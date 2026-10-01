「音楽発掘の場であり……単なるゲームではない」 EA FC 27のサウンドトラックの舞台裏と、プレイリスト入りがアーティストの人生をどう変えるのか
ニューヨーク発 -- 議論は長年にわたって続いてきた。リビングでも、バーでも、グループチャットでも繰り広げられてきた。熱を帯びたものではあるが、結局のところ答えは出ない。これは好みの問題であり、問いはただ一つだ。
「どのゲームのサウンドトラックが最高だったのか？」
EAFCシリーズのファンに聞けば、それぞれにお気に入りがある。その熱量は、ひいきのクラブに向ける情熱と同じくらい強いこともある。多くの人にとって、そこに収められた楽曲はある時代の一瞬を表しているからだ。寮で夜更かしした時間、子ども時代に自分の部屋で兄弟と繰り広げた対戦、友人とソファで過ごしたひととき。こうした曲は、単なるビデオゲーム内の音楽集ではない。つながりそのものなのだ。
だからこそ、毎年そのサウンドトラックの選曲には細心の労力が注がれる。
とりわけアーティストにとって、そのサウンドトラックに選ばれることの価値はかつてなく高まっている。自分の曲がEAFCで流れることは、単なる達成というだけでなく、人生を変える出来事でもある。世界的な大物アーティストの中にも、EAFCに起用されたことでキャリアを一気に飛躍させた者がいる。トゥー・ドア・シネマ・クラブ、イマジン・ドラゴンズ、カサビアン。世界中のゲーマーの心をつかむことなしに、彼らは今どこにいただろうか。
ただ、多くのアーティストにとって、これはすでに究極の到達点でもある。飛躍への足がかりであるのは確かだが、同時に、アーティスト自身を自らの子ども時代へと一気に引き戻す、原点回帰の瞬間でもある。
ブラジル人シンガーのノノは、GOALにこう語る。「Blurの『Song Two』がFIFA 98で流れ始めたのと同じように、自分もその一部になるんです。どんな年齢の人であっても、その人たちの記憶を作る一部になれる。いわゆる“rage quit”のサウンドトラックの一部にもなれる。それってすごくクールじゃないですか？」
では、その一部になるとはどんな感覚なのか。アーティストにとって、自分の曲があのメニュー画面で流れた後に何が起こるのか。そして、実際にサウンドトラックを作り上げているのは誰なのか。
それは長く複雑なプロセスだ。しかし最終的には、関わるすべての人の人生を変えるものでもある。
ファンを第一に
「まず第一に、私はブラジル人なの。血の中に流れているものだから……家族そのもの。ああ、なんてこと、ヴィン・ディーゼルみたいになっちゃった。ごめんなさい」
ノノは思わず笑ってしまう。もっとも、彼女の言うことにも一理ある。ありきたりな表現かもしれないが、サッカーというスポーツには家族的なものがある。そして彼女個人にとっては、サッカーのビデオゲームにもまた、家族とのつながりがある。
28歳のシンガーである彼女はリオデジャネイロで生まれた。リオでは、生まれた時から子どもたちはブラジル代表のユニフォームを着せられる。そして彼女がフラメンゴのユニフォームを手にするまでに、そう時間はかからなかった。サッカーへの情熱は祖父から母へ、そして最終的にノノへと受け継がれた。ノノは、父が応援するフルミネンセをからかう際に、自身のフラメンゴ愛を誇らしく振りかざしていたという。
自身のプレーについては、そこそこだったと彼女は認めている。
「私がやったら、国に恥をかかせることになるわ」と彼女はGOALに語り、「でも私はブラジル人だから、大半の人より上手くなきゃいけないの！」と続けた。
ただ、彼女のサッカーファンとしての多くは、ピッチの上では育まれなかった。ソファの上で生まれたものだった。
