「誰もが少しでも優位に立てる方法を探している」 リヴァプールでモハメド・サラーの後継者探しからChatGPTを使った戦術まで、AIはいかにサッカーを変えているのか
リヴァプールは昨年、モハメド・サラーをめぐって難しい決断を迫られていた。エジプト代表FWは、この約10年にわたるクラブの成功を支えてきた重要な柱の一人だったが、その生産性には陰りが見えていた。契約を1年残す中で、クラブは判断を下さなければならなかった。年末でサラーを手放すのか、それとも全盛期をさらに過ぎていく中でも引き留めるのか、ということだ。
クラブのレジェンドと別れるのは難しい。判断はパフォーマンスだけで決まるものではなく、マーケティングやある種の感情にも左右される。それでも、最も重要なのはデータだ。数字はたいてい、最も根本的な問いに答えてくれる。今のサラーに何を期待できるのか、そして残留させる価値があるのか、という点である。
その答えを導く助けになり得るのがテクノロジー、より正確には人工知能（AI）だ。少なくとも、クラブの補強を支援するAIツール『Marquee』の創設者ディーン・ブラハはそう考えている。
ブラハは、自身の技術が解決を手助けできる問題の一例として、サラーを取り上げた。
「モー・サラーがリヴァプールを去ることは分かっている。そこで、彼の代役になれる選手をリストアップしたい。また、アンドニ・イラオラが今はヘッドコーチだと分かっているので、チームのスタイルも変わっている……。異なるデータプラットフォームを自分で横断して探す代わりに、こちらはChatGPTに近い体験を提供する。ただし、その裏には機械学習モデルがあり、理想的にフィットする5人、あるいは10人の選手を提示できる」と説明した。
ただ、AIが入り込んできたのは補強の分野だけではない。懐疑的な見方をする人々がそう呼ぶところの“ロボット”は、少なくとも部分的には、負傷管理や負荷管理、トレーニング計画、さらには戦術面にまで影響を与えている。MLSの監督たちも、それを知っているはずだ。実際、その技術を自ら試してきた者もいる。その一人がトロントFCの指揮官ロビン・フレイザーである。
「今はアナリストがやっていることだと思う。もちろん、コーチである我々との関係で言えば、彼らの方がAIをより深く理解しているだろう。彼らの視点を聞くのは興味深い」と同監督は語った。「我々がしていることにAIをどう活用するのが最善なのか、その答えを見つけるという意味では、まだ本当に、本当に初期段階にある」
このスポーツとテクノロジーの関係は複雑だ。あの“ロボット”が自分たちの仕事を奪いに来ていると主張する者もいる。一方で、AIがしているのは、スポーツサイエンティストや補強部門、そしてフットボールクラブが完了までに何時間も要する作業を、単に高速化しているだけだという声もある。現実はおそらく、その中間のどこかにある。
ただ一つ議論の余地がないのは、人の労力と時間を削減する先端技術は今後もなくならず、すでにこのスポーツ全体で活用されているということだ。それが良いことなのかどうかという問い自体は、もはや意味を失っているのかもしれない。
リクルートにおける優位性
サッカーにおけるAI活用の支持者は、新たなテクノロジーは単に人間のプロセスを強化しているにすぎないと語る。サッカークラブは多くの資金を持ち、これは競争の激しいスポーツである。どれほど小さな差であっても、優位性を得られる方法は使われる。
ブラハは「クラブによっては、考えを整理するためだけにChatGPTやそうしたオープンモデルを使っていることに驚くはずだ」と述べた。「私もそうした例を数多く見てきた。ただ、LLM（Large Language Model、つまり賢いコンピュータープログラム）から実際に質の高い洞察を得るとなると、それは難しい」
ブラハ自身はその支持者であり、利害関係者でもある。熱烈なアーセナルファンでもある彼は、自宅でブログに『ガナーズ』について詳細な投稿を書くところからサッカーとの関わりを始めた。目視による評価とテクノロジーを組み合わせ、大クラブが獲得すべき選手を見いだしていた。ブラハは支持を集め、本業のテック業界の仕事が忙しくなると、自分のためにブログ記事の骨格を生成するAIモデルを磨き上げた。
そして、その2つを組み合わせた。すると、隠れた逸材を何人か見つけた。
ブラハは笑いながら「プロのスカウトやクラブから、『その選手についてどうやってそんなことを知ったんだ？』というメッセージが届くようになった」と語った。「私は『その選手についてそんなことは何も知らない。ただ、ChatGPTなんだ』という感じだった。そして、『それで彼らが感心するなら、今は何を使っているんだ？』と思った」
