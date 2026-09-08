チャンピオンズリーグパワーランキング：バルセロナ、バイエルン、アーセナルはPSGの史上初となる3連覇を阻止できるか？
各国の国内リーグが開幕し、移籍市場も閉幕した。そして今、サッカー界で最も有名なアンセムが、再びヨーロッパ中の観衆を熱狂の渦に巻き込む時がやってきた。2026-27シーズンのチャンピオンズリーグは火曜日に開幕し、今回も36チームが、大陸最高峰の強豪を相手に自らの真価を証明しようと準備を整えている。
ディフェンディングチャンピオンはパリ・サンジェルマンだ。5月に彼らはブダペストで行われた決勝でアーセナルをPK戦の末に破り、2年連続となるヨーロッパ制覇を成し遂げた。ルイス・エンリケ率いるチームはこの1年半ほど、他を圧倒する存在感を放ってきたが、新戦力の獲得や監督の異動が相次いだ慌ただしい夏を経て、3連覇に向けては激しい競争に直面することになりそうだ。
では、ヨーロッパの覇権をめぐってPSGに挑む最も有力な存在は誰なのか。GOALのパワーランキングは大会期間を通じて、優勝候補たちの動向を追い続けるとともに、見せかけだけの存在をふるいにかけていく。
その他チーム
今季のパワーランキングは少し違った見え方になる。全36チームを1位から36位まで順位づけするのではなく、今大会のリーグフェーズを模して上位24チームをランクづけし、残る12チームは蚊帳の外に置くという形にする。
この12チームのいずれも突破できないというわけではない。ノックアウトラウンドには必ず1つや2つの驚きの名前が現れるものだ。しかしこの12チームは、我々の見立てでは、初戦を突破してヨーロッパでの旅を続ける可能性が最も低いチームである。
その中には、大会初出場となるアゼルバイジャンのサバフFKやオーストリアのLASK、そしてチャンピオンズリーグ史上初のアフリカ人監督である、あの唯一無二のヤヤ・トゥーレが率いるスロヴァン・ブラチスラヴァが含まれる。
昨季、マンチェスター・シティ、アトレティコ・マドリー、インテルを破ってラウンド16まで勝ち進んだボデ/グリムトは、同じような快進撃を再現できれば上出来だろう。もっとも、1992年以来初めて出場権を獲得したヴァイキングFKの存在により、彼らはもはや大会唯一のノルウェー勢ではなくなった。
ヨーロッパの「5大リーグ」のチームの中にも、ヨーロッパでの厳しいシーズンが予想される顔ぶれがある。ビジャレアルとランスはともに、勝ち上がる力があるようには見えない。
24. フェネルバフチェ
予選での敗退を繰り返してきたフェネルバフチェだが、2008-09シーズン以来となるチャンピオンズリーグ本大会に復帰し、欧州サッカーのファンにはおなじみの名前がずらりと並ぶ陣容で臨む。ロメル・ルカク、メイソン・グリーンウッド、ナタン・アケがそろってこの夏に加入し、エデルソン、エンゴロ・カンテ、マルコ・アセンシオ、マテオ・グエンドゥジといった顔ぶれとともにスカッドを形成している。
クラブでの指揮が5度目となるイスマイル・カルタルは、予選プレーオフでリヨンとの荒れた一戦を制し、その報酬としてOptaによれば3番目に恵まれた組み合わせを引き当てた。それが何かを保証してくれるわけではなく、スュペル・リグの開幕4試合ですでに2敗を喫しているものの、カルタルはスカッド内に蓄積されたチャンピオンズリーグの経験が最高の舞台で光ることを期待するだろう。
23.ナポリ
アントニオ・コンテの大陸間コンペティションでのひどい成績を考えれば、ナポリが昨シーズンのリーグフェーズで敗退したのは驚くべきことではなかったのかもしれないが、当時のセリエA王者が上位24チーム入りを果たせなかったことに、依然として多くの者が衝撃を受けた。その後コンテはチームを去り、彼自身がACミランを退いたのを受けてマッシミリアーノ・アッレグリが招聘された。