ノノには、いとこたちとニンテンドウ64で『FIFA 98』をプレーした楽しい記憶がある。当時は、あのスター選手たちを実際に目にするのはどんな感じだろうと想像していたという。そうしてロンドンへ移った後、アーセン・ヴェンゲルのラストマッチを見るために、エミレーツ・スタジアムへアーセナルを見に行った。そこから、その没入感と情熱はより現実的なものになっていった。
もっとも、彼女にとって多くの始まりはコントローラーを手にした瞬間にあった。だからこそ、自身がEAFCのサウンドトラックに1度ならず2度も参加しているという事実は、なおさら非現実的に感じられる。彼女の楽曲『Vem』は『FC 25』のサウンドトラックに収録された。そして今回は、ブラジルにルーツを持つ彼女から明らかに着想を得た楽曲『Joga Bonito』が選ばれている。
「一番大きいのは、私たちがゲームをすごく軽く見てしまいがちだということだと思う」と彼女は語り、「だって『ただのゲームでしょ』ってなりがちだから。でも実際には、文化やみんなとつながるための方法でもある。本当に家族の話なの」と続けた。
同じくブラジル人のカヤンも、同じように考えている。実際、彼の音楽キャリア全体は、家族がEAのゲームシリーズを愛していたことに刺激を受けている。彼の最新リリースには、ワールドカップに着想を得た5曲が収められていた。その作品のアートワークはどうだったのか。かつての『FIFA Street』シリーズのカバーに描かれた自分自身を表現したものだった。
彼は兄たちと一緒にゲームをして育った。ただ、兄たちはいつも年下の弟を喜んでプレーさせてくれたわけではない、と冗談めかして振り返る。彼の中の何かを解き放ったのは『FIFA Street』だった。今では、彼の楽曲『Garage』がそのゲームに収録されている。
「音楽でそこまで多くの目標があるわけじゃないんだ」とカヤンはGOALに語り、「でも、これがあってからはもっと増えた」と話した。
カヤンにとって、サウンドトラック入りを果たしたことは、今も大切にしている幼少期の記憶に根差したご褒美のようなものだ。その世界の一部になることは、かつては想像もできなかった達成であり、自分の音楽がゲーム内で流れるのを聞けば、プレーも少し良くなるかもしれないと冗談も飛ばす。
子ども時代のその愛情は大人になってからも彼に付き添っており、家族は彼が兄たちと並んでプレーする少年から、自らサウンドトラックの一部になるまでの歩みを見届けてきた。
「今でもプレーしているよ」と彼は言う。「お金も使っているし、自分のアカウントもある。欲しい選手もいる。だから家族は、その全部の過程を見てきたし、僕が自分の音楽をゲームに入れるのも見てきた。これはものすごく大きな達成なんだ。『こんなことに時間を無駄にしているのかも』って感じる時もあるけど、このゲームがアーティストとしての自分に与えてくれたすべてのものが、僕をこのゲームの中へ連れて行ってくれた、という物語の瞬間でもあるんだ」
では、アーティストは実際にどうやってそのゲームに入るのか。EAのサウンドトラック編成を取り仕切る人物、スティーブ・シュナーを紹介しよう。
サウンドトラック選び
サウンドトラックをキュレーションする作業は長い。実際、FC 28に向けたプロセスはすでに始まっている。
「FC 27がいつ出たかって？ 」とシュヌアは問いかける。「翌日には次の年に向けて始めている。364日かけて取り組むんだ。まあ、それは嘘で、実際にはその間に2日くらい休むかもしれない。でも本当のところ、28に向けたキックオフミーティングはもう始まっている」
EAの音楽・マーケティング部門でワールドワイド・プレジデントを務めるシュヌアにとって、FC 27のサウンドトラックのキュレーションはとりわけ個人的な意味を持つものだった。25年以上にわたり同社で働く中で、同氏はFIFA、EA FC、Madden、そのほかElectronic Artsのゲーム作品のサウンドトラック作りに携わってきた。今年のプレイリストを組み上げるにあたり、過去の名曲の数々が何度も一つの問いを突きつけてきた。新しいサウンドトラックは、それらに肩を並べられるのかという問いだ。
「そこには責任が伴うし、私はそれを軽く受け止めてはいない」と同氏は語る。