彼が見いだした答えは、複雑なものだった。確かに、スカウトやアナリストは数字を持っていた。だが、標準化はされていなかった。サッカーには非常に多くのデータが、あまりに多くのプラットフォーム上に存在しており、必要な情報を見極めるのは難しい。2004年にジェノヴァで創業したサッカーデータ企業Wyscoutは、2010年代初頭に世界中へ広がった。だが、競合企業もすぐに市場に参入した。今では数字が多すぎる。
ブラハは「この10年で、この業界は完全な欠乏状態からデータ過多へと移った。そして、非常に多くの異なるデータプロバイダーが存在することで、別の種類の問題が生まれている」と説明した。
世界中のサッカークラブと仕事をしているブラハの会社Marqueeは、無駄をそぎ落とす。
彼は「いわば大げさなスプレッドシート作業の多くや、あちこちに散在していて一つの場所に統合できないさまざまなプラットフォームを自動化できれば、我々がそれをクラブのために行う。つまり、ある意味でMarqueeは、この分野におけるクラブの分析部門として機能している」と述べた。
ブラハは、自身のプラットフォームが単なる高機能版の『Football Manager』や『EAFC Career Mode』ではないことをすぐに強調する。Marqueeは、クライアントの費用負担で特定のプロファイルを生成し、プレー能力だけでなく、特定のシステムへの適合性も考慮した上で、複数の獲得候補を提案する。
もちろん、クラブにこうしたものを使う義務はない。補強担当スタッフは、その推薦を採用してもしなくてもいい。それでも、明らかに一定の価値はある。すでにいくつかのプレミアリーグのクラブが利用しており、バルセロナやMLSのシカゴ・ファイアーも公に支持を表明している。彼らがサッカー界の次なる埋もれた逸材を見つけているのかは明らかではない。だが、確かにこの業界の一部にはなっている。
ハムストリングの負傷を知る
昨年のFCシンシナティ対ナッシュビルSCのMLS公式戦では、マット・ミアズガにやや疲労の兆候が見られていた。
本人が交代を求める5分前、クラブのテクノロジーは「不規則な動作パターン」を検知していた。もちろん、それで防げたと言っているわけではない。クラブが負傷を抱えたままセンターバックを無理にプレーさせたわけでもない。データはリアルタイムで提供されるものではない。それでもシステムは異常を特定した。マシンは、彼が問題を抱えていることを把握していた。
では、いつ完全な形で復帰できるのか。その見極めもまた、AIが答えを出す手助けができるテーマだ。スプリングボック・アナリティクスは、すべてのクライアントに1つの依頼をしている。「最も複雑な負傷例を送ってほしい」と。その多くはハムストリングの負傷だ。サッカーがいまだに完全には解明できていない負傷でもある。 2020年のNIHの研究は、ハムストリングの負傷がプロサッカーにおける全負傷の12％を占めると結論づけた。再負傷率は4％から68％の範囲だった。
一般的には疲労による負傷として挙げられることが最も多く、ハムストリングの問題の大半は前後半いずれかの終盤に起きている。世界中のクラブが、こうした問題に対する最善のリハビリ方法を見いだそうとしてきた。しかし、完全な正解には誰もたどり着けていない。
スプリングボック・アナリティクスのアナリティクス部門ディレクターを務めるマット・ブラウンは、GOALに対し、「あらゆる形で存在する最新テクノロジー、新しい検査方法はすべてそろっている。どれだけの力を生み出せるか？ 走り方はどう見えるか？ それでもハムストリングの負傷は減っていない。むしろ増えている」と語った。
ブラウンは、自分には答えがあると考えている。少なくとも、このまん延する負傷に対処するための、より説得力あるアイデアはあるという。その問題の一端はデータにあるとブラウンは主張する。身体的な負傷そのものは明確だ。だが、それをめぐる数値を把握すること、つまり筋力、筋バランス、筋萎縮を定量化することは、長く複雑なプロセスになる。
「選手が負傷した時点、その2カ月後、6カ月後にスキャンを行い、筋萎縮を追跡しながら、筋肉に対して狙い通りの刺激と変化が得られているかを確認したい」とブラウンは説明した。
スプリングボックのルーツはバージニア大学にある。そこでは科学者たちが、脳性まひの患者を治療するために極めて特化したMRI技術を開発し、小児外科医が腱延長術を正確に算出できるよう、3Dグラフィックスを作成していた。それが機能し始めると、スプリングボックはその技術をスポーツ分野へ持ち込んだ。NBAは2023年に導入し、スプリングボックは今年MLSのイノベーション・ラボに選出された。
