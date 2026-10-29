ほぼすべてのスポーツで、史上最高の選手をめぐる議論がある。サッカーの男子ではリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドがしばしば比較され、ディエゴ・マラドーナやペレも候補に挙がる。一方、女子ではマルタが、並ぶ者のいない史上最高の選手として際立っている。かつてペレ本人から「スカートをはいたペレ」と呼ばれた選手だ。

マルタがそう称されるのは、20年をはるかに超えてピッチで発揮してきた、疑いようのない才能ゆえだ。魅力的なプレースタイルによって、女子サッカーが今日ほど人気を集めるずっと前から、競技の枠を超える存在となっていた。

その才能でチャンピオンズリーグやコパ・アメリカなどのタイトル獲得に貢献しただけでなく、ブラジルの象徴であるマルタは数々の記録も打ち立てた。中でも際立つのが、女子ワールドカップ史上最多得点記録だ。ただし、ワールドカップの優勝メダルはまだ手にしていない。

現在40歳のマルタには、最後のチャンスが残されているようだ。2024年のオリンピックでは、ブラジル代表が金メダルを懸けた決勝でアメリカに迫りながらも敗れ、大会後にマルタは代表引退を表明した。だが、その後に引退を撤回し、昨年のコパ・アメリカ制覇で重要な役割を果たした。

ブラジルが2027年の女子ワールドカップを開催することから、女子サッカー史上最高の選手には最後の舞台が用意されそうだ。母国を、本拠地での歴史的な成功へ導くことを目指す。