シュヌアは毎年のサウンドトラックについて、新鮮さがあり、前年よりも大きなインパクトを残すものにしたいと考えている。この1、2年の間、世界中のプレーヤーがFIFA 09、FIFA 14、FC 26のお気に入り楽曲をSNSで共有しているのを目にしてきた。それは、それらのサウンドトラックが彼らにとってどれほど大きな意味を持つかを思い出させるものだった。
「この1〜2年、FCをFIFA音楽の栄光の日々に戻すために、かなり意識的で大きな努力をしてきた」と同氏は話す。「言い換えれば、FIFA 09やFIFA 14について人々が熱く語るのと同じように、FC 27の音楽についても熱狂してほしいんだ。あれらは常に基準なんだよ。議論が始まるのもそこだ。私はその議論をもう一度起こしたかった」
そうした議論を生み出すために、シュヌアは引き続きグローバルな視点を貫いた。このゲームで特に印象に残る楽曲の中には、ほとんどの人が予想しなかったような言語によるものもあった。EAFCがサッカーという競技のビデオゲーム大使であるなら、サッカーのあらゆる言語を話す必要がある。そしてシュヌアは、その責任を感じている。
だからこそ彼はブラジルに赴き、NonoやKyanのようなアーティストを見いだす。だからこそ日系アメリカ人ラッパーのMiyachiが東京とニューヨークを代表することになる。そうして最終的なプレイリストは36カ国から120曲に達し、世界各地に広がるこのゲームの断片的な味わいを少しずつ提示するものとなる。狙いは、これまで一度も耳にしたことのない音楽スタイルに出会ってもらうことだ。
Kyanに起きたのも、まさにそれだった。そしてそこから、彼自身の音楽の旅が始まった。ブラジルで育つ中で、触れられる音楽はある程度限られていた。EAFCのようなビデオゲームが、ほかの場所にあるジャンルへと彼の目を開かせたのだ。
「僕たちが聴いていたのは、すごくニッチなものだけだった。ファンクで、その文化の中で生きていた」と彼は話す。「でも、ほかの種類の音楽に触れられるようになって、人々が何をして、どうライムしているのかを理解できるようになった。FCのプレイリストに入っていた多くのヒップホップの曲みたいにね。それによって、自分の殻の外で、文化的な意味でほかの種類の音楽を理解できるようになった。ゲームについて人と話せるだけでなく、そうしたアーティストについても話せるようになったんだ。彼らもこの世界の一部だからね。
「だからそれは、そうした世界だけに閉じ込められて生きていたかもしれない人にとって、新しいカタログのようなものだった。このプレイリスト？ これは知識のカタログであり、さまざまな文化の間で知識を交換するものなんだ」
シュヌアも同じように捉えている。音楽業界で何十年も過ごしてきた人物として、彼は小さな秘密を明かしても構わないと思っている。歌詞は重要ではない。言語も重要ではない。重要なのは、彼いわく、感じることだ。
「音楽は聴くためのものではなく、感じるためのものなんだ」と彼は言う。「そして言語は壁じゃない。子どもの頃、ドイツ語の曲だってあった。年齢がばれるけど、Nenaとか『99 Luftballons』とか、そういう話もできるよ。自分が愛している何かと結びついたとき、音楽が僕たちみんなの感情を揺さぶれないなんて、誰が言ったんだ？
「結局はすべてフィーリングなんだ。この場合は、自分が何より愛しているものとそれが重なることがすべてなんだよ。たとえば、フィル・コリンズの『In the Air Tonight』が［映画］『The Hangover』で使われた例を見ればいい。今ではあのドラムブレイクを聴くだけで、僕たちはずっと笑ってしまうだろう。あれを何倍にも強くしたものが、このアイデアなんだ」
つまり期待されているのは、ファンがそのサウンドトラックとともにあった喜びの瞬間を結びつけて記憶することだ。そしてアーティストにとっては、その喜びの瞬間が、そうでなければ自分たちを見つけることのなかった新たなリスナーにつながることが望まれている。
キャリアを変える瞬間