アッレグリにとって出だしは順調とは言えず、開幕からの3試合で2敗を喫している。また、チームの中心的な存在であるMFスコット・マクトミネイは、軽度の心臓の疾患と診断され、現在戦線を離脱している。ナポリとしては、アーセナルをホームに迎えるよりも楽な開幕戦を望んでいたところだろうが、それでも2025-26シーズンの失望を払拭すべく、自らを信じて臨むはずだ。
22. リール
リールは夏の移籍市場で若き才能アユブ・ブアディとマティアス・フェルナンデス・パルドをプレミアリーグに引き抜かれたものの、新指揮官ダビデ・アンチェロッティのもとで好調なスタートを切っている。リーグ・アンの開幕から3連勝まであと一歩というところで、PSGにアディショナルタイムの2ゴールを許して逃したが、まずまずの状態でチャンピオンズリーグに戻ってきた。
9月末で40歳の誕生日を迎える衰え知らずのオリヴィエ・ジルーは、変わらず前線でチームを牽引し続けている。その攻撃陣に加わったのが、昨季エールディヴィジで得点王に輝いた上田綺世だ。この2人が早期に連携を高められれば、リールはこの数カ月で番狂わせを演じるかもしれない。
21. シュトゥットガルト
ゼバスティアン・ヘーネスはシュトゥットガルトで手腕を発揮し続けており、ブンデスリーガの入れ替え戦から3シーズンのうちに2度のチャンピオンズリーグ出場権獲得へと導いた。デニス・ウンダフは前線でクラブの象徴的存在として台頭し、その後方に位置するアンジェロ・シュティラーとジャミー・レヴェリングは欧州屈指のビッグクラブから関心を集めている。
シュトゥットガルトにとって有利に働くのは、Optaによると、出場権を得た36チームの中で最も容易な対戦カードを引き当てたという点だ。彼らは戦力的に劣ると見られるヴァイキングとスロヴァン・ブラチスラヴァの2チームとの対戦で今大会をスタートさせ、これにより序盤で勢いをつけられるはずだ。一方、書類上で最も厳しく見える試合はアトレティコ・マドリーとインテル戦となる。
20. スポルティングCP
スポルティングはチャンピオンズリーグでおなじみの存在になりつつある。昨季はリーグフェーズで意外にもトップ8フィニッシュを果たすと、ラウンド16ではボデ/グリムトを相手に劇的な逆転劇を演じ、準々決勝まで駒を進めた。
その快進撃を指揮したルイ・ボルジェスは今も指揮官の座にあり、将来をめぐる噂が飛び交った夏を経てもなお、スター・ストライカーのルイス・スアレスを起用できる状態にある。日程面を見れば、スポルティングは再びノックアウトステージ進出を狙うのであれば、早い段階で勝ち点を積み上げる必要があると理解しているはずだ。最後の2試合は1月にバルセロナとマンチェスター・シティと対戦することになっている。
19. RBライプツィヒ
昨季はヨーロッパの舞台を完全に逃していたが、ライプツィヒはブンデスリーガで3位に入り、再び頂点の争いへと戻ってきた。それにもかかわらず、指揮官の交代に踏み切っており、6月にオレ・ヴェルナーを解任した後、元アルゼンチン代表DFのマルティン・デミチェリスを新監督に据えている。
彼が引き継いだチームは、夏のレアル・マドリー移籍にともないスター選手のヤン・ディオマンデを失ったものの、依然として攻撃陣には多くのタレントを擁している。刺激的なウイングコンビであるアントニオ・ヌサとヨハン・バカヨコ、そして復帰したクリストファー・エンクンクがそれだ。かつての10年紀初頭ごろのような勢力ではないものの、ライプツィヒはなおノックアウトステージ進出の可能性を十分に見込んでいる。
18. PSV
