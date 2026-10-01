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ライブ
EA FC 1-1 GOAL

「音楽発掘のプラットフォーム。単なるゲームではない」　EA FC 27のサウンドトラックの舞台裏と、プレイリスト入りがアーティストの人生をどう変え得るのか

GOALは、EA FC 27のサウンドトラックを手がけたアーティストとキュレーターに、FIFAへのノスタルジー、新たなファン層への到達、そして幼い頃の夢をキャリアの飛躍へと変えることについて話を聞いた。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • ニューヨーク発 -- 議論は長年にわたって続いてきた。リビングルームで、バーで、グループチャットで。熱を帯びたものだが、結局のところ答えは出ない。焦点となるのは好みの問題、そしてひとつの具体的な問いだ。

    「どの作品のサウンドトラックが最高だったのか？」

    EAFCシリーズのファンに聞けば、誰もが自分のお気に入りを持っている。その熱量は、応援するクラブへの情熱に匹敵するほど強いこともある。多くの人にとって、これらの曲はある時代の一瞬を象徴しているからだ。学生寮で夜更かしした時間、子ども時代の寝室で兄弟姉妹と繰り広げた対戦、友人とソファで過ごしたひととき。これらの楽曲は、単なるビデオゲーム内の音楽の寄せ集めではない。つながりそのものなのだ。

    だからこそ、毎年そのサウンドトラックの編成は細心の作業となる。

    とりわけアーティストにとって、そのサウンドトラックの一部に選ばれることの価値は、これまで以上に高まっている。自分の曲がEAFCで流れることは人生を変える出来事であり、それは単なる達成の大きさだけが理由ではない。世界的な大物アーティストの中にも、EAFCに起用されたことをきっかけにキャリアを急上昇させた者たちがいる。トゥー・ドア・シネマ・クラブ、イマジン・ドラゴンズ、カサビアン。世界中のゲーマーの心を最初につかんでいなければ、彼らはどこにいただろうか。

    とはいえ、多くのアーティストにとって、これはすでに究極の達成でもある。飛躍の足がかりであるのは確かだが、それと同時に、アーティスト自身を自らの子ども時代へと一気に引き戻す、円環が閉じる瞬間でもある。

    ブラジル人シンガーのノノはGOALに対し、「Blurの『Song Two』がFIFA 98で流れ始めたのと同じように、自分もその一部になるんだ。どんな年齢の人にとってであれ、思い出を作ることの一部になれる。怒って途中退出する瞬間のサウンドトラックの一部にもなれる。それって最高じゃない？」と語った。

    では、その一部になるとはどのような感覚なのか。アーティストにとって、自分の曲があのメニュー画面で流れた後に何が起きるのか。そして実際に、あのサウンドトラックをまとめ上げているのは誰なのか。

    それは長く複雑なプロセスだが、最終的には関わるすべての人の人生を変えるものでもある。

  • ファン第一

    Nono EAFC
    EA Sports

    サウンドトラックに参加しているアーティストの中には、このゲームの筋金入りのファンもいる。

    「まず何より、私はブラジル人なの。血の中にあるのよ……家族みたいなもの。ああ、なんてこと、まるでヴィン・ディーゼルみたいなこと言ってる。本当にごめん」

    ノノは思わず笑ってしまう。とはいえ、彼女の言うことは的を射ている。ありきたりに聞こえるかもしれないが、サッカーというスポーツにはどこか家族的なものがある。そして彼女個人にとっては、サッカーのビデオゲームにもまた、家族的なものがある。

    28歳のシンガーである彼女はリオデジャネイロ生まれで、リオの子どもたちは生まれた瞬間にブラジル代表のユニフォームを着せられる。彼女がフラメンゴのユニフォームも手にするまで、そう時間はかからなかった。サッカー愛は祖父から母へ、そして最終的にノノへと受け継がれた。彼女はいつも、自身のフラメンゴ愛を誇りにしながら、父が応援するフルミネンセをからかっていた。

