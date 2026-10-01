サウンドトラックをキュレーションするプロセスは長い。実際、FC 28に向けた作業はすでに始まっている。

「FC 27がいつ出たかって？ その翌日には次の年に向けた作業を始めるんだ」とシュヌールは語る。「364日かけて取り組んでいる。いや、それは嘘だね。その間にたぶん2日くらいは休む。でも実際のところ、28に向けたキックオフミーティングはもう始まっている」

EAの音楽・マーケティング部門ワールドワイドプレジデントを務めるシュヌールにとって、FC 27のサウンドトラックのキュレーションはとりわけ個人的なものだった。25年以上にわたって同社に在籍し、FIFA、EA FC、Madden、そしてその他のエレクトロニック・アーツ作品のサウンドトラック作りに携わってきた。今年のプレイリストをまとめる中で、過去の名曲の数々が彼をある問いへと何度も立ち返らせた。新たなサウンドトラックは、それらに肩を並べられるのかという問いだ。

「そこには責任が伴うし、私はそれを軽く受け止めていない」と彼は言う。

シュヌールは、毎年のサウンドトラックに新鮮さを持たせ、前作以上のインパクトを残したいと考えている。この1、2年で、世界中のプレーヤーがSNSでFIFA 09、FIFA 14、FC 26のお気に入り楽曲を共有しているのを目にしてきた。それは、それらのサウンドトラックがどれほど大きな意味を持っているかを思い起こさせるものだった。

「この1、2年、FCをFIFA音楽の栄光の日々に戻すために、かなり意識的で大きな努力をしてきた」と彼は語る。「言い換えれば、FIFA 09やFIFA 14について語る時と同じように、FC 27の音楽について人々に熱く語ってほしいんだ。あれらは常に基準なんだよ。議論が始まるのもそこだ。私は、その議論をもう一度始めたかった」

そうした議論を巻き起こすために、シュヌールは引き続きグローバル路線を貫いた。このゲームで最も記憶に残る楽曲の中には、ほとんどの人が予想しなかったような言語で歌われたものもあった。EAFCがサッカーというスポーツのビデオゲーム大使であるなら、サッカーのあらゆる言語を話す必要がある。そしてシュヌールは、その責任を感じている。

だからこそ彼はブラジルに足を運び、NonoやKyanのようなアーティストを起用する。だからこそ日系アメリカ人ラッパーのMiyachiは東京とニューヨークを代表できる。そうして最終的なプレイリストは36カ国・120曲に達し、世界中に広がるこのゲームの小さな味わいを提示するものになる。願いは、これまで聴いたことのない音楽のスタイルに出会ってもらうことだ。

それはKyanにも起きたことであり、彼が自身の音楽の旅を始めたきっかけでもあった。ブラジルで育った彼にとって、触れられる音楽はある程度限られていた。EAFCのようなビデオゲームが、他の場所にあるジャンルへと彼の目を開かせたのだ。

「僕たちが聴いていたのは、ファンクというすごくニッチなものだけで、そのカルチャーの中で生きていた」と彼は話す。「FCのプレイリストに入っていた多くのヒップホップの曲みたいに、他の種類の音楽に触れて、人々が何をやっていて、どんなライムをしているのかを理解できるようになった。おかげで、閉じた世界の外にある別の種類の音楽を文化的に理解できるようになったし、ゲームのことだけじゃなく、こうしたアーティストについても人と話せるようになった。彼らもこのユニバースの一部だからね。

だから、それしか知らずに閉じ込められて生きていた人にとっては、新しいカタログみたいなものだった。このプレイリスト？ これは知識のカタログであり、さまざまな文化の間で知識を交換するものなんだ」

シュヌールも同じように捉えている。音楽業界で何十年も過ごしてきた人物として、彼はちょっとした秘密を明かす気がある。言葉は重要ではない。言語も重要ではない。重要なのは感覚だと、彼は言う。

「音楽は聴くためのものじゃない。感じるためのものなんだ」と彼は語る。「そして言語は障壁じゃない。私が子どもの頃にはドイツ語の曲もあった。年齢がばれるけど、Nenaや『99 Luftballons』とか、そういうものの話もできる。特に自分が愛しているものと結びついている時に、音楽が僕たち全員の中に感情的な反応を引き起こせないなんて、誰が言ったんだ？

「結局のところ、すべてはフィーリングなんだ。そしてこの場合、それは自分が最も愛するものと結びつくことがすべてなんだと思う。たとえば、［映画］『ハングオーバー』でのフィル・コリンズの『In the Air Tonight』を見てみればいい。今ではあのドラムブレイクを聴くと、僕たちは永遠に笑ってしまうだろう。あれを何倍にも増幅させたもの、それがこのアイデアなんだ」

つまり願っているのは、ファンがその時に流れていたサウンドトラックと喜びの瞬間を結びつけてくれることだ。そしてアーティストにとっては、その喜びの瞬間が、そうでなければ自分たちを見つけることのなかった新たなリスナーにつながることが願いとなる。