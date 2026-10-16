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Sweden transfers 1:1Getty/GOAL

「選手が去ることは常に分かっている」スウェーデンのダームアルスヴェンスカンは、WSLなどへの移籍で最も人気のある市場となっている状況にどう対処しているのか

かつて女子サッカー界最高のリーグだったスウェーデン1部リーグは、今では移籍市場で優秀な選手を頻繁に引き抜かれており、その多くはシーズン途中に起きている。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • スウェーデン王者ヘッケンの女子サッカー部門責任者、クリスティアン・ルンドストロムが、近年売却した選手を全員引き留めていたらトップチームはどんな顔ぶれになっていたか、と考えるのも無理はない。

    前線ではレアル・マドリーのフェリシア・シュレーダーとアーセナルのスティナ・ブラックステニウスが２トップを組み、一方のウイングからリヨンのヨハンナ・リッティング・カネリドがチャンスを供給する。中盤には、もう一人のマドリー所属選手であるフィリッパ・アンゲルダールとマンチェスター・ユナイテッドのジュリア・ジギオッティ・オルメ。チェルシーのGKリヴィア・ペングを、ミランのエマ・コイヴィストや、現在はマンチェスター・ユナイテッドに所属するアンナ・サンドベリらが守る。実現していれば、相当な陣容だっただろう。

    だが、スウェーデンのダームアルスヴェンスカンは、もはや世界最高の女子リーグではない。マルタがリーグ屈指のスターだった20年前なら、そう名乗ることもできたが、サッカー界での立ち位置は変わった。今ではヘッケンに限らず、スウェーデンで台頭した才能は、より大きなリーグの有力クラブに引き抜かれやすくなっている。

    ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）は、ほかのどのリーグよりもダームアルスヴェンスカンから選手を獲得しており、2022年夏以降、スウェーデンからイングランドへ渡った選手は少なくとも60人に上る。その中には、アーセナルのブラックステニウス、フリーダ・マーナム、スミラ・ホルムベリ、キーラ・クーニークロス、チェルシーのナタリー・ビョルン、マンチェスター・シティのDFレベッカ・クナーク、トッテナムのオリビア・ホルトとカティンカ・タンベリがいる。

    だが、このリーグに目を向けているのはWSLだけではない。FIFAの最新の移籍レポートによると、2026年夏の移籍期間にダームアルスヴェンスカンが受け取った移籍金は、わずか30件の移籍で計420万ドル（320万ポンド）に達し、全リーグで最多だった。このランキングで２位のWSLは、95件の移籍で計397万ドル（300万ポンド）だった。

    それでもスウェーデンでは、多くのクラブが主力を頻繁に、しかもシーズン途中に失いながら立て直しに成功している。残された大きな穴を埋め、痛手を負っても目標に向けて歩み続けているのだ。どうやって、それを実現しているのだろうか。

  • 幻想は抱いていない

    Beata Olsson Liverpool Women 2026-27
    Getty Images

    ベアタ・オルソンが2025年のダームアルスヴェンスカンで15試合9得点を記録すると、リヴァプールが獲得に動いた。クリスチャンスタッズは彼女を半年も引き留められなかった。

    「簡単すぎる答えに聞こえる？」。ロヴィーサ・ストロムは笑いながらそう言った。クリスティアンスタッドDFFでは、スポーツディレクターを単独で置く代わりにグループでその役割を担っており、ストロムもその一員だ。彼女は、ダームアルスヴェンスカンの独立系クラブである同クラブが、移籍市場で主力選手を失うという課題にどう対処しているかをGOALに説明し終えたところだった。近年、WSLで活躍するユッタ・ランタラとエヴェリーナ・スンマネン、エンジェル・シティのスター選手スヴェインディス・ヨンスドッティル、リヴァプールのストライカー、ベアタ・オルソンらがスコーネ県の同クラブを経て移籍している。それでもKDFFは、直近9シーズンのうち8シーズンで6位以内に入っている。

    ストロムの答えには、スウェーデンのクラブがサッカー界の序列における自分たちの立場にうまく対応できる最大の理由が表れているのかもしれない。自分たちの立ち位置を見誤っていないのだ。

    「それは分かっています」と、トップクラスの才能を失う可能性について問われた彼女は答える。「ここに来て、ずっと残る人もいます。10年以上在籍している選手もいます。ここにいたいと強く思う選手も、ここで成長したい選手もいるでしょう。一方で、ここに来て成長し、それから別の場所へ行きたい選手もいます。それでいいんです。私たちは常に、選手を失うことを計算に入れています」

