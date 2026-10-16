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Sweden transfers 1:1Getty/GOAL

「選手が流出することは常に分かっている」スウェーデンのダームアルスヴェンスカンは、WSLなどへの移籍で最も人気のある選手獲得市場となっている現状にどう対処しているのか

かつて女子サッカー界で最高のリーグだったスウェーデンの1部リーグは、今では移籍市場で有力選手を頻繁に引き抜かれ、その多くはシーズン途中に起きている。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • スウェーデン王者ヘッケンの女子サッカー部門責任者、クリスティアン・ルンドストロムが、近年売却した選手を全員引き留めていたらトップチームはどんな顔ぶれになっていただろうと考えるのも無理はない。

    2トップにレアル・マドリーのフェリシア・シュレーダーとアーセナルのスティーナ・ブラックステニウスを据え、片方のサイドからはリヨンのヨハンナ・リッティング・カネリードが好機を供給する。中盤には、同じくレアル・マドリーでプレーするフィリッパ・アンゲルダールとマンチェスター・ユナイテッドのユリア・ジギオッティ・オルメが並び、チェルシーのGKリヴィア・ペンを、ミランのエマ・コイヴィストや、現在はマンチェスター・ユナイテッドに所属するアンナ・サンドベリらが守る。実現していれば、相当な顔ぶれだ。

    しかし、スウェーデンの女子1部リーグ、ダームアルスヴェンスカンは、もはや世界最高の女子リーグではない。マルタがリーグを代表するスターの一人だった20年前なら、そう名乗ることもできただろうが、今では女子サッカー界における立ち位置が変わった。ヘッケンに限らず、スウェーデンで台頭する才能は、より大きなリーグの有力クラブにとって格好の獲得対象となっている。

    女子スーパーリーグ（WSL）は、ほかのどのリーグよりもダームアルスヴェンスカンから多くの選手を獲得しており、2022年夏以降、スウェーデンからイングランドに60人以上の選手を迎え入れた。その中には、アーセナルのブラックステニウス、フリーダ・マーナム、スミラ・ホルムベリ、カイラ・クーニー＝クロス、チェルシーのナタリー・ビョルン、マンチェスター・シティのDFレベッカ・クナーク、トッテナムのオリビア・ホルトとカティンカ・タンベリが含まれる。

    だが、このリーグに目を向けているのはWSLだけではない。FIFAの最新の移籍報告書によると、2026年夏の移籍市場でダームアルスヴェンスカンほど多くの収入を得たリーグはなかった。わずか30件の移籍で、420万ドル（320万ポンド）もの収入を得ている。このランキングで2位だったWSLは、95件の移籍で397万ドル（300万ポンド）だった。

    それでもスウェーデンの多くのクラブは、主力選手をこれほど頻繁に、しかもシーズン途中に失うことが多いにもかかわらず、立て直しに成功している。残された大きな穴を埋め、痛手を受けても目標に向かって歩み続けているのだ。いったい、どうやってそれを実現しているのだろうか。

  • 幻想は抱いていない

    Beata Olsson Liverpool Women 2026-27
    Getty Images

    ベアータ・オルソンが2025年のダームアルスヴェンスカンで15試合9得点を記録すると、リヴァプールが獲得に動き、クリスチャンスタッズは彼女を半年も引き留められなかった。

    「簡単すぎる話に聞こえる？」。ロヴィーサ・ストロムは笑いながら言う。専任のスポーツディレクターを置かないクリスチャンスタッズDFFで、その役割を担うスポーツグループの一員である彼女は、ダームアルスヴェンスカンの独立系クラブの一つが、移籍市場で主力選手を失う難題にどう対処しているかを、GOALに説明し終えたところだった。近年、スコーネ県を経ていった選手には、WSLで継続的にプレーするユッタ・ランタラとエヴェリーナ・スンマネン、エンジェル・シティのスターであるスヴェインディス・ヨンスドッティル、リヴァプールのストライカー、ベアタ・オルソンらがいる。それでもKDFFは、直近9シーズンのうち8シーズンで6位以内に入っている。

    ストロムの答えの根底にあるのは、スウェーデンのクラブが総じて、サッカー界の序列における自分たちの立場にうまく対応できる最大の理由かもしれない。自分たちの立ち位置を見誤っていないのだ。

    「それは分かっています」と、優れた選手を失う可能性について問われた彼女は答える。「ここに来て、ずっと残る人もいるでしょう。10年以上在籍している選手もいます。本当にここにいたいと思う選手や、ここで成長したいと思う選手がいます。一方で、ここに来て成長し、その後は別の場所へ行きたいと思う選手もいます。それでいいんです。私たちは常に、選手を失うことを計算に入れています」