    本人も認めるように、選手としての実力はまあまあだった。

    「私が出たら国の恥になるわ」と、彼女はGOALに語る。「でも私はブラジル人だから、大半の人より上手くなきゃいけないの！」 

    ただ、彼女のサッカーファンとしての多くはピッチの上で育まれたわけではない。ソファの上で形作られたものだった。 

    ノノには、いとこたちとニンテンドー64で『FIFA 98』を遊んだ懐かしい記憶がある。彼女は、あのスター選手たちを実際に目にしたらどんな感じなのだろうと想像していたことを覚えている。そうしてロンドンに移った後、アーセナルの試合をエミレーツで観戦し、アーセン・ヴェンゲルのラストマッチを見届けた。そこから、その没入感と情熱はより本物になっていった。

    ただ、彼女にとって多くの物事はコントローラーを手にしたところから始まっており、だからこそEAFCのサウンドトラックに1度ではなく2度も参加しているという事実は、なおさら非現実的に感じられる。彼女の楽曲「Vem」は『FC 25』のサウンドトラックに収録された。今回収録されたのは「Joga Bonito」で、これは彼女のブラジルのルーツに着想を得たことが極めて明白な1曲だ。

    「一番大きいのは、私たちってゲームをすごく簡単に軽く見てしまうことだと思う」と彼女は言う。「だって『ただのゲームでしょ』って感じになるから。でもそれは文化やみんなとつながる方法でもあるの。本当に家族のことでもあるのよ」

    同じブラジル出身のカヤンも、同じように考えている。実際、彼の音楽キャリア全体は、家族のEAのゲームシリーズへの愛に着想を受けてきた。彼の最新リリースには、ワールドカップに着想を得た5曲が収録された。その作品のアートワークはどうだったか。かつての『FIFA Street』シリーズのカバーに彼自身が描かれたものだった。

    彼は兄たちと一緒にプレーして育ったが、兄たちがいつも弟を快くプレーに加えてくれたわけではなかったと冗談めかして振り返る。そんな彼の中で何かを解き放ったのが『FIFA Street』だった。そして今、彼の楽曲「Garage」がゲームに収録されている。

    「音楽でそこまでたくさんの目標があったわけじゃない」と、カヤンはGOALに語る。「でも、このことがあってからは目標がもっとできた」

    カヤンにとって、サウンドトラック入りは、今も大切にしている子ども時代の記憶に根差したご褒美だ。その世界の一部になることは、かつては想像もできなかった達成であり、自分の音楽がゲーム内で流れることで、プレーまで少し上手くなるかもしれないと彼は冗談交じりに話す。

    子ども時代のその愛情は、大人になった今も彼についてきている。家族は、彼が兄たちと一緒に遊ぶ側から、自らサウンドトラックの一部になるまでのすべての過程を見守ってきた。

    「今でもプレーしているよ」と彼は言う。「お金も使っているし、自分のアカウントもあるし、選手も欲しい。だから家族は、この一連の過程を全部見て追いかけてきたし、僕が音楽をゲームに入れるところも見てきた。ものすごく大きな達成だよ。『これに時間を無駄にしているんじゃないか』って感じる時もあるけど、アーティストとしてこのゲームが僕に加えてくれたすべてのものが、僕をこのゲームの中に入れてくれたんだ、という物語の瞬間でもある」

    では、アーティストは実際にどうやってゲームに入るのか。EAのサウンドトラック編成を統括する人物、スティーブ・シュヌールを紹介しよう。 

  • サウンドトラック選び

    Steve Schnur EAFC
    EA

    シュヌールは20年以上にわたってこれを続けており、最大のモチベーションの一つは過去の成功を上回ることだ。

    サウンドトラックをキュレーションするプロセスは長い。実際、FC 28に向けた作業はすでに始まっている。

    「FC 27がいつ出たかって？ その翌日には次の年に向けた作業を始めるんだ」とシュヌールは語る。「364日かけて取り組んでいる。いや、それは嘘だね。その間にたぶん2日くらいは休む。でも実際のところ、28に向けたキックオフミーティングはもう始まっている」

    EAの音楽・マーケティング部門ワールドワイドプレジデントを務めるシュヌールにとって、FC 27のサウンドトラックのキュレーションはとりわけ個人的なものだった。25年以上にわたって同社に在籍し、FIFA、EA FC、Madden、そしてその他のエレクトロニック・アーツ作品のサウンドトラック作りに携わってきた。今年のプレイリストをまとめる中で、過去の名曲の数々が彼をある問いへと何度も立ち返らせた。新たなサウンドトラックは、それらに肩を並べられるのかという問いだ。

