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World Cup MVPs Marta 1:1Getty/GOAL

2027年女子ワールドカップのMVPたち：史上最高の選手に夢のラストダンスは訪れるか？ マルタ、母国でブラジル代表として伝説的な有終の美を目指す

伝説的なFWは大会開幕時には41歳となり、最後にもう一度、開催国を鼓舞したいと願っている。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • ほぼすべてのスポーツで、史上最高の選手をめぐる議論がある。サッカーの男子ではリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドがしばしば比較され、ディエゴ・マラドーナやペレも候補に挙がる。一方、女子ではマルタが、並ぶ者のいない史上最高の選手として際立っている。かつてペレ本人から「スカートをはいたペレ」と呼ばれた選手だ。

    マルタがそう称されるのは、20年をはるかに超えてピッチで発揮してきた、疑いようのない才能ゆえだ。魅力的なプレースタイルによって、女子サッカーが今日ほど人気を集めるずっと前から、競技の枠を超える存在となっていた。

    その才能でチャンピオンズリーグやコパ・アメリカなどのタイトル獲得に貢献しただけでなく、ブラジルの象徴であるマルタは数々の記録も打ち立てた。中でも際立つのが、女子ワールドカップ史上最多得点記録だ。ただし、ワールドカップの優勝メダルはまだ手にしていない。

    現在40歳のマルタには、最後のチャンスが残されているようだ。2024年のオリンピックでは、ブラジル代表が金メダルを懸けた決勝でアメリカに迫りながらも敗れ、大会後にマルタは代表引退を表明した。だが、その後に引退を撤回し、昨年のコパ・アメリカ制覇で重要な役割を果たした。

    ブラジルが2027年の女子ワールドカップを開催することから、女子サッカー史上最高の選手には最後の舞台が用意されそうだ。母国を、本拠地での歴史的な成功へ導くことを目指す。

  • 黄金世代

    Marta Brazil 2007
    Getty Images

    ブラジル代表が2007年女子ワールドカップ決勝に進出するまで、最も際立った活躍を見せたのはマルタだった。しかし、ブラジル代表にはほかにも素晴らしい選手たちがそろっていた。

    2007年女子ワールドカップでマルタがブラジルを決勝に導く姿を見た人に、20年後もブラジル代表は大舞台での初タイトルを追い求めていると告げたなら、きっと言葉を失っただろう。

    その年の後半、ドイツがブラジルを2-0で破って世界王者の座を守った後、マルタは5年連続で受賞することになるFIFA年間最優秀選手賞の2度目を手にした。最も輝いていたのはマルタだったが、代表のスターは彼女だけではなかった。

    彼女の周囲には、FIFA年間最優秀選手賞の投票で2度3位に入った得点力豊かなFWクリスチアーネ、年齢を感じさせない中盤の働き手で、のちにサッカー史上最多の代表戦出場数を記録するフォルミガ、ワールドカップで5得点、オリンピックで7得点を挙げるなど、大舞台の重要な場面でゴールを決めるのが得意だったプレチーニャ、そしてブラジル代表で100試合以上に出場し、後に欧州の強豪リヨンでプレーして同クラブが挙げた8度のチャンピオンズリーグ優勝のうち1度に貢献したロザナらがいた。

    才能あふれるこの黄金世代は、間違いなく、間違いなくワールドカップを制する運命にあるはずだった……

  • サポートの欠如

    Brazil Women's World Cup final 2007
    Getty Images

    ブラジルの「黄金世代」は主要な国際大会で一度も優勝できず、連盟からの支援不足がたびたび嘆かれてきた。

    しかし、ブラジルサッカー連盟（CBF）からの資金提供は、必要な時期には行われなかった。

    「実際、投資はもっとずっと前に行われるべきだったと思う」とロザナは以前、GOALに語った。「私たちの世代には、非常に、非常に才能のある選手たちがいた。しかし残念ながら、ブラジルは先に投資が行われる他国とは違う。ブラジルでは、まず自分たちの力を証明しなければならない。女子サッカーも、投資を受けるために自らを証明しなければならなかった」

    ブラジルは大陸内では圧倒的な強さを誇り、それは今も変わらない。1991年の創設以来、開催されたコパ・アメリカ・フェメニーナ10大会のうち9大会で優勝している。しかし世界の舞台では、あと一歩でタイトルを逃すことが相次いだ。中でも2004年と2008年のオリンピックで獲得した銀メダルが際立つ。このチームは、主要な国際タイトルを獲得できなかったチームとしては、女子サッカー史上最強だったかもしれない。

    「私たちの世代、私たちのチームは、これまでのブラジルでおそらく最強だったと強く思っている。4年間で5個のメダルを獲得したチームだった。それを考えると本当に悲しい」とロザナは2021年に語った。「その目標を達成できるよう、もっと早く投資が行われなかったことを思うと残念だ」

