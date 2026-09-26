資金難のマンチェスター・ユナイテッドは2028年までのプレミアリーグ優勝を忘れるべきだ。新スタジアム計画が進む中、補強面の苦境は続くことが確実となっている
マンチェスター・ユナイテッドは水曜日、2025-26年度の財務結果を発表し、そこには多くの明るい材料があった。クラブは過去最高となる6億7760万ポンド（9億ドル）の収益と、2260万ポンド（3000万ドル）の営業利益を発表した。昨季のオールド・トラッフォードでは欧州カップ戦がなかったことを考えれば、印象的な数字である。
最高経営責任者のオマール・ベラダは「過去最高の収益を確保できたことをうれしく思う。これは我々の事業の基盤的な強さを示しており、過去2年間にわたって進めてきた取り組みの直接的な効果を示している」と語った。
その取り組みには2度の人員削減も含まれており、結果としてクラブでは450人が職を失った。サー・ジム・ラトクリフは、自身がより大きな利益のために必要だと考える「不人気な」決断を下すという約束を実行に移した形だ。INEOSの管理下でユナイテッドの人件費は3.6％減の3億100万ポンド（3億9900万ドル）となった。クラブはその理由について、「主に男子トップチームのスカッド構成の変化に加え、過去2会計年度に実施された人員削減プログラムに伴うコスト削減によるものだ」と説明している。
2023-24年度に計上された1億1320万ポンド（1億5000万ドル）の損失を受け、新たなオーナー体制は立て直しを進めており、ベラダは今回の結果について「マンチェスター・ユナイテッドの不変の人気と商業的な強さを証明している」と主張した。ただし、大きな留保もある。ベラダはさらに「我々は正しい軌道に乗っているが、財務を持続可能な状態に保つため、今後も規律あるアプローチを続ける」と付け加えた。
ユナイテッドの総負債は依然として10億ポンドを超えており、さらにクラブはチームの新たな10万人収容スタジアム用地に6350万ポンド（8400万ドル）を投じることを約束している。これにより、当面の間は大規模な補強に打って出る可能性が事実上なくなった。INEOSの長期計画を実現させるのであれば、ピッチ上での苦しみはさらに続くことが確実だ。なぜなら、現在のスカッドは必要としている大手術を受けられないからである。
キャリックにチャンスはない
ユナイテッドはそれでも、これで7年連続の年間赤字を計上した。今回は4300万ポンド（5700万ドル）で、過去12カ月から1000万ポンド増加した。また、複数のローン借り換え後には純負債が4億7190万ポンド（6億2400万ドル）から5億7760万ポンド（7億2400万ドル）へ増加した。さらに、解任したルベン・アモリム前監督に850万ポンドを支払い、カルロス・バレバ、アンドレイ・サントス、ユーリ・ティーレマンスという3人の新戦力に1億4800万ポンド（1億9600万ドル）を投じた。
とはいえ、これは保守的な補強費だった。マンチェスター・シティではエンツォ・マレスカに4億5800万ポンド（6億600万ドル）の補強資金が託され、ユナイテッドはトッテナム、チェルシー、リヴァプール、そしてプレミアリーグ王者アーセナルにも大きく支出で上回られた。昇格組のイプスウィッチ・タウンでさえ、新戦力獲得により多くの資金を投じていた。
マイケル・キャリックはアモリムの後任としてユナイテッドを3位フィニッシュへ導き、見事な仕事を果たしたが、次の段階へ進むための戦力は与えられなかった。実際、新シーズンの不振なスタートを受けて、ユナイテッドは再びライバルたちに大きく後れを取っている。リーグ開幕5試合でわずか1勝にとどまり、12位につけている。
このスカッドには複数大会を戦うために必要な選手層の厚みが欠けている。その点は、カラバオカップ3回戦でブライトンに敗れるという衝撃的な敗退によってさらに証明された。ユナイテッドが再びトップ5入りする姿を思い描くのは難しく、ましてやタイトル獲得はなおさらだ。そしてクラブが移籍市場で「規律ある」アプローチを続ける限り、キャリックが監督の座に長くとどまる可能性はない。
非現実的な目標
ベラダは昨年6月、クラブのファンジン『United We Stand』の取材に対し、2028年のクラブ創設150周年までにプレミアリーグのトロフィーをオールド・トラッフォードへ取り戻すというINEOSの目標を改めて強調した。「我々はちょうど15位でシーズンを終えたばかりで、不可能な課題のように見える。だが、なぜそれを目指してはいけないのか。なぜ持てる力のすべてを尽くしてはいけないのか。私は断固として、それは可能だと信じている」と語っていた。
