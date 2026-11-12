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Sam Kerr MVPs 1:1Getty/GOAL

2027年女子ワールドカップのMVPたち：オーストラリアの象徴サム・カー、輝かしいキャリアにふさわしい大会での活躍を目指す

過去2度のウォルドカップではPKと負傷に泣いたゴッサムのストライカー。今夏のブラジルでは、ついに真価を示したいところだ。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • 2023年女子ワールドカップ準決勝で、サム・カーの強烈なシュートがメアリー・アープスの守るゴールの右上隅に突き刺さったとき、それは大きな転機に思えた。ハーフウェーラインでボールを受けたオーストラリアのスターは、迷いなくシュートレンジまで持ち上がる。ゴールまで約18メートルの位置で、カーはイングランドの守備陣が与えたスペースを最大限に生かし、世界最高のGKも届かない一撃を放った。

    シドニーのオリンピック・スタジアムは沸き立った。マチルダスは36分からリードを許しており、試合が残り30分に入るなか、流れを引き戻す瞬間を必要としていた。チームの大黒柱であり主将でもあるカーは、その期待に応え、共催国オーストラリアにプスカシュ賞にノミネートされるほどの一撃をもたらした。

    だが、このゴールには見事さと同じくらい強い感情が込められていた。チェルシーでまたも素晴らしいシーズンを過ごしたカーには、大会を通じてこうした場面が期待されていた。しかし、オーストラリアの初戦前日に負ったふくらはぎの負傷により、主役を務めることはできなかった。マチルダスの6試合目で初めて先発したカーにとって、このスーパーゴールは夢に見ていた瞬間だった。

    しかし、最後は涙に暮れることになった。8分もたたないうちにイングランドが再び勝ち越し、ワールドカップ決勝へと駒を進めた。同点ゴールの歓喜から一転、試合終了時のカーには落胆の色が浮かんでいた。4年前にも、カーのPK失敗がオーストラリアの決勝トーナメント1回戦敗退につながり、同じ思いを味わっていた。

    33歳のカーにとって、2027年女子ワールドカップは、出場自体が最後にならないとしても、全盛期に臨む最後の大会となる。ブラジルで、サッカー界を代表する名選手の一人は、ついにそのキャリアにふさわしい大会を過ごせるだろうか。

  • 存在感を示す

    Sam Kerr Australia Women 2019
    Getty Images

    カーは世界最高の選手の一人と評されて2019年ワールドカップに臨み、大会で自身初となるゴールを複数決めて、その評価を裏付けた。

    2019年を迎えた時点で、カーはすでに2度のワールドカップを経験していた。しかし、3度目はそれまでとは違った。2011年はあどけなさの残る17歳。2015年は負傷から復帰し、大会出場に間に合うコンディションをようやく証明したところだった。そして2019年、カーは世界屈指の選手になっていた。

    奔放なウインガーとして頭角を現したカーは、2015年のワールドカップ後、得点力抜群のセンターフォワードへと転身していった。米国のトップリーグであるNWSLと、オーストラリアのトップリーグであるAリーグでプレーしながら、4度連続でゴールデンブーツを獲得。両リーグで歴代最多得点者となった。

    2018年にはシカゴ・レッドスターズとパース・グローリーで計32試合に出場し、27得点8アシストを記録。その好調を2019年にも持ち込み、年明けから14試合で16得点を挙げてワールドカップに臨んだ。その勢いは本大会でも続き、グループステージで自身初のワールドカップでの得点を含む5ゴールを記録。決勝トーナメント1回戦のノルウェー戦へと駒を進めた。

  • 悲痛

    Sam Kerr Australia Women 2019
    Getty Images

    その大会も、カーとオーストラリア代表にとっては悲痛な結末となった。ノルウェーにPK戦で敗れたのだ。

    しかし、その夜のニースでマチルダスの歯車は狂った。グループステージでもチームの足を引っ張りかねなかった弱点が再び露呈し、主力選手の負傷や個人のミスが事態をさらに悪化させた。それでも驚異的な粘りを見せ、10人となったオーストラリア代表は試合を延長戦、そして最後はPK戦にまで持ち込んだ。

    そこでカーを待っていたのは、男女を問わず多くの名選手が経験してきた不運だった。ワールドカップのPK戦でチームに得点をもたらそうとキッカーを務めたが、シュートは大きく浮き、枠を外れた。

