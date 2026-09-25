「試合を止めろ！」　アイルランド対イスラエルのネーションズリーグ戦が、なぜサッカー界で最も物議を醸す一戦となったのか

FAIは引き続き、この試合を実施する以外に選択肢はなかったとの立場を崩していない。主な理由はUEFAの強硬姿勢にあり、本稿で提起された問題についてのコメント要請にも回答していない。

「こんな立場にはいたくなかった」。クーレルはつい先週、『RTE Sport』にそう語った。「我々は公の場でも正式にも、イスラエルを国際サッカーから排除するよう求めてきた。UEFA加盟55協会の中で、正式にそうしたのは我々だけだった。しかし、組織レベルではそれがいまだ実現していない……。

「この1年、UEFAとは徹底的に話し合ってきた。では彼らの返答はどうだったか。しばらく前から変わっていない。FAIがこの問題についていかに強い信念を持っているか、そしてそれがパレスチナの苦境に対するアイルランド国民の連帯をどう反映しているかは認識している。だが同時に、他の54か国の感情も考慮しなければならないとしている。そして残念ながら、現時点ではそれが普遍的なものではない」

しかしランバートは、FAIの動議に対する支持が欠けていたことが、「正しいことをする」妨げになるべきではなかったと考えている。

「私にとって、この一件で最ももどかしいのは、FAIがボイコットによって得られる利点、とりわけ国内外で得られる敬意に一度も目を向けてこなかったことだ」と彼は言う。「それは決して忘れられないものになっていたはずだ。

「金銭面での影響はあっただろう。だが、そのコストがいかなる額であれ、ジェノサイドを認識するアイルランドのファン、さらには世界中のクラブや各国のファンに訴えかければ、その数字の何倍もの額を集められたと私は確信している。また、ほかに誰も声を上げていないから我々も黙っているべきだ、という考えも受け入れられない。なぜなら忘れてはならないのは、西ヨーロッパ諸国の大多数が、アイルランドを含む他国に対してこの種の植民地主義的抑圧を加えてきたからだ。

「だからこそ、他のヨーロッパ諸国が何もしなかったのは恥ずべきことだが、その事実に驚くべきではない。UEFAの対応にも驚くべきではない。イスラエルはあらゆる場で完全な不処罰のもとで行動している。30を超える国連安保理決議に違反している。欧州連合の人権憲章にも違反している。そして挙げればきりがない。だから、その立場は狂気じみているとはいえ、UEFAがイスラエルを特別扱いしていても、さほど衝撃ではない。FIFAについても同じことだ」