あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
AI Soccer 1-1Getty

「誰もが少しでも優位に立とうとしている」リヴァプールでのモハメド・サラーの後釜探しからChatGPTを活用した戦術まで、AIがサッカーをどう変えているのか

AIはモハメド・サラーの後釜候補を特定し、負傷を可視化し、若手選手の成長を予測できる。GOALがサッカー界でのAI活用とその限界を探る

Thomas Hindle
翻訳者：

  • リヴァプールは昨年、モハメド・サラーを巡って難しい決断を迫られていた。エジプト人ウイングのサラーは、リヴァプールが約10年にわたって収めてきた成功の中心的存在だったが、その成績は低下していた。契約を1年残す中、クラブは決めなければならなかった。その年の終わりにサラーを手放すのか、それとも全盛期からさらに遠ざかるサラーを引き留めるのか。

    クラブのレジェンドと別れるのは難しい。判断を左右するのはパフォーマンスだけではなく、マーケティングや、ある程度の感情も関わってくる。それでも、ものを言うのはデータだ。数字は最も基本的な問いに答えることが多い。サラーはいま何をもたらせるのか。そして、引き留める価値はあるのか。

    その答えを出す助けになるのが、テクノロジー、より具体的には人工知能（AI）だ。少なくとも、クラブの選手獲得を支援するAIツール「Marquee」の創設者、ディーン・ブラチャはそう考えている。

    ブラチャは、自身の技術が解決に役立つ問題の例として、サラーを挙げた。

    「モー・サラーがリヴァプールを去ることは分かっています。彼に代わる選手をリストアップしたい。アンドニ・イラオラがいま監督を務めていて、チームのスタイルが変わりつつあることも分かっています。複数のデータプラットフォームを自分で調べる代わりに、ChatGPTに似た体験を提供します。ただし、その裏には機械学習モデルがあり、理想的にフィットする選手を5人か10人、リストアップするのです」と説明した。

    しかし、AIが活用されているのは選手獲得だけではない。懐疑的な人々が「ロボット」と呼ぶAIは、負傷や負荷の管理、トレーニング計画、さらには戦術にまで、少なくとも部分的に判断材料を提供している。MLSの監督たちは、そのことを知っているだろう。実際に、この技術を試した監督もいる。その一人がトロントFCのロビン・フレイザー監督だ。

    「いまはアナリストたちが取り組んでいることだと思います。彼らのほうが、私たち監督にAIがどう関わるかについて、おそらくずっと詳しいでしょう。彼らの見方を聞くのは興味深いことです」と語った。「私たちの仕事にAIをどう使うのが最善かを見極めるには、まだ本当に初期の段階にあります」

    サッカーとテクノロジーの関係は複雑だ。「ロボット」に仕事を奪われると主張する人もいる。一方で、AIはスポーツ科学者や選手獲得部門、サッカークラブが何時間もかけて行う作業を速めているだけだと主張する人もいる。実際のところは、その中間なのだろう。

    ただ、一つだけ議論の余地がない。人が費やす時間と労力を減らす先端技術は今後も使われ続け、サッカー界の至るところですでに活用されている。それが良いことかどうかという問いは、もはや意味を失っているのかもしれない。

  • 選手獲得における利点

    Mohamed Salah Liverpool Brentford ratings GFX
    GOAL

    マーキーはAIを活用し、クラブがプレースタイルや戦術との適合性などの基準に基づいて獲得候補のリストを作成するのを支援する。

    サッカーにおけるAI活用の支持者は、新技術は人間が行う作業を補強しているにすぎないと説明するだろう。サッカークラブには潤沢な資金があり、競争の激しいスポーツでもある。どれほどわずかでも、優位に立てる手段があれば使われる。

    「ChatGPTや、そうした公開モデルを使って考えを試しているクラブもあると知れば、驚くでしょう。私もそういう例をたくさん見てきました。ただ、LLM（大規模言語モデル、つまり賢いコンピュータープログラム）から本当に有益な知見を得るのは難しいのです」とブラチャは語った。

    ブラチャはAI活用の推進者であり、その事業に携わる当事者でもある。熱烈なアーセナルファンで、自宅からアーセナルについて詳しい記事を書くブロガーとして、サッカー界での活動を始めた。自分の目による評価とテクノロジーを組み合わせ、主要クラブが獲得すべき選手を見いだしていた。ブログには読者がつき、テクノロジー業界での本業が忙しくなると、記事の骨子を生成するAIモデルを改良していった。

