「試合を止めろ！」 アイルランド対イスラエルのネーションズリーグ戦が、なぜサッカー界で最も物議を醸す一戦となったのか
エド・シーランが最近、マックルモア、フリー・パレスチナ、さらには言論の自由を擁護することすら拒んだことで、今回のツアーでほかのサポートアクトたちは思いがけず気まずい立場に置かれることになった。しかし、その中でも特に難しい立場に立たされたのがアーロン・ロウとフォークバンド、ベオガのメンバーたちだった。
彼らはフィニアスやルーカス・グラハムほど知られた存在ではまったくなかった。正直に言えば、母国アイルランドですら特別よく知られていたわけではない。だからこそ、全米各地のスタジアムで何千人ものファンを前に演奏する機会を与えてくれた「友人」シーランに、彼らは計り知れないほど感謝していた。それは彼らにとって前例のない、そして何にも代えがたいレベルの露出であり、ほとんど信じ難い経験だった。ベオガが表現したように、まさに「夢のような話」だったが、状況の厳しい現実は行動を求めていた。
シーランとサポートアクトたちが今週末に出演予定だったジレット・スタジアムのオーナーである億万長者ロバート・クラフトは、マックルモアがその公演に加わることはできないと明確にした。そしてベオガにとっては、「フリー・パレスチナを訴える者の声を封じる会場で演奏を続けることは、私たちにとって到底受け入れられる選択肢ではなかった」。
ロウは、「アイルランド人として、私たちはジェノサイド、強制的な飢饉、そして暴力的な占領について痛いほどよく知っている」と説明し、ダブリン出身のロウとベオガの同胞たちはそろって身を引いた。彼らは演奏を拒否した。
そして今、アイルランド中の誰もが自問しているのは、日曜日のネーションズリーグでのイスラエル戦を前に、男子代表の選手の中にも同じ行動を取る者が現れるのかどうか、ということだ。
「途方もない外部からのプレッシャー」
2月にブリュッセルで行われたネーションズリーグの組み合わせ抽選でアイルランドとイスラエルが同組に入った瞬間から、両チームの2試合が極めて大きな論争を呼ぶことは明らかだった。
その前年9月、ボヘミアン・フットボール・クラブ、フェアスクエア、アイリッシュ・スポーツ・フォー・パレスチナは、違法入植地での試合や人種差別的・差別的行為に関するUEFAおよびFIFAの規約に違反したとして、イスラエル・フットボール・アソシエーション（IFA）の即時資格停止をUEFAに求める書簡を送った。この要請が出されたのは、国連独立国際調査委員会が、イスラエル当局はガザ地区でジェノサイドを行っていると結論づけたわずか2日後だった。そこでは、2023年10月7日にハマスやその他のパレスチナ系組織が1200人を殺害し、251人を人質に取って以降、今では7万人を超える人々がイスラエル軍によって殺害されている。
その2カ月後、アイルランドサッカー協会（FAI）の臨時総会で、出席者はイスラエルを欧州のクラブ大会および代表戦の大会から締め出すようUEFAに求める動議を提出することに賛成票を投じた。しかし、その直後に続けて行われた年次総会で、FAI会長ポール・クックは、「率直に言って、UEFAの大会の一部である限り、我々は［イスラエルと］対戦する」と述べた。
「彼はあんなことを言うべきではなかった」と、ボヘミアンズの最高商務責任者ダン・ランバートはGOALに語る。「あの会合で与えられた委任を反映したものではなかったからだ。93％の人々がその動議を支持した。
「ただ、かなり早い段階からFAIが非常に大きな外部圧力にさらされていたとは思う。例えば、昨年11月にイスラエルの追放を求める動議が可決された際、アメリカの上院議員リンジー・グラハムは直ちにXで、もしFAIがこの方針を進めるなら、アイルランドには経済的な影響が及ぶと述べた」。
「でっち上げられた」脅威