  • 準備を怠るなら、失敗を覚悟せよ。

    Hacken Women 2026
    Getty Images

    ヘッケンは2026年に主力選手を数人失ったが、5月にはヨーロッパカップで優勝。ダームアルスヴェンスカンでも残り数試合となった現在、首位を維持している。

    クラブがそれを理解すれば、先を見据えて計画を立てられる。ヘッケンがその一例だ。リーグのオフシーズンに当たる1月の移籍市場で主力3選手を失い、さらに2026年シーズンの途中に当たる夏の移籍市場でも2選手を失ったが、現在もダームアルスヴェンスカンの首位に立っている。

    「私たちは常に、移籍市場を2回先まで見据えていなければならないと言えるでしょう」と、クラブの女子サッカー部門責任者であるルンドストロムはGOALに語った。つまり、スタッフはここ数週間、来夏の移籍市場や2028年1月、さらには2年後に獲得できる選手を見極めてきたということだ。

    「私たちはそうやって将来のチーム構成を想定し、どのような姿になり得るかを考えています。選手が去ることは常に分かっていますから」と説明する。

    考慮すべき要素はほかにもある。経験豊富な選手、若手の才能、育成組織の有望株を適切なバランスでそろえることは重要だ。さらに、成長が必要ではあるものの、将来的に退団する選手の後任へと育つ可能性を持つ選手を擁することも欠かせない。それはチームの選手の入れ替わりを抑えることにもつながる。

    ハンマルビーも主力選手を定期的に失いながら、ダームアルスヴェンスカンの上位にとどまっているクラブだ。同クラブで4年間を過ごしたフィンランド代表キャプテンのエヴァ・ニストロムは、その理由はいくつかあるとした上で、個々の選手が去っても影響を受けにくい優れた枠組みをクラブが築いていることが大きいと考えている。

    「私たちはチームとしていつもたくさん話し合い、一緒に多くのことに取り組んでいました。だから、どのポジションで誰がプレーするかは、それほど重要ではなかったんです。私たちには原則とDNAがあり、全員が何をすべきか分かっていました」と説明した。

    結局のところ、選手の退団にどう備えるかにかかわらず、重要なのは計画を立てること自体だ。それがクラブの立て直しを支える。

  • 契約と選手との関係のマネジメント

    Felicia Schroder Real Madrid Women 2026-27
    Getty Images

    レアル・マドリーは今夏、スウェーデンで新たな長期契約を結んでからわずか1年のシュローダーを、世界記録に迫る移籍金でヘッケンから獲得した。

    こうした計画を進めやすくする要素はいくつかあり、その一つが契約だ。以前はクラブが選手と長期契約を結べなかったかもしれないが、女子サッカーの成長によって今では長期契約がより一般的になりつつあり、クラブは相応の移籍金を受け取れるようになっている。

    選手との良好な関係があれば、契約交渉も進めやすい。シュローダーは、夏にヘッケンを離れてレアル・マドリーに加入した好例だ。得点力の高いストライカーには欧州各地から関心が寄せられていたが、2025年6月、2029年までの新たな長期契約を結び、やや驚きを呼んだ。これにより、1年後に獲得したマドリーは世界記録に迫る移籍金を支払う必要があった。

    「クラブが選手と関係を築き、それがクラブにとってどれほど重要か理解してもらうことが大切だと思う」とルンドストロムは語る。「選手をここに4年間とどめることが目的ではない。その点も説明しなければならない。目的は選手を売却することだ」

    ストロムも同意する。「私たちは常に率直に話し合っています」と語る。「選手が3年契約を結んでも、イングランドのチームからオファーが来て、本人が移籍を強く望むなら、私たちは『分かりました。移籍にはもちろん前向きです』と伝えます」。ただし、ストロムはこう強調する。「でも、イングランドのチームからオファーが来たら、ただ『分かりました、さようなら。行っていいですよ』と言うわけではありません。私たちが選手を育てたなら、その対価を誰かが支払う必要があります」

  • 魅力は十分

    Eva Nystrom West Ham Women 2025-26
    Getty Images

    フィンランド代表主将のエヴァ・ニストロムは、スウェーデンのダームアルスヴェンスカンで注目を集め、イングランドへの移籍を果たした数十人の選手の一人だ。

    こうした選手の穴を埋める上でも、ダームアルスヴェンスカンには移籍市場でなお多くの強みがある。リーグの実力ランキングで、Optaは同リーグをアメリカ、イングランド、ドイツ、スペイン、イタリアのトップリーグに次ぐ位置に評価している。フランスや、成長を続けるメキシコのリーガMXに加え、ノルウェー、デンマーク、オランダなど欧州の他の「育成」リーグよりも上だ。スウェーデンのUEFA係数が高いため、有力クラブに加入した選手は欧州の舞台でプレーする機会も十分に得られる。

