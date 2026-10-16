スウェーデン王者ヘッケンの女子サッカー部門責任者、クリスティアン・ルンドストロムが、近年売却した選手を全員引き留めていたらトップチームはどんな顔ぶれになっていただろうと考えるのも無理はない。

2トップにレアル・マドリーのフェリシア・シュレーダーとアーセナルのスティーナ・ブラックステニウスを据え、片方のサイドからはリヨンのヨハンナ・リッティング・カネリードが好機を供給する。中盤には、同じくレアル・マドリーでプレーするフィリッパ・アンゲルダールとマンチェスター・ユナイテッドのユリア・ジギオッティ・オルメが並び、チェルシーのGKリヴィア・ペンを、ミランのエマ・コイヴィストや、現在はマンチェスター・ユナイテッドに所属するアンナ・サンドベリらが守る。実現していれば、相当な顔ぶれだ。

しかし、スウェーデンの女子1部リーグ、ダームアルスヴェンスカンは、もはや世界最高の女子リーグではない。マルタがリーグを代表するスターの一人だった20年前なら、そう名乗ることもできただろうが、今では女子サッカー界における立ち位置が変わった。ヘッケンに限らず、スウェーデンで台頭する才能は、より大きなリーグの有力クラブにとって格好の獲得対象となっている。

女子スーパーリーグ（WSL）は、ほかのどのリーグよりもダームアルスヴェンスカンから多くの選手を獲得しており、2022年夏以降、スウェーデンからイングランドに60人以上の選手を迎え入れた。その中には、アーセナルのブラックステニウス、フリーダ・マーナム、スミラ・ホルムベリ、カイラ・クーニー＝クロス、チェルシーのナタリー・ビョルン、マンチェスター・シティのDFレベッカ・クナーク、トッテナムのオリビア・ホルトとカティンカ・タンベリが含まれる。

だが、このリーグに目を向けているのはWSLだけではない。FIFAの最新の移籍報告書によると、2026年夏の移籍市場でダームアルスヴェンスカンほど多くの収入を得たリーグはなかった。わずか30件の移籍で、420万ドル（320万ポンド）もの収入を得ている。このランキングで2位だったWSLは、95件の移籍で397万ドル（300万ポンド）だった。

それでもスウェーデンの多くのクラブは、主力選手をこれほど頻繁に、しかもシーズン途中に失うことが多いにもかかわらず、立て直しに成功している。残された大きな穴を埋め、痛手を受けても目標に向かって歩み続けているのだ。いったい、どうやってそれを実現しているのだろうか。