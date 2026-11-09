ギョクタンはコンディションを維持するためにあらゆることをし、心を入れ替えたように見えた。態度も一転して謙虚になった。「最初に所属したクラブの人工芝のピッチで、兄弟にゴールを守ってもらって練習しました。その間は何でもやりました。サッカーをし、自転車に乗り、泳ぎ、ジョギングもしました」。幸運だったのは、かつてゼーベナー通りを拠点とする宿敵で神童と呼ばれたギョクタンが再起を図っていると、1860ミュンヘンが耳にしたことだ。まずはアマチュアチームに加入し、その後、ギョクタンは1860でプロとしておそらく最高の2年間を過ごすことになる。

チームのスターとなり、1860の顔となった。「ミュンヘンでようやく、僕を信頼して起用し、僕との接し方をよく分かっていて、長く一緒に仕事ができる監督に出会えた。人生で初めて幸運に恵まれました」。ギョクタンをアマチュアチームに迎え入れたのはマルコ・クルツだった。そのクルツがトップチームの監督に昇格すると、ギョクタンは1860で一気に飛躍する。1860での1年目は2部リーグでわずか13試合の出場ながら10得点。2年目も負傷で3カ月離脱したにもかかわらず、再び10得点を挙げた。

「昔の過ちを繰り返しませんでした。また成功できましたが、今回は地に足をつけていました」とギョクタンは2007年に語っている。バイエルンでの挫折を悔やみ、こう認めた。「僕は無茶苦茶でした。せっかちで衝動的だったことが大きな問題でした。成功に舞い上がってしまったんです」。再び上向いていた彼は、今度こそすべてをうまくやり、ブンデスリーガに戻ろうとしていた。しかし、2008年10月のあの衝撃的な出来事以来、ギョクタンが再び挫折したことは明らかになった。

1860はギョクタンの目立った奇妙な行動と、ミュンヘンの夜の街から寄せられた複数の情報を受け、コカイン検査を命じた。結果は陽性だった。再び手にした束の間の名声は、彼にとってまたしても良い影響を与えなかったようだ。不審な足のけがにも悩まされていた。父ファフレッティンを中心とする家族の問題も取り沙汰された。薬物検査で陽性となった後、1860は彼に支援を申し出て、当初は契約を一時停止するだけにとどめようとした。しかしギョクタンはそれを受け入れず、すべてを捨ててタイへ逃れた。そして28歳にもならないうちに、ドイツのプロサッカー界から永遠に姿を消した。