    「仲間たちはもう私を支えてくれています。チームの足を引っ張ってしまったと感じていますが、みんなすぐにそんな考えを否定してくれました」。PKをすべて成功させたノルウェーが4-1で勝利した後、カーは記者団にそう語った。「この経験を糧にして、精神的にもっと強い人間になります」

    世界屈指の選手が、誰も予想しなかったほど早く大会を去ることになった。

  • さらなる高みへ

    Sam Kerr Chelsea Women unveiling 2019
    Getty Images

    カーは2019年ワールドカップとチェルシーへの移籍を経て、さらに成長を遂げた。2023年大会には、注目選手の一人として臨んだ。

    驚くべきことに、後に実現するカーのチェルシー移籍が初めて報じられたのは、そのわずか数時間前だった。痛恨の敗戦を受け止めるなか、FWはその報道を憶測として退けたが、2019年が終わる前に移籍は実現した。

    11月、カーはさらに13ゴールを挙げてレッドスターズをNWSLチャンピオンシップの決勝に導き、自身も再び得点王に輝いた後、チェルシーの選手として発表された。オーストラリア代表のスターは入団発表の際、「チームとして成功したいし、簡単に手に入れたくはありません」と語った。「チェルシーは長年にわたって特別なものを築いてきたと感じています。その一員になりたい。トロフィーを掲げたいです」

    カーはその言葉どおり、トロフィーを掲げることになる。その後の6年半で、クラブの女子スーパーリーグ6連覇、FAカップ4度とリーグカップ4度の優勝、そして初のチャンピオンズリーグ決勝進出に貢献した。

    個人としても、新たな環境に身を置き、異なる課題に挑んだことで、カーはさらなる高みに到達した。隣国ニュージーランドとともにオーストラリアが共催する2023年ワールドカップを迎えたとき、2019年の苦い記憶を払拭し、最大の舞台で真に輝くための条件は整っていた。

  • 拍子抜け

    Sam Kerr Australia 2023
    Getty Images

    カーは前回の女子ワールドカップで主役の一人になると期待されていたが、大会開幕直前に負傷した。

    ワールドカップ開幕前日の2023年7月19日、カーはオーストラリア代表のトニー・グスタフソン監督と並び、試合前会見で報道陣の質問に答えた。「本当に楽しみです。私たちはこの瞬間を長い間待っていたので、ようやく迎えられてうれしいです。スタジアムに来て、私たちが本当にワールドカップをオーストラリアに呼んだのだと実感できたのは、誇らしい瞬間でした」と語った。

    だが24時間後に発表されたアイルランド戦のメンバーに、カーの名前はなかった。39語の声明によると、そのわずか前日にふくらはぎを負傷。オーストラリア代表の主将は最初の2試合を欠場することになった。

    カーはその後ピッチに立ち、決勝トーナメント1回戦と準々決勝に途中出場。イングランドに敗れた試合と、3位決定戦でスウェーデンに敗れた試合では先発した。オーストラリアはこの大会で過去最高のベスト4に進出し、国中に熱狂を広げた。

    だが、イングランド戦で見せた見事なゴールと、それが一時はもたらした大きな希望にもかかわらず、カーは自らが期待し、望み、そして本来ふさわしかった形で存在感を示すことはできなかった。

  • 輝くチャンス

    Sam Kerr Australia Women 2026
    Getty Images

    カーは、全盛期で迎える最後のワールドカップとなる可能性が高い今夏のブラジル大会で、より良い結果を残したいところだ。

    2027年、彼女には再びチャンスが訪れる。ただ、2019年と2023年に味わった失意も、前回のワールドカップ以降にカーが経験してきた苦難に比べれば小さい。2024年1月に前十字靱帯を断裂し、合併症も重なって20カ月にわたり戦列を離れた。2024-25シーズンを丸々欠場し、翌シーズンの序盤も限られた時間だけ途中出場することを余儀なくされた。

    しかし、オーストラリアが2026年3月にアジアカップを開催すると、カーはファンや中立の観客が3年前に期待していた輝きを見せた。フィリピン、韓国、北朝鮮、中国を相手にゴールを挙げ、オーストラリア代表を決勝へ導いた。決勝では、非常に見事な戦いを見せた日本代表が1-0の僅差で勝利した。

    現在はゴッサムで米国に戻っている33歳のカーにとって、ワールドカップを自らの大会にするチャンスは、あと一度しかないかもしれない。ブラジルでの2027年大会で輝きを放つことは、彼女ほどの実力とキャリアを持つ選手にとって、少なくともふさわしい結果だろう。