    その後、彼は選手を見る目とAIを組み合わせた。そして、隠れた逸材を見つけた。

    「プロのスカウトやクラブ関係者から、『その選手について、どうしてそんなことを知っているのか？』という問い合わせが届くようになったんです。私は『その選手について、そんなことは何も知らない。ただChatGPTを使っただけだよ』という感じでした」とブラチャは笑いながら語った。「それで、『これに感心するなら、彼らは今、何を使っているのだろう？』と思ったんです」

    調べてみると、答えは複雑だった。確かに、スカウトやアナリストは数値データを持っていた。しかし、標準化はされていなかった。サッカーには数多くのプラットフォームに膨大なデータがあり、必要な情報を見極めるのは難しい。2004年にジェノヴァで設立されたサッカーデータ企業ワイスカウトは、2010年代初頭に世界へ広がった。だが、まもなく競合企業も市場に参入した。今では数値データが多すぎるのだ。

    「この10年で、業界はデータがほとんどない状態から、データがあふれる状態へと移りました。データ提供会社があまりにも多いため、今度は別の問題が生まれています」とブラチャは説明した。

    ブラチャの会社マーキーは、世界各地のサッカークラブと仕事をし、不要なものをそぎ落としている。

    「いわば表計算ソフトを使った作業を少し高度にしただけの工程が数多くあり、プラットフォームも分散していて、一カ所にまとめられません。そうした作業を自動化し、私たちがクラブに代わって行います。つまり、マーキーはクラブのために働く分析部門のようなものです」と彼は語った。

    ブラチャは、自社のプラットフォームは『Football Manager』や『EAFC』のキャリアモードを高度にしただけのものではないと強調する。マーキーは、顧客から料金を受け取って個別のプロファイルを作成し、複数の獲得候補を提案する。その際にはサッカー選手としての能力だけでなく、特定のシステムに合うかどうかも考慮する。

    もちろん、クラブにこうしたものを使う義務はない。補強担当者は提案を採用しても、見送ってもいい。それでも、一定の価値があることは明らかだ。マーキーのサービスは複数のプレミアリーグのクラブに利用され、バルセロナとMLSのシカゴ・ファイアーからも公に支持されている。彼らが次の隠れた逸材を見つけているかどうかは分からない。だが、今やサッカー界の一部となっていることは確かだ。

  • ハムストリングの負傷を発見する

    arsenal injury
    (C)Getty Images

    スプリングボックはAIを使ってMRI画像から詳細な筋肉の3Dモデルを作成し、医療・パフォーマンス担当スタッフに回復経過を追跡するためのより多くの情報を提供している。

    昨年のFCシンシナティ対ナッシュビルSCのMLSの試合では、マット・ミアズガに疲労の兆候が見られた。

    本人が交代を申し出る5分前、クラブの技術システムは「不規則な動きのパターン」を検知していた。もちろん、それによって交代を要する事態を防げたという意味ではない。クラブが負傷したセンターバックにプレーの続行を強いたわけでもない。データはリアルタイムで提供されない。それでも、システムは異常を特定していた。機械はミアズガに問題が起きていることを捉えていたのだ。

    いつ完全に復帰できるのかを見極めることは、AIが答えを出す助けとなり得る別の問いだ。スプリングボック・アナリティクスは、すべての顧客に「最も複雑なけがの情報を送ってほしい」と依頼している。その対象となることが最も多いのはハムストリングだ。サッカー界がいまだに十分に解明できていないけがである。NIHによる2020年の研究では、ハムストリングの負傷はプロサッカー選手の全負傷の12％を占めると結論づけられた。再受傷率は4％から68％に及んだ。

    ハムストリングの負傷は疲労によるものとされることが最も多く、その多くは前後半それぞれの終盤に起きる。世界中のクラブが、この問題に対する最善のリハビリ方法を見いだそうとしてきた。しかし、まだ誰も決定的な答えを得られていない。

    スプリングボック・アナリティクスの分析ディレクター、マット・ブラウンはGOALにこう語った。「今はあらゆる新技術があり、人を検査する新たな方法もすべてそろっている……どれだけの力を発揮できるのか。走り方はどうなっているのか。それでもハムストリングの負傷は減っていない。増えているんだ」

    ブラウンは、その答えを持っていると考えている。少なくとも、この頻発する負傷に対処するための、より説得力のある考えを持っているという。問題の一部はデータにあるとブラウンは主張する。身体的な負傷そのものは明白だ。しかし、それに関わる数値を把握すること、つまり筋力や筋肉のバランス、萎縮を数値化することは、長く複雑な作業になる。

