images

    2023年ワールドカップで準決勝に進出し、2026年アジアカップで決勝に進出したサム・カー率いるオーストラリア女子代表は、ブラジルで両大会の成果を足掛かりにさらなる躍進を目指す。

    2023年女子ワールドカップでオーストラリアが準決勝に進出して以来、多くのことが変わった。1年後には、オリンピックでの期待外れのグループステージ敗退をもってトニー・グスタフソンの監督としての歩みが終わった。その後、トム・サーマンニが暫定監督として9カ月間指揮を執り、2025年6月にジョー・モンテムーロが監督に就任した。

    常任監督の選任に時間がかかったため、オーストラリアはモンテムーロの下で十分な準備期間を取れないまま、3月のアジアカップに臨んだ。それでも決勝に進み、日本に僅差で敗れるにとどまったことは前向きに捉えられる。

    とはいえ、サム・カー、エリー・カーペンター、ステフ・キャトリーらスター選手を擁するチームには、まだ引き出せる力があるのは明らかだ。ブラジルでの大会までに、モンテムーロがその力を引き出す時間を確保できることが期待される。

  • 10．カナダ

    Kailen Sheridan Sydney Collins Canada Women 2026
    Getty Images

    カナダは前回のワールドカップでまさかのグループステージ敗退を喫したが、2024年のオリンピックではより良い戦いを見せた。

    カナダは11月、CONCACAF W選手権でパナマに勝てばワールドカップ出場を決められる。この試合ではカナダが圧倒的に優位とみられている。

    実際に勝利した場合、ワールドカップではどれほどの脅威となるのか。2024年のオリンピックでの痛手となる戦い以降、カナダが親善試合しか行っていないため、見極めるのは難しい。この大会ではスパイ行為を巡るスキャンダルが影を落とし、当時のベブ・プリーストマン監督は資格停止処分を受けた。

    かつてマンチェスター・ユナイテッドとサンディエゴ・ウェーブを率いたケイシー・ストーニーは、2025年1月の就任以来、期待を抱かせる結果とパフォーマンスを見せている。ただ、これまでの在任期間中に挙げた9勝のうち、ランキング20位以内の国を相手にした勝利は2つだけという点が懸念材料だ。また、ランキング10位以内の国との対戦では7試合中6試合に敗れている。唯一の例外は今週のデンマーク戦での引き分けだが、その数日後には同じ相手に敗れた。

    その一部は、ストーニーがシニア代表での初めての仕事で選手たちを把握するために行った、理解できる試行錯誤の中で生じたものだ。とはいえ、このチームには対処すべき明らかな問題がある。特に中盤のバランスを欠いており、それが守備の安定感にも影響しているようだ。今後数カ月の準備がどう進むかが、特に注目される。

  • 9．デンマーク

    Pernille Harder Denmark Women 2026
    Getty Images

    EURO2025で勝ち点を一つも挙げられず、失意のうちに大会を終えたデンマーク。ペルニレ・ハーダー率いるチームはワールドカップ予選で立て直し、難しいグループの首位に立った。

    デンマークは2027年女子ワールドカップで、真に存在感を示せるのか。北欧の同国が主要大会で注目を集めたのは、決勝に進出したEURO2017以来、ほぼ10年前のことだ。2022年と、特に2025年の欧州選手権でグループステージ敗退に終わったことは懸念材料だった。しかし、世界屈指のペルニレ・ハーダーを擁するこのチームには、それ以上の力がある。

    だが、新監督のヤコブ・ミケルセンの下、デンマークはその失望から立ち直った。ワールドカップ予選ではスウェーデン、イタリア、セルビアを抑えてグループ首位に立ち、グループ唯一の自動出場枠を獲得。無敗で成し遂げたことは、とりわけ印象的だ。

    デンマークは今、ワールドカップに向けた準備に最も役立つ親善試合を自由に組める。今週のカナダ戦で1勝1分けを記録したことは印象的で、12月のザンビア戦ではこのチームについてさらに多くのことが分かるだろう。ここまでの兆候は非常に有望だ。

  • 8. コロンビア

    Colombia Women 2026
    Getty Images

    コロンビアは2023年女子ワールドカップで準々決勝まで快進撃を見せたが、イングランドに僅差で敗れ、そこで歩みを止められた。

    コロンビアは2027年女子ワールドカップのダークホースと言えそうだ。初めてベスト8に進出したのは2023年だが、今大会でもベスト8入りを期待する声があるだろう。

    前回のワールドカップでの戦いに加え、コロンビア代表は近年、コパ・アメリカの決勝でブラジルと2度の接戦を演じている。2022年は1-0で敗れ、2025年はPK戦の末に敗れた。2024年のオリンピックでも見せ場をつくり、フランスと3-2の激戦を繰り広げた後、準々決勝ではスペインを相手にPK戦まで持ち込んだ。