ネーションズリーグの組み合わせ抽選直後、アイルランドの首相（Taoiseach）マイケル・マーティンも、FAIが「試合日程を履行するという正しい決定」を下したことを称賛し、ホームゲームは「ダブリンの安全な環境で」開催できるとの自信も示していた。だが、アイルランド国内の感情の強さを考えれば、それはまったく現実的ではなかった。そして10月4日に予定されていたイスラエル戦は、その後「運営上の課題」を理由にセルビア開催へ変更され、無観客で行われることになった。多くのアイルランドのサッカーファンにとって、信じがたい決定だった。
2025年10月10日に米国の仲介で成立したハマスとイスラエルの停戦が、UEFAにイスラエルを欧州の大会から追放する計画の棚上げをもたらした可能性はある。だが、パレスチナで命が失われ続けている現実によって、アイルランドにおけるネーションズリーグ開催への抵抗が弱まることはなかった。
しかし、7月に行われた別のFAI臨時総会では、代議員が試合を実施する動議を支持した。賛成75票、反対32票、棄権3票だった。協会によれば、いかなるボイコットも無意味であり、アイルランドサッカーに「重大かつ長期的な損害」を与えていただろうという。だがこの主張には、『Stop the Game』キャンペーンに関わる中心人物の一人であるブレンダン・オグルが繰り返し異議を唱えてきた。
「FAIは、この試合をボイコットした場合、これまでにない処分が協会に科されるかのように、かなり不誠実な形で示唆していた。しかし、UEFAがそのような脅しをかけたことは一度もない。[FAI最高経営責任者]デイビッド・クーレル自身が、その後公式にそう述べている」と、オグルはGOALに語った。これは当時、ボイコットが今後の主要大会出場権獲得の試みに影響し、さらには同国のユーロ2028共催にまで及ぶ可能性があるという根拠のない憶測に言及したものだ。
「さらに言えば、近年には数多くのボイコット事例がある。例えばベラルーシはラトビア、リトアニア、エストニアからボイコットされてきたが、科されたのは通常通りの0-3の没収試合と、ごく少額の罰金だけだった。だから、FAIだけが標的にされたり、狙い撃ちにされたりしたはずだという考えには、法的な前例がない。端的に言えば、FAIに対する脅威など存在しなかった。あったのはFAIが自ら作り出した脅威だけだ」
「完全な免責」
FAIは引き続き、この試合を実施する以外に選択肢はなかったとの立場を崩していない。主な理由はUEFAの強硬姿勢にあり、本稿で提起された問題についてのコメント要請にも回答していない。
「こんな立場にはいたくなかった」。クーレルはつい先週、『RTE Sport』にそう語った。「我々は公の場でも正式にも、イスラエルを国際サッカーから排除するよう求めてきた。UEFA加盟55協会の中で、正式にそうしたのは我々だけだった。しかし、組織レベルではそれがいまだ実現していない……。
「この1年、UEFAとは徹底的に話し合ってきた。では彼らの返答はどうだったか。しばらく前から変わっていない。FAIがこの問題についていかに強い信念を持っているか、そしてそれがパレスチナの苦境に対するアイルランド国民の連帯をどう反映しているかは認識している。だが同時に、他の54か国の感情も考慮しなければならないとしている。そして残念ながら、現時点ではそれが普遍的なものではない」
しかしランバートは、FAIの動議に対する支持が欠けていたことが、「正しいことをする」妨げになるべきではなかったと考えている。
「私にとって、この一件で最ももどかしいのは、FAIがボイコットによって得られる利点、とりわけ国内外で得られる敬意に一度も目を向けてこなかったことだ」と彼は言う。「それは決して忘れられないものになっていたはずだ。
「金銭面での影響はあっただろう。だが、そのコストがいかなる額であれ、ジェノサイドを認識するアイルランドのファン、さらには世界中のクラブや各国のファンに訴えかければ、その数字の何倍もの額を集められたと私は確信している。また、ほかに誰も声を上げていないから我々も黙っているべきだ、という考えも受け入れられない。なぜなら忘れてはならないのは、西ヨーロッパ諸国の大多数が、アイルランドを含む他国に対してこの種の植民地主義的抑圧を加えてきたからだ。
