あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
St. Louis historyGOAL

「誇りの証」セントルイスはいかに米国サッカーの発展を支えたか。セントルイス・シティSCはコロンバス・クルーとの対戦でUSオープンカップ制覇を狙う

教会の教区チームから大学の常勝チームまで、セントルイスは米国サッカーの発展に貢献してきた。今、セントルイス・シティSCは、38年ぶりにこの街へUSオープンカップの栄冠をもたらそうとしている。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • 月曜日になると、セントルイスのスポーツ史を築いてきた人々が昼食を共にする。数十年にわたって続く習慣だ。ターキーサンドイッチとアイスティーを囲み、街の伝説的な人物たちが、セントルイスを形づくってきた物語を語る。何度も語られる話も少なくない。

    この集まりを開くのは、セントルイスを拠点とする伝説的なスポーツ関係者で構成される「1-2-3クラブ」だ。毎週月曜日、彼らは自分たちにしかできない方法でスポーツを論じ、分析する。ただし、ここに短絡的な意見はない。集まるのは元選手、指導者、審判、トレーナー、ジャーナリストたちだ。過去80年にセントルイスで起きた出来事なら、その場にいたか、自ら実現させた人物がこの部屋にいる可能性は高い。

    だからこそ、セントルイスのサッカー史の始まりを知るにはうってつけの場所だ。少なくとも、それを聞くべき人物がいる。部屋にいるほぼ全員が、同じことを言う。「デイブは文字どおり、サッカーについて本を書いた人だ」

    デイブとは、デイブ・ランゲのこと。指導者、著者、歴史家として、人生の大半をセントルイスとサッカーの関係を記録することに費やしてきた。その歴史は豊かだ。カトリックに根差した起源や大学間のライバル関係から、今週のUSオープンカップ決勝に至るまで、セントルイスは常にアメリカサッカーの盛んな土地だった。アメリカサッカー界の頂点に立った時代もあれば、比較的動きの少ない時代もあった。セントルイスとサッカーの歴史は長く複雑だが、輝かしい成功にも満ちている。アメリカサッカーにとって、この街ほど重要な都市はないかもしれない。

    「サッカーでセントルイスを代表することは、いつだって誇りの証しでした」とランゲはGOALに語る。「セントルイスのサッカー史には、常に『自分たち対ほかのチーム』という意識も流れています。私たちはセントルイスの選手で構成された、セントルイスのチームなんです」

    水曜日には、セントルイスの新たな選手たち、セントルイスSCの選手たちが、USオープンカップ決勝でコロンバス・クルーと対戦する。クラブにとって主要タイトルを獲得する初めての本格的なチャンスであり、この試合は街のサッカー史を決定づける一戦になるかもしれない。

    ただし、そうした瞬間は初めてではない。USオープンカップでセントルイス以上の成功を収めた都市はない。これほど多くの代表選手を輩出した都市もないと言える。では、なぜそれが可能だったのか。アメリカ中西部に位置する都市が、いかにしてアメリカサッカーの中心地となったのか。ここでは、アメリカサッカーを代表する都市の一つ、その歴史をたどる。物語は1世紀以上前に始まる。

    注：セントルイス・シティSCは2026年のUSオープンカップ決勝でPK戦の末に優勝した。

  • カトリックに根ざす歴史と主要なライバル関係

    imago-sport-40445207.jpg
    Icon Sportswire

    この街のサッカー史には、何世代にもわたって続いてきた文化の中で育ったワールドカップ経験者も数多く名を連ねている。

    1875年にセントルイスに初めてサッカーが伝わったとき、その競技は現在のサッカーにかろうじて似ている程度だった。だが、どんな物語にも始まりがある。150年以上前、セントルイスのサッカーはブロンズとブルネッツの試合から始まった。慈善のために行われたその試合は、今も途切れることなく続く、スポーツと地域社会の結びつきの出発点となった。

    サッカーの発展にはカトリック教会が関わっていた。19世紀から20世紀へと移り変わる中、地元の教区は、ヨーロッパ各地からの移民が暮らす地域社会を一つにするためにサッカーを活用した。こうしてサッカーは、街の文化と宗教の双方に根付いていった。最初のリーグは1893年に始まった。

    「大人たちがプレーして子どもに教え、その子どもが成長して、また自分の子どもに教える。そうして何世代にもわたって続き、セントルイスで育つことの一部になった。それがセントルイスとほかの街との違いだった」とランゲは語る。