従来のMRIは、ブラウンの言葉を借りれば「何千何万もの［2次元のグレー画像］のスライス」だ。少なくとも従来は、医師がそれらの画像を重ね合わせ、対象の3D画像を作るために自ら詳細な分析を行う必要があった。ブラウンらはその工程を高速化している。
「今ではAIを使ってそれらの画像を事前処理できる。クレイジーな量のMRI画像や3D空間、時間、そこに存在するあらゆるものを取得できる。それらを処理し、筋肉の境界を作り出し、非常に完成度が高く、美しい3Dデジタルツインを提供できる」とブラウンは語った。
つまり、スプリングボックは基本的にデータ追跡の手段ということになる。負傷を治療するわけではないし、それを防ぐ魔法の治療法を提供するわけでもない。ただ、非常に特化した形で複雑なスキャン工程を効率化することはできる。通常なら最終化まで1週間かかる数値も、数時間で提示される。
「我々は、MRIから得られる画像をはるかに大きなインパクトと実行可能性のあるものにできるという意味で、支援システムだ。実際にそれをあなたのために実現するのは我々ではない。我々は測定値を提供している。だが、あなたはその訓練を受けている。この分野を10年やってきた。あなた自身の持論がある」とブラウンは話した。
大器晩成型の選手を見極める
日々、フィラデルフィア・ユニオンのアカデミースタッフは極めて重要な問いに向き合っている。選手たちはどのレベルでプレーする準備ができているのか。身体的な成長とピッチ上でのクオリティーの境界線はどこにあるのか。カバン・サリバンのような逸材は、10代のうちにトップチームの試合をどれだけこなせるのか。その体は耐えられるのか。
従来、そこに唯一の答えはない。MLSクラブは筋力、体格、予想身長、ピークパフォーマンスなど、あらゆるテストを行っている。だが、そのすべては時間のかかる推測作業でもある。
しかし、Fit:Matchは、もう少し実践的に、しかもより速く対応できると考えている。必要なのはスマートフォンと10秒だけ。ユース選手の未来を垣間見ることができるという。
仕組みはこうだ。ユーザーは対象者をさまざまな角度から4枚撮影する。するとスマートフォンが身長、体重、ウイングスパン、その他あらゆる測定値を算出する。さらに、より高度な項目も計算する。予想身長、成長成熟度、その子が完全なフィットネス状態になった際の基本的なイメージなどを算出し、それをユーザーに提示する。テクノロジーの創設者であるハニフ・ブラウンは、これを「サッカー版ChatGPT」と半ば冗談交じりに表現する。どのプロサッカークラブでも比較的一般的に行われているプロセスが簡略化され、実行され、30秒未満でユーザーに提供されるのだ。
ブラウンはファッション業界でキャリアをスタートさせた。スマートフォンを使った瞬時のボディスキャンが、衣類の試着プロセスを速められることを見いだした。
「どうすれば、［ユーザー］が自分のボディープロファイルをアップロードできるようにして、4枚のシャツを買って、合わない3枚を返品しなくて済むようにできるか。1枚だけ買えばいい。それで終わりだ」とブラウンは語った。
やがて、ほかの業界も注目し始めた。ブラウンのもとには病院やヘルスケア企業から連絡が入るようになった。2024年には、名前の明かされていないヨーロッパのクラブと協力し、そのアカデミー選手をスキャンした。ブラウンは、より野心的なシステムを構築できる余地があると気づいた。
「私は当初から、15秒以上かかってはならないとはっきり考えていた。そう明確にしていた理由は、コーチは時間のかかりすぎる評価を好まないと分かっていたからだ。彼らは子どもたちをすぐに戻して、ドリルをやらせたいんだ」とブラウンは説明した。「評価が長く、複雑になればなるほど、それを使ってもらえる可能性は低くなる」
そのクラブは売却され、ほかのクラブも関わるようになった。ただ、障害もさらにあった。特に大きかったのは、同じ基本的なメディカルテストでも、コーチによって結果が異なっていたことだ。
「私たちが見たのは、同じ選手に対して、あるコーチが測定してある結果を出し、同じチームの別のコーチがその同じ選手を測定すると、違う結果が出るということだった」とブラウンは説明した。
そこで、Fit:Matchはそれを標準化する。写真4枚、読み込み30秒で、選手の詳細なプロフィールが利用可能になる。現在では、クラブにも子どもたちにも使われている。