昨季のリーグフェーズでナポリとリヴァプールを大勝で退けたにもかかわらず、PSVはノックアウトラウンド進出には届かなかった。しかし、その勢いは衰えることなく、エールディビジのタイトルを独走で手にした。ペーター・ボスの率いるチームはその好調を今季にも持ち込んでおり、リーグ開幕からの5試合で18得点を挙げている。
ヨーロッパの試合日程も比較的恵まれたものとなっており、リカルド・ペピ、イヴァン・ペリシッチ、ルーベン・ファン・ボメルといった選手たちが、木曜日のシャフタール・ドネツク戦を皮切りに、こうした試合でも素晴らしい調子を続けることに期待がかかる。
17. レアル・ベティス
20年以上ぶりにチャンピオンズリーグへの出場を果たしたレアル・ベティスは、昨シーズンのラ・リーガで5位に入り、マヌエル・ペジェグリーニのもとでスペインにおける侮れない勢力としての地位を改めて確立し続けている。その地位は、金曜に行われたレアル・マドリー戦での勝利によって裏付けられた。夏に加入したトロイ・パロットが、クラブでの初ゴールとなる決勝点を挙げたのだ。
このアイルランド代表フォワードが加わったチームには、アントニー、イスコ、ジョバニ・ロ・チェルソも名を連ねており、ベティスはノックアウトステージ進出のチャンスに十分手応えを感じているはずだ。唯一の懸念材料は、最も難しい2試合、すなわちアーセナル戦とバイエルン・ミュンヘン戦が最後の2節までやって来ないことだ。つまり、序盤でつまずけば、大会の優勝候補の一角を相手に結果を出さなければならないというプレッシャーがかかりかねない。
16.ガラタサライ
ガラタサライは2025-26シーズンにベスト16まで勝ち進んだ末、リヴァプールに敗れた。トルコ王者はアルネ・スロット率いるリヴァプールに2度勝利するなど、力強い戦いぶりを見せた。したがって、オカン・ブルクと選手たちにとって、同様の快進撃は最低限の目標となる。
今季もヴィクター・オシムヘンがゴールの供給源として頼りにされることになるが、負傷のため水曜日のスポルティングとの初戦は欠場する。このナイジェリア代表FWの攻撃陣には今季ラファエレ・レオンが加わり、レロイ・サネとイルカイ・ギュンドアンも残留し、豊富なチャンピオンズリーグの経験をもたらしている。
15. ポルト
2シーズンの不在を経て、ポルトがチャンピオンズリーグに帰ってきた。フランチェスコ・ファリオリ率いるチームが、昨シーズンのリーガ・ポルトガルで優勝を果たしたのだ。このイタリア人指揮官は、2025年夏に就任して以来、ポルトをヨーロッパで最も打ち破るのが難しいチームの一つに変貌させた。アヤックスの監督を辞任した直後にファリオリが加わってから、ポルトはリーグ39試合でわずか19失点しか喫していない。
その最終ラインを統率するのは、ヤン・ベドナレクとヤコブ・キヴィオルというポーランド人コンビだ。前線ではアンドレ・シルバが引っ張り、才能あふれるスペイン人ストライカーのサム・アゲホワは深刻な膝の負傷から回復中である。ファリオリの下でどれだけ成長したのかは、第1節のマンチェスター・シティ戦で試されることになるが、それを除けば、書類上では比較的組みやすい対戦カードに恵まれている。
14. コモ
コモは3年前にはトップリーグでプレーすらしていなかったチャンピオンズリーグ初出場のクラブかもしれないが、単に頭数をそろえるためにこの大会に出場しているわけではない。このセリエA新興勢力は、過去2シーズンでイタリア屈指のビッグクラブを撃破する才能を発揮してきた。そしてセスク・ファブレガス率いるチームは今、ヨーロッパ最高峰のクラブのいくつかを打ち破ることへと目標を移している。
アルゼンチン人プレーメーカーのニコ・パスを引き留めたことは、夏の補強という点で非常に大きな意味を持った。一方でマルティン・バトゥリナやアナスタシオス・ドゥヴィカスといった選手たちは、昨季の好調を2026-27シーズン序盤の数週間へと持ち込んでいる。さらにコモは勢いをつけられるはずだ。ポット1の対戦相手であるバルセロナとパリ・サンジェルマンのいずれとも、1月の最終2節まで対戦しないからである。