    数十年後も、その仕組みは健在だった。むしろ、さらに強固になっていた。地元のリーグやチームが地域社会にいっそう根付くにつれ、サッカーは街の文化とより深く結びついていった。セントルイスの人々がサッカーをするのは、義務だからではない。自分もその輪に加わりたいからだった。

    「みんながプレーするスポーツだった」と、元GKでセントルイス・サッカー殿堂入りを果たしたジェフ・ロベンは言う。「もちろん野球もバスケットボールもあったが、サッカーは中流階級のスポーツだった。親にとって、子どもにプレーさせる費用が比較的安かった。それに、セントルイスのサッカーには歴史の重みもあったと思う。小学生の頃からその歴史について話を聞き、それまでの出来事をよく知っていた」

    その歴史は実績が物語っており、今も議論の的だ。現代のスターであるティム・リーム、ジョシュ・サージェント、ベッキー・サワーブラン、ロリ・チャラプニーは地元の象徴となったが、昔の時代にプレーしていたらどうだっただろうか。ブライアン・マクブライド、テイラー・トゥウェルマン、マイク・ソーバーはどれほど優れた選手だったのか。1950年の有名な「芝の上の奇跡」で、アメリカ男子代表としてピッチに立ったセントルイス出身の5人はどうか。議論は熱を帯びるが、そこには誇りもある。ライバル関係についても同じだ。

    最も激しいライバル関係は街の中にあった。北部対南部だ。その対決は今も語り草となっている。それでも、憎しみや軽蔑は決してなかった。結局のところ、誰もがセントルイスを代表していたのだ。

    「子どもの頃には、同じチームでプレーする仲間とも、対戦相手とも、自然にライバル関係が生まれた」と、選手と指導者を経験し、街のサッカー史の随所に足跡を残してきた殿堂入りのジョー・オルウィグは語る。「次は高校だ。それまで対戦してライバルだった相手と、今度は同じチームでプレーする。そしてチームメートになり、兄弟のような存在になり、今でも親友だ。その環境が、とても競争の激しい状況を生んだ。仲間とプレーし、相手として対戦しながら育つことで、競い合いながらサッカーの中で成長していくんだ」

    セントルイスのサッカー史の大部分を通じて、そうしたライバル関係の中でプレーする子どもたちには、共通の目標があった。大学レベルに進み、より大きな舞台で競い合うことだ。

  • 大学の影響

    imago-sport-1049007785.jpg
    Newscom World

    セントルイスの地元スポーツの中心には、常に大学サッカーがあった。

    ビル・マクダーモットには、大学時代のサッカー選手としての経歴について、好んで語る話がある。セントルイスでサッカーの「声」となり、地元の人々から「ミスター・サッカー」と呼ばれるようになる何年も前の話だ。1-2-3クラブで彼が話し始めると、周囲に座る人たちからうめき声と笑い声が上がる。皆、前にも聞いたことがあるのだ。

    マクダーモットは、伝説的なアル・トロストと中盤でコンビを組んでいた頃のことを語り始める。2人はセントルイス大学が圧倒的な強さを誇った時代にともにプレーし、NCAAのタイトルを獲得した。その後、トロストは米国男子代表で14試合に出場し、全米サッカー殿堂入りを果たした。一方、マクダーモットは放送の道へ進んだ。それには理由がある。

    「けがの話をしなくちゃいけないな」と彼が言うと、先ほどのうめき声がまた上がる。「背中を痛めたんだ」

    マクダーモットは少しだけ、しかし神妙に間を置き、顔を上げてオチを口にする。

    「アル・トロストをピッチ中で背負っていたら、背中がもたなくなったんだ！」

    背中のけがの話はさておき、マクダーモットもランゲも、最盛期のセントルイスがいかに多くの才能を輩出していたかを強調する。実際、市外の遠方にある大学のチームも、それが一般的になる前からセントルイスで選手を勧誘し始めていた。ミシガン州立大学やインディアナ大学が頻繁に訪れていたという。ある時には、コネチカット大学のジョー・モローネ監督が街を訪れ、高校のチーム全員にコネチカットで自分の下でプレーする機会を提示したとも伝えられている。

    だが、ほとんどの子どもたちには、その必要も希望もなかった。セントルイスの大学サッカーこそが最高峰だったからだ。

    セントルイス大学は今も、NCAAディビジョン1の男子サッカーで最多の全米タイトルを誇る。優勝10回は、2位のインディアナ大学を2回上回る。その10回はすべて1959年から1973年の間に達成され、トロストとマクダーモットも、前例のない黄金期の一翼を担った。当時、プロサッカーではNASLが話題を呼ぶ一方、アマチュアサッカーの中心地はミズーリ州だった。