「プレミアリーグ優勝を争い始めるチームを作るには、夏の移籍市場があと2回か3回ある。それまで優勝したくないなどと誰も言っていない。我々は、そこを目指して進んでいくために、明確な期間を伴う目標を自分たちに設定している」
しかし、その課題は当時よりも今の方がさらに不可能に見える。ユナイテッドはその夏、攻撃陣強化に向けてマテウス・クーニャ、ブライアン・ムベウモ、ベンヤミン・シェシュコとの契約をまとめ、さらに失策の目立つアンドレ・オナナに代わる存在としてベルギー人GKセンネ・ラメンスも獲得した。これは素晴らしいスタートだったが、ベラダが約束した再建はその後停滞している。
直近の移籍市場のプランは中盤の刷新とうたわれていたが、ティーレマンスには最近退団したカゼミーロほどの総合力はなく、アンドレイ・サントスは負傷したマヌエル・ウガルテの穴を埋めるために加入した。バレバが中盤に不可欠なエネルギーとフィジカルを加えるとはいえ、今の方が戦力的に落ちていると主張することも十分可能だ。
ユナイテッドは前季に50失点を喫しており、手つかずのまま放置された不安定な守備陣が再び失点を重ねていることは何ら驚きではない。マンチェスター・シティはすでにプレミアリーグ首位で隣のライバルに10ポイント差をつけており、今季のタイトルへの望みは消滅したと言っていい。さらに2027-28シーズンも、新たな顔ぶれが大量に加わらない限り、大きく好転する可能性は低い。非現実的な目標を掲げたことで、INEOSはただでさえ強い不満を抱えるファンベースを、さらに遠ざける結果になっただけだ。
グレイザー家の「足かせ」
ユナイテッドは、2026-27シーズンの収入を7億4000万ポンド（9億8200万ドル）から7億6000万ポンド（10億ドル）と予測しており、来年の今ごろには財務状況がはるかに改善していると考えている。その自信の背景には、ベットウェイとの2000万ポンド（2600万ドル）の新たなトレーニングキットスポンサー契約、SumUpとの公式スリーブパートナーシップ、そしてチャンピオンズリーグ出場に伴う報酬がある。
「今季、マンチェスター・ユナイテッドがチャンピオンズリーグに出場することで、スポンサーから多額のボーナスが支払われることになる」と、フットボール財務の専門家キーラン・マグワイア氏は『Sky Sports』に語っている。「それはオールド・トラッフォードで最低でも4試合が追加されることを意味する。さらに、週末のフットボールとは異なる層の視聴者、異なる属性のファンがミッドウィークの試合を見ることになる。だから私は、そしてクラブも、欧州大会出場という成功を追い風に、商業面で持ち直すと見ている」
ただし、マグワイア氏は栄光の時代への急速な復活は予想していない。というのも、過半数オーナーであるグレイザー家の負債構造が、引き続きオールド・トラッフォードの帳簿を圧迫しているためだ。さらに同氏は『Price of Football』ポッドキャストでこう付け加えた。「利払い費用は、ここ1年でほぼ7000万ポンドに達している。ユナイテッドは為替レートの変動問題の打撃も受けたが、グレイザー家の保有期間全体で見ると、総利払い費用はすでに10億ポンドを超えている。
「その10億ポンドは、スポーツサイエンスに回すこともできたし、移籍予算に充てることもできたし、ファンのためのより良い施設に使うこともできた。負債の水準は上がっている。彼ら自身もそれを認めている。負債を借り換えたのは承知しているが、金利はより高くなっている。だからそれは、マンチェスター・ユナイテッドにとってさらなる足かせになる。そしてそれは、結果を出すという点で、クラブのフットボール部門に一段と大きなプレッシャーがかかることも意味している」
「最悪のシナリオ」
ベラダはまた、ユナイテッドの「もう一つの主要な重点分野」が、現在のオールド・トラッフォードから350ヤード（約320メートル）離れた場所に建設予定の『北のウェンブリー』の開発であることも認めた。しかし、マンチェスターのトラッフォード・ワーフサイド再生計画の一環を成すこのプロジェクトについて、クラブは依然として資金調達方法を明らかにしておらず、マグワイアはその実現可能性に確信を持っていない。
彼は『Sky Sports』で次のように語った。「負債増加の理由の一部は為替レートに関する技術的な要因によるものだが、グレイザー家は米国から借り入れるという自らの決定によって、その状況を招いた。総負債は6億8900万ポンドだ。その上に移籍関連の負債があり、それはおそらく3億5000万〜4億ポンド程度になる。したがって、サッカー関連の負債と従来型の負債を合わせると、10億ポンドの負債を抱えていることになる。