13. アストン・ヴィラ
アストン・ヴィラは大きな変化に見舞われている。ヨーロッパリーグ決勝で勝利を収めた際のスターティングメンバーのうち6人が退団し、ウナイ・エメリは新戦力を中心とした新チーム作りに取り組む、移行期になると見られるシーズンの指揮を執ることになった。しかも、加入した新戦力の一部が負傷を抱えたまま到着したことも、このスペイン人指揮官にとっては痛手だった。プレミアリーグ開幕からの3試合すべてで得点を挙げられていないヴィラのチームは、数か月後には大きく様変わりしている可能性が高い。
ヨーロッパの大会での実績を踏まえれば、リーグフェーズを突破する道筋を描くという点でエメリには期待をかけていいだろう。ただし、2シーズン前に見せたベスト8進出のような快進撃を今回のヴィラが再現するのは難しそうだ。
12. ローマ
ローマは2018-19シーズン以来となるチャンピオンズリーグの舞台に戻ってきた。ジャン・ピエロ・ガスペリーニがローマをイタリアサッカーの主要勢力の一つへと復活させるべく手腕を発揮したのだ。元アタランタの指揮官のもと、首都クラブは非常に打ち負かしにくいチームとなり、今季開幕から3試合すべてに勝利してセリエA序盤の首位に立っている。
ここでもドニエル・マレンが前面に立っている。1月にアストン・ヴィラから移籍して以降に見せた見事な調子を継続し、この3勝で5ゴールを挙げた。彼を支えるのは、アルゼンチン人コンビのパウロ・ディバラとマティアス・スーレ、そして夏にポルトから加入したポルトガル人のティーンエイジャー、ロドリゴ・モラだ。彼らは今季、深いところまで勝ち進むダークホースの一つとなり得る。
11. ドルトムント
ボルシア・ドルトムントは、アーリング・ハーランドやジュード・ベリンガム、アクラフ・ハキミといった面々がスーパースターへの道を歩む過程で在籍したことから、欧州サッカー屈指の育成機関としての評価を確立した。しかし近年、一流の卒業生を輩出できずにいる。そうした背景から、このブンデスリーガの強豪はこの夏、若手に目を向けており、ニコ・コヴァチ監督はほぼ無限の潜在能力を秘めたスカッドを手にしている。
才能あふれる10代のコンスタンティノス・カレツァスとジョアン・ガドゥが加入し、アカデミー出身の逸材サムエレ・イナシオとマティス・アルベールに合流した。コバチ監督はすでに、フェリックス・ヌメチャやセルー・ギラシといった実績のある選手とともに、彼らに結果を出すことを期待している。ドルトムントの経験不足は欧州の舞台で不安定なパフォーマンスにつながる可能性もあるが、それでも決勝トーナメントへ余裕を持って進むだけの力は十分に備えているはずだ。
10. マンチェスター・ユナイテッド
マイケル・キャリックは昨シーズン後半に暫定監督として指揮を執り、その素晴らしい手腕でマンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグへと導いた。しかし、正式な監督としてのスタートは必ずしも計画通りには進んでおらず、比較的与しやすいと思われたプレミアリーグ開幕3試合でユナイテッドはわずか勝ち点4しか獲得できていない。
前シーズンは欧州の舞台から完全に遠ざかっていただけに、このユナイテッドの陣容が週半ばの試合を定期的にこなすことにどう対応するのか、依然として疑問符が付く。その質があれば決勝トーナメント進出には十分な光を放つはずだが、少なくとも現時点では、それ以上の勝ち上がりは難しそうだ。
9. インテル
