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ライブ
imago-sport-89097.jpgBernd Müller

1シーズンで400ゴールを決め、ウリ・ヘーネスが「売却しない」と宣言した「100年に1人の逸材」は、いかにしてバイエルン・ミュンヘンで劇的に転落したのか

フランツ・ベッケンバウアーとウリ・ヘーネスは早くから彼を絶賛し、17歳でFCバイエルンでのデビューを果たした。彼にはあらゆる可能性が開かれていた。しかし、ベルカント・ギョクタンは挫折した。それに伴うあらゆることを経験して。

Oliver Maywurm
翻訳者：

  • ミュンヘン。エングリッシャー・ガルテン。2006年夏。ドイツは自国開催のワールドカップに熱狂していた。ドイツ代表の「夏のメルヘン」が見出しを飾り、天気は最高。ミュンヘンの緑の肺と呼ばれるエングリッシャー・ガルテンは、人であふれていた。芝生でくつろぎ、冷たいアイスバッハ川で水浴びをし、人生を楽しむ人々。その真ん中で、数人の若者がサッカーをしている。トルコ人、アラブ人、アルバニア人、アフリカ人、ドイツ人、イタリア人が集まった多文化のチームだ。時折、サッカー好きの通行人が足を止め、数分間眺めてから立ち去っていく。

    まぶしい日差しの下、古い革のボールを追いかけ、ベストやリュックを置いて作ったゴールを目指す彼らの中に、本来ならとっくに世界的スターになっていてもおかしくない、それどころか、そうなるはずだった人物がいる。だが、見ている人たちは誰もそのことを知らない。かつて偉大なフランツ・ベッケンバウアーが「ドイツサッカー界最大の才能」と呼び、バイエルンのレジェンド、ウリ・ヘーネスが「売却対象ではない」と明言した選手だ。17歳でドイツの最多優勝クラブの一員としてチャンピオンズリーグデビューを果たし、輝かしい未来を予言されていた。

    この記事は2023年2月3日に初掲載された、当サイトのエバーグリーン記事の一つです。

  • 1試合で10～12ゴール

    「Dユースの1シーズンで約400ゴールでした。当時は1試合で10点、12点取ることもよくありました」

    イングリッシャー・ガルテンで過ごしたあの日々から、まだ10年もたっていない。それでも2006年夏、まだ25歳のベルカント・ギョクタンにとって、その日々ははるか遠いものになっていた。そして、ひとまずどん底にいた。ミュンヘン生まれのトルコ人であるギョクタンは、当時について11Freundeのインタビューで「イングリッシャー・ガルテンで、さまざまな文化的背景を持つ仲間たちとよくボールを蹴っていた」と語っている。この数週間はどのクラブにも所属せず、何とかコンディションを維持しようとしていた。次の移籍先となった1.FCカイザースラウテルンでもうまくいかず、契約を途中で打ち切っていた。

    時をさかのぼろう。幼い「ベルキ」にとって、まだすべてが順調だった原点へ。彼がサッカーを始めたのは、バイエルン州の州都ミュンヘンの東部にある小クラブ、ヘリオス・ミュンヘンだった。Eユースで名門FCバイエルンに見いだされ、8歳のギョクタンはトライアルを経てすぐにゼーベナー通りへと迎えられた。ほどなく神童、未来のスターと目されるようになる。ゴールを量産していた、というだけでは控えめな表現だ。

    「Dユースの1シーズンで400点くらい決めた。1試合で10点、12点取ることもよくあった」とギョクタンは振り返る。バイエルンもそれだけに若きストライカーに大きな期待を寄せ、彼は13歳で仮契約を結んだ。学校をおろそかにしてほとんど登校せず、早くからサッカーにすべてを懸けた。そして当初、その歩む道は長らく一方向しか知らなかった。急な上り坂だ。

    ギョクタンの潜在能力は計り知れなかった。後にカイザースラウテルンで、すでにかなり落ちぶれていたかつての神童とともにプレーしたハリル・アルトゥントップは、彼についてこう語っている。「彼のボール扱いは本当にすごかった。あれほど技術に優れた選手には、その後一度も出会っていないかもしれない」。だが、傑出した才能だけでは足りなかった。ギョクタンの人間性、性格、スポーツに対する姿勢は、まだあまりに未熟だった。

  • ギョクタンはオーウェン・ハーグリーブスからも、バイエルン・ミュンヘンでのタイトルを奪った。

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    Sven Simon

    ブンデスリーガでバイエルン・ミュンヘンの選手としてプレー。

    ギョクタンは10代の頃から周囲と衝突していた。関係者によれば、16歳の時点ですでに時折酒にまつわる騒ぎを起こし、勝手な振る舞いを見せ、思い上がった態度を取っていたという。「彼は早くから、自分はスターだと確信していた」と、バイエルンの育成チームで長年ボランティアの世話役を務めたヘルベルト・ハルビヒは tz紙で振り返っている。「だが、それだけでは通用しない」

