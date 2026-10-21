ビル・マクダーモットには、大学時代のサッカー選手としての経歴について、好んで語る話がある。セントルイスでサッカーの「声」となり、地元の人々から「ミスター・サッカー」と呼ばれるようになる何年も前の話だ。1-2-3クラブで彼が話し始めると、周囲に座る人たちからうめき声と笑い声が上がる。皆、前にも聞いたことがあるのだ。

マクダーモットは、伝説的なアル・トロストと中盤でコンビを組んでいた頃のことを語り始める。2人はセントルイス大学が圧倒的な強さを誇った時代にともにプレーし、NCAAのタイトルを獲得した。その後、トロストは米国男子代表で14試合に出場し、全米サッカー殿堂入りを果たした。一方、マクダーモットは放送の道へ進んだ。それには理由がある。

「けがの話をしなくちゃいけないな」と彼が言うと、先ほどのうめき声がまた上がる。「背中を痛めたんだ」

マクダーモットは少しだけ、しかし神妙に間を置き、顔を上げてオチを口にする。

「アル・トロストをピッチ中で背負っていたら、背中がもたなくなったんだ！」

背中のけがの話はさておき、マクダーモットもランゲも、最盛期のセントルイスがいかに多くの才能を輩出していたかを強調する。実際、市外の遠方にある大学のチームも、それが一般的になる前からセントルイスで選手を勧誘し始めていた。ミシガン州立大学やインディアナ大学が頻繁に訪れていたという。ある時には、コネチカット大学のジョー・モローネ監督が街を訪れ、高校のチーム全員にコネチカットで自分の下でプレーする機会を提示したとも伝えられている。

だが、ほとんどの子どもたちには、その必要も希望もなかった。セントルイスの大学サッカーこそが最高峰だったからだ。

セントルイス大学は今も、NCAAディビジョン1の男子サッカーで最多の全米タイトルを誇る。優勝10回は、2位のインディアナ大学を2回上回る。その10回はすべて1959年から1973年の間に達成され、トロストとマクダーモットも、前例のない黄金期の一翼を担った。当時、プロサッカーではNASLが話題を呼ぶ一方、アマチュアサッカーの中心地はミズーリ州だった。

ただ、セントルイス大学のビリケンズだけではなかった。約32キロ先にはSIUエドワーズビル校があり、1979年に優勝した。ミズーリ大学セントルイス校は1973年にNCAAのタイトルを獲得した。セントルイス・コミュニティカレッジ・フローリサントバレー校にも、クインシー大学にも、輝いた時期があった。どのチームも地元の才能を基盤に築かれていた。特に1960年代と70年代には、市内の複数のチームが頂点に立てるほど、選手層が厚かった。

「特定の大学でプレーすることが目的だったわけではなく、とにかく大学レベルでプレーしたかったんです」とランゲは言う。「セントルイス出身の選手を欲しがる大学はたくさんありましたから。セントルイスでまずまず、あるいは優れた選手なら、レベルの高い大学のチームでプレーできる可能性はかなり高かったんです」

セントルイスのサッカー史を記録した著書を出版する何年も前、ランゲ自身もサッカー史に残る大一番を目の前で見ていた。1973年、SIUエドワーズビル校は無敗、無失点で全米1位に立っていた。対戦相手は当時全米2位のセントルイス大学。試合はセントルイス・カージナルスの本拠地、ブッシュ・スタジアムで行われ、2万人を超える観客が詰めかけた。

「『ニューヨーク・タイムズ』も『スポーツ・イラストレイテッド』も来ていました。そして、ピッチにいた選手のほとんど全員がセントルイス出身だったんです」とランゲは振り返る。「あの時、サッカーがセントルイスにとってどれほど大切で、セントルイスが全米のサッカーにとってどれほど重要なのかを、強く実感したと思います。選手たちと、彼らを応援しに来た大勢の人々を見て、目を開かされました。私にとって、セントルイスがこのスポーツにとって重要なのだという思いを刻み込まれた瞬間でした」

そうした試合は、ランゲの考えを裏付ける。セントルイスから生まれた数々の代表選手も同様だ。もっとも、この街がサッカーにおいて重要な存在であることを示すピッチ上の瞬間も、数え切れないほどある。とりわけ、40年近くを経て、今週再び優勝を目指す大会ではそうだった。