日系アメリカ人ラッパーのミヤチは、自身がそこまで大のサッカーファンではないことを認めている。それでも、自分の楽曲がEAFCに入ることの意味、そしてより広くはこのスポーツが人々にとって持つ意味は理解している。結局のところ、ニューヨークで育てば自然とそうした感覚は身につくものだ。
ニューヨークで過ごした若い頃、彼はヒップホップに恋をした。その歩みは今、彼を東京へと導いている。そこで彼は日本語で自分の一番好きな音楽を作り、自分でも想像していなかった扉を開いている。
「自分はヤンキースが黄金時代にあった時代に育った」と、彼はGOALに語った。「だから、どちらかといえば野球に向かっていった。でも成長して大人になると、サッカーがそんなものよりはるかに大きいって気づくんだ。子どもの頃はヤンキースが世界で一番大きな存在だと思って育つけど、サッカーは別次元なんだ」
「自分が日本で成功しているという事実はクレイジーだ」と、彼は付け加えた。「ちょうどいいタイミング、ちょうどいい場所で火がついたんだ。今は東京に住んで、ニューヨークのルーツを混ぜた日本のヒップホップを作っている。自分のカルチャーを融合させて、これを世界に持っていこうとしている」
FC 27は、もちろん、それを実現するためのかなり型破りな方法だ。世界中でプレーされているゲームであり、彼をまったく新しい層のオーディエンスに紹介することになる。彼の楽曲『Way Up』はサウンドトラックで唯一の日本限定曲であり、それはつまり、ニューヨークや東京の外にいるゲーマーたちが、これまで聞いたことのないような音に触れることを意味する。
「自分たちは日本を代表した」と彼は語る。「FC27でそれができるのは本当に恵まれていると感じる。日本のヒップホップを知らない人はたくさんいるから、これがその入り口になるかもしれない。それに、めちゃくちゃイケてる曲でもある。絶対にみんな『おい、あれ何だ？』ってなると思う」
シュヌーアは、そうしたことが何度も起こるのを見てきた。そして彼は、自身の成功例を次々に挙げる。Circle Jerk、Kasabian、Kings of Leon、Cage the Elephant。いずれもこのゲームのファンにはおなじみの名前だ。AviciiやBillie Eilishのようなアーティストも、メガスターになる前にこのゲームに入っていた。Caesar’s Palaceの『Jerk It Out』はあまりに良く、2つのゲームに収録されたほどだ。
シュヌーアがこのプロセスで楽しいと感じる部分はいくつもある。その中でも特に大きいのが、ほとんど知られていなかったアーティストが成功例の1つになっていくのを見ることだ。彼はすでに今年、それが起きるのを目にしている。
今年のサウンドトラックに加わった新顔の中には、Bruvvyというバンドがいる。彼らの楽曲『Little Shiva』は早くも注目株の1つとなっている。Spotifyの『EA SPORTS FC 27 Soundtrack』プレイリストでは1位の曲だった。コメント欄では、昔のEAを思い起こさせる曲だと評されている。
Instagramのフォロワーが2万5000人未満のBruvvyのようなバンドにとって、これは大きなブレークであり、彼らの音楽を世界的なオーディエンスに届けるものとなる。
「それはアーティストにとって人生を変えることだ」とシュヌーアは言う。「そして、それ以上に注目すべきなのは、その効果が1カ月で止まらないということだ。人々は後から振り返る。自分はBruvvyにこう伝えた。3年後、彼らがどんなツアーであれツアーに出ていて、FC 27のあの曲を演奏した時、観客は全員、その曲の歌詞を一言残らず歌うことになると」
ミヤチ、Kyan、そしてNonoにも、それが起きることが期待されている。サウンドトラックに名を連ねる何十組もの新進アーティストの誰に起きても不思議ではない。アーティストにとって、それは自分の音楽を新しいオーディエンスに届ける数ある方法の1つだ。そして、そのオーディエンスを支えるチームにとっては、絶えず変化する音楽シーンの中でメインストリームの支持をつかむ最も速い方法の1つでもある。
