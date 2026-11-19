そう、ここまでには道のりがあった。2025年のUSオープンカップ優勝は、取り組みの正しさを示すうれしい結果であり、クラブ史上初の待望のタイトルとなった。だが、そのタイトルを手にする前の2025年10月には、すでに翌シーズンに向けた話し合いが始まっていた。スカウティング、選手の見極め、システムの検討は、シーズン開幕時から進められていた。

ジェイコブスにとって鍵は柔軟性だった。MLSの選手登録規則には制約がある。理想的なフリーエージェントの選手が現れたとき、ナッシュビルが動けるようにしておきたかった。その一人がクリスティアン・エスピノーザだ。サンノゼ・アースクエイクスで紛れもないスターだった彼が、12月にフリーエージェントになる可能性があることが、夏の間には明らかになっていた。

「クリスティアンのような選手を獲得できる状況になったら、すぐ動けるようにしておきたかった。持てるものをすべて勝負に投じられる態勢を整えておきたかったんだ」とジェイコブスは語った。

電話が鳴ったとき、エスピノーザはブエノスアイレスにある代理人のオフィスにいた。テレビではサッカーが流れ、2人はその試合について話していた。特に変わったことのない日だった。代理人は、電話の相手がナッシュビルだと告げた。エスピノーザには同クラブでプレーした友人が数人おり、実際、できるだけ多くのクラブから話を聞きたいと思っていた。

「適切に選べるよう、できるだけ多くのオファーを聞くつもりだった。キャリアのこの段階では、タイトルを争い、すべての大会で競える場所に本当に行きたかったから、よく考える必要があった」とエスピノーザは『GOAL』に説明した。

ジェイコブスの説明は数分間続いた。続いてキャラハンが、エスピノーザがナッシュビルのチームに具体的にどうフィットするかを詳しく説明した。

「（キャラハンが）話し始めたときのことを覚えている。本当に準備をしていた。僕の試合の映像や、ほかの映像をたくさん用意していた。彼のチームで僕がどんな動きをし、どうプレーするかを示してくれた。だから、本当に準備ができていたんだ」とエスピノーザは言う。「僕にとっては特別だった。他のクラブと話したときは、ゼネラルマネジャーとしか話さなかったから。ナッシュビルでは初めて監督と直接話し、監督が自分の考えを見せてくれた」

キャラハンにとって、それは通常のやり方だ。

「選手にはできる限り明確な説明をするよう努めている。役割と責任をできる限りはっきり定めることで、その分野で成長を続けられるよう、一緒に取り組める」と話した。

その場でエスピノーザの気持ちは決まった。妻に電話をかけ、こう切り出した。

「ナッシュビルに行くよ」