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Brandi Chastain Legacy 1:1Getty/GOAL

遺産：ブランディ・チャステインと、米国、そして世界のサッカーを永遠に変えた女子ワールドカップでの歓喜

1999年の大会での優勝が、アメリカ女子代表によるサッカー界での圧倒的な強さの始まりとなった。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • 1999年の女子ワールドカップがどれほど重要だったかを言葉で表すのは難しい。その功績と女子サッカーの発展への貢献を考えれば、その重要性は今も変わらない。特にアメリカ女子代表にとって、歴史的な転機となった大会だった。アメリカで開催された決勝には、ローズボウルに9万185人の観客が詰めかけた。そして試合の結末には、女子サッカー史上初めて、真に象徴的といえる瞬間が生まれた。勝利を決めるPKを成功させたブランディ・チャステインが、歓喜のあまりユニフォームを脱いだのだ。

    だが、展開はまったく違うものになっていたかもしれない。開催国の組織委員会が当初、会場についてFIFAと話し合った際、双方の考え方が異なるのは明らかだった。委員会を統括した元米国サッカー連盟会長のアラン・ローテンバーグは、ケイトリン・マレーの著書『ザ・ナショナル・チーム』のためのインタビューで、こう語っている。「FIFAは移動費を抑えるため、会場をすべて北東部の小規模なスタジアムにするよう主張した。私たちは、時機は熟しており、アメリカ国内の関心も十分に高いのだから、それ以上のことができると訴えた。だが、FIFAはただ『ノー』と言うだけだった」

    しかし、アトランタで開催された1996年のオリンピックが、その状況を変えた。大勢のファンが、アメリカ女子代表が女子サッカー初の金メダルを獲得する姿を見に訪れ、FIFAは考えを改めた。その後に開催されたのが、史上最も象徴的な女子ワールドカップだ。アメリカはこの大会を、これ以上ないほど劇的な形で制した。

  • 勢いが増している

    Shannon MacMillan Mia Hamm Michelle Akers USWNT 1996
    Getty Images

    1996年のオリンピックで金メダルを獲得したアメリカ女子代表の快進撃は、アメリカで開催する女子ワールドカップがどれほどの成功を収め得るかをFIFAに示した。

    1996年のオリンピックは、1999年の女子ワールドカップがどのような大会になるかを予感させた。アメリカ女子代表が優勝へと突き進むなか、何千人もの人々が応援に駆けつけた。テレビ中継のなかった中国との金メダルを懸けた一戦にも7万6489人が詰めかけ、アメリカが2-1で勝利した。

    この頃、アメリカでは女子サッカーが徐々に注目を集め始めていた。ミシェル・エイカーズはアンブロと契約し、サッカー関連のエンドースメント契約を結んだ初の女性となった。一方、ミア・ハムはチーム史上屈指の商業的価値を持つスターとなり、マイケル・ジョーダンとともにCMに出演した。

    だが、1999年に起きたことは、その状況をまったく新たな段階へと押し上げる。大規模スタジアムの使用に見合うだけの観客を集めるため、組織委員会の後押しを受けたアメリカ女子代表には、サッカーを永遠に変える舞台が整っていた。そして、期待を裏切ることはなかった。

  • 華々しいスタートを切る

    USWNT Denmark 1999 Women's World Cup
    Getty Images

    米国は1999年の大会を、ピッチ内外で華々しくスタートさせた。

    とはいえ、不安がなかったわけではない。組織委員会は、より小規模な会場を使うというFIFAの当初の計画に異議を唱えたものの、チケット販売が振るわなかった場合に備える必要があった。コンサートの開催や趣向を凝らした装飾など、代替案も用意していた。懸念には理由があった。大会前に行われたアメリカ女子代表の親善試合2試合の観客数は、わずか6767人と1万452人だったのだ。

    しかし、FIFAからマーケティング面での支援を受けられず、予算もごくわずかだったにもかかわらず、代替案は必要なかった。選手たち自身も、時には戸別訪問の販売員さながらに動き、チケットは売れた。その販売数を偽りではないかと疑う人がいたほどだ。だが、それも大会が開幕するまでのことだった。

    アメリカ女子代表がジャイアンツ・スタジアムで迎えた1999年女子ワールドカップの初戦には、7万8972人のファンが詰めかけた。ハム、ジュリー・ファウディ、クリスティン・リリーのゴールで開催国がデンマークに3-0で快勝するのを見たファンたちは、その後も試合を見に戻ってくることになる。

  • 目標を見据えて

    Carla Overbeck Kristine Lilly USWNT 1999
    Getty Images

    アメリカ女子代表は5試合で18得点を挙げ、失点をわずか3に抑えて決勝進出を決めた。

    アメリカ女子代表はグループステージでナイジェリアに7-1、北朝鮮に3-0で快勝し、欧州王者ドイツとの注目の準々決勝に進んだ。その一戦は期待に違わぬ熱戦となり、アメリカは2度リードを許しながらも3-2で勝利。66分にジョイ・フォーセットが決勝ゴールを決めた際には、当時の大統領ビル・クリントンが喜ぶ姿までテレビカメラに捉えられた。