  • 準備を怠れば、失敗を招く。

    Hacken Women 2026
    Getty Images

    ヘッケンは2026年に複数の主力選手を失ったものの、5月にヨーロッパカップを制覇。残り数試合となったダームアルスヴェンスカンでも首位を維持している。

    クラブがそれを理解していれば、先を見据えて計画を立てられる。ヘッケンがその一例だ。リーグのオフシーズンに当たる1月の移籍市場で主力3選手を失い、2026年シーズンの途中に当たる夏の移籍市場でもさらに2選手を失ったが、現在もダームアルスヴェンスカンの首位に立っている。

    「常に移籍市場を2回先まで見据えていなければならない、と言えるでしょう」と、クラブの女子サッカー部門責任者ルンドストロムは『GOAL』に語る。そのため、スタッフはここ数週間、来夏の移籍市場や2028年1月、さらには2年後に獲得できる選手を見極めてきた。

    「将来のチームがどういう形になるか、仮の編成を作って考える。それが私たちのやり方です。選手がチームを離れることは常に分かっていますから」と、ルンドストロムは説明する。

    考慮すべきことはほかにもある。経験豊富な選手、若手の才能、ユースチーム出身の有望株をバランスよくそろえることは重要だ。また、成長が必要な段階にありながら、将来は退団する選手の後任をチーム内で担える可能性のある選手を抱えることも大切になる。それはチームの選手の入れ替わりを抑えることにもつながる。

    ハンマルビーも、主力選手をたびたび失いながら、ダームアルスヴェンスカンの上位にとどまっているクラブだ。同クラブで4年間プレーしたフィンランド代表主将のエヴァ・ニストロムは、いくつかある理由の中でも、個々の選手が退団しても影響を小さく抑えられる優れた枠組みをクラブが築いていることが大きいと考えている。

    「私たちはチームでいつも話し合い、多くのことに取り組んでいました。原則とDNAがあったので、各ポジションで誰がプレーするかは、さほど重要ではありませんでした。全員が何をすべきか分かっていたんです」と、ニストロムは説明した。

    要するに、選手の退団にどう備えるかにかかわらず、計画を立てること自体が重要なのだ。それがクラブの立て直しを支える。

  • 契約管理と選手との関係管理

    Felicia Schroder Real Madrid Women 2026-27
    Getty Images

    レアル・マドリーは、シュローダーがスウェーデンで新たな長期契約を結んでからわずか1年後の夏、世界記録に迫る移籍金を支払い、ヘッケンから同選手を獲得した。

    そうした計画を進めやすくする要素はいくつかあり、契約もその一つだ。かつてクラブが選手と長期契約を結ぶのは難しかったかもしれないが、女子サッカーの発展に伴い、今では一般的になりつつある。その結果、クラブは相応の移籍金を得られるようになる。

    選手との良好な関係があれば、長期契約の交渉もしやすくなる。今夏にヘッケンからレアル・マドリーに加入したシュローダーは、その好例だ。得点力の高いこのストライカーには欧州各地から関心が寄せられていたが、2025年6月に2029年までの新たな長期契約を結び、やや驚きを呼んだ。そのため、1年後に獲得したマドリーは世界記録に迫る移籍金を支払わなければならなかった。

    ルンドストロムは「クラブが選手と関係を築き、それがクラブにとってどれほど重要かを理解してもらうことが大切だと思います」と話す。「選手をここに4年間とどめておくことが目的ではありません。その点も説明しなければなりません。目的は選手を売却することです」

    ストロムも同意する。「私たちは常に率直に話し合っています」と語る。「選手が3年契約を結んでいても、イングランドのクラブからオファーが来て、本人が移籍を強く望むなら、『分かりました。私たちはもちろん、その可能性を受け入れます』と伝えます」。ただし、ストロムはこう強調する。「とはいえ、イングランドのクラブからオファーが来たら、ただ『分かりました。さようなら、行っていいですよ』と言うわけではありません。私たちが選手を育てたなら、それに対して誰かが対価を払う必要があります」

  • 魅力たっぷり

    Eva Nystrom West Ham Women 2025-26
    Getty Images

    フィンランド代表主将のエヴァ・ニストロムは、スウェーデンのダームアルスヴェンスカンで注目を集め、イングランドへの移籍を実現した数十人の選手の一人だ。

    こうした選手の穴を埋めるうえでも、ダームアルスヴェンスカンには移籍市場でアピールできる強みが数多く残っている。リーグの戦力ランキングで、Optaはダームアルスヴェンスカンを、アメリカ、イングランド、ドイツ、スペイン、イタリアの各国1部リーグに次ぐ位置に評価している。フランスや、メキシコのリーガMXのように成長を続ける大会、さらにはノルウェー、デンマーク、オランダなど欧州の他の「育成」リーグよりも上だ。スウェーデンのUEFA係数が高いため、トップクラブに加入した多くの選手は欧州の舞台でプレーする機会も十分に得られる。

