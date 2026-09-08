各国の国内リーグが開幕し、移籍市場も閉幕した。そして今、サッカー界で最も有名なアンセムが、再びヨーロッパ中の観衆を熱狂の渦に巻き込む時がやってきた。2026-27シーズンのチャンピオンズリーグは火曜日に開幕し、今回も36チームが、大陸最高峰の強豪を相手に自らの真価を証明しようと準備を整えている。

ディフェンディングチャンピオンはパリ・サンジェルマンだ。5月に彼らはブダペストで行われた決勝でアーセナルをPK戦の末に破り、2年連続となるヨーロッパ制覇を成し遂げた。ルイス・エンリケ率いるチームはこの1年半ほど、他を圧倒する存在感を放ってきたが、新戦力の獲得や監督の異動が相次いだ慌ただしい夏を経て、3連覇に向けては激しい競争に直面することになりそうだ。

では、ヨーロッパの覇権をめぐってPSGに挑む最も有力な存在は誰なのか。GOALのパワーランキングは大会期間を通じて、優勝候補たちの動向を追い続けるとともに、見せかけだけの存在をふるいにかけていく。