スウェーデン王者ヘッケンの女子サッカー部門責任者、クリスティアン・ルンドストロムが、近年売却した選手を全員引き留めていたらトップチームはどんな顔ぶれになっていたか、と考えるのも無理はない。

前線ではレアル・マドリーのフェリシア・シュレーダーとアーセナルのスティナ・ブラックステニウスが２トップを組み、一方のウイングからリヨンのヨハンナ・リッティング・カネリドがチャンスを供給する。中盤には、もう一人のマドリー所属選手であるフィリッパ・アンゲルダールとマンチェスター・ユナイテッドのジュリア・ジギオッティ・オルメ。チェルシーのGKリヴィア・ペングを、ミランのエマ・コイヴィストや、現在はマンチェスター・ユナイテッドに所属するアンナ・サンドベリらが守る。実現していれば、相当な陣容だっただろう。

だが、スウェーデンのダームアルスヴェンスカンは、もはや世界最高の女子リーグではない。マルタがリーグ屈指のスターだった20年前なら、そう名乗ることもできたが、サッカー界での立ち位置は変わった。今ではヘッケンに限らず、スウェーデンで台頭した才能は、より大きなリーグの有力クラブに引き抜かれやすくなっている。

ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）は、ほかのどのリーグよりもダームアルスヴェンスカンから選手を獲得しており、2022年夏以降、スウェーデンからイングランドへ渡った選手は少なくとも60人に上る。その中には、アーセナルのブラックステニウス、フリーダ・マーナム、スミラ・ホルムベリ、キーラ・クーニークロス、チェルシーのナタリー・ビョルン、マンチェスター・シティのDFレベッカ・クナーク、トッテナムのオリビア・ホルトとカティンカ・タンベリがいる。

だが、このリーグに目を向けているのはWSLだけではない。FIFAの最新の移籍レポートによると、2026年夏の移籍期間にダームアルスヴェンスカンが受け取った移籍金は、わずか30件の移籍で計420万ドル（320万ポンド）に達し、全リーグで最多だった。このランキングで２位のWSLは、95件の移籍で計397万ドル（300万ポンド）だった。

それでもスウェーデンでは、多くのクラブが主力を頻繁に、しかもシーズン途中に失いながら立て直しに成功している。残された大きな穴を埋め、痛手を負っても目標に向けて歩み続けているのだ。どうやって、それを実現しているのだろうか。