「試合を止めろ！」。アイルランド対イスラエルのネーションズリーグ戦が、いかにしてサッカー界で最も物議を醸す一戦となったのか
エド・シーランが最近、マックルモアや「フリー・パレスチナ」、さらには言論の自由を支持することすら拒んだことで、その後のツアーのサポートアクトたちは思いがけず難しい立場に置かれることになった。だが、その中でも特に厳しい状況に置かれたのがアーロン・ロウとフォークバンド、ベオガのメンバーたちだった。
彼らはフィニアスやルーカス・グラハムほど知られた存在ではなかった。正直に言えば、母国アイルランドですら特別に有名というわけではなかった。そのため、全米各地のスタジアムで何千人ものファンの前で演奏する機会を与えてくれた「友人」シーランに対し、彼らが計り知れないほど感謝していたのは当然だった。それは彼らにとって前例のない、そして何ものにも代えがたいレベルの露出であり、ほとんど信じ難い経験、「夢のようなこと」だったと、ベオガは表現していた。しかし、この状況の厳しい現実は行動を求めていた。
シーランとそのサポートアクトたちが今週末に出演予定だったジレット・スタジアムのオーナーである億万長者ロバート・クラフトは、マックルモアがその公演に加わることはできないと明確にした。そしてベオガにとって、「フリー・パレスチナを訴える者を黙らせる会場で演奏を続けることは、私たちにとって到底受け入れられる選択肢ではなかった」。
ロウは、「アイルランド人として、私たちはジェノサイド、強制的な飢饉、そして暴力的な占領について痛いほどよく知っている」と説明した。そうして、このダブリン出身者とベオガの同胞たちはその場を去った。演奏を拒否したのだ。
そして今、アイルランド中の誰もが自問しているのは、日曜日のイスラエルとのネーションズリーグを前に、男子代表の選手の中から同じような行動を取る者が現れるのかどうか、ということだ。
「途方もない外部からのプレッシャー」
2月にブリュッセルで行われたネーションズリーグの組み合わせ抽選で、アイルランドとイスラエルが同組に入った瞬間から、両チームの2試合が極めて大きな論争を呼ぶことは明らかだった。
その前年9月、ボヘミアン・フットボール・クラブ、フェアスクエア、アイリッシュ・スポーツ・フォー・パレスチナは、違法入植地での試合や人種差別的・差別的な行為に関するUEFAおよびFIFAの規約違反を理由に、イスラエルサッカー協会（IFA）の即時資格停止をUEFAに要請した。この要請は、国連の独立国際調査委員会が、イスラエル当局はガザ地区でジェノサイドを行っていると結論づけたわずか2日後に出されたものだった。ガザ地区では、ハマスおよびその他のパレスチナ武装組織が2023年10月7日にイスラエル占領地で1200人を殺害し、251人を人質として連れ去って以降、現在までに7万人以上がイスラエル軍によって殺害されている。
その2カ月後、アイルランドサッカー協会（FAI）の臨時総会で、出席メンバーはイスラエルを欧州のクラブ大会および代表チームの大会から締め出すようUEFAに求める動議を提出することに賛成票を投じた。しかし、その直後に行われた年次総会で、FAI会長ポール・クックは、「率直に言って、UEFAの大会の一部である限り、我々は［イスラエルと］対戦する」と述べた。
「彼はそんなことを言うべきではなかった」と、ボヘミアンズの最高商務責任者ダン・ランバートはGOALに語る。「あの会議で与えられた委任を反映したものではなかったからだ。93％の人々がその動議を支持していた。
「ただ、かなり早い段階からFAIが外部から非常に大きな圧力を受けていたとは思う。例えば、イスラエルの追放を求める動議が昨年11月に可決されると、アメリカの上院議員リンジー・グラハムは直ちにTwitterで、FAIがこの方針を進めればアイルランドには経済的な影響が及ぶと述べた。」
「でっち上げられた」脅迫
