リヴァプールは昨年、モハメド・サラーをめぐって難しい決断を迫られていた。エジプト代表FWは、この約10年にわたるクラブの成功を支えてきた重要な柱の一人だったが、その生産性には陰りが見えていた。契約を1年残す中で、クラブは判断を下さなければならなかった。年末でサラーを手放すのか、それとも全盛期をさらに過ぎていく中でも引き留めるのか、ということだ。

クラブのレジェンドと別れるのは難しい。判断はパフォーマンスだけで決まるものではなく、マーケティングやある種の感情にも左右される。それでも、最も重要なのはデータだ。数字はたいてい、最も根本的な問いに答えてくれる。今のサラーに何を期待できるのか、そして残留させる価値があるのか、という点である。

その答えを導く助けになり得るのがテクノロジー、より正確には人工知能（AI）だ。少なくとも、クラブの補強を支援するAIツール『Marquee』の創設者ディーン・ブラハはそう考えている。

ブラハは、自身の技術が解決を手助けできる問題の一例として、サラーを取り上げた。

「モー・サラーがリヴァプールを去ることは分かっている。そこで、彼の代役になれる選手をリストアップしたい。また、アンドニ・イラオラが今はヘッドコーチだと分かっているので、チームのスタイルも変わっている……。異なるデータプラットフォームを自分で横断して探す代わりに、こちらはChatGPTに近い体験を提供する。ただし、その裏には機械学習モデルがあり、理想的にフィットする5人、あるいは10人の選手を提示できる」と説明した。

ただ、AIが入り込んできたのは補強の分野だけではない。懐疑的な見方をする人々がそう呼ぶところの“ロボット”は、少なくとも部分的には、負傷管理や負荷管理、トレーニング計画、さらには戦術面にまで影響を与えている。MLSの監督たちも、それを知っているはずだ。実際、その技術を自ら試してきた者もいる。その一人がトロントFCの指揮官ロビン・フレイザーである。

「今はアナリストがやっていることだと思う。もちろん、コーチである我々との関係で言えば、彼らの方がAIをより深く理解しているだろう。彼らの視点を聞くのは興味深い」と同監督は語った。「我々がしていることにAIをどう活用するのが最善なのか、その答えを見つけるという意味では、まだ本当に、本当に初期段階にある」

このスポーツとテクノロジーの関係は複雑だ。あの“ロボット”が自分たちの仕事を奪いに来ていると主張する者もいる。一方で、AIがしているのは、スポーツサイエンティストや補強部門、そしてフットボールクラブが完了までに何時間も要する作業を、単に高速化しているだけだという声もある。現実はおそらく、その中間のどこかにある。

ただ一つ議論の余地がないのは、人の労力と時間を削減する先端技術は今後もなくならず、すでにこのスポーツ全体で活用されているということだ。それが良いことなのかどうかという問い自体は、もはや意味を失っているのかもしれない。