    ハルビヒは1998年のドイツU19選手権決勝を今も忘れていない。何よりもギョクタンのためだ。正確には、当時の彼の自己中心的な振る舞いが、バイエルンからクラブ初の全国ユースタイトルを奪ったためだ。ボルシア・ドルトムントとの試合で、当時ギョクタンがオーウェン・ハーグリーヴスやダニエル・ビーロフカらとともにプレーしていたバイエルンU19は、2-1とリードしていた。残り20分余りのところでPKを獲得。すると、チームでは年少組の一人で、キッカーにも指定されていなかったギョクタンがボールを手に取った。しかし、これを外し、勝負を決める機会を逃した。

    その後、事態は劇的な展開をたどる。BVBが後半アディショナルタイムに同点とし、試合はPK戦に突入した。「ギョクタンはもう一度蹴ったが、また失敗した」とハルビヒは振り返る。結局、バイエルンの若手選手たちは敗れ、ドルトムントがタイトルを獲得。ギョクタンは悲劇の主役となった。

    それでも、プロ意識の欠如は長い間、ギョクタンにさほど影響しなかった。気負いなくプレーし、着実に成長。16歳でジョバンニ・トラパットーニ監督の下、トップチームの練習に参加し、ローター・マテウスのような世界的スターをドリブルで抜くようにもなった。そして17歳で初めてプロ契約を結び、学校を完全に辞め、本格的な飛躍への準備を整えた。

  • ファビド・ベッカムと名門マンチェスター・ユナイテッドを相手にプロデビュー

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    Camera 4

    ギョクタンは17歳9カ月でバイエルンの選手としてチャンピオンズリーグデビューを果たした。グループステージの一戦で、強豪マンチェスター・ユナイテッドがミュンヘンのオリンピアシュタディオンに乗り込んできた。ギョクタンには30分弱の出場機会が与えられ、ハサン・サリハミジッチに代わってピッチに立つと、デイビッド・ベッカムやポール・スコールズと対峙した。「夢見心地だった」とギョクタンは語った。

    チャンピオンズリーグ初出場の試合で、あわやゴールという場面もあった。結果が違っていればすべてが変わっていたかもしれないと、本人が振り返るプレーだ。「左足で放ったシュートは、ゴールの右にわずかに外れた。時々思うんだ。あれが入っていたら、すべてが違っていたかもしれない、と」。そうなっていれば、彼が浮かれないよう、しっかりと地に足をつけさせてくれる人がいたかもしれない。しかし残念ながら、ベルカント・ギョクタンの悲しい物語に、そんな人物は現れなかった。

    結局、ユナイテッド戦がバイエルンの選手としてギョクタンが立った最大の舞台となった。彼は気を散らし、サッカー以外のあらゆることを優先するようになった。バイエルンでの公式戦出場はその後わずか2試合にとどまり、オットマー・ヒッツフェルト監督も突如、彼を起用しなくなった。1999年初め、まだ18歳だったギョクタンはボルシア・メンヒェングラートバッハへレンタル移籍し、その半年後には、かつての恩師ヘルマン・ゲルラントがいるビーレフェルトへ送り出された。

    だが、類まれな才能を持つギョクタンは、突然伸び悩んだ。グラッドバッハではわずか5試合、ビーレフェルトでは16試合に出場したものの、得点はわずか1だった。彼は思い悩み、あまりに性急に多くを求めた。2000年夏にバイエルンへ戻ったが、ほぼレギオナルリーガのセカンドチームでしかプレーしなかった。「バイエルンで大きな挫折を味わったのは、それまでと同じだけ練習していたのに、パフォーマンスが向上しなかったことだ」と、かつてkickerに語っている。成長が止まり、前に進めなくなった一方で、収入は比較的良かった。「次第にモチベーションを失った。そのことを取り繕い、金に飛びついた。サッカーは二の次になっていた」

  • イスタンブールのガラタサライで1年間スターに

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    BSR Agency
    「一歩進むごとに、私は地面に近づいていった」

    バイエルンでの日々は2001年、ついに完全に幕を閉じた。多くの人を驚かせたのは、当時20歳でまだ有望株だったギョクタンが、トルコの強豪ガラタサライに加入したことだ。「すごかったよ！ 契約にサインする場にはカメラが20台、記者も大勢いた。あんな経験は初めてだった」とギョクタンは 11Freunde で興奮気味に語った。半年ほどの助走期間を経て、プレー面でもまずまずの結果を残した。5ゴールを挙げてトルコリーグ優勝に貢献し、チャンピオンズリーグではリヴァプールやバルセロナとも対戦した。

    だが、ギョクタンのキャリアでたびたび起きたように、その好調は新たな希望が一瞬だけ輝いたにすぎなかった。ガラタサライでの2年目と3年目はほとんど出場できず、2004年にベシクタシュへ移籍したものの、そこでは完全に構想外となった。取り組む姿勢の甘さに、監督交代に伴う不運。ギョクタンのキャリアは下り坂をたどるばかりだった。「精神的に参ってしまった。『おい、お前はもう二度とプレーできない。お前は途中出場の選手なんだ』と思った。一歩進むごとに、地面に近づいていった」と説明する。