    あらゆる国籍の選手にとって、成長し、次のステップへ進むのに優れたリーグであることは明らかだ。移籍市場を見ても、サッカー界の主要リーグやビッグクラブがスウェーデンでの動向を注視していることが分かる。

    ニストロムも、ダームアルスヴェンスカンを経てWSLへ進むという、すでに多くの選手がたどった道を歩んだ一人だ。ウメオで1シーズン、ハンマルビーで4シーズンを過ごした後、ウェストハムと契約した。「フィンランドのリーグと比べると、スウェーデンのリーグははるかに規模が大きく、プロフェッショナルだと感じます」とGOALに語った。「それに、チームはチャンピオンズリーグやヨーロッパカップでプレーできます。ですから、欧州の舞台で試合をすれば、当然より多くの人に見てもらえます」

    この言葉は、現在マンチェスター・シティのスポーツディレクターを務めるテレーセ・ショグランが、FCローゼンゴードで働いていた当時、以前のインタビューで語ったことをGOALに思い起こさせる。「私たちには今も、選手を成長させ、長い目で見ればより大きなクラブへ進める環境があります」。2021年の発言だが、その言葉は今も当てはまる。「それはずっと以前からのことです。知識が、ある意味で私たちの支えになっていると言えるでしょう。その点での地位を失うことは決してないと思います。後れを取るとすれば、財政面だけです」

  • 独自のセールスポイント

    Evelyne Viens Martina Fernandez Paris FC Barcelona Women 2026-27
    Getty Images

    クリスティアンスタッズは、先日のバルセロナとのチャンピオンズリーグの一戦でパリFCの1点目を決めたエヴリン・ヴィアンが、今もクラブの熱心なアンバサダーであると確信している。

    さらに、新たな選手に対して各クラブが何を提供できるかという点もある。例えばストロムは、クリスティアンスタッズのクラブ文化、選手を大切にする姿勢、そして退団した選手たちとの「良好な関係」があるからこそ、KDFFへの加入を検討する選手が評判を聞いて回れば、元所属選手たちがクラブの良き代弁者になってくれると確信している。

    「私たちはエヴリーヌ［ヴィエンス］をローマに売却した。もし誰かが彼女に『クリスティアンスタッズからオファーを受けているんだけど、どう思う？』と聞いたら、彼女は『行ったほうがいい』と言うと100％確信している」とストロムは断言する。「選手たちはここで心地よく過ごしている。居心地が良ければ、より良いサッカー選手になれると思う」

    選手が次のステップに進む場所としてふさわしいかを考える際には、どのクラブも、長年にわたって育成してきた選手たちを示すことができる。「私たちは多くの選手を売却し、優れた足場を提供できることを示してきた」と、ヘッケンの女子サッカー部門責任者、ルンドストロムは語る。「選手獲得において、それは私たちの最大の強みの一つだと思う。選手たちは私たちがこれまでやってきたことを見ている。私たちとしては、それを続けていくことだ」

  • 対処すべきさらなる課題

    Anni Hartikainen Rosengard Women 2025
    Getty Images

    ローゼンゴードはスウェーデンで14度の優勝を誇るが、近年は新たな困難に直面している。昨年は降格圏と順位で1つ、勝ち点で2差の位置でシーズンを終えた。

    しかし、ダームアルスヴェンスカンのクラブは、そうした中でも多くの課題に直面している。まず、7桁の移籍金でレアル・マドリーに移籍したシュローダーのような例はまれだ。移籍金はそれよりはるかに少額であることが多く、選手を1人売却したからといって、さまざまな分野の費用を一気に賄えるわけではない。それでも移籍金は増えており、常に巨額とは限らなくても、特にクリスティアンスタッズのような独立したクラブにとっては、ストロムの言葉を借りれば「非常に重要」だ。

    どのクラブも、選手の退団で生じた穴を埋められるような強固な育成組織を望んでいる。ダームアルスヴェンスカンには優れた育成組織の例がいくつもあり、2026年にリーグでプレーする10代の選手の80％は所属クラブで育った選手だ。だが、そうした仕組みは簡単に、あるいは短期間で作れるものではない。特に必要な資金を考えれば、選手を継続的に育てることも容易ではない。

    スウェーデン王者に14度輝いたFCローゼンゴードに20年近く在籍するエルリング・ニルソンは、育成チームの指導者を見つけることが「大きな問題」だと指摘する。「より優れた指導者が必要ですし、若い選手たちと多くの時間を過ごせるよう、給与を支払う必要があります」と、GOALに語った。「でも、そのお金をどこから得ればいいのでしょうか。それが大きな問題です」。候補となる人たちには、金銭面でより魅力的な仕事があるとも指摘した。