    あらゆる国籍の選手にとって、成長し、次のステップへ進むのに優れたリーグであることは明らかだ。移籍市場を見ても、サッカー界の有力リーグやクラブがスウェーデンでの動向を注視し続けていることが分かる。

    ニストロムも、ダームアルスヴェンスカンを経てWSLへ進む、すでに多くの選手が歩んだ道をたどった一人だ。ウメオで1シーズン、ハンマルビーで4シーズンを過ごした後、ウェストハムと契約した。「フィンランドのリーグと比べると、スウェーデンのリーグはずっと規模が大きく、プロフェッショナルだと感じます」と、GOALに語った。「それに、チームはチャンピオンズリーグやヨーロッパカップでプレーできます。もちろん、欧州の舞台で試合をすれば、見てくれる人も増えます」

    その言葉は、現在マンチェスター・シティのスポーツディレクターを務めるテレーセ・ショーグランが、FCローゼンゴードで働いていた当時、GOALの過去のインタビューで語ったことを思い起こさせる。「私たちには今も選手を成長させ、いずれはより大きなクラブへ送り出せる環境があります」。2021年の発言だが、今もなお当てはまる。「それはずっと以前から続いてきたことです。いわば、その知識が私たちの支えになっています。その点で私たちの立場が失われることは決してなく、失うとすれば財政面だけだと思います」

  • 独自の強み

    Evelyne Viens Martina Fernandez Paris FC Barcelona Women 2026-27
    Getty Images

    クリスティアンスタッズは、最近のバルセロナとのチャンピオンズリーグでパリFCの最初のゴールを決めたエヴリーヌ・ヴィアンが、今もクラブの熱心なアンバサダーであると確信している。

    さらに、新加入選手に各クラブが何を提供できるかという具体的な違いもある。例えばストロムは、クリスチャンスタッズのクラブ文化や選手へのサポート、退団した選手たちとの「素晴らしい関係」があるからこそ、加入を検討する選手がKDFFについて周囲に尋ねれば、元所属選手たちがクラブの良さを伝えてくれると確信している。

    「私たちはエヴリン・ヴィアンをローマに売却しました。もし誰かが彼女に『クリスチャンスタッズからオファーを受けているんだけど、どう思う？』と聞いたら、彼女は『行った方がいい』と答えると100％確信しています」とストロムは断言する。「選手たちはここで心地よく過ごしています。ここで気持ちよく過ごせれば、より良いサッカー選手になれると思います」

    選手が次のステップに進む場所としてふさわしいかを考える際には、どのクラブも、これまで育ててきた才能ある選手を示すことができる。ヘッケンの女子サッカー部門責任者、ルンドストロムは言う。「私たちは多くの選手を売却し、選手にとって良い足場となるクラブであることを示してきました。選手獲得において、それは私たちの最大の強みの一つだと思います。選手たちは、私たちが何をしてきたかを見ています。私たちにとって大切なのは、それを続けることです」

  • さらに向き合うべき課題

    Anni Hartikainen Rosengard Women 2025
    Getty Images

    ローゼンゴードはスウェーデンで14度の優勝を誇るが、近年は新たな課題に直面している。昨年は降格圏と順位で1つ、勝ち点で2差の位置でシーズンを終えた。

    しかし、ダームアルスヴェンスカンのクラブは、その中でほかにも多くの課題に直面している。まず、7桁の移籍金でレアル・マドリーに移籍したシュローダーのような例はまれだ。移籍金ははるかに少額であることが多く、選手を1人売却しただけで、さまざまな分野の資金を一気に賄えるわけではない。それでも移籍金は増加しており、必ずしも高額でなくとも、ストロムの言葉を借りれば「非常に重要」だ。クリスチャンスタッズのような独立系クラブにとっては、特にそうである。

    どのクラブも、退団した選手の穴を埋められる充実した育成組織を望んでいる。ダームアルスヴェンスカンにはその好例がいくつもあり、2026年に同リーグでプレーする10代の選手の80％はクラブの育成組織出身だ。だが、そうした体制を築くのは簡単でも、短期間でできることでもない。継続的に選手を育てることも、特に必要な資金を考えれば容易ではない。

    スウェーデン王者に14度輝いたFCローゼンゴードに約20年間在籍するエルリング・ニルソンは、育成年代のチームを指導するコーチの確保を「大きな問題」に挙げる。「もっと優れたコーチが必要ですし、若い選手たちと多くの時間を過ごせるよう、コーチに給与を支払う必要があります」と、GOALに語った。「でも、その資金をどこから得るのでしょうか。それが大きな問題です」。候補となる人材にとって、金銭面でより魅力的な仕事がほかにあるとも指摘した。