    「そこには責任が伴うし、私はそれを軽く受け止めていない」と彼は言う。

    シュヌールは、毎年のサウンドトラックに新鮮さを持たせ、前作以上のインパクトを残したいと考えている。この1、2年で、世界中のプレーヤーがSNSでFIFA 09、FIFA 14、FC 26のお気に入り楽曲を共有しているのを目にしてきた。それは、それらのサウンドトラックがどれほど大きな意味を持っているかを思い起こさせるものだった。

    「この1、2年、FCをFIFA音楽の栄光の日々に戻すために、かなり意識的で大きな努力をしてきた」と彼は語る。「言い換えれば、FIFA 09やFIFA 14について語る時と同じように、FC 27の音楽について人々に熱く語ってほしいんだ。あれらは常に基準なんだよ。議論が始まるのもそこだ。私は、その議論をもう一度始めたかった」

    そうした議論を巻き起こすために、シュヌールは引き続きグローバル路線を貫いた。このゲームで最も記憶に残る楽曲の中には、ほとんどの人が予想しなかったような言語で歌われたものもあった。EAFCがサッカーというスポーツのビデオゲーム大使であるなら、サッカーのあらゆる言語を話す必要がある。そしてシュヌールは、その責任を感じている。

    だからこそ彼はブラジルに足を運び、NonoやKyanのようなアーティストを起用する。だからこそ日系アメリカ人ラッパーのMiyachiは東京とニューヨークを代表できる。そうして最終的なプレイリストは36カ国・120曲に達し、世界中に広がるこのゲームの小さな味わいを提示するものになる。願いは、これまで聴いたことのない音楽のスタイルに出会ってもらうことだ。

    それはKyanにも起きたことであり、彼が自身の音楽の旅を始めたきっかけでもあった。ブラジルで育った彼にとって、触れられる音楽はある程度限られていた。EAFCのようなビデオゲームが、他の場所にあるジャンルへと彼の目を開かせたのだ。

    「僕たちが聴いていたのは、ファンクというすごくニッチなものだけで、そのカルチャーの中で生きていた」と彼は話す。「FCのプレイリストに入っていた多くのヒップホップの曲みたいに、他の種類の音楽に触れて、人々が何をやっていて、どんなライムをしているのかを理解できるようになった。おかげで、閉じた世界の外にある別の種類の音楽を文化的に理解できるようになったし、ゲームのことだけじゃなく、こうしたアーティストについても人と話せるようになった。彼らもこのユニバースの一部だからね。

    だから、それしか知らずに閉じ込められて生きていた人にとっては、新しいカタログみたいなものだった。このプレイリスト？ これは知識のカタログであり、さまざまな文化の間で知識を交換するものなんだ」

    シュヌールも同じように捉えている。音楽業界で何十年も過ごしてきた人物として、彼はちょっとした秘密を明かす気がある。言葉は重要ではない。言語も重要ではない。重要なのは感覚だと、彼は言う。

    「音楽は聴くためのものじゃない。感じるためのものなんだ」と彼は語る。「そして言語は障壁じゃない。私が子どもの頃にはドイツ語の曲もあった。年齢がばれるけど、Nenaや『99 Luftballons』とか、そういうものの話もできる。特に自分が愛しているものと結びついている時に、音楽が僕たち全員の中に感情的な反応を引き起こせないなんて、誰が言ったんだ？

    「結局のところ、すべてはフィーリングなんだ。そしてこの場合、それは自分が最も愛するものと結びつくことがすべてなんだと思う。たとえば、［映画］『ハングオーバー』でのフィル・コリンズの『In the Air Tonight』を見てみればいい。今ではあのドラムブレイクを聴くと、僕たちは永遠に笑ってしまうだろう。あれを何倍にも増幅させたもの、それがこのアイデアなんだ」

    つまり願っているのは、ファンがその時に流れていたサウンドトラックと喜びの瞬間を結びつけてくれることだ。そしてアーティストにとっては、その喜びの瞬間が、そうでなければ自分たちを見つけることのなかった新たなリスナーにつながることが願いとなる。

