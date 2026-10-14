32カ国が2027年夏、女子ワールドカップ優勝という大きな夢を胸にブラジルへ向かう。スペインは2023年にその夢をかなえ、決勝でイングランドを下した。6月24日にリオデジャネイロのマラカナンで大会が開幕すると、スペインは再び優勝候補の一角となるだろう。では、スペインの王座を脅かす最大の存在はどこか。

現時点で、32カ国のうち出場が決まっているのは18カ国のみだ。イングランド、アメリカ、オランダといった強豪国も、まだブラジル行きを決める必要がある。予選ではすでに大きな波乱が起きており、これまで毎大会出場してきたナイジェリアが、大会史上初めて女子ワールドカップ出場を逃す見通しだ。予選が2月にすべて終了するまでに、さらなる番狂わせが起きる可能性もある。

予選が進むなか、GOALの2027年女子ワールドカップのパワーランキングでは、出場を決めた18カ国に加え、まだ出場権を獲得していないFIFA世界ランキング上位10カ国のうち4カ国も対象とする。この4カ国のうち、アメリカとカナダは今年後半のCONCACAF Wチャンピオンシップで出場の可否が決まる。一方、イングランドとスウェーデンはUEFAのプレーオフを勝ち抜くことを目指している。4カ国の行方は、ワールドカップのグループステージ組み合わせ抽選が行われる直前の12月までに明らかになる。

開幕まで9カ月を切った今、世界王者スペインにとって最大の脅威となりそうなのはどの国か。2027年大会でも、前回王者は依然として倒すべき相手として際立っているのか。それとも、別の国が先頭に立っているのか。