追われる立場から追う立場へ。女子スーパーリーグ王座奪還を目指すチェルシーの舞台裏
多くのチームにとって、タイトルを獲得し、チャンピオンズリーグ出場権を確保できれば良いシーズンだろう。だが、昨季3位に終わるまで女子スーパーリーグを6連覇していたチェルシーは、そうした「多くのチーム」とは違う。実際、自身があまりに失望的に振り返っているシーズンを、他のクラブなら喜んで受け入れるはずだという考えに、指揮官ソニア・ボンパストルは思わず笑みをこぼす。
「振り返る中で、時にはこう思うこともある。『実際、もしみんながチェルシーにとって本当にひどいシーズンだったと思っているのなら、すごいことだ』と。期待値は本当に高い」
ボンパストルにとってその発想がなおさら異質に映るのは、2024年夏にチェルシーを率いる前、過去20シーズンでリーグ優勝を逃したのがわずか1度しかない欧州8度制覇のリヨンにいたからでもある。タイトル1つの獲得と欧州大会出場権の確保は、チェルシーにとって十分ではないだけでなく、彼女自身にとっても十分ではないのだ。
そうして迎えた2025-26シーズンは、クラブ、指揮官、そして選手たちを、それぞれが経験したことのない、めったに経験しない、あるいは長い間経験してこなかった状況に置いた。リーグカップ制覇はあったものの、チェルシーにとっては2018-19以来最悪のWSLシーズンとなり、2015年以来初のリーグ戦連敗、さらにボンパストルの監督キャリアで全公式戦を通じて初の連敗も記録した。
そのため、この夏は王座から引きずり下ろされた王者チェルシーと、その失望にどう応えるのかに大きな注目が集まっている。その視線は、主将ミリー・ブライトと記録破りのFWサム・カーの退団、さらに何度か期待外れに終わりながら始まったストライカー探しによって、いっそう強まっている。
ボンパストルが2年前にエマ・ヘイズの後任として就任した際には、WSL5連覇中だったチームが築いてきた勢いを維持し、移行期のシーズンになるとの見方を覆してチェルシーを6連覇へ導いた。しかし今、その移行は進行中であり、ボンパストルはこのチームを自らの色へと形作り始めている。
問題は、あの失望の2025-26シーズン終了後、彼女とチェルシーがWSLの頂点に返り咲くために十分なことをしてきたかどうかである。
負傷者が続出
表面的に見れば、チェルシーには昨季2つの大きな問題があった。敵陣3分の1での決定力不足により、得点数は過去7年で最低となったこと、そして深刻な負傷者の多さである。
この2つは無関係ではない。というのも、チェルシーはマイラ・ラミレスのハムストリングの問題により本来の先発センターフォワードを欠き、さらにローレン・ジェームズが3カ月離脱したことで、リーグ戦の先発はブルーズの試合の半分にとどまった。そうなれば、影響が大きいのは当然である。
そうした意味で、昨季を振り返る際にはバランスを取る必要がある。確かに失望の残るシーズンだったが、それにはチェルシーにとってある程度コントロールできない理由もあった。昨季、その負傷禍の中でも特に過酷なものを経験したナタリー・ビョルンも、これに同意している。「本当にいいスカッドだと思う」と、同選手はGOALに語った。「でも、多くの時間プレーし、チームにとってとても重要な選手たちがそうした負傷をすると難しくなる」
心強いことに、ボンパストールもまた、この負傷状況について自身とクラブが「振り返った」と認めている。「昨季うまくいかなかったと私たちが考える点、そして新シーズンに向けて改善できることから学びを得るのは重要だった」と同氏は話している。
攻撃陣の補強
一方で、攻撃の最後の局面における課題への対応は、この夏のチェルシーの移籍市場における重要なテーマだった。カーの退団が迫る中、チェルシーはマンチェスター・シティのスター、カディジャ・ショーの獲得に近づいているように見えたが、本人は新たなWSL王者との契約を延長。フェリシア・シュロダーの獲得交渉も、同選手が世界記録に迫る移籍金でレアル・マドリーに加入したことで実現せず、サルマ・パラジュエロについても、バルセロナ退団後にリヨンへ加入したため成立しなかった。
ボンパストル監督は「常に先を見越しておく必要がある。女子サッカーに投資できるクラブが多くなり、競争がますます激しくなっていることは分かっている」と語る。
最終的に、チェルシーはメルヴィン・マラールを加えた。マンチェスター・ユナイテッドからの加入で、ボンパストル監督にとってはリヨン時代からよく知る選手だ。フランス代表のマラールはサイドでも中央でもプレー可能で、その多様性はチェルシーにより効果的な形で層の厚みをもたらす。
ボンパストル監督は「選手層においては、人数の面でも質の面でも正しいバランスを見つけることが重要だ。多くのポジションで最高レベルのプレーができる選手がいることで、適切な人数を確保しつつ、抱える選手が多すぎて競争が過度に高くなりすぎることとの間で、正しいバランスを見つける助けになると思う」と説明した。
マラールの後方で創造性を加える存在としているのが、ジュリア・ドラゴーニ。将来有望で多才なイタリアの10代選手だ。そして、松窪真心もいる。2025年にNWSL最優秀MFに選ばれた後、ノースカロライナ・カレッジから加入した22歳の日本代表だ。松窪はアメリカでストライカーとトップ下としてプレーしていたが、イングランドでは後者の役割を担う見込みで、ボンパストル監督はそのポジションについて、昨季のチェルシーには「やや創造性が欠けていた」と考えている。