「だからこそ、他のヨーロッパ諸国が何もしなかったのは恥ずべきことだが、その事実に驚くべきではない。UEFAの対応にも驚くべきではない。イスラエルはあらゆる場で完全な不処罰のもとで行動している。30を超える国連安保理決議に違反している。欧州連合の人権憲章にも違反している。そして挙げればきりがない。だから、その立場は狂気じみているとはいえ、UEFAがイスラエルを特別扱いしていても、さほど衝撃ではない。FIFAについても同じことだ」
「パレスチナの人々を見捨てた」
イスラエルがUEFAおよびFIFAの大会に出場し続けていることは、とりわけ、ウラジーミル・プーチンが2022年2月24日にウクライナへの全面侵攻を開始してから、わずか4日後に両組織がロシアのチームを追放したことを踏まえると、特に不可解である。
ダブリンを拠点とするパレスチナ人ジャーナリスト、アブバケル・アベドはGOALに対し、「偽善だ、まったくの偽善だ。イスラエルには一つのルール、それ以外のすべてには別のルールが適用されている。これ以上ないほど明白なダブルスタンダードだ」と語った。
「FIFAとUEFAは長い間、政治とスポーツは混同されるべきではないと言ってきた。仮にその言葉をひとまず額面通りに受け取るとしても、単純に『では、なぜロシアを追放したのか？』という疑問が生じる。そうなると、彼らが西側の主要な帝国主義国家、特にアメリカにすり寄っているように見えてしまう。
「ワールドカップでは、アメリカの大統領ドナルド・トランプが、事実上、アメリカに対するレッドカードの取り消しを命じたことで、そうした政治介入が公然と行われているのを目にした。そして、FIFA会長のジャンニ・インファンティーノが、いわゆる『平和委員会』のメンバーでいられるのはなぜなのか。どうしてそんなことが許されたのか。
「ロシアがウクライナで行ったことは、イスラエルがガザで行ったことと比べれば見劣りする。それなのに2週間前、アレクサンデル・チェフェリンは、イスラエルを大会から締め出すようUEFAに対して政治的圧力はほとんどなかったと述べた。つまり、ロシア追放を後押しした国々は偽善者だということだ。なぜか。彼らは私たちパレスチナ人を人間として見ていないからだ。
「2026年に生きているにもかかわらず、フットボール界の一部の人々が私たちを対等な存在と見なしていないというのは、本当に胸が張り裂ける思いだ。しかし、ほかにどんな結論を導けるというのか。FIFAとUEFAはとっくにパレスチナの人々を見捨てている。
「イスラエルはパレスチナのスポーツ界全体を壊滅させた。54クラブのうち51クラブが、その作戦の間にイスラエル軍によって破壊されたか、損壊した。10あるスタジアムのうち9つが破壊された。残っている1つのスタジアムは、いまや避難民のシェルターになっている。残る3クラブのうち2クラブも、避難民のためのシェルターに変えられた。
「選手たちは殺害され、手足を切断され、あるいは家族全員を失った。ハムディ・ルバドが、妻と4人の娘全員とともにイスラエルの空爆で殺害されたことを覚えている。そしてそれは2年前のことだ。2年も前だ」
「スポーツの力」
アイルランドで続くパレスチナの人々への連帯表明の動きは、一部から称賛される一方で、別の一部からは批判も受けている。ユダヤ系の元閣僚アラン・シャターは、ボイコットを求める声は反ユダヤ主義に突き動かされていると繰り返し主張している。former minister Alan Shatter, who is Jewish, repeatedly claiming that the calls for a boycott are driven by antisemitism。一方でイスラエルサッカー協会は、試合開催を擁護した先週の発言の中で、自身のチームは「ジェノサイドをしている相手と戦っているのではなく、それに反対している」と述べたアイルランド代表のアイスランド人指揮官ヘイミル・ハルグリムソンについて、「愚かさ、無知、偽善」だと非難した。「weren't playing with genocide」 but against it.