    その苦戦に比べれば、準決勝のブラジル戦は2-0と比較的余裕のある勝利だった。それでも、最後まで諦めない相手を抑えるにはGKブリアナ・スカリーの好プレーが必要だった。アメリカは7月4日を勝利で飾り、決勝進出を決めた。

    決勝で対戦するのは、もう一方の準決勝で前回王者ノルウェーに驚きの5-0で圧勝した中国だった。それまでノルウェーがアメリカ女子代表にとって最大のライバルだったが、中国も強力なライバルとして台頭していた。両国の対決は、1999年女子ワールドカップ決勝で頂点に達した。

  • 予断を許さない状況

    USWNT China 1999 Women's World Cup final
    Getty Images

    決勝は接戦となり、世界王者を決めるために最終的にはPK戦までもつれ込んだ。

    この決勝には記憶に残る場面が数多くある。ただし、すべてが良い意味でのものではない。例えば、同じ会場でブラジルとノルウェーの3位決定戦が行われている間、選手たちはスタジアム内でウォーミングアップを余儀なくされた。テレビ放送のスケジュールが過密だったため、3位決定戦は90分を終えてスコアレスのまま、延長戦を行わずにPK戦へ突入。ブラジルが5-4で勝利した。

    決勝そのものは慎重な展開だった。両チームともミスを避けようとし、相手にほとんど隙を与えなかった。その後、流れは中国に傾きかける。会場に詰めかけた大半の観客にとっては、望まない展開だっただろう。9万人を超える観客が集まり、女子サッカーの公式戦としては世界最多の観客動員記録を樹立。この記録はその後23年間破られなかった。

    延長戦の序盤、エーカーズが脳震とうで担架に乗せられて退場。その直後には、中国が優勝を決めるゴールデンゴールを奪いかけたが、リリーがゴールライン上でとっさにクリアした。もしアメリカ女子代表が優勝していなければ、この大会が残したものは違っていたかもしれない。

    そしてPK戦に突入し、劇的な展開が待っていた。序盤は両者とも譲らず、最初の4本はすべて成功。続いてスカリーがリウ・インのシュートを止める、決定的なセーブを見せた。アメリカ女子代表がこのまま全員成功させれば、ワールドカップ優勝が決まる。リリー、ハムが決めた一方、チャン・オウインとスン・ウェンも成功させた。そしてチャステインがキッカーを務める。決めれば、自身とチームメートが世界王者になると分かっていた。

  • 象徴的な

    Brandi Chastain USWNT 1999
    Getty Images

    ワールドカップ優勝を決めるPKを成功させた後のチャステインの歓喜は、サッカー史上、最も印象的な瞬間の一つだ。

    生来は右利きだが、両足を使いこなすチャステイン。米国女子代表のトニー・ディチッコ監督は、彼女の左足でのPKの方がコースが正確で、相手に読まれにくいと考えていた。それまでキャリアで蹴ったPKはすべて右足だったが、右足でのキックは予測されやすいと見ていたのだ。そこで監督は、チャステインに人生で最も重圧のかかるPKを左足で蹴るよう求めた。

    チャステインは当時を『ガーディアン』に振り返り、「その時は特に何も思わなかった」と語っている。その自信には理由があった。シュートは狙い通りのコースへ飛び、方向を読み当てたガオ・ホンを破った。米国は再びワールドカップ王者に輝いた。

    そして、スポーツブラ姿のチャステインが歓喜のあまり膝をつく、象徴的な写真が生まれた。ハーフウェーラインからはチームメートが彼女のもとへ駆け寄り、ともに喜びを分かち合った。この場面を捉えた写真は、今なお女子サッカー史上最も象徴的な一枚だ。米国女子代表の優勝を祝う中、『スポーツ・イラストレイテッド』をはじめ、新聞や雑誌の表紙を飾った。

  • 色あせないレガシー

    USWNT Women's World Cup trophy 1999
    Getty Images

    アメリカ女子代表の1999年の優勝が生んだ偉大なレガシー。その後に誕生した世界王者たちにも影響

    アメリカ女子代表が再びワールドカップを制するまでには16年を要した。そして、2015年の決勝で日本を5-2で破って優勝した代表チームの選手は、事実上全員が「99年組」に影響を受けていた。

    1999年の決勝を中継した米国のテレビ放送では、視聴者数がピーク時に4000万人に達した。前例のないこの数字は、約15年後の男子ワールドカップまで、サッカーの試合では破られなかった。あの世代の後に続いた多くの選手にとって、決勝は大きな刺激となる出来事だった。全米州立高校協会連盟によると、米国で高校のサッカーに参加する女子の数は1999年以降、45％増加した。

    「1999年の女子ワールドカップは私の人生を変えた」とカーリー・ロイドは『Boardroom』のインタビューで語った。「自分にもできると信じられるようになり、大きな夢を描けるようになった。そして、実現できるんだと思える原動力をもらった。あの大会でプレーした女性たちは、私やほかの多くの人に大きな影響を与えた」

    2015年のワールドカップ決勝で、ロイドはハーフウェーラインからの一撃を含む見事なハットトリックを達成し、アメリカ女子代表を再び世界王者に導いた。その活躍には、ローズボウルでの決勝、チャステインの歓喜、そして忘れがたい象徴的な「99年組」からの影響が確かに見て取れる。それらがなければ、アメリカ女子代表はこれほど長く強豪であり続けることはなかっただろう。