    鍵を握るのはマイラ・ラミレスがプレーできるかどうかだ。チェルシーのスター選手は負傷により2025-26シーズンを全休し、今季もまだチェルシーでプレーしていない。それでも、コロンビアの陣容には実力者がそろっており、レアル・マドリーのリンダ・カイセドが中心的存在だ。

  • 7．フランス

    France Women 2026
    Getty Images

    女子サッカーの国際舞台で、いつも頂点まであと一歩のフランス代表。2027年こそ、その年になるか？

    EURO2025を前に、フランス代表の新監督ローラン・ボナデイは、象徴的な存在であるウェンディ・ルナールを外すなど、大胆で意外な選考を行った。その考えを説明する際に引用したのが、アルベルト・アインシュタインの言葉だった。「同じことを何度も繰り返しながら、違う結果を期待するのは狂気だ」と述べ、「このチームには違う結果を求めている。だから違う選考をした」と語った。

    しかし、その選考は実を結ばなかった。フランスは今回も好調に見えたが、結局は女子サッカーでいつもそうであるように、肝心な場面で勝ち切れなかった。10人になったドイツにPK戦の末に敗れ、準々決勝で敗退。これでフランスの主要大会16回における準決勝進出は、わずか3度のままとなった。

    2027年は何か変わるだろうか。フランスはEURO後のネーションズリーグ準決勝でも再びドイツに敗れたが、その後はオランダを抑えてワールドカップ予選グループの首位に立った。調子が良い日には素晴らしいプレーを見せる。ただ、主要大会の終盤でもそれが起きると期待するのは、実際にそうなるまでは難しい。

  • 6．ブラジル

    Colombia v Brazil - Copa America Femenina 2025: Final
    Getty Images Sport

    開催国ブラジルは、象徴的な存在であるマルタにとって最後の主要大会となる可能性も高い今大会で、過去最高の成績を収めたいところだ。

    ついにブラジルの年となるのか。前回のワールドカップでグループステージ敗退という惨憺たる結果に終わったブラジル代表だが、今大会には大きく立て直した状態で臨む。五輪決勝への進出と、またしてもコパ・アメリカのタイトルを獲得したことが、その証拠だ。

    2023年の失敗を受けて就任したアルトゥール・エリアス監督は、立て直しの鍵を握ってきた。直近3年間でチームをアメリカ、カナダ、イングランド、日本、フランス、スペインに対する勝利へと導いている。ピッチのあらゆるエリアに強みを持つ躍動感あふれるチームは、どの相手も苦しめる力がある。特に攻守の切り替えから脅威を生み出せることは、ボール保持を志向するライバルが多い中で強みとなる。

    開催国として予選を戦う必要がなかったブラジルとエリアス監督には、重要な夏に向けて準備する時間が十分にあった。細部を調整できれば、栄冠を手にする可能性は十分にある。ブラジルは優勝候補の一角だ。

  • 5．ドイツ

    Lea Schuller Germany women 2026
    Getty Images

    ドイツは2023年の女子ワールドカップでグループステージ敗退。大会史上最大級の番狂わせの一つとなった。2027年には巻き返せるか。

    ドイツがワールドカップに「ダークホース」的な存在として臨むことは珍しい。だが、2023年のグループステージ敗退という失望を経て、2027年はそうなるかもしれない。

    とはいえ、その前に暫定監督のホルスト・ルベッシュの下で五輪銅メダルを獲得したことに加え、この2年間にクリスティアン・ヴック監督の下で積み重ねた成果によって、ドイツはタイトルこそ手にしていないものの、再び強豪の一角に返り咲いた。

    ドイツは昨年のEURO2025で準決勝に進出し、スペインに延長戦の末に敗れた。数カ月後にはネーションズリーグでも決勝に進んだが、第1戦をスコアレスドローで終えた後、再びスペインに敗れた。その後、ワールドカップ予選では力強い戦いでグループ首位に立った。

    2027年大会までのドイツの歩みは非常に興味深い。この有望な道を進み続けられれば、優勝候補となる大きな可能性を秘めている。今週の日本戦での勝利も、その見方を裏付けた。

  • 4．日本

    Japan Women's Asian Cup trophy 2026
    Getty Images

    日本は2026年3月にアジアカップで優勝したが、その後、意外にも監督交代を選択し、ニルス・ニールセンに代えてミチヒサ・カノウを迎えた。

    2026年男子ワールドカップを前に、日本はダークホースとして大きな注目を集めた。2027年女子ワールドカップを前に、日本は真の優勝候補として語られるべきだ。

    なでしこジャパンにとって、今年は確かに奇妙な1年となった。3月にアジアカップで優勝した後、協会はニルス・ニールセン監督との契約を終了。その後任には、ニールセン監督のスタッフを務め、退任後に暫定的に指揮を執った狩野倫久氏を選んだ。決定までの過程には時に首をかしげる部分もあったが、少なくともチームには一定の継続性がある。

