多くのチームにとって、タイトルを獲得し、チャンピオンズリーグ出場権を確保できれば良いシーズンだろう。だが、昨季3位に終わるまで女子スーパーリーグを6連覇していたチェルシーは、そうした「多くのチーム」とは違う。実際、自身があまりに失望的に振り返っているシーズンを、他のクラブなら喜んで受け入れるはずだという考えに、指揮官ソニア・ボンパストルは思わず笑みをこぼす。

「振り返る中で、時にはこう思うこともある。『実際、もしみんながチェルシーにとって本当にひどいシーズンだったと思っているのなら、すごいことだ』と。期待値は本当に高い」

ボンパストルにとってその発想がなおさら異質に映るのは、2024年夏にチェルシーを率いる前、過去20シーズンでリーグ優勝を逃したのがわずか1度しかない欧州8度制覇のリヨンにいたからでもある。タイトル1つの獲得と欧州大会出場権の確保は、チェルシーにとって十分ではないだけでなく、彼女自身にとっても十分ではないのだ。

そうして迎えた2025-26シーズンは、クラブ、指揮官、そして選手たちを、それぞれが経験したことのない、めったに経験しない、あるいは長い間経験してこなかった状況に置いた。リーグカップ制覇はあったものの、チェルシーにとっては2018-19以来最悪のWSLシーズンとなり、2015年以来初のリーグ戦連敗、さらにボンパストルの監督キャリアで全公式戦を通じて初の連敗も記録した。

そのため、この夏は王座から引きずり下ろされた王者チェルシーと、その失望にどう応えるのかに大きな注目が集まっている。その視線は、主将ミリー・ブライトと記録破りのFWサム・カーの退団、さらに何度か期待外れに終わりながら始まったストライカー探しによって、いっそう強まっている。

ボンパストルが2年前にエマ・ヘイズの後任として就任した際には、WSL5連覇中だったチームが築いてきた勢いを維持し、移行期のシーズンになるとの見方を覆してチェルシーを6連覇へ導いた。しかし今、その移行は進行中であり、ボンパストルはこのチームを自らの色へと形作り始めている。

問題は、あの失望の2025-26シーズン終了後、彼女とチェルシーがWSLの頂点に返り咲くために十分なことをしてきたかどうかである。