FAIは引き続き、この試合日程を進める以外に選択肢はなかったとの立場を取っている。その主な理由はUEFAの強硬姿勢にあり、本稿で提起された問題についてのコメント要請にもUEFAは回答しなかった。

「私たちもこんな状況にはいたくなかった」とクーレル氏は、つい先週 『RTE Sport』 に語った。「私たちは公にも、そして正式にも、イスラエルを国際サッカーから排除するよう求めてきた。UEFA加盟55協会の中で、それを正式に行ったのは私たちだけだった。しかし、組織レベルでは、まだそれは実現していない……」

「この1年、私たちはUEFAと広範に話し合ってきた。では彼らの返答はどうだったか。しばらく前から変わっていない。UEFAは、この問題に関するFAIの強い信念と、それがパレスチナの苦境に対するアイルランド国民の連帯を反映していることを認識している。だが同時に、ほかの54か国の感情も考慮しなければならない。そして残念ながら、現時点ではそれが普遍的ではない」

ただ、ランバート氏は、FAIの動議への支持が欠けていたとしても、「正しいことをする」のを妨げるべきではなかったと考えている。

「私にとって、この一件で最ももどかしいのは、FAIがボイコットによるプラス面、特に国内外でFAIが得られたであろう敬意を一度も考えなかったことだ」と同氏は語る。「それは決して忘れられなかったはずだ。

「金銭的な影響はあっただろう。だが、費用がいくらであれ、アイルランドのファン、そしてジェノサイドを認識している世界中のクラブや国々のファンに訴えかければ、その金額の何倍もの額を集められたと私は確信している。また、ほかに誰も声を上げていないから私たちも黙っているべきだ、という考えも受け入れられない。なぜなら、西ヨーロッパ諸国の大半が、アイルランドを含む他国にこの種の植民地的抑圧を加えてきたことを忘れてはならないからだ。

「だからこそ、ほかのヨーロッパ諸国が何もしなかったのは恥ずべきことだが、その事実に驚くべきではない。UEFAの対応にも驚くべきではない。イスラエルはあらゆる場で完全な不処罰のもとに行動している。30本を超える国連安保理決議に違反している。欧州連合の人権憲章にも違反している。そして、まだまだある。だから、常軌を逸した立場ではあるが、UEFAがイスラエルを特別扱いしていることは、衝撃でも何でもない。FIFAについても同じだ」