「親が子どもをアカデミーに登録する際、実際にその写真をアップロードできる。するとデジタルツインが生成され、裏側ではMLSに対して、その選手に関するこうしたすべてのデータを伝えている」とブラウンは語った。
それによってクラブは、どの年齢カテゴリーを活用すべきかについて、より根拠のある推測ができるようになる。ユースサッカーの世界は今なお、少なくとも一部では身体の大きさに左右されている。
「14歳でも早熟な選手は、14歳でも晩成型の選手とはまったく違う。そして今やMLSはそれを科学的に見極めることができる。そうすることで、晩成型の選手たちがそのエコシステムから脱落しないよう、より良い育成ルートを作ることができる」とブラウンは語った。
期待を管理し、倫理に向き合う
どれも非常に説得力があり、おそらくはゲームチェンジャーにさえなり得る話に聞こえる。ただ、そこには倫理の問題がある。とりわけ、慣れ親しんだプロセスを機械を使って根本から変えるとなれば、ジレンマが生じる。10代の選手の成長を予測することは難しく、さらに広い観点から問うべき問題もある。
ブラウンは「最初のステップは、人々に安心してもらうことだった」と語った。
同じことはMarqueeにも当てはまる。同社は早い段階で、クラブのためにではなく、クラブとともに仕事をしなければならないと理解していた。
ブラハは「公正に言えば、重要なのは私たちよりも彼らの側が、私たちが一緒に行うすべてのことに安心感を持てるようにすることだ。そして一緒に成功事例を作れた段階で、間違いなくそれを公表する」と話した。
また、誰かの仕事に影響を及ぼし得るものを作ることには、道義的な問題もある。ブラハはそうした事柄について客観的な見方をしている。
同氏はさらに「ROIの観点から見れば、私たちはすでに何かを作り上げており、それを改善するために多額の投資もしているのだから、常に私たちを利用するほうがより速く、より手早く、より正確だ。それが唯一のコストになる。今のフットボールクラブにおける最大の支出の一つは給与だ。では、そうしたものを構築するためにさらに人を雇いたいのか、それとも外部から買うだけでいいのか。これは最近のAIで最も一般的な問い、つまり『作るか、買うか』という話だ。このケースでは、買うべきだと思う」と付け加えた。
ただし、それで常に成功が保証されるわけではない。ヴォルフスブルクは、AIの早期導入に踏み切った欧州クラブの一つだった。同クラブは、事務作業や負傷予防の支援によって年間100万ユーロを節約できたと主張していた。だが昨季はピッチ上で苦戦し、チームの成績が低迷する中でAI活用をめぐるPRを強く打ち出したことで、多くのネガティブな報道も浴びた。
それでも同クラブは、その取り組みへのコミットメントをさらに強めている。セビージャはデータ管理の支援にIBM WatsonXを使用している。
一方で、AIの活用により一貫して前向きな姿勢を示してきた者たちもいる。フレイザーは、対戦相手とのマッチアップで得られる可能性のある優位性やフォーメーションを試すために、ChatGPTをいろいろと使ってみたことを認めた。ほとんどそれに頼っている者たちもいる。シアトル・レインのローラ・ハーベイ監督は2025年10月、戦術を考える助けとしてChatGPTを使っていると主張し、話題を呼んだ。Harveyは『Soccerish』ポッドキャストでLori LindseyとChristina Unkelに対し、ある種の誇りをにじませながら、AIエージェントに「NWSLのチームに勝つには、どんなフォーメーションでプレーすべきか？」と尋ねたと明かした。
当時リーグに14チームあったうちの2チームに対して、ChatGPTは「5バックで戦うべきだ」と答えた。ハーベイはそのアイデアを検討し、コーチングスタッフに持ち帰った。レインは5人の守備者を並べるシステムを採用し、5位でシーズンを終えた。前年より8つ順位を上げたことになる。
ChatGPTがシアトル・レインを立て直したのか。もちろん違う。だが、最終的にピッチに持ち込まれることになったアイデアを提示したのは事実だ。AIの擁護派にとっては、それはおそらく成功と見なされるだろう。
同様に、失敗例も数多くあり、捨て置かれたデータもある。おそらく、結果そのものは重要ではない。むしろ、これは監督、アナリスト、クラブにとっての新たなツールなのだ。そして、これほど競争が激しく、少しの失敗も許されないスポーツにおいては、こうしたものの倫理や受け止められ方は、実際のところそれほど大きな懸念ではない。
フレイザーは「私たちは皆、得られるあらゆる優位性を求めている」と語り、実にうまく全体を言い表した。