インテルは昨季のチャンピオンズリーグにおいて、おそらく最も期待を裏切ったチームだった。2025年に決勝で敗れたこのクラブは、プレーオフラウンドでボデ/グリムトにホームとアウェイの両方で敗れ、姿を消したのだ。クリスティアン・キヴが監督就任1年目のうちにこの失望から立て直しを図り、国内2冠を確保。イタリアではいまや、インテルが再びヨーロッパで挑戦を見せるとの見方が広がっている。
ディフェンディングチャンピオンは今季開幕からセリエAで最初の3試合をすべて勝利で飾っており、一方でOptaはインテルのリーグフェーズの対戦相手を全36チームの中で2番目に楽なものと評価している。したがって、トップ8入りとベスト16への自動進出が視野に入るはずだ。
8. リヴァプール
2024-25シーズンより1ラウンド勝ち進んだとはいえ、リヴァプールは昨季のチャンピオンズリーグにおいて、パフォーマンスの水準という点では明らかに後退し、2シーズン連続でPSGに敗退した。アンドニ・イラオラがアルネ・スロットに代わって指揮を執ることで、アンフィールドにエキサイティングで攻撃的なフットボールを取り戻してくれることが期待されており、就任からの数週間でいくつかの明るい兆しも見え始めている。
アレクサンデル・イサクはマージーサイドでの惨憺たるデビューシーズンを経て、本来の姿を取り戻しつつあるように見える。一方、フロリアン・ヴィルツはトップ下のポジションから試合に及ぼす影響力を増しつつある。ブラッドリー・バルコラもまた、リヴァプールの攻撃に新たな次元を加えるはずであり、過去2シーズンにわたってチャンピオンズリーグを制した2度の栄光を経験しているという点でも貢献が見込まれる。
7. アトレティコ・マドリー
アトレティコ・マドリーは劣勢を跳ね返して昨季チャンピオンズリーグの準決勝まで勝ち上がり、そこでアーセナルに惜しくも敗れた。ディエゴ・シメオネは、今季も自チームがまたも上位まで進む力を持っていると信じているはずだ。その自信は、移籍市場の閉幕を受けてさらに高まったことだろう。スター・ストライカーのフリアン・アルバレスがメトロポリターノに残留したからだ。もっとも、かなり不本意ながらではあったが…。
このアルゼンチン人を再びうまくチームに溶け込ませることができれば、彼は前線でアトレティコに特別な決め手をもたらす。また、クリスティアン・ロメロの獲得は守備の安定に寄与するはずで、イ・ガンインはチームを去ったアントワーヌ・グリーズマンの穴を埋めるべくPSGから加入した。アトレティコにとって唯一の懸念材料は、かなり厳しい対戦カードだ。『Opta』によれば4番目に難しいとされ、水曜のアンフィールドへの遠征が難しい開幕戦となる。
6.マンチェスター・シティ
ジョゼップ・グアルディオラ、ロドリ、そしてアーリング・ハーランドの豊かな髪はすべて消え去ったが、今季のマンチェスター・シティの開幕ぶりを見れば、彼らがプレミアリーグだけでなくヨーロッパ全体においても依然として倒すべき相手の一角であることがうかがえる。新指揮官のエンツォ・マレスカは、アーセナルに苦杯を喫したコミュニティ・シールドの敗戦から立ち直り、火曜日のポルト遠征を前にリーグ戦3連勝を果たしている。
今後はバルセロナとパリ・サンジェルマンの両方と対戦が控えており、この新生シティが大陸屈指の強豪たちとどう渡り合えるのか、リーグフェーズで見極めることができるだろう。とはいえ、マレスカの手法に慣れていくなかで、彼らはノックアウトステージが始まる頃にはさらに手強い存在になっていると信じているはずだ。
5. レアル・マドリー
過去2シーズン、レアル・マドリーはチャンピオンズリーグで期待をはるかに下回る結果に終わっており、国内タイトルと大陸タイトルの両方をベルナベウに取り戻すべく、ジョゼ・モウリーニョに白羽の矢を立てた。彼の2度目の就任から数週間で、いくつかの明るい兆しも見えている。攻撃陣ではキリアン・エンバペ、ヴィニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガムがそろって結果を残しているのだ。