  • キャリアを変える瞬間

    Miyachi
    GOAL

    世界屈指のスターたちの中には、こうしたサウンドトラックからキャリアをスタートさせた者もいる。次は誰だろうか？

    日系アメリカ人ラッパーのMiyachiは、自分が熱心なサッカーファンではないことを認めている。ただ、自身の楽曲がEAFCに収録されることの意味、そしてより広く言えば、このスポーツが人々にとって何を意味するのかは理解している。何しろニューヨークで育てば、その感覚は自然と身につくものだ。

    ニューヨークで過ごした若き日に、彼はヒップホップに恋をした。その歩みは今、東京へと彼を導いている。そこで彼は日本語で自分の最も好きな音楽を作り、かつては想像もしなかった扉を開いている。

    「自分はヤンキースが黄金時代にあった時代に育った」と、彼はGOALに語った。「だから、どちらかといえば野球に向かっていった。でも大人になって気づくんだ。サッカーはそんなもんより、はるかにデカいって。子どもの頃はヤンキースが世界で一番大きな存在だと思って育つけど、サッカーは別次元だ」

    「自分が日本で成功しているという事実はクレイジーだ」と、彼は付け加えた。「ちょうどいいタイミングで、ちょうどいい場所で火がついたんだ。今は東京で暮らしていて、ニューヨークのルーツを混ぜた日本語ヒップホップを作っている。自分のカルチャーを融合させて、それを世界に持っていこうとしている」

    FC 27は、もちろん、それを実現するには実に型破りな方法だ。世界中でプレーされているゲームであり、彼をまったく異なる層の観客に紹介することになる。彼の楽曲「Way Up」は日本語で歌われており、それはニューヨークや東京の外にいるゲーマーたちが、これまで聞いたことのないようなものに触れることを意味する。

    「自分たちは日本を代表した」と、彼は言う。「そしてFC27でそれができることをありがたく思っている。日本のヒップホップを知らない人はたくさんいるから、もしかしたらこれがその入り口になるかもしれない。それに、これもバンガーなんだ。きっとみんな『おい、それ何だ？』ってなると思う」

    Schnurは、そうしたことが何度も起こるのを目にしてきた。そして彼は成功例を次々に挙げる。Circle Jerk、Kasabian、Kings of Leon、Cage the Elephant。いずれもこのゲームのファンにはなじみ深い名前だ。AviciiやBillie Eilishのようなアーティストも、メガスターになる前にこのゲームに入っていた。Caesar’s Palaceの「Jerk It Out」はあまりに素晴らしく、2つのゲームに収録されたほどだ。

    このプロセスには、Schnurが楽しいと感じる要素がいくつもある。その中でも特に大きいのが、ほとんど知られていなかったアーティストが成功例の一つになっていく様子を見届けることだ。今年もすでに、それが起きるのを目にしている。



    今年のサウンドトラックに加わった新顔の一つが、Bruvvyというバンドだ。彼らの楽曲「Little Shiva」は、初期のブレイク曲の一つとなっている。Spotifyの「EA SPORTS FC 27 Soundtrack」プレイリストでは1位の楽曲だった。コメント欄では、昔ながらのEAを思い起こさせるという声が並んでいる。

    Instagramのフォロワー数が2万5000人未満のBruvvyのようなバンドにとって、これは大きな転機だ。彼らの音楽を世界的なオーディエンスに届ける機会となる。

    「それはアーティストにとって人生を変えるものだ」と、Schnurは言う。「そして、その先で注目すべきなのは、1カ月で終わらないということだ。人々は後になって振り返る。Bruvvyにはこう伝えたんだ。3年後、彼らが何らかのツアーに出ていて、FC 27の曲を演奏したら、会場の全員がその曲の歌詞を全部口にすることになる、とね」

    そのことがMiyachi、Kyan、Nonoにも起こることが期待されている。サウンドトラックに名を連ねる何十組もの新進アーティストの誰に起きてもおかしくない。アーティストにとって、それは自身の音楽を新たなオーディエンスに届ける多くの方法の一つだ。そのオーディエンスを支えるチームにとっては、絶えず変化する音楽シーンの中で、主流の支持を素早く得るための最も迅速な方法の一つでもある。