    ギョクタンがまだ「100年に一度の逸材」と称賛されていたころ、バイエルンでアシスタントコーチを務めていたミヒャエル・ヘンケが、彼をドイツのカイザースラウテルンへ呼び戻した。しかし、ヘンケはすぐに解任され、後任のヴォルフガング・ヴォルフの下でギョクタンはまたしてもまったく出番を得られなかった。そのため2006年4月にカイザースラウテルンとの契約を解消し、故郷ミュンヘンへ逃げ帰った。エングリッシャー・ガルテンへ。

  • ミュンヘンの「青い側」の英雄、コカインに手を出すまでは

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    MIS
    「成功して天狗になってしまった」

    ギョクタンはコンディションを維持するためにあらゆることをし、心を入れ替えたように見えた。態度も一転して謙虚になった。「最初に所属したクラブの人工芝のピッチで、兄弟にゴールを守ってもらって練習しました。その間は何でもやりました。サッカーをし、自転車に乗り、泳ぎ、ジョギングもしました」。幸運だったのは、かつてゼーベナー通りを拠点とする宿敵で神童と呼ばれたギョクタンが再起を図っていると、1860ミュンヘンが耳にしたことだ。まずはアマチュアチームに加入し、その後、ギョクタンは1860でプロとしておそらく最高の2年間を過ごすことになる。

    チームのスターとなり、1860の顔となった。「ミュンヘンでようやく、僕を信頼して起用し、僕との接し方をよく分かっていて、長く一緒に仕事ができる監督に出会えた。人生で初めて幸運に恵まれました」。ギョクタンをアマチュアチームに迎え入れたのはマルコ・クルツだった。そのクルツがトップチームの監督に昇格すると、ギョクタンは1860で一気に飛躍する。1860での1年目は2部リーグでわずか13試合の出場ながら10得点。2年目も負傷で3カ月離脱したにもかかわらず、再び10得点を挙げた。

    「昔の過ちを繰り返しませんでした。また成功できましたが、今回は地に足をつけていました」とギョクタンは2007年に語っている。バイエルンでの挫折を悔やみ、こう認めた。「僕は無茶苦茶でした。せっかちで衝動的だったことが大きな問題でした。成功に舞い上がってしまったんです」。再び上向いていた彼は、今度こそすべてをうまくやり、ブンデスリーガに戻ろうとしていた。しかし、2008年10月のあの衝撃的な出来事以来、ギョクタンが再び挫折したことは明らかになった。

    1860はギョクタンの目立った奇妙な行動と、ミュンヘンの夜の街から寄せられた複数の情報を受け、コカイン検査を命じた。結果は陽性だった。再び手にした束の間の名声は、彼にとってまたしても良い影響を与えなかったようだ。不審な足のけがにも悩まされていた。父ファフレッティンを中心とする家族の問題も取り沙汰された。薬物検査で陽性となった後、1860は彼に支援を申し出て、当初は契約を一時停止するだけにとどめようとした。しかしギョクタンはそれを受け入れず、すべてを捨ててタイへ逃れた。そして28歳にもならないうちに、ドイツのプロサッカー界から永遠に姿を消した。

  • インスタグラムで短いあいさつ

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    Lackovic

    「すべてが明るみに出て、ほっとした。もう逃げ道がなくなったからだ」。数年後、ゲクタンは自身のコカイン乱用についてそう語った。「空港では二つの選択肢があった。メキシコかタイだ」。ゲクタンはタイを選び、サッカーから離れ、仏教の教えに関心を持ち、新たな最愛の人と出会った。1860を去ってから1年半弱後、タイの強豪ムアントン・ユナイテッドでもう一度再出発を図った。だが、それも短い期間で終わった。

    2012年末、31歳になった彼は、突然ドイツのサッカー界でもう一度足場を築こうとした。だが、彼を欲しがるクラブはほとんどなく、行き着いたのはレギオナルリーガ・バイエルンのSVハイムシュテッテンだった。しかし、オーバーバイエルンの地方にあるこの村のクラブでも、公式戦での出場はわずか6分にとどまった。それも2013年10月末、バイエルン・ミュンヘンのセカンドチームに0-5で敗れた試合でのことだった。

    それ以来、ゲクタンの名前が試合記録に載ることはなかった。今では彼のインスタグラムも、更新がかなり少なくなっている。それでも時折、自身や家族の写真を投稿する。地に足がついているように見え、子どもたちやさまざまな動物と一緒にカメラに笑顔を向けている。サッカー選手時代の古い写真も、たまに投稿される。例えば、彼とシュテファン・エッフェンベルクが写った、色あせた新聞掲載の写真だ。

    そして今も時折、エングリッシャー・ガルテンでボールを蹴っているのかもしれない。たまに足を止める、わずかな見物人の前で。彼らは、かつて「世紀の逸材」と呼ばれた選手を見ているとは知らない。そして数分後には、そのまま歩き去っていく。