「イスラエルサッカー協会の声明を読むと、さらに怒りがこみ上げてくる」と、アイルランドのTD（国会議員）で、元リーグ・オブ・アイルランドのサッカー選手でもあるダニエル・エニスはGOALに語った。「なぜなら、これは反ユダヤ主義の問題ではないからだ。ジェノサイドを止めるために、私たちにできることを何でもするという話なんだ。
「それに、ボイコットがもたらし得る影響を甘く見てはいけない。スポーツは私の人生を救ってくれた。私はスポーツの力を知っている。私たちは地域社会で、サッカーを通じて人種差別と闘ってきた。私は地元クラブの子どもたちに、サッカー場にある色は3つしかないと教えている。自分たちのチームが身につけている色、相手チームが身につけている色、そして私たち全員が共有しなければならない緑の芝生の色だ。そしてメッセージはいつだって同じだ。そのピッチに足を踏み入れたら、誰に対しても、その人が受けるに値する敬意を絶対に払うということだ。
「当時、私はいつも対戦相手を好きだったわけではないが、間違いなく敬意は持っていた。信じるかどうかは別として、最も手ごわかった相手の何人かとは、最終的にとても親しい友人にさえなった。でも、ジェノサイド的な体制を誇らしげに代表しているような相手と、どうやって同じピッチに立てるんだ？ 人の命に対する同じ敬意を持たない人々と、どうやってピッチを共有できるんだ？ あらゆる人の命に対する敬意を。
「もはや言葉では足りない。言葉では、私たちが目にしているものを適切に伝えられない。だから、私たちにできる唯一のことは行動を起こすことだ。
「そもそも、スポーツと政治は混ぜるべきではないという古い議論は、自分たちのアジェンダを押し通そうとする人々によってしか持ち出されない。そして、申し訳ないが、スポーツと政治は常に絡み合ってきた。特に国際サッカーではそうだ。そこでは、一つの人々として自らの価値観と原則を代表することになるからだ。さらに、ここは極めて率直に言うべきだが、この試合をすることも、しないことと同じくらい政治的な決定なんだ。
「だが、仮にここでスポーツと政治を切り離すとしても、そんなことが可能な別世界のような場所があるとしても、最新の数字によれば、イスラエル軍は1000人を超えるパレスチナ人アスリートを殺害している。だから残念ながら、今やこの3年間で命を落とした500人を超えるサッカー選手たちへの連帯を表明する責任は、選手たちにあるのだ」
「正しいことと間違っていることの違い」
FAIは、ハルグリムソン監督とそのチームから関心をそらそうとしており、フットボール・ディレクターのジョン・マーティンは「この決定を下したのは私のような人間とデイヴィッド・クーレルであって、選手たちではない」と指摘した。
「選手たちを守る必要がある」と、マーティンは付け加えた。「選手たちを気遣わなければならない。批判されるような状況に置かれるべきではないからだ」
だが、マーティン自身も認めたように、その重圧は 「ピッチに立つのが彼らである以上、当然彼らにのしかかる」。そして、まさにFAIが彼らをそうした立場に置いたのである。ベテランDFシェイマス・コールマンは5月、選手たちがこの件について質問に答えなければならない立場に置かれるべきでは決してなかったと公に述べていた。
「これは私たちより上で対処されるべきだった」と、彼は語った。「私は父親であり、夫でもある。心もあるし、何が正しくて何が間違っているかも分かっている。つまり、あなたたちに同じ質問をすれば、起きていることについてきっと全員が同じ意見だと思う。ひどいことだし、非常に悲しいことだ。だが、ただ自国のためにプレーしたいだけの22歳、23歳、24歳の若者たちに、この問題が降りかかるべきではなかった」
『ストップ・ザ・ゲーム』のキャンペーン参加者たちは月曜日、ダブリンのアイルランド代表チームのホテルで抗議活動を行い、日曜日の試合をボイコットするよう選手たちを説得しようとした。しかし、オーグルは、ハルグリムソン監督のチームの一人ひとりに最大限の共感を寄せていると語る。というのも、彼らはFAIだけでなく、パトリック・オドノヴァンやチャーリー・マコナローグといった政府閣僚にも見捨てられたと感じているからだ。両氏は、試合は予定通り開催されるべきだと考えている一方で、原則論に基づきイスラエル戦には出席しないと述べている。
