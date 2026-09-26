マンチェスター・ユナイテッドは水曜日、2025-26年度の財務結果を発表し、そこには多くの明るい材料があった。クラブは過去最高となる6億7760万ポンド（9億ドル）の収益と、2260万ポンド（3000万ドル）の営業利益を発表した。昨季のオールド・トラッフォードでは欧州カップ戦がなかったことを考えれば、印象的な数字である。

最高経営責任者のオマール・ベラダは「過去最高の収益を確保できたことをうれしく思う。これは我々の事業の基盤的な強さを示しており、過去2年間にわたって進めてきた取り組みの直接的な効果を示している」と語った。

その取り組みには2度の人員削減も含まれており、結果としてクラブでは450人が職を失った。サー・ジム・ラトクリフは、自身がより大きな利益のために必要だと考える「不人気な」決断を下すという約束を実行に移した形だ。INEOSの管理下でユナイテッドの人件費は3.6％減の3億100万ポンド（3億9900万ドル）となった。クラブはその理由について、「主に男子トップチームのスカッド構成の変化に加え、過去2会計年度に実施された人員削減プログラムに伴うコスト削減によるものだ」と説明している。

2023-24年度に計上された1億1320万ポンド（1億5000万ドル）の損失を受け、新たなオーナー体制は立て直しを進めており、ベラダは今回の結果について「マンチェスター・ユナイテッドの不変の人気と商業的な強さを証明している」と主張した。ただし、大きな留保もある。ベラダはさらに「我々は正しい軌道に乗っているが、財務を持続可能な状態に保つため、今後も規律あるアプローチを続ける」と付け加えた。

ユナイテッドの総負債は依然として10億ポンドを超えており、さらにクラブはチームの新たな10万人収容スタジアム用地に6350万ポンド（8400万ドル）を投じることを約束している。これにより、当面の間は大規模な補強に打って出る可能性が事実上なくなった。INEOSの長期計画を実現させるのであれば、ピッチ上での苦しみはさらに続くことが確実だ。なぜなら、現在のスカッドは必要としている大手術を受けられないからである。