ミュンヘン。エングリッシャー・ガルテン。2006年夏。ドイツは自国開催のワールドカップに熱狂していた。ドイツ代表の「夏のメルヘン」が見出しを飾り、天気は最高。ミュンヘンの緑の肺と呼ばれるエングリッシャー・ガルテンは、人であふれていた。芝生でくつろぎ、冷たいアイスバッハ川で水浴びをし、人生を楽しむ人々。その真ん中で、数人の若者がサッカーをしている。トルコ人、アラブ人、アルバニア人、アフリカ人、ドイツ人、イタリア人が集まった多文化のチームだ。時折、サッカー好きの通行人が足を止め、数分間眺めてから立ち去っていく。
まぶしい日差しの下、古い革のボールを追いかけ、ベストやリュックを置いて作ったゴールを目指す彼らの中に、本来ならとっくに世界的スターになっていてもおかしくない、それどころか、そうなるはずだった人物がいる。だが、見ている人たちは誰もそのことを知らない。かつて偉大なフランツ・ベッケンバウアーが「ドイツサッカー界最大の才能」と呼び、バイエルンのレジェンド、ウリ・ヘーネスが「売却対象ではない」と明言した選手だ。17歳でドイツの最多優勝クラブの一員としてチャンピオンズリーグデビューを果たし、輝かしい未来を予言されていた。
この記事は2023年2月3日に初掲載された、当サイトのエバーグリーン記事の一つです。