  • 世界最高

    Marta Cristiano Ronaldo Pele FIFA awards 2008
    AFP via Getty Images

    マルタは2006年から2010年にかけてFIFA年間最優秀選手賞を5年連続で受賞し、クラブでも数々のタイトルを獲得した。

    代表チーム以外でも、マルタの存在感は高まり続けた。2004年にはウメオへ移籍。当時のスウェーデンリーグは、女子サッカー界で選手が集まる場所だった。「彼女が到着した時、雪が50センチ積もっていました」と、当時チームの監督を務めていたアンドレー・イェグレルツは以前、GOALに語った。「なかなか印象的でしたね」

    マルタを擁したウメオは、ダームアルスヴェンスカンで4連覇を達成し、UEFA女子カップ（現在の女子チャンピオンズリーグ）でも優勝。さらに欧州大会の決勝に2度進出した。「彼女は言われた通りには動きませんでした」とイェグレルツは振り返る。「でも、どんな状況も自分なりのやり方で解決したのです。監督としてのキャリアで学んだのは、誰もが同じタイプの選手にはなれないということです。型を破る選手こそが、試合に勝ち、タイトルをもたらしてくれるのです」

    その後、マルタは試合を変える力を米国でも発揮し、国内タイトルを2度獲得。そして再びスウェーデンへ渡った。スカンジナビアで長く過ごしたマルタは、スウェーデン国籍も持ち、スウェーデン語を流ちょうに話す。その間も、得点王や年間最優秀選手賞、ベストイレブンへのノミネートなど、個人としての栄誉を積み重ねていった。

  • 国際舞台での失意

    Marta Brazil Women 2015
    Getty Images

    マルタが史上屈指の選手と評されながらも、ブラジルは国際舞台で期待した結果を残せず、2010年代には成績が下降した。

    しかし、彼女とブラジルは国際大会の大舞台で栄冠をつかめずにいた。2011年の女子ワールドカップでは、ブラジル代表は決勝に進出した2007年大会の再現を果たせず、準々決勝でアメリカにPK戦の末に敗れた。翌年のオリンピックでも、同じ準々決勝で世界王者の日本に優勝への望みを絶たれた。

    2015年のワールドカップでは、ブラジルはベスト16止まり。オーストラリアへの敗戦は懸念材料となった。自国開催の2016年オリンピックでは準決勝まで進み、より良い結果を残したものの、銅メダル決定戦での敗戦は痛かった。

  • 涙の別れか？

    Marta Brazil Women 2019
    Getty Images

    ブラジルが2019年女子ワールドカップで敗退した後のマルタの感情のこもったスピーチは、代表でのキャリアが終わりに近づいている兆しのように見えた。

    そして迎えた2019年の女子ワールドカップ。誰もが、良くてもこれがマルタにとって最後の数大会の一つになると分かっていた。当時33歳で、4年後も出場できる保証はなかった。決勝トーナメント1回戦では、開催国フランスが延長戦の末にブラジル代表を下した。その後、ブラジルの象徴的な背番号10が見せた熱のこもったスピーチは、彼女が戻ってこないかもしれないという見方を一層強めた。

    マルタは目に涙を浮かべ、カメラをまっすぐ見つめて、次の世代に心から語りかけた。「フォルミガが永遠にいるわけではない。マルタも永遠にいるわけではないし、クリスチアーネもそう。女子サッカーが生き残れるかどうかは、あなたたちにかかっている。そのことを考えて、もっと大切にしてほしい。私たちは支援を求めている。最初は泣いて、最後には笑わなければならない」

    長年にわたりプレーで多くを語ってきた史上最高の選手は、サッカー選手としての時間が永遠ではないことを実感し始めているようだった。そして、まだ発信できるうちに、自身の立場を生かしてメッセージを届けたいという思いは明らかだった。

  • 最後のダンス

    Marta Brazil Women 2024
    Getty Images

    ブラジルの成績は近年向上しており、マルタとブラジル代表は、その勢いが2027年の栄冠につながることを期待している。

    それでも、マルタが大舞台から去るのはその時ではなかった。代わりに2023年が最後になるかと思われた。その見方を強めたのが、オーストラリアでブラジルが衝撃的なグループステージ敗退を喫した後、涙ながらに残したコメントだった。だが、マルタがあのような形で終わるはずはなかった。

    その1年後、38歳になり、最終的にオーランド・プライドにシールドとチャンピオンシップのタイトルをもたらすことになるNWSLのシーズンを戦うさなか、マルタはブラジルが2008年以来初めて主要国際大会の決勝に進むのに貢献した。ブラジルはオリンピックの金メダルを懸けた一戦に進出したのだ。世界の舞台では、ブラジルにとって久々の好成績だった。

    2027年、マルタとチームはさらに上を目指す。2007年の女子ワールドカップに出場したメンバーで残っているのは、マルタだけだ。あれから20年。中国で過ごしたあの素晴らしい1カ月ほどの象徴的な存在ではないかもしれない。それでも、マルタと当時のチームメートが残した功績は、ワールドカップ優勝を狙える新世代の選手たちへの道を切り開いた。

    そして、腕にキャプテンマークを巻き、母国のピッチへチームを率いて出るのは、女子サッカー史上最高の選手であることに疑いのないマルタだ。最後の挑戦で、チームを栄光へ導くことを願っている。