「ではクラブは、一部の人々がさらに20億ポンドかかる可能性があると言っている新スタジアムの資金を、どうやって賄うつもりなのか。その資金はどこから出てくるのか」
マグワイアは自身のポッドキャストで続けた。「クラブが負債を返済できるだけの十分な現金を生み出すことは決してないだろう。チェルシーや、ある程度はシティがアカデミーを通じてやっているのと同じように、何十人、何十人もの若い選手を輩出しない限りはね。オールド・トラッフォードそのものからそれを実現することはできない。そして当然ながら、新スタジアムによって負債はますます膨らんでいく。
「承認が下りた瞬間、そこで最悪のシナリオが始まる。建設費を賄うために借金をすることになるので、その利子コストを抱える一方で、より大きなスタジアムを持つ利益はまだ得られない。つまり、収入面でのプラスはなく、コスト面でのマイナスだけがあるということだ」
より良い計画が必要だ
ただし、それはユナイテッドが新スタジアム完成まで補強活動を最小限に抑えなければならないことを必ずしも意味しない。クラブは2035年女子ワールドカップに間に合う形での運用開始を目指している。
マグワイアは Sky Sportsに対し、「アーセナルとスパーズの両ケースでは、確かにピッチ上の戦力への投資削減につながった。ただ、オーナー陣が資金調達を切り分け、新スタジアム開場後にのみ利払いが発生するようにできる可能性もある」と語った。「もしそうなれば、巨大なマンチェスター・ユナイテッドのファンベース、そしてクラブに強い関心を寄せるすべての人々が期待する水準を維持できるかもしれない」
仮にそうなったとしても、この時期を乗り切るうえで、INEOSの首脳陣は選手売却に関してはるかに積極的でなければならない。ユナイテッドはジョシュア・ザークツィーやメイソン・マウントらを放出して資金を生み出していれば、さらなる補強を承認できた可能性があった一方で、マーカス・ラッシュフォードの週給32万5000ポンドは依然としてクラブの重荷となっている。
不良債権を早い段階で整理し、最高級のポテンシャルを持つ選手を狙うことが今後の移籍市場では不可欠となる。戦力にならない選手の居場所はなく、サントスのような高額補強もこれ以上許されない。サントスはチェルシーで期待に応えられず、おそらくオールド・トラフォードでも控え要員に終わるだろう。現在の補強レベルを維持するだけではまったく不十分であり、限られた資源を最大化するためには綿密な計画が必要だ。
有害な雰囲気
この不安定な状態が続けば、ユナイテッドはチームの主力や将来有望な選手たちを引き留めるのにも苦労することになるだろう。15歳の逸材JJ・ガブリエルも退団寸前にあり、その家族と代理人はユナイテッドがエリートクラブに対してあまりにも後れを取ってしまったと考えている。レアル・マドリーとバルセロナの双方が動向を注視している。
一方で、クラブキャプテンのブルーノ・フェルナンデスは来夏で契約満了を迎える予定で、彼を失うことはガブリエル以上の痛手となるはずだ。フェルナンデスはユナイテッドの歴史でも最も暗い時期のひとつにあって、唯一の希望の光であり続けてきた。尽きることのない創造性と、攻撃の最終局面での驚異的な数字によって、チームを一人で背負ってきた。
目に見える成功へ向けた明確なロードマップがない中で、なぜこのポルトガル人プレーメーカーが残留すべきなのか。フェルナンデスは昨夏、サウジアラビアからの高額オファーを断ったが、ユナイテッドが自身の野心に見合うクラブであることを改めて保証される必要がある。
「僕の目標は常に、最も大きな大会で優勝することだったし、プレミアリーグもその一部だ。今でもその夢は自分の中にあるし、それを達成したいと思っている」と、4月に『ESPN』に語っていた。
残念ながら、フェルナンデスとユナイテッドのサポーター全般にとって、そうした夢はかつてないほど遠のいているように感じられる。華やかな新スタジアムを建設したところで、すべての問題が解決するわけではない。むしろそれは巨大な重荷になりかねず、それは財政面だけの話ではない。世界屈指の環境に見合うフットボールの水準が伴わなければ、雰囲気は険悪なものになるだろう。トッテナムを見れば分かる。
もちろん、オールド・トラッフォードではサー・アレックス・ファーガソンの退任後、ずっとそうだった。グレイザー家とINEOSの双方を買収するための破格のオファーを携えた、莫大な資金力を持つ新たな投資家が現れない限り、定期的なファンの抗議にもひるんでいない彼らの下で、ユナイテッドはおそらく失敗の連鎖にとどまり続けるだろう。あらゆるレベルで長年にわたって誤った運営が続いてきた以上、胸躍る新時代がすぐそこまで来ていると信じる理由はない。