    ただ、セントルイス大学のビリケンズだけではなかった。約32キロ先にはSIUエドワーズビル校があり、1979年に優勝した。ミズーリ大学セントルイス校は1973年にNCAAのタイトルを獲得した。セントルイス・コミュニティカレッジ・フローリサントバレー校にも、クインシー大学にも、輝いた時期があった。どのチームも地元の才能を基盤に築かれていた。特に1960年代と70年代には、市内の複数のチームが頂点に立てるほど、選手層が厚かった。

    「特定の大学でプレーすることが目的だったわけではなく、とにかく大学レベルでプレーしたかったんです」とランゲは言う。「セントルイス出身の選手を欲しがる大学はたくさんありましたから。セントルイスでまずまず、あるいは優れた選手なら、レベルの高い大学のチームでプレーできる可能性はかなり高かったんです」

    セントルイスのサッカー史を記録した著書を出版する何年も前、ランゲ自身もサッカー史に残る大一番を目の前で見ていた。1973年、SIUエドワーズビル校は無敗、無失点で全米1位に立っていた。対戦相手は当時全米2位のセントルイス大学。試合はセントルイス・カージナルスの本拠地、ブッシュ・スタジアムで行われ、2万人を超える観客が詰めかけた。

    「『ニューヨーク・タイムズ』も『スポーツ・イラストレイテッド』も来ていました。そして、ピッチにいた選手のほとんど全員がセントルイス出身だったんです」とランゲは振り返る。「あの時、サッカーがセントルイスにとってどれほど大切で、セントルイスが全米のサッカーにとってどれほど重要なのかを、強く実感したと思います。選手たちと、彼らを応援しに来た大勢の人々を見て、目を開かされました。私にとって、セントルイスがこのスポーツにとって重要なのだという思いを刻み込まれた瞬間でした」

    そうした試合は、ランゲの考えを裏付ける。セントルイスから生まれた数々の代表選手も同様だ。もっとも、この街がサッカーにおいて重要な存在であることを示すピッチ上の瞬間も、数え切れないほどある。とりわけ、40年近くを経て、今週再び優勝を目指す大会ではそうだった。

  • オープンカップ

    1988 Busch St. Louis Open Cup
    Dave Lange

    セントルイスには、オープンカップで成功を収めてきた長い歴史がある。

    水曜日のコロンバス・クルー戦は、セントルイス・シティSCにとって全米オープンカップ初優勝のチャンスとなる。一方、この大会での成功はセントルイスの街にとって目新しいものではない。ただ、その成功は何世代にもわたって途絶えている。今週、その歴史が再び動き出すことが期待されている。

    セントルイスのクラブは全米オープンカップで計10度優勝しており、大会の長い歴史の中でニューヨーク市に次ぐ記録を持つ。優勝を果たしたのは計6クラブ。1920年代にベン・ミラーズとスカリン・スティールがそれぞれ優勝した後、1930年代にはスティックス・ベア・アンド・フラー／セントルイス・セントラル・ブルワリーズが3度頂点に立った。セントルイス・シンプキンス・フォードとセントルイス・クーティスSCもそれぞれ2度優勝している。直近の優勝は1988年。セントルイス・ブッシュ・シニアーズが決勝でグリーク・アメリカンACを延長戦の末に下した。

    ロッベンはそのチームのGKで、オルウィグは監督だった。2人ともあの日を懐かしく振り返る。先制を許したときの気持ちも、71分にパット・オルウィグが決めた同点ゴールの歓喜も、延長戦での決勝点も覚えている。

    「同点に追いついて、自分たちにチャンスを残せた。それは、ここにいるジェフのおかげだ」とオルウィグは話す。「彼が我々を試合に踏みとどまらせてくれた」

    当時のアメリカサッカー界では、全米オープンカップが最高峰の舞台だった。NASLは消滅し、MLSの創設はまだ何年も先だった。アメリカのサッカー選手にとって、自分の力を試す最高の場がこの大会であり、そこにたどり着くのも容易ではなかった。チームを見つけることさえ、時には壁となった。