    「負傷時、2カ月後、6カ月後に選手をスキャンしたい。萎縮を追跡し、筋肉に求めている刺激と変化が得られているかを確認するためだ」とブラウンは説明した。

    スプリングボックの原点はバージニア大学にある。そこで科学者たちは脳性まひの患者を治療するため、極めて精密なMRI技術を開発した。小児外科医が腱を延長する処置を正確に計算できるよう、3D画像を作成する技術だ。成果が出始めると、スプリングボックはその技術をスポーツ分野に持ち込んだ。NBAは2023年に導入を決めた。スプリングボックは今年、MLSのイノベーション・ラボに選出された。

    従来のMRI画像は、ブラウンの言葉を借りれば「何千、何万枚もの［2次元の灰色の画像］」だ。少なくとも従来は、医師がそれらの画像を重ね合わせ、対象の3D画像を作るために自ら詳細な分析を行う必要があった。ブラウンらはその作業を速める。

    「今ではAIを使って画像を前処理できる……膨大で複雑なMRI画像に加え、3D空間や時間など、そこにあるあらゆる情報を扱える。それらを処理して筋肉の境界を作り、完成度の高い、美しい3Dのデジタルツインを提供できる」とブラウンは話した。

    つまり、スプリングボックはデータを追跡する手段だ。負傷を治療するわけではない。負傷を防ぐ魔法のような方法を提供するわけでもない。ただ、複雑なスキャンの工程を極めて精密な形で効率化できる。通常は確定まで1週間かかる数値を、数時間で提示する。

    「私たちはサポート役だ。MRI画像を、はるかに有用で実際の対応に生かせるものにできる。ただ、それを実際に活用するのは私たちではない。私たちは測定値を提供する。活用する側には、この分野の訓練を受け、10年の経験があり、自分なりの見解がある」とブラウンは語った。

  • 遅咲きの選手を見極める

    Cavan Sullivan Philadelphia Union
    Getty

    キャバン・サリバンは、MLSのクラブが新たな技術を使って身体的な成長をより詳しく追跡できる若手選手の一人だ。

    フィラデルフィア・ユニオンのアカデミースタッフは、毎日、重要な問いに向き合っている。所属選手はどのレベルでプレーする準備ができているのか。身体の発達とピッチ上での実力をどう見分けるのか。カバン・サリバンのような才能ある選手は、10代でどれほどトップチームの試合をこなせるのか。その体は耐えられるのか。

    従来、こうした問いに一つの明確な答えはない。MLSのクラブは筋力や体格、予測される身長、最高のパフォーマンスに関して、さまざまな検査を行っている。いずれも時間のかかる推測だ。

    だが、Fit:Matchは、より直接的に、しかも速く答えを出せると考えている。スマートフォンと10秒さえあれば、若手選手の将来を垣間見ることができるという。

    仕組みはこうだ。利用者が対象者をさまざまな角度から4枚撮影する。スマートフォンが身長、体重、両腕を広げた長さなど、あらゆる寸法を算出する。さらに、予測される身長や成長の進み具合、その子どもが身体的に十分成長したときの姿の大まかな見通しといった、より高度な情報を算出し、利用者に提示する。この技術の創業者、ハニフ・ブラウンは、半ば冗談交じりに「サッカー版のChatGPT」と呼ぶ。プロサッカークラブならどこでもごく一般的に行う工程を簡略化し、30秒足らずで利用者に結果を届ける。

    ブラウンが最初に携わったのはファッション業界だった。スマートフォンを使った即時の身体スキャンで、服の試着にかかる手間を減らせることに気づいた。

    「どうすれば［利用者が］自分の体型データをアップロードし、シャツを4枚買って、サイズの合わない3枚を返品せずに済むようにできるか。1枚だけ買えば、それで済むわけです」とブラウンは語った。

    やがて、ほかの分野からも注目が集まった。ブラウンには病院や医療関連企業から連絡が入るようになった。2024年には、名前が明かされていない欧州のクラブと協力し、同クラブのアカデミー選手をスキャンした。ブラウンは、より野心的なシステムを構築できると気づいた。

    「最初から、15秒以上かかってはならないとはっきり決めていました。時間のかかる評価を指導者は好まないと分かっていたからです。子どもたちを練習に戻したいのです」とブラウンは説明する。「評価に時間がかかり、複雑になるほど、使われる可能性は低くなります」

    そのクラブは納得し、ほかのクラブも関わり始めた。だが、さらなる障害もあった。同じ基本的な身体測定でも、指導者によって異なる結果が出ることが、その一つだった。

    「同じ選手を測っても、一人の指導者が出した結果と、同じチームの別の指導者が出した結果が違うことが分かりました」とブラウンは説明した。

    そこでFit:Matchは測定を標準化した。写真4枚を撮り、読み込みに30秒。選手の詳細なプロフィールが得られる。現在はクラブと子どもたちの双方が利用している。

    「保護者が子どもをアカデミーに登録する際、写真をアップロードできます。すると、その子のデジタルツインが生成され、システムの裏側で、その選手に関するさまざまなデータをMLSに伝えます」とブラウンは語った。