    一方、変わらないのはチーム全体に備わる質の高さだ。世界屈指のMF長谷川唯をはじめ、チャンピオンズリーグで5度の優勝を経験した熊谷紗希、松窪真心、藤野あおば、浜野まいかといった才能豊かな若手がいる。日本は、後に優勝したスペインをグループステージで4-0と破った2023年女子ワールドカップ当時よりも経験を積んでおり、それが2027年にさらなる前進を遂げる助けとなるはずだ。

  • 3. アメリカ合衆国

    Lindsey Heaps USWNT 2026
    Getty Images

    2023年の女子ワールドカップはアメリカにとって期待外れの結果に終わったが、1年後にはエマ・ヘイズの下で立て直し、オリンピックで金メダルを獲得した。

    アメリカも2027年女子ワールドカップの出場権をまだ獲得していないが、予選突破を疑う人は少ないだろう。11月にエルサルバドルに勝てば、ブラジル行きが決まる。

    エマ・ヘイズ監督率いるアメリカは、南米で開催される大会でも有力な優勝候補の一角となるだろう。チェルシーの元監督であるヘイズは、2024年に五輪金メダルを獲得し、就任後のスタートを見事に飾った。それは、チーム史上最悪の女子ワールドカップからわずか12カ月後のことだった。

    その五輪がアメリカにとって最後の公式戦だった。ワールドカップ出場権を決める次のCONCACAF W選手権では、過去2年間に行われた数多くの親善試合よりもプレッシャーのかかる戦いが待っているかもしれない。親善試合ではおおむね好調で、オランダ、ブラジル、カナダ、イタリア、コロンビア、日本に勝利。2027年女子ワールドカップの優勝候補に挙げられるべき理由を示してきた。

    しかし、この1週間に行われたスペインとの2試合、1敗と1分けは、アメリカ女子代表がこの大会で優勝するために、ヘイズ監督が取り組むべき弱点や課題を浮き彫りにした。明るい材料は、課題に対処する時間がまだ十分にあることだ。

  • 2．イングランド

    Georgia Stanway England Women 2026
    Getty Images

    イングランドは2023年女子ワールドカップで決勝に進出した。2027年は優勝を目指すが、まずは大会の出場権を獲得する必要がある。

    イングランドも、このランキングに入っているチームのうち、まだワールドカップ出場を決めていないチームだ。ただし、FIFAランキングでトップ10に入っているため選出されており、出場権を逃せば大きな驚きとなるだろう。今週はギリシャに2戦合計8-1で快勝し、ブラジルへの切符に一歩近づいた。

    サリナ・ウィーフマン監督率いるイングランドがプレーオフを勝ち抜かなければならないことも、2023年に準優勝し、その決勝で自分たちを破ったスペインを下して昨年のEURO2025で優勝したにもかかわらず、ワールドカップ優勝の本命とされていない理由の一つだ。

    イングランドは6月のスペイン戦で引き分ければ予選グループ首位を確定できたが、結果は4-0での期待外れの敗戦に終わり、2027年に世界王者となるために解決すべき深刻な問題が浮き彫りになった。

    それでも、イングランドは世界屈指の代表チームだ。豊富な才能を擁し、最も重圧のかかる場面で結果を出してきた実績がある。実際、スペインが2024年のオリンピック以降に喫した3敗は、すべてイングランドが相手だった。イングランドは有力な優勝候補であり、スペインとの対戦成績も、まだ出場権を獲得していないとはいえ、ワールドカップ優勝候補の一角に挙げられる大きな理由となっている。

  • 1．スペイン

    Alexia Putellas Spain Nations League trophy 2025
    Getty Images

    現世界王者で、EURO2025では決勝に進出し、12月にはネーションズリーグを制したスペイン。2027年も優勝候補の筆頭だ。

    2027年女子ワールドカップが近づくなか、倒すべき相手は依然として前回王者だ。

    スペインを倒せると考える理由はある。前回のワールドカップではグループステージで日本に0-4と大敗。2024年のオリンピックでは期待を下回り、メダルを獲得できず、女子EURO2025決勝でもPK戦の末にイングランドに敗れた。

    その悔しい敗戦後、ソニア・ベルムデスがスペインの新監督に就任した。指導者としての手腕には疑問の声も残るが、元バルセロナのFWはチームをネーションズリーグ優勝に導き、そうした疑念の一部を払拭した。さらにイングランドも入るワールドカップ予選グループで首位に立たせている。

    6月にイングランドを4-0で圧倒した試合は、スペインが2027年女子ワールドカップに向けて圧倒的な優勝候補であり続ける理由を示す好例だった。今週はアイタナ・ボンマティ、マピ・レオン、クラウディア・ピナら主力を欠きながらもアメリカに勝利し、優勝候補の筆頭だという見方をさらに強めた。選手層は厚く、スペインを止めるのは容易ではない。