ビョルンは新たなチームメートについて絶賛し、「足元のスピードが本当に速い。ボールを奪ったと思っても、実際は奪えていない。本当に、本当に素晴らしい」と話した。
文化の再構築
昨季のチェルシーが期待外れに終わった理由はほかにもあり、ボンパストルもそれを理解している。だが、そのすべてを明かすつもりはない。
「それを自分の環境の外でそのまま明かすのは、時には難しい」と、笑いながら説明した。「この環境の中にとどめておくことで、私たちにとって大切な学びになることもあるからだ」
ただ、チェルシーの指揮官がその数秒後に触れ、その後のGOALのインタビューでも何度か口にしたことがある。それがカルチャーだ。昨季から得た主な学びについて問われたボンパストルは、こう語っている。「スカッドの再構築は重要だった。カルチャーと環境を立て直すことに取り組むのも、本当に重要なことだった」
「私の経験では、最高のチームは、競技で大きなところまで勝ち進みたいのであれば、強いカルチャーを持っている。すべてに勝ちたいという本当に特別なメンタリティーがあり、それはトレーニングに来る日々や、試合でピッチに立つときの振る舞いや姿勢と結びついている」
新たなリーダーたち
そのカルチャーを「再構築」する必要性がより高まっているのは、チェルシーから何人かの選手が去ったことも理由の一つだ。ブライトやカーは、ヘイズ時代を代表するリーダーの中でも際立った存在だった。とはいえ、彼女たちの退団が、このスカッドから大きな個性が突然失われたことを意味するわけではない。その空白をどう埋めるのかと問われたビョルンは、自国代表でキャプテンを務めたチームメートの名前を次々と挙げる。アメリカのナオミ・ギルマ、イングランドのルーシー・ブロンズとキーラ・ウォルシュ、カナダのカディーシャ・ブキャナン、そして今はアイルランドのケイティ・マッケイブだ。「私たちには多くの偉大なリーダーがいる」とビョルンは指摘する。
マッケイブはチェルシーが夏の移籍市場で最初に獲得した選手であり、その加入はニアム・チャールズのその後のマンチェスター・シティ移籍によって生じた左サイドバックの穴を埋めるものだった。その実力が最初の魅力だったが、それを強調した上で、ボンパストルは元アーセナルのスターが持つ「リーダーシップ」の価値にもすぐに言及した。
「ケイティに私たちの環境へ来てもらいたいと思った主な理由の一つは、そこにもあったと思う」と彼女は語る。「勝者のメンタリティー、カルチャー、振る舞い、姿勢について、どれだけ選手たちと取り組みたいと思っても、それが自然なものではなく、DNAに刻まれていないのであれば、正しいメンタリティーと正しいカルチャーをもたらせる地点に到達するのは難しい。ケイティは生まれながらにして、それをもたらしてくれる存在だと思う。
「サム・カー、ミリー・ブライト、そして長い間チェルシーチームの一員だった、より重要な選手たちを失った私たちにとって、このチームとともに新しいカルチャーと新しいメンタリティーを築く助けができる選手をターゲットにすることは重要だったと思う。その点において、ケイティはすべての条件を満たしていた」
心強い兆し
こうしたピッチ外の変化を実行していくうえで、プレシーズンツアーは大きな助けとなる。チェルシーは今夏、オーストラリアとニュージーランドを訪れ、ボンパストルはそこで選手たちがピッチ内外で「互いを理解するために一緒に時間を過ごす」機会を得られたと考えている。「そうした関係性やつながりをピッチ外で築けば、ピッチ上でも必ずより良いものが生まれると思う」
そこで期待されるのは、松窪、ドラゴニ、マラールが停滞気味だった攻撃陣の強化につながることだ。マッケーブの流れの中からの素晴らしいクロスやセットプレーも同様である。ジェームズ、ラミレス、アギー・ビーバー＝ジョーンズらが、より健康なシーズンを送ることも助けになるだろう。ボンパストルは失点数の減少も望んでおり、チェルシーが昨季のようにセンターバックに負傷者を抱えなければ、その実現に向けて再び大きく前進するはずだ。
ピッチ外では、このグループを再び勝てる集団にするため、ボンパストルが正しい状態へ導こうとしているのは明らかだ。今夏は人事面で大きな変化があり、適応も必要になるだろう。ただ、このスカッドには依然として経験豊富な面々が多く残っており、必要な環境づくりで先頭に立つことを彼女は期待しているはずだ。
その点に関して、初期段階の兆候は良好である。ボンパストルは、事前に「本当に厳しいものになる」と明かしていたプレシーズンのトレーニングセッションをチームに課した後、GOALの取材に応じた。だが、そうした類いのことに対する選手たちの反応には勇気づけられているという。「みんな、一緒にハードワークすることを本当に楽しんでいる」と彼女は話した。
火に油を注ぐ
そのすべての根底にあるのは、昨年から残るフラストレーションだ。チェルシーにとって過去7年で最悪のWSLシーズンを経験した選手たちは、その失望を、さらに向上したいという思いの原動力にしている。
「たとえ自分たちらしくない日があっても、その試合には勝ちたい」とビョルンは語る。「最低限の出来でも、昨季より高いレベルにしたい」
現時点のチェルシーは、傷ついた獣のようだ。昨季、このチームは自分たちが求める基準に届かなかった勝者たちの集団である。新たな顔ぶれが加わり、依然として層の厚いスカッドに加え、その強い意欲もある。だからこそ、この獣が反撃に出ると信じるに足る理由は十分にある。