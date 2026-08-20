リヴァプールは昨年、モハメド・サラーを巡って難しい決断を迫られていた。エジプト人ウイングのサラーは、リヴァプールが約10年にわたって収めてきた成功の中心的存在だったが、その成績は低下していた。契約を1年残す中、クラブは決めなければならなかった。その年の終わりにサラーを手放すのか、それとも全盛期からさらに遠ざかるサラーを引き留めるのか。

クラブのレジェンドと別れるのは難しい。判断を左右するのはパフォーマンスだけではなく、マーケティングや、ある程度の感情も関わってくる。それでも、ものを言うのはデータだ。数字は最も基本的な問いに答えることが多い。サラーはいま何をもたらせるのか。そして、引き留める価値はあるのか。

その答えを出す助けになるのが、テクノロジー、より具体的には人工知能（AI）だ。少なくとも、クラブの選手獲得を支援するAIツール「Marquee」の創設者、ディーン・ブラチャはそう考えている。

ブラチャは、自身の技術が解決に役立つ問題の例として、サラーを挙げた。

「モー・サラーがリヴァプールを去ることは分かっています。彼に代わる選手をリストアップしたい。アンドニ・イラオラがいま監督を務めていて、チームのスタイルが変わりつつあることも分かっています。複数のデータプラットフォームを自分で調べる代わりに、ChatGPTに似た体験を提供します。ただし、その裏には機械学習モデルがあり、理想的にフィットする選手を5人か10人、リストアップするのです」と説明した。

しかし、AIが活用されているのは選手獲得だけではない。懐疑的な人々が「ロボット」と呼ぶAIは、負傷や負荷の管理、トレーニング計画、さらには戦術にまで、少なくとも部分的に判断材料を提供している。MLSの監督たちは、そのことを知っているだろう。実際に、この技術を試した監督もいる。その一人がトロントFCのロビン・フレイザー監督だ。

「いまはアナリストたちが取り組んでいることだと思います。彼らのほうが、私たち監督にAIがどう関わるかについて、おそらくずっと詳しいでしょう。彼らの見方を聞くのは興味深いことです」と語った。「私たちの仕事にAIをどう使うのが最善かを見極めるには、まだ本当に初期の段階にあります」

サッカーとテクノロジーの関係は複雑だ。「ロボット」に仕事を奪われると主張する人もいる。一方で、AIはスポーツ科学者や選手獲得部門、サッカークラブが何時間もかけて行う作業を速めているだけだと主張する人もいる。実際のところは、その中間なのだろう。

ただ、一つだけ議論の余地がない。人が費やす時間と労力を減らす先端技術は今後も使われ続け、サッカー界の至るところですでに活用されている。それが良いことかどうかという問いは、もはや意味を失っているのかもしれない。