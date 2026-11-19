B・J・キャラハンにとって、今週は奇妙な1週間だ。MLSの監督の中でも、とりわけ目の前のことに集中する彼でさえ、それは認める。もっとも、突然空いたあるポストを巡る外部の騒ぎが理由ではない。
むしろ、MLS記録の勝ち点77を積み上げ、サポーターズ・シールドを獲得し、レギュラーシーズンを快調に駆け抜けたナッシュビルSCが、今は少し足踏みしているからだ。取材時点では数人の選手が代表に合流しており、残っている選手には追加の休日が与えられた。ナッシュビルは10月24日、東地区の第1シードが確定したことを知った。それ以前から予感はあったかもしれない。もっとも、このチームが大局を振り返ることはめったにない。記録を打ち立てたレギュラーシーズンの勢いも、毎週続いた慌ただしさも、ひとまず止まっている。
「珍しい状況だ」とキャラハンは『GOAL』に語った。「でも、どのチームも大体同じ状況にある」
一方で、この時間は率直に振り返る貴重な機会にもなる。ただし、一般的な意味での振り返りではない。祝宴を開いたり、何週間もビーチで過ごしたりする時間ではなく、キャラハンとスタッフは徹底的な検証に充てている。ナッシュビルは記録的なレギュラーシーズンを築いた。その日々を過ごし、結果を粘り強くつかみ取り、勝てるチームをつくる細かな取り組みを毎日積み重ねてきた。
そしてプレーオフを目前に、サポーターズ・シールドを制した多くのチームが答えを出せなかった問いに向き合っている。
レギュラーシーズンの成功を、どうMLSカップ優勝につなげるか？
「自分たちが積み上げた成果を本当に誇りに思っている」とキャラハンは言う。「これほど多くの記録を破れたことも誇らしい。振り返るときには、何がそれを可能にしたのかを見直す。そこで細部に目を向けるんだ」