月曜日になると、セントルイスのスポーツ史を築いてきた人々が昼食を共にする。数十年にわたって続く習慣だ。ターキーサンドイッチとアイスティーを囲み、街の伝説的な人物たちが、セントルイスを形づくってきた物語を語る。何度も語られる話も少なくない。
この集まりを開くのは、セントルイスを拠点とする伝説的なスポーツ関係者で構成される「1-2-3クラブ」だ。毎週月曜日、彼らは自分たちにしかできない方法でスポーツを論じ、分析する。ただし、ここに短絡的な意見はない。集まるのは元選手、指導者、審判、トレーナー、ジャーナリストたちだ。過去80年にセントルイスで起きた出来事なら、その場にいたか、自ら実現させた人物がこの部屋にいる可能性は高い。
だからこそ、セントルイスのサッカー史の始まりを知るにはうってつけの場所だ。少なくとも、それを聞くべき人物がいる。部屋にいるほぼ全員が、同じことを言う。「デイブは文字どおり、サッカーについて本を書いた人だ」
デイブとは、デイブ・ランゲのこと。指導者、著者、歴史家として、人生の大半をセントルイスとサッカーの関係を記録することに費やしてきた。その歴史は豊かだ。カトリックに根差した起源や大学間のライバル関係から、今週のUSオープンカップ決勝に至るまで、セントルイスは常にアメリカサッカーの盛んな土地だった。アメリカサッカー界の頂点に立った時代もあれば、比較的動きの少ない時代もあった。セントルイスとサッカーの歴史は長く複雑だが、輝かしい成功にも満ちている。アメリカサッカーにとって、この街ほど重要な都市はないかもしれない。
「サッカーでセントルイスを代表することは、いつだって誇りの証しでした」とランゲはGOALに語る。「セントルイスのサッカー史には、常に『自分たち対ほかのチーム』という意識も流れています。私たちはセントルイスの選手で構成された、セントルイスのチームなんです」
水曜日には、セントルイスの新たな選手たち、セントルイスSCの選手たちが、USオープンカップ決勝でコロンバス・クルーと対戦する。クラブにとって主要タイトルを獲得する初めての本格的なチャンスであり、この試合は街のサッカー史を決定づける一戦になるかもしれない。
ただし、そうした瞬間は初めてではない。USオープンカップでセントルイス以上の成功を収めた都市はない。これほど多くの代表選手を輩出した都市もないと言える。では、なぜそれが可能だったのか。アメリカ中西部に位置する都市が、いかにしてアメリカサッカーの中心地となったのか。ここでは、アメリカサッカーを代表する都市の一つ、その歴史をたどる。物語は1世紀以上前に始まる。
注：セントルイス・シティSCは2026年のUSオープンカップ決勝でPK戦の末に優勝した。