    「いつも『どこでプレーするんだ？　今年はどのチームに入るんだ？　誰と一緒にプレーするんだ？』という感じだった」とロッベンは振り返る。「もちろん、アマチュア大会とオープンカップは、僕らが特に力を入れていた2つの大会だった。でも、『優勝を狙おう』という話ではなかった。まず、チームを組むだけの選手はいるのか？　リーグにはもう参加しているのか？　試合はいつ、どこであるのか？　というところからだった」

    「それが次第に『いいチームができた。このチームなら、おそらく戦える』という段階に進んだ。NASLがなくなって空白はあったけれど、僕らは自分たちの知っているやり方でそれを埋めていただけだった」

    全米オープンカップを勝ち進む道のりは過酷だった。どのチームもまず中西部を突破しなければならなかったことが大きい。地元には優れた選手がそろっていたため、ミズーリ州を勝ち抜くだけでも、どのチームにとっても難しかった。そこを突破すれば、やがて東海岸か西海岸へと進むことになった。

    「東西両海岸には元プロ選手が大勢いた」とオルウィグは話す。「全員がNASL出身というわけではなく、ヨーロッパやほかの地域でプロとしてプレーしていた選手もいた。そうした選手たちを相手に勝ち抜くのは本当に厳しく、時には大人と子どもが戦っているように感じた。でも結局は、チームワークや仲間との結束、勤勉さ、格上に挑む姿勢が重要だった。成功を収めたセントルイスの多くのチームが体現したいと考えているのは、そういうものだと思う」

    水曜日、セントルイス・シティSCがその精神を受け継ぐ新たなチームとなることが期待されている。歴代王者の列に加わり、長い時を経てようやく最高レベルの舞台で自らの姿を新たに示しつつあるこの街に、新たな一章を刻めるか。

  • 過去と未来が出会う

    St. Louis CITY SC v San Jose Earthquakes
    Getty Images Sport

    この競技には長い歴史があるが、セントルイスでは今も発展を続けている。

    この街にはさまざまなレベルで成功を収めてきた歴史があるものの、MLSはセントルイスへの進出を急いでいなかった。リーグが拡大する中でも、そのための条件はなかなか整わなかった。だが、やがて状況は変わった。セントルイス・シティSCが設立されたのは2019年。セントルイスが最後にサッカーの主要タイトルを獲得してから31年後のことだった。

    「今回のオープンカップでの快進撃は、本当に特別だと思います」とオルウィグは語る。「新しいサッカーファンがセントルイスのサッカーの歴史を知れば知るほど、私たちはさらに情熱と熱気を生み出していけると思うからです」

    クラブはこれまでも、たびたびその歴史に敬意を表してきた。USオープンカップ決勝を前に、エナジャイザー・パークでは1988年のチームの再会が催された。ただ、ある意味では再会というほどのものでもなかった。チームの大半は今も地元に住み、頻繁に顔を合わせている。だからこそ、彼らの歩みを物語る思い出は、いつも身近にある。

    「数シーズン前、セントルイス・シティの試合でジェフと偶然会ったんです」とオルウィグは語る。「すると、まるで何も変わっていないようでした。彼は、私が指導し、ともにプレーする幸運にも恵まれたGKの中でも最高の一人です。今回のことは特別ですし、私たちのチームは本当に恵まれていると思います」

    「私の人生をつなぐ共通の糸がサッカーであることを、とても幸運に思います。サッカーのおかげで、親友と呼べる人たちにも出会えました。このスポーツは、家族にとっても私個人にとっても、素晴らしいものをもたらしてくれました。当時プロリーグがあったかどうかにかかわらず、サッカーへの愛はとても強かったのです」

    1-2-3クラブでは、月曜日になるとサッカーが話題に上る。オープンカップ決勝を数週間後に控え、期待はすでに高まっている。他の主要スポーツに携わる人たちもセントルイス・シティSCのグッズを身に着け、最近の無敗記録や今後の大一番について尋ねている。ランゲもマクダーモットも質問に答える。興奮は高まるばかりだ。普段それほど熱心にサッカーを追っていない人たちも、この試合への思いや期待を口にしている。

    数々の出来事に彩られた物語に、新たな名場面が加わるのだろうか。いずれにせよ、アメリカ有数のサッカーの街で、その物語は続いていく。そして、その一つひとつが今後何年にもわたって語り継がれるだろう。

    「セントルイスからは、いつも優れた選手が出てきました」とランゲは語る。「他の都市でサッカーがどれほど発展しても、これからもセントルイスから優れた選手が出てくると思います。セントルイスは、偉大な選手を輩出する街としての評判を持ち続けるでしょう。そうした選手を探すなら、いつでもここに来ればいいのです」