レアル・マドリーは間違いなく欧州全体でも屈指の恐るべき前線を擁しており、今夏の補強の一部は守備陣を強化するはずだ。しかし、トニ・クロースとルカ・モドリッチの後継者を獲得できないまま迎えた今夏を経て、すべてを結びつけられる中盤を備えているかどうかは、いまだ不透明なままだ。
4. アーセナル
5月に決勝で敗れたアーセナルは今季、悲願の初戴冠に向けてついにその執念を最高潮に高めることになりそうだ。とりわけ、予想通りプレミアリーグのタイトル争いを独走するようであればなおさらだ。ミケル・アルテタは間違いなく最後まで勝ち進めるだけの守備陣と中盤を擁しているが、夏の間に大物FWの獲得に失敗したことで、アーセナルの攻撃陣の破壊力には依然として疑問符が残る。
アーセナルにとって最初のステップは、2025-26シーズンの完璧なリーグフェーズを再現しようとすることだ。とはいえ、バルセロナとレアル・マドリーの両者と対戦する唯一のクラブとして、今後4カ月にわたってすべてを自分たちの思い通りに運べるとは考えにくい。それでも、このイングランド王者を再び真の優勝候補として位置づけておくべきだろう。
3. バイエルン・ミュンヘン
昨季、バイエルン・ミュンヘンは多くのファンにとってのお気に入りとして頭角を現していったが、大会史上でも屈指の準決勝の末にPSGに敗れ、あと一歩届かなかった。ハリー・ケイン、マイケル・オリーセ、ルイス・ディアスという豪快な攻撃トリオに牽引され、ブンデスリーガの巨人は準々決勝でのレアル・マドリーを含め、それまで対戦相手を次々となぎ倒してきた。
バイエルンは他クラブからの関心が報じられたにもかかわらず、ケインとオリーセを引き留めることに成功しており、比較的静かな夏の移籍市場だったとはいえ、ヴァンサン・コンパニ率いるチームは終盤のラウンドで再び上位争いに絡んでくるはずだ。彼らは木曜日にボデ/グリムトとの一戦でシーズンをスタートさせる。
2. バルセロナ
バルセロナが最後にチャンピオンズリーグを制してから、すでに11年が経過している。しかし今季、PSGを王座から引きずり下ろせるチームがあるとすれば、それはハンジ・フリック率いるチームだという空気がある。このドイツ人指揮官の下、バルセロナは過去2シーズンのラ・リーガを席巻してきたが、ヨーロッパの舞台では一歩及ばなかった。その一因は、高く設定されたディフェンスラインと、中盤の間延びした構造にあった。
その点において、ロドリの獲得がゲームチェンジャーになり得るという見方がある。カウンターアタックの芽を摘むことにかけては、このスペイン代表主将ほどの選手は世界に存在しない。一方、ラミン・ヤマルとハフィーニャは、ゴール前で好調な形で新シーズンをスタートさせている。ロベルト・レヴァンドフスキの後継者となる確立された選手が加入しなかったため、このウイングの2人が得点面で先頭に立つ役割を担うことになりそうだ。
1. パリ・サンジェルマン
過去2シーズンで連続してチャンピオンズリーグを制したPSGは、2026-27シーズンに3連覇を目指す。レアル・マドリー以外で欧州王座に3シーズン連続で輝く初のチームとなることを狙う。ルイス・エンリケはこの夏、フェラン・トーレス、ミカ・ゴッツ、マグネス・アクリウシュを獲得し、すでに傑出していた攻撃陣をさらに強化した。
しかし、パルク・デ・プランスでの滑り出しは順調とは言えない。リーグ・アン王者はシーズン開幕からのリーグ戦3試合で未勝利に終わり、トロフェ・デ・シャンピオンでもランスに敗れている。とはいえ、ルイス・エンリケの下でPSGが実に効果的に示してきたように、大切なのはシーズンをどう始めるかではなく、どう終えるかであり、彼らは今なお世界で最も完成度の高いチームであり続けている。