    また、若い有望選手の多くが、以前よりずっと早くダームアルスヴェンスカンを離れている。特に、バルセロナ、リヨン、チェルシーのような強豪クラブが、そうした逸材をより若いうちに獲得し、その後の育成も自ら担おうとしているためだ。「以前はリッティング・カネリードのように、17歳か18歳のときにローゼンゴードを経由していました。今はリヨンやバルセロナに直接行き、途中で立ち寄ることはありません」とニルソンは指摘する。

  • メリットとデメリット

    Kristianstads Women 2026
    Ania Jaworska

    クリスティアンスタッドはダームアルスヴェンスカンに所属する独立系クラブ6チームの一つで、赤字経営に陥っていない数少ないクラブの一つでもある。

    現在14チーム中6チームを占めるダームアルスヴェンスカンの独立系クラブには、独自の課題もある。

    ローゼンゴードにとっては、本拠地を置くマルメ地域で、マルメFFという新たな勢力が台頭したことが課題だ。スウェーデンで最も成功を収めている男子クラブであるマルメFFは、2019年に女子チームの再設立を決議。5年間で5度昇格し、現在はトップリーグに所属している。

    「14歳や15歳の女の子が、マルメFFでプレーできるのに、なぜローゼンゴードを選ぶのでしょうか。有名なクラブでプレーできるのに」。ニルソンはそう問いかける。ニルソンが働くクラブは、リッティング・カネリード、ビョルン、ゼチラ・ムショビッチ、グローディス・ヴィゴスドッティルら、多くの選手の育成に貢献してきた。それでも「なぜ私たちのところに来るべきなのか、その理由を見つけることが大きな課題です」と語る。

    これはすべての独立系クラブが考える問題だ。特に、男子チームを持つクラブの女子チームが順位表の上位を占め始めている。「男子と女子の両チームを持つクラブと、女子サッカーだけに力を注ぐクラブの両方があるのは良いことです。ただ、両チームを持つクラブの方が有利なのは確かです。経験を共有でき、財政面でも安定を得られます」とルンドストロームは認める。近年、男子チームが欧州の大会に定期的に出場しているヘッケンは、その好例だ。

    「手元にあるものを生かし、それで最善を尽くす必要があります。私たちはそれが得意だと思います」とストロームは語る。クリスチャンスタッズは、成功を収めている独立系クラブの好例だ。実際、KDFFはダームアルスヴェンスカンで収支が均衡するか、黒字を出している数少ないクラブの一つである。「大きな男子チームを後ろ盾に持つクラブとは、違う戦略が必要です」

  • 新たな現実

    Anna Anvegard Alice Carlsson Hacken Hammarby Women 2026
    Getty Images

    スウェーデン勢は、もはや女子チャンピオンズリーグの決勝に常連として進出していないかもしれない。それでも、2026年の第1回女子ヨーロッパカップ決勝ではヘッケンとハンマルビーが対戦した。

    スウェーデン女子サッカーの現状は、12年前とは大きく異なる。2002年から2008年までの最初の7大会中6大会に出場していたダームアルスヴェンスカンのクラブが、女子チャンピオンズリーグ決勝で最後にプレーしたのが、その12年前だった。この日、ティーレソはヴォルフスブルクとの名勝負の末に3-4で敗れたが、その豪華な先発メンバーにはマルタ、クリステン・プレス、ベロ・ボケテらが名を連ねていた。

    しかし、そのわずか33日後にティーレソは破産を宣言し、大物選手たちはダームアルスヴェンスカンから去り始めた。現在、同リーグは女子サッカー界の最高峰ではない。それでも、新たな課題はあるものの、所属クラブの財政は確実に安定している。また、強豪クラブや主要リーグが同リーグから頻繁に選手を獲得していることからも分かるように、間違いなく女子サッカー界屈指の人材育成の場となっている。

    チャンピオンズリーグ決勝進出は今や夢物語かもしれないが、欧州の舞台で大きな結果を残すことはできる。今年初開催されたUEFA女子ヨーロッパカップでは、ヘッケンとハンマルビーが決勝で対戦し、ヘッケンが優勝した。ヘッケンは近年、アーセナルやレアル・マドリーにも目覚ましい勝利を収めている。

    スウェーデン女子代表の全選手が、キャリアの中でダームアルスヴェンスカンに長く在籍した経験を持つことも、同リーグについて何かを物語っている。FIFAランキング8位のチームで中心的な存在の一人であるビョルンは、こう語る。「スウェーデンでは、何かを正しくやっているんです」