「閣僚たちは試合をボイコットすると言いながら、若者たちにはその試合でプレーしろと主張するとは、どういうことだ！ これほどの偽善があっていいのか！」とオーグルは言う。「選手たちはこの国の政府に裏切られ、そして今、FAIが選手たちにこれらの試合を強引に受け入れさせたことで、私たちはこの恐ろしい状況に置かれている。
「選手はアスリートであり、閉ざされた世界の中で生きている。彼らにとって大事なのはチームメートと結束だ。そうしたスポーツの基本原則が、FAIによって利用され、あの若者たちはキャリアの残りの期間ずっとついて回る決断へと追い込まれた。私たちは最近、1981年に南アフリカ遠征に参加した元アイルランド代表ラグビー選手のジョン・ロビーと話をしたが、彼はいまもその決断を後悔している。
「なぜなら、この点ははっきりさせておかなければならない。虐殺的な体制の代表者たちと同じピッチに立ったアイルランドとして記憶されるのは、ジョン・マーティンでも、デイヴィッド・クーレルでも、マイケル・マーティンでも、その他の誰でもない。選手たちなのだ。これはFAIとアイルランド政府による、まったくもって重大な責務放棄である」
「立ち上がる時間はまだある」
現在は負傷離脱中のアイルランド代表主将ネイサン・コリンズは、5月の時点で、この問題についてチームが結束を保つことが目標だとしつつも、「個々が立場を示したいのであれば、私たちはそれを妨げない」と語っていた。また、木曜日のコソボ戦を前に、主将代行のダラ・オシェイは、日曜日のイスラエル戦に関連してどのような行動を取るのか、あるいは行動を取らないのかについて、選手たちが金曜日に率直かつオープンな話し合いを行うと明かした。
「彼らが今感じているプレッシャーは、私には到底想像もつかない」とエニスは認める。「彼らは状況の重大さと苦しみの規模を分かっている。なぜなら、パレスチナで起きていることは、世界史上最も注視されているジェノサイドだからだ。私たちは皆、それがテレビやスマートフォンで展開されるのを目にしている。
「だが、ボイコットの判断が彼らに委ねられるべきではなかったし、FAIについて本当に憤りを覚えるのは、選手たちがプレーを拒否した場合に支援されるという現実的で具体的な証拠が何も見えてこないことだ。再び代表キャップを得られる保証があるのか、彼らには分からない。そんな状況はあまりにもつらい。
「UEFAがこの状況から完全に手を洗っていることは否定できず、それは恥ずべきことだ。しかし一方でFAIは『こんな状況にはいたくなかった』と言っている。ならば、なぜ選手たちをまさに同じ状況に置いたのか。スポーツ統括団体の基本原則の一つは、選手を守り、支えることだ。FAIはそれをしていない。彼らはこの選手たちを見捨てている。それは元選手として、私には非常につらいことだ」
現時点では、試合は開催され、アイルランドは今週末にハンガリーで、そして7日後にセルビアで再びイスラエルと対戦する見通しだ。しかし、MFジェイソン・ナイトはコソボに0-1で敗れた後、日曜日の試合は行われるべきではないと考えていると語っており、ボイコットを求める人々は、選手たちが本来委ねられるべきではなかった決断を下すことへの望みを、まだ捨てていないことを意味している。
「もし彼らが試合に出なければ、歴史は彼らを記憶するだろう」とアベドは語る。「彼らは永遠に英雄として称賛される。人々はその一人ひとりを記憶するはずだ。だが、もしプレーすれば、臆病者と見なされる。侮辱したいわけではないが、彼らは子どもではない。大人の男たちだ。そして賢い。考える頭がある。良心がある。そして心がある。
「こんな段階になった今でも、彼らへの私のメッセージは、まだ遅くないということだ。結果がどうあれ、正しいことをし、立場を示す時間はまだ残されている。
「2万人を超える子どもの死に責任を負う国家を代表するチームと、なぜ自分が対戦したのかを、いつか自分の子どもに説明しなければならなくなるようなことはしないでほしい。自国を代表し、本当のアイルランドと、その誇るべき抵抗の歴史を体現してほしい。命を落とした1000人を超える仲間のアスリートたちに敬意を表してほしい。その人たちを尊重し、そしてその人たちをたたえるために、結果がどうあれ行動を起こしてほしい。
「加担しないでほしい。沈黙しないでほしい。声を上げてほしい。エド・シーランになるな。マックルモアになれ。アーロン・ロウになれ。サッカー界のベオガになれ。プレーを拒否してほしい」