「20年から30年前は」とシュヌーアは語る。「自分たちがこのクレイジーなアイデアを始める前、アーティストが掲げていた目標は『自分が育ったあのラジオ局でどうやって流してもらうか？』とか、『どうやってMTVに出るか？』だった。
「でも、どうだろう。FCは音楽発見のプラットフォームなんだ。それで話は終わりだ。これはただのゲームじゃない。実際、興味深いのは、もう自分はFCにおける音楽の導入を“ゲームの中の音楽”とは呼びたくないということだ。自分はこれを“音楽発見のプラットフォーム”と呼びたい」
それが意味すること
サウンドトラックへの参加が発表されてから、まだほんの数週間しか経っていない。それでもミヤチは、すでにその重みを感じている。知名度が上がったことだけではない。友人や家族からの反応もまた大きい。ほかの何よりも前に、これはひとつの達成だ。ここまで来たことを示す証しでもある。
「自分のチームにとって、本当に大きなことだった」と彼は語る。「マネージャーもそうだし、チームのメンバーにはサッカーにルーツがある人が多い。僕らはみんなそろって大のサッカーファンで、子どもの頃の思い出を振り返っては懐かしんでいた。僕らの世代にとって、これは間違いなく特別なことだ。
「広がりや、どれだけ多くの人に聴かれたかという意味では、これが間違いなく一番上に来ると思う。自分の曲がゲームに入ったことについて、本当にいろいろな人から反応をもらっている。ありがたいことだ」
ノノもまた、いくつもの意味でこれを祝福だと受け止めている。ひとつには、自分なりの形でブラジル人として、自分の人々を代表できることだ。サッカー文化を前に進めるブラジル人は数え切れないほどいる。その中で彼女も、あらゆる困難を乗り越えて、いまやその一人になった。彼女の楽曲はすでに『FC 27』のコンソール版に収録されており、現在はモバイル版への収録をかけた投票の対象にもなっている。実現すれば、ここでまたまったく異なる層のプレーヤーたちとつながることになる。
そして彼女は、小さな女の子たちの存在も体現している。ゲームの世界はこれまで男性中心と見られがちだったが、ノノはそうである必要はないと話す。
「スマホを持っていて、実際にゲームにアクセスできる人たちに、この機会を届けられる」と彼女は言う。「しかも、ただ素晴らしいエンターテインメントを届けるだけじゃない。文化の一部でもある。なぜなら、フットボールは文化だから。新しい音楽に出会えるし、歌手や選手になりたいと思う次の世代の女の子たちに刺激を与えることもできる。
「かつてはこれほど男性中心だったものの中で、新しい波をつくる少女たちや女性たちが自分の力で立ち、このゲームを手にし、さまざまなものの表紙を飾り、サウンドトラックにも名を連ねているのを見られるのは光栄なこと。いま、私たちもこの文化の一部になっている。これに関わる一員になっている。フットボールは誰もを受け入れるものだから」
アーティストたちはこれから数週間、その喜びをかみしめながら過ごすことになるだろう。ゲームをプレーする者なら、メニュー画面で自分たちの音楽が流れるたびに笑みがこぼれるはずだ。一方で、シュヌアが言うように、これはひとつのゲームサイクルで終わるものではない。一生残るものだ。これから先も、彼らは自分たちがこの一部だったのだと、いつでも確かめることができる。
それこそが、キアンがずっと望んできたすべてだった。彼はまさにこれを求めて育ってきた。いま、それは現実となり、その結果として彼の人生はもう二度と同じではない。
「これは、自分たちが正しい道を進んでいるという、もうひとつの確証であり証明だ」と彼は語る。「自分たちのアートで、正しくて確かなことをやれているということでもある。これは僕らの世界であり、僕らが愛するもののすべて。そしてその中にはEAFCも含まれている。だからこそ、自分の人生においてこれほど大きな意味を持つんだ」
だから、あなたがゲームを起動するときは、すべての楽曲にそうした少し特別な重みがあることを思い出してほしい。そして15年後、思いがけない場所でその曲を再び耳にしたときには、その音に身を任せて、ゲームをプレーしていた頃の良い時間も悪い時間も思い返してほしい。