    また、多くの若い才能が以前よりもずっと早くダームアルスヴェンスカンを離れている。特に、バルセロナ、リヨン、チェルシーのようなエリートクラブが、有望な若手をより早い年齢で迎え入れ、その後の育成も自ら担おうとしているためだ。「以前はリッティング・カネリードのように、17歳か18歳のときにローゼンゴードを経由して次のステップに進んでいました。今はリヨンやバルセロナに直接行き、ここに立ち寄ることはありません」とニルソンは指摘する。

  • メリットとデメリット

    Kristianstads Women 2026
    Ania Jaworska

    クリスティアンスタッドはダームアルスヴェンスカンに所属する6つの独立系クラブの一つであり、赤字を出さずに運営している数少ないクラブの一つでもある。

    現在14チーム中6チームを占める、ダームアルスヴェンスカンの独立系クラブが直面する課題もある。

    ローゼンゴードにとっては、本拠地とするマルメ地域で、マルメFFという新たな勢力が台頭している。スウェーデンで最も成功を収めている男子クラブであるマルメFFは、2019年に女子チームの復活を決定。5年間で5度昇格し、現在はトップリーグで戦っている。

    「14歳や15歳の女の子が、マルメFFという有名なクラブでプレーできるのに、なぜローゼンゴードに来ることを選ぶのでしょうか？」とニルソンは問いかける。ニルソンが働くクラブは、リッティング・カネリード、ビョルン、ゼチラ・ムショビッチ、グローディス・ヴィッゴスドッティルら数多くの選手の育成に貢献してきた。「なぜ私たちのところに来るべきなのか、その理由を見いだすことが大きな課題です」

    これはすべての独立系クラブが考える問題だ。男子チームを持つクラブの女子チームが、リーグの上位を占めるようになっているだけになおさらだ。「男女両方のチームを持つクラブと、女子サッカーだけに専念するクラブが共存するのは良いことです。ただ、経験を共有でき、財政面でも安定を得られるので、男女両方を持つクラブのほうがやりやすいのはもちろんです」とルンドストロムは認める。男子チームが近年、欧州の大会に継続的に出場しているヘッケンは、その好例だ。

    「自分たちにあるものを使い、それを最大限に生かさなければなりません。私たちはそれが得意だと思います」とストロムは話す。クリスチャンスタッズは、独立系クラブとして成功を収めている好例だ。実際、KDFFはダームアルスヴェンスカンで収支均衡または黒字を達成している数少ないクラブの一つである。「大きな男子チームを後ろ盾に持つクラブとは、違う戦略が必要です」

  • 新たな現実

    Anna Anvegard Alice Carlsson Hacken Hammarby Women 2026
    Getty Images

    スウェーデン勢が女子チャンピオンズリーグ決勝に常連として進出することはなくなったかもしれない。それでも、2026年の第1回女子ヨーロッパカップ決勝ではヘッケンとハンマルビーが対戦した。

    12年前のスウェーデン女子サッカーとは、状況が大きく異なる。2002年から2008年までの最初の7大会で6度決勝に進出したダームアルスヴェンスカンのクラブが、女子チャンピオンズリーグ決勝を最後に戦ったのが、その12年前だった。ティーレソはこの日、ヴォルフスブルクとの名勝負に3-4で敗れたが、その先発メンバーにはマルタ、クリステン・プレス、ヴェロ・ボケーテらスター選手が名を連ねていた。

    しかし、そのわずか33日後にティーレソは破産を宣言し、スター選手たちはダームアルスヴェンスカンを離れ始めた。現在、このリーグは女子サッカー界の最高峰ではない。それでも、新たな課題を抱えながらも、所属クラブの財政は当時より安定している。また、トップクラブや有力リーグが頻繁にここから選手を獲得していることからも分かるように、間違いなく優れた人材育成の場の一つだ。

    チャンピオンズリーグ決勝進出は今や夢物語かもしれないが、欧州の舞台で大きな結果を残すことはできる。今年初開催のUEFA女子ヨーロッパカップではヘッケンとハンマルビーが決勝で対戦し、ヘッケンが優勝した。ヘッケンは近年、アーセナルやレアル・マドリーを相手にも特筆すべき勝利を収めている。

    スウェーデン女子代表の全選手が、キャリアの中で相当の期間をダームアルスヴェンスカンで過ごしていることも、このリーグを物語る。FIFAランキング8位のチームで中心的な存在の一人であるビョルンは、「スウェーデンでは、何かを正しくやっている」と語る。