    これにより、クラブはどの年齢カテゴリーでプレーさせるべきか、より多くの情報に基づいて判断できる。育成年代のサッカーでは、今も少なくとも部分的には体格が影響している。

    「同じ14歳でも、成長が早い選手と遅い選手は大きく異なります。今ではMLSはそれを科学的に見分けられます。そして、成長の遅い選手が育成の仕組みから離れてしまわないよう、より適切な道筋を用意できるのです」とブラウンは語った。

  • 期待値の管理と倫理的な問題への向き合い方

    Laura Harvey Seattle Reign 2025
    IMAGN

    シアトル・レインのローラ・ハービー監督は、5バックの試行を含め、戦術のアイデアを考える出発点としてChatGPTを利用していることを率直に語った。

    どれも非常に説得力があり、状況を一変させる可能性さえ感じさせる。だが、倫理的な問題もある。機械を使って慣れ親しんだプロセスを根本から変えるとなれば、なおさら難しい判断が伴う。10代の選手がどこまで成長するかを予測するのは容易ではなく、ほかにも広く議論すべき問題がある。

    「最初の一歩は、人々に安心してもらうことだった」とブラウンは語った。

    それはMarqueeも同じだ。同社は早い段階で、クラブのために働くのではなく、クラブとともに取り組まなければならないと気づいた。

    「率直に言えば、私たちが一緒に行うすべてのことについて、クラブ側に安心してもらうことが何より大切だ。そして、ともに成功事例を生み出せたら、必ず公表する」とブラチャは語った。

    誰かの仕事に影響を与え得るものを作ることには、道義的な問題もある。ブラチャはこの点を客観的に捉えている。

    「投資対効果の観点から見れば、私たちに依頼するほうが常に早く、迅速で、より正確だ。私たちはすでにシステムを構築しており、改善にも多額の投資をしているからだ。クラブが負担するのは、その利用費用だけで済む。現在、サッカークラブにとって最大級の支出の一つが人件費だ。こうしたものを作るために人を増やしたいのか、それとも外部から購入するだけでいいのか。今、AIをめぐって最もよく問われる『自前で作るか、買うか』という問題だ。この場合は、買うべきだと思う」と付け加えた。

    もっとも、それで必ず成功するわけではない。ヴォルフスブルクは、欧州でいち早くAIを導入したクラブの一つだった。同クラブは、事務作業や負傷予防への活用によって年間100万ユーロを節約したと主張していた。しかし昨年はピッチ上で苦戦し、チームの成績が振るわないなかでAI活用を広報で積極的に打ち出したことに対し、多くの否定的な報道を受けた。

    それ以降、ヴォルフスブルクはAI活用への取り組みを一段と強めている。セビージャはデータ管理にIBM WatsonXを使用している。

    一方、AIの活用をより確固たるものにしている人もいる。フレイザーは、対戦相手に対して得られる可能性のある優位性やフォーメーションを試すため、ChatGPTを使ってみたと認めた。ほとんどAIに頼っている人もいる。シアトル・レインのラウラ・ハーヴェイ監督は2025年10月、戦術を考える際にChatGPTを使ったと明かして話題になった。ポッドキャスト『Soccerish』でロリ・リンジーとクリスティーナ・ウンケルに語ったハーヴェイは、「NWSLのチームに勝つには、どんなフォーメーションで戦うべきか」とAIに尋ねたことを、いくらか誇らしげに明かした。

    当時14チームだったリーグのうち、2チームについてChatGPTは「5バックで戦うべきだ」と答えた。ハーヴェイはその案を検討し、コーチングスタッフに持ちかけた。レインは5人のDFを置くシステムを採用し、前年より8つ順位を上げて5位で終えた。

    ChatGPTがシアトル・レインを立て直したのか。もちろん、そうではない。だが、最終的にピッチ上で採用されることになったアイデアを提示したのは確かだ。AIを支持する人々にとっては、それだけでも成果と言えるだろう。

    同じように、失敗例や採用されなかったデータも数多くある。おそらく、結果そのものが重要なのではない。AIは監督やアナリスト、クラブにとって、もう一つの道具なのだ。そして、差がわずかで、容赦のないこの競技では、そうしたものの倫理面や受け止められ方は、実際にはそれほど問題にならない。

    「私たちは皆、得られる優位性を何でも探している」。フレイザーはそう語り、要点を端的に言い表した。