ネーションズリーグの組み合わせ抽選直後、アイルランドの首相（Prime Minister）ミホル・マーティンも、FAIが「試合日程を履行するという正しい決定を下した」ことを称賛し、ホームゲームは「ダブリンの安全な環境で」開催できるとの自信も示していた。しかし、アイルランド国内の感情の強さを踏まえれば、それは到底現実的ではなく、10月4日のイスラエル戦はその後、「運営上の課題」を理由にセルビア開催へ変更された。試合は無観客で行われることになり、多くのアイルランドのサッカーファンを大いに困惑させた。
2025年10月10日に米国の仲介で成立したハマスとイスラエルの停戦は、UEFAがイスラエルを欧州大陸の大会から追放する計画を棚上げする一因になった可能性がある。しかし、パレスチナで命が失われ続けている状況のため、アイルランドにおけるネーションズリーグの試合への抵抗が弱まることはなかった。
しかし、7月に開かれた別のFAI臨時総会では、代議員が試合を実施する動議を支持し、賛成75票、反対32票、棄権3票という結果になった。協会によれば、いかなるボイコットも無意味であり、アイルランドサッカーに「重大かつ長期的な損害」を与えていただろうという。だが、この主張には、『Stop the Game』キャンペーンに関わる中心人物の一人であるブレンダン・オグルが繰り返し異議を唱えてきた。
「FAIは、試合をボイコットした場合にはこれまでに例のない制裁が協会に科されるかのように、かなり不誠実な形で示唆した。しかし、UEFAはそのような脅しを一切していない。［FAI最高経営責任者］デイビッド・クーレル本人も、その後、公の記録に残る形でそう述べている」と、オグルはGOALに語った。これは当時、ボイコットが将来の主要大会出場権獲得の試みに影響し、さらには同国によるユーロ2028の共催にまで及ぶ可能性があるという、根拠のない憶測に言及したものだ。
「さらに言えば、近年にも数多くのボイコットがあった。たとえばベラルーシはラトビア、リトアニア、エストニアにボイコットされているが、科されたのは通常どおりの0-3の没収試合と、ごくわずかな罰金以上のものではなかった。だから、FAIが狙い撃ちされたり特別扱いされたりしたかもしれないという考えには、法的な前例がなかった。簡単に言えば、FAIへの脅威など存在せず、あったのはFAIが自ら作り出した脅威だけだった」
「完全な不処罰」
FAIは引き続き、この試合日程を進める以外に選択肢はなかったとの立場を取っている。その主な理由はUEFAの強硬姿勢にあり、本稿で提起された問題についてのコメント要請にもUEFAは回答しなかった。
「私たちもこんな状況にはいたくなかった」とクーレル氏は、つい先週 『RTE Sport』 に語った。「私たちは公にも、そして正式にも、イスラエルを国際サッカーから排除するよう求めてきた。UEFA加盟55協会の中で、それを正式に行ったのは私たちだけだった。しかし、組織レベルでは、まだそれは実現していない……」
「この1年、私たちはUEFAと広範に話し合ってきた。では彼らの返答はどうだったか。しばらく前から変わっていない。UEFAは、この問題に関するFAIの強い信念と、それがパレスチナの苦境に対するアイルランド国民の連帯を反映していることを認識している。だが同時に、ほかの54か国の感情も考慮しなければならない。そして残念ながら、現時点ではそれが普遍的ではない」
ただ、ランバート氏は、FAIの動議への支持が欠けていたとしても、「正しいことをする」のを妨げるべきではなかったと考えている。
「私にとって、この一件で最ももどかしいのは、FAIがボイコットによるプラス面、特に国内外でFAIが得られたであろう敬意を一度も考えなかったことだ」と同氏は語る。「それは決して忘れられなかったはずだ。
「金銭的な影響はあっただろう。だが、費用がいくらであれ、アイルランドのファン、そしてジェノサイドを認識している世界中のクラブや国々のファンに訴えかければ、その金額の何倍もの額を集められたと私は確信している。また、ほかに誰も声を上げていないから私たちも黙っているべきだ、という考えも受け入れられない。なぜなら、西ヨーロッパ諸国の大半が、アイルランドを含む他国にこの種の植民地的抑圧を加えてきたことを忘れてはならないからだ。
