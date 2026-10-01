サウンドトラックをキュレーションする作業は長い。実際、FC 28に向けたプロセスはすでに始まっている。

「FC 27がいつ出たかって？ 」とシュヌアは問いかける。「翌日には次の年に向けて始めている。364日かけて取り組むんだ。まあ、それは嘘で、実際にはその間に2日くらい休むかもしれない。でも本当のところ、28に向けたキックオフミーティングはもう始まっている」

EAの音楽・マーケティング部門でワールドワイド・プレジデントを務めるシュヌアにとって、FC 27のサウンドトラックのキュレーションはとりわけ個人的な意味を持つものだった。25年以上にわたり同社で働く中で、同氏はFIFA、EA FC、Madden、そのほかElectronic Artsのゲーム作品のサウンドトラック作りに携わってきた。今年のプレイリストを組み上げるにあたり、過去の名曲の数々が何度も一つの問いを突きつけてきた。新しいサウンドトラックは、それらに肩を並べられるのかという問いだ。

「そこには責任が伴うし、私はそれを軽く受け止めてはいない」と同氏は語る。

シュヌアは毎年のサウンドトラックについて、新鮮さがあり、前年よりも大きなインパクトを残すものにしたいと考えている。この1、2年の間、世界中のプレーヤーがFIFA 09、FIFA 14、FC 26のお気に入り楽曲をSNSで共有しているのを目にしてきた。それは、それらのサウンドトラックが彼らにとってどれほど大きな意味を持つかを思い出させるものだった。

「この1〜2年、FCをFIFA音楽の栄光の日々に戻すために、かなり意識的で大きな努力をしてきた」と同氏は話す。「言い換えれば、FIFA 09やFIFA 14について人々が熱く語るのと同じように、FC 27の音楽についても熱狂してほしいんだ。あれらは常に基準なんだよ。議論が始まるのもそこだ。私はその議論をもう一度起こしたかった」

そうした議論を生み出すために、シュヌアは引き続きグローバルな視点を貫いた。このゲームで特に印象に残る楽曲の中には、ほとんどの人が予想しなかったような言語によるものもあった。EAFCがサッカーという競技のビデオゲーム大使であるなら、サッカーのあらゆる言語を話す必要がある。そしてシュヌアは、その責任を感じている。

だからこそ彼はブラジルに赴き、NonoやKyanのようなアーティストを見いだす。だからこそ日系アメリカ人ラッパーのMiyachiが東京とニューヨークを代表することになる。そうして最終的なプレイリストは36カ国から120曲に達し、世界各地に広がるこのゲームの断片的な味わいを少しずつ提示するものとなる。狙いは、これまで一度も耳にしたことのない音楽スタイルに出会ってもらうことだ。

Kyanに起きたのも、まさにそれだった。そしてそこから、彼自身の音楽の旅が始まった。ブラジルで育つ中で、触れられる音楽はある程度限られていた。EAFCのようなビデオゲームが、ほかの場所にあるジャンルへと彼の目を開かせたのだ。

「僕たちが聴いていたのは、すごくニッチなものだけだった。ファンクで、その文化の中で生きていた」と彼は話す。「でも、ほかの種類の音楽に触れられるようになって、人々が何をして、どうライムしているのかを理解できるようになった。FCのプレイリストに入っていた多くのヒップホップの曲みたいにね。それによって、自分の殻の外で、文化的な意味でほかの種類の音楽を理解できるようになった。ゲームについて人と話せるだけでなく、そうしたアーティストについても話せるようになったんだ。彼らもこの世界の一部だからね。

「だからそれは、そうした世界だけに閉じ込められて生きていたかもしれない人にとって、新しいカタログのようなものだった。このプレイリスト？ これは知識のカタログであり、さまざまな文化の間で知識を交換するものなんだ」

シュヌアも同じように捉えている。音楽業界で何十年も過ごしてきた人物として、彼は小さな秘密を明かしても構わないと思っている。歌詞は重要ではない。言語も重要ではない。重要なのは、彼いわく、感じることだ。

「音楽は聴くためのものではなく、感じるためのものなんだ」と彼は言う。「そして言語は壁じゃない。子どもの頃、ドイツ語の曲だってあった。年齢がばれるけど、Nenaとか『99 Luftballons』とか、そういう話もできるよ。自分が愛している何かと結びついたとき、音楽が僕たちみんなの感情を揺さぶれないなんて、誰が言ったんだ？

「結局はすべてフィーリングなんだ。この場合は、自分が何より愛しているものとそれが重なることがすべてなんだよ。たとえば、フィル・コリンズの『In the Air Tonight』が［映画］『The Hangover』で使われた例を見ればいい。今ではあのドラムブレイクを聴くだけで、僕たちはずっと笑ってしまうだろう。あれを何倍にも強くしたものが、このアイデアなんだ」

つまり期待されているのは、ファンがそのサウンドトラックとともにあった喜びの瞬間を結びつけて記憶することだ。そしてアーティストにとっては、その喜びの瞬間が、そうでなければ自分たちを見つけることのなかった新たなリスナーにつながることが望まれている。