2027年女子ワールドカップのMVPたち：オーストラリアの象徴サム・カー、輝かしいキャリアにふさわしい大会での活躍を目指す

2023年女子ワールドカップ準決勝で、サム・カーの強烈なシュートがメアリー・アープスの守るゴールの右上隅に突き刺さったとき、それは大きな転機に思えた。ハーフウェーラインでボールを受けたオーストラリアのスターは、迷いなくシュートレンジまで持ち上がる。ゴールまで約18メートルの位置で、カーはイングランドの守備陣が与えたスペースを最大限に生かし、世界最高のGKも届かない一撃を放った。

シドニーのオリンピック・スタジアムは沸き立った。マチルダスは36分からリードを許しており、試合が残り30分に入るなか、流れを引き戻す瞬間を必要としていた。チームの大黒柱であり主将でもあるカーは、その期待に応え、共催国オーストラリアにプスカシュ賞にノミネートされるほどの一撃をもたらした。

だが、このゴールには見事さと同じくらい強い感情が込められていた。チェルシーでまたも素晴らしいシーズンを過ごしたカーには、大会を通じてこうした場面が期待されていた。しかし、オーストラリアの初戦前日に負ったふくらはぎの負傷により、主役を務めることはできなかった。マチルダスの6試合目で初めて先発したカーにとって、このスーパーゴールは夢に見ていた瞬間だった。

しかし、最後は涙に暮れることになった。8分もたたないうちにイングランドが再び勝ち越し、ワールドカップ決勝へと駒を進めた。同点ゴールの歓喜から一転、試合終了時のカーには落胆の色が浮かんでいた。4年前にも、カーのPK失敗がオーストラリアの決勝トーナメント1回戦敗退につながり、同じ思いを味わっていた。

33歳のカーにとって、2027年女子ワールドカップは、出場自体が最後にならないとしても、全盛期に臨む最後の大会となる。ブラジルで、サッカー界を代表する名選手の一人は、ついにそのキャリアにふさわしい大会を過ごせるだろうか。