女子サッカー界でトリニティ・ロッドマンほどのスターは多くない。ワシントン・スピリットとの契約が満了し、欧州のクラブが獲得に動いた年の変わり目の出来事は、それを端的に物語っている。

リーグ屈指の才能と知名度を誇る選手を手放したくなかったNWSLは、「ロッドマン・ルール」と呼ばれるようになった「ハイ・インパクト・プレーヤー」規則を導入。これによりスピリットは、ロッドマンを引き留められるような契約を提示できるようになり、 彼女は世界で最も高給取りの女子サッカー選手となった 。

その後のシーズンに見せた活躍は、この契約が妥当だったことを証明した。14得点10アシストを記録し、スピリットの2026年NWSLチャンピオンシップ進出に貢献。 チームは最終的に敗れたものの、決勝でも得点した 。

まだ25歳だが、注目が集まる中でロッドマンが並外れた力を発揮したのは初めてではない。父デニスがバスケットボール界のレジェンドであることから大きな期待を背負ってリーグ入りしながら、ルーキーイヤーには自らの実力でスターの地位を確立し、 スピリットを初のNWSLチャンピオンシップ制覇へ導いた 。また、前年のワールドカップでの失望から代表が見事に立ち直った 2024年のアメリカ代表のオリンピック優勝 でも活躍した。ロッドマンは重圧の中で結果を出すことに慣れている。

だからこそ、2027年女子ワールドカップを前に最も興味深い選手の一人だ。サッカー界最大の舞台である同大会では、まだ真価を示せていない。しかし、これまでの歩みを見れば、ブラジルでそれを成し遂げないと考える理由は少ない。