    「20年から30年前は」と、Schnurは語る。「自分たちがこのクレイジーなアイデアを始める前、アーティストたちが掲げていた目標は『自分が育ったあのラジオ局でどうやって流してもらうか？』とか『どうやってMTVに出るか？』だった。

    「でも、どうだい？ FCは音楽発見のプラットフォームなんだ。それで話は終わりだ。単なるゲームではない。実際、興味深いのは、もうFCにおける音楽の実装を“ゲーム内の音楽”とは呼びたくないということだ。自分はそれを“音楽発見のプラットフォーム”と呼びたい」

  • その意味

    Kyan EAFC
    EA

    EAFCのサウンドトラックに参加するアーティストは、自分たちがすぐにより大きな何かの一部になることを理解している。

    サウンドトラックへの参加が確認されてから、まだほんの数週間しか経っていない。それでも、ミヤチはすでにその重みを感じている。知名度の上昇だけではない。友人や家族からの反応もまた大きい。何よりもまず、これは一つの達成だ。ここまで来たことを示す証しでもある。

    「チームにとって本当に大きなことになっている」と彼は語る。「マネージャーもそうだし、チームの人たちにもサッカーのバックグラウンドがある。僕たちはみんな大のサッカーファンで、子どもの頃の思い出を振り返って語り合ってきた。僕たちの世代にとって、これは間違いなく特別なものだ。

    「届く範囲や、どれだけ多くの人に聴かれているかという点で考えても、これは間違いなく一番上に来ると思う。自分の曲がゲームに入っていることについて、本当にいろいろな人から反応をもらっている。ありがたいことだよ」

    ノノもまた、いくつもの理由からこれを祝福だと受け止めている。一つには、自分なりの形でブラジル人として、自分の人々を代表できることがある。サッカー文化を前に進めているブラジル人は数え切れないほどいるが、彼女も今や、あらゆる困難を乗り越えてその一人になった。彼女の曲はすでにFC 27のコンソール版に収録されており、現在はモバイル版への収録を目指す投票の対象にもなっている。実現すれば、ここでまたまったく異なる層のプレーヤーたちとつながることになる。

    さらに彼女は、小さな女の子たちも代表している。ゲームの世界はしばしば男性中心と見なされてきたが、ノノはそうである必要はないと言う。

    「携帯電話を持っていて、実際にゲームにアクセスできる人たちに、その機会を与えられる」と彼女は語る。「しかも、それはただの素晴らしいエンターテインメント作品であるだけじゃない。文化の一部でもある。だって、フットボールは文化だから。新しい音楽にも出会えるし、歌手や選手になりたい次の世代の女の子たちを勇気づけることもできる。

    「かつてはあまりにも男性中心だったものの中で、新しい波をつくる女の子たちや女性たちがしっかり自分の立場を築き、このゲームを手にし、さまざまなものの表紙を飾り、サウンドトラックにも名を連ねているのを見られるのは光栄なこと。今では、私たちも文化の一部。この一部になっている。フットボールは誰もを受け入れるものだから」

    アーティストたちはこれから数週間、この喜びに浸ることになるだろう。ゲームをプレーする者たちは、メニュー画面で自分たちの音楽を耳にするたびに笑みを浮かべるはずだ。そしてシュナーが言うように、これはゲームの1サイクルだけで終わるものではない。一生続くものだ。これから先も、彼らは自分たちがその一部だったことをいつでも確かめられる。

    それこそが、カイアンがずっと望んできたすべてだった。彼はまさにこれを望んで育ってきた。そして今、それは現実になった。この出来事によって、彼の人生はもう二度と同じではない。

    「これは、自分たちが正しい道を進んでいるという、もう一つの確信であり証明でもある」と彼は語る。「自分たちのアートで、正しく、そして確かなことをやれているということだ。これは僕たちの宇宙であり、愛しているものすべてだ。そしてその中にはEAFCも含まれている。だからこそ、自分の人生においてこれほど重要なんだ」

    だからゲームを起動するときは、すべての曲にそうした少し特別な意味が込められていることを思い出してほしい。そして15年後、どこか思いがけない場所でその曲を再び耳にしたときには、ゲームをプレーしたことで生まれた良い時間も悪い時間も、そこへ連れ戻してもらえばいい。