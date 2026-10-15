1999年の女子ワールドカップがどれほど重要だったかを言葉で表すのは難しい。その功績と女子サッカーの発展への貢献を考えれば、その重要性は今も変わらない。特にアメリカ女子代表にとって、歴史的な転機となった大会だった。アメリカで開催された決勝には、ローズボウルに9万185人の観客が詰めかけた。そして試合の結末には、女子サッカー史上初めて、真に象徴的といえる瞬間が生まれた。勝利を決めるPKを成功させたブランディ・チャステインが、歓喜のあまりユニフォームを脱いだのだ。

だが、展開はまったく違うものになっていたかもしれない。開催国の組織委員会が当初、会場についてFIFAと話し合った際、双方の考え方が異なるのは明らかだった。委員会を統括した元米国サッカー連盟会長のアラン・ローテンバーグは、ケイトリン・マレーの著書『ザ・ナショナル・チーム』のためのインタビューで、こう語っている。「FIFAは移動費を抑えるため、会場をすべて北東部の小規模なスタジアムにするよう主張した。私たちは、時機は熟しており、アメリカ国内の関心も十分に高いのだから、それ以上のことができると訴えた。だが、FIFAはただ『ノー』と言うだけだった」

しかし、アトランタで開催された1996年のオリンピックが、その状況を変えた。大勢のファンが、アメリカ女子代表が女子サッカー初の金メダルを獲得する姿を見に訪れ、FIFAは考えを改めた。その後に開催されたのが、史上最も象徴的な女子ワールドカップだ。アメリカはこの大会を、これ以上ないほど劇的な形で制した。