「だからこそ、ほかのヨーロッパ諸国が何もしなかったのは恥ずべきことだが、その事実に驚くべきではない。UEFAの対応にも驚くべきではない。イスラエルはあらゆる場で完全な不処罰のもとに行動している。30本を超える国連安保理決議に違反している。欧州連合の人権憲章にも違反している。そして、まだまだある。だから、常軌を逸した立場ではあるが、UEFAがイスラエルを特別扱いしていることは、衝撃でも何でもない。FIFAについても同じだ」
「パレスチナの人々を見捨てた」
イスラエルがUEFAおよびFIFAの大会への参加を続けていることは、両組織がウラジーミル・プーチン氏による2022年2月24日のウクライナ全面侵攻開始から、わずか4日後にロシアのチームを締め出したことを踏まえると、とりわけ不可解である。
ダブリンを拠点とするパレスチナ人ジャーナリスト、アブバケル・アベド氏はGOALに対し、「偽善だ。まったくの偽善だ」と語った。「イスラエルには一つのルールがあり、他のすべてには別のルールがある。これ以上ないほど明白なダブルスタンダードだ。
「FIFAとUEFAは長い間、政治とスポーツは混同されるべきではないと言ってきた。たとえその言葉をひとまず額面通りに受け取るとしても、単純に『では、なぜロシアを締め出したのか？』という疑問が生じるだけだ。そうすることで、彼らが西側の主要な帝国主義国家、とりわけアメリカにすり寄っているように見えるからだ。
「その政治的介入はワールドカップでも公然と見られた。アメリカの大統領ドナルド・トランプ氏が、事実上、アメリカに対するレッドカードを取り消すよう命じた時だ。そして、なぜFIFA会長のジャンニ・インファンティーノ氏が、いわゆる『平和委員会』の一員でいられるのか。どうしてそれが許されたのか。
「ロシアがウクライナで行ったことは、イスラエルがガザで行ったことに比べればかすんで見える。それなのに、2週間前にはアレクサンデル・チェフェリン氏が、イスラエルを大会から締め出すようUEFAに対する政治的圧力はほとんどなかったと述べた。つまり、ロシア追放を求めた国々は偽善者だということになる。なぜか。彼らは私たちパレスチナ人を人間として見ていないからだ。
「2026年を生きる今なお、サッカー界の一部の人々が私たちを対等な存在として見ていないというのは、本当に胸が張り裂ける思いだ。しかし、ほかにどんな結論を導けるというのか。FIFAとUEFAは、とっくの昔にパレスチナの人々を見捨てているからだ。
「イスラエルはパレスチナのスポーツ界全体を壊滅させた。54クラブのうち51クラブが、その軍事作戦の中でイスラエル軍によって破壊されるか損壊した。10のスタジアムのうち9つが破壊された。残った1つのスタジアムはいま、避難民のためのシェルターになっている。残された3クラブのうち2クラブも、避難民のシェルターへと変えられた。
「選手たちは命を奪われたり、手足を切断されたり、家族全員を失ったりしている。ハムディ・ルバドが、妻と4人の娘全員とともにイスラエル軍の空爆で殺害されたことを覚えている。そして、それは2年前のことだ。2年も前だ。」
スポーツの力
アイルランドで続くパレスチナの人々への連帯表明の動きは、一部から称賛される一方で、別の一部からは批判も受けている。ユダヤ系の元閣僚アラン・シャッター氏は、ボイコットを求める声は反ユダヤ主義に突き動かされたものだと繰り返し主張している。former minister Alan Shatter, who is Jewish, repeatedly claiming that the calls for a boycott are driven by antisemitism。一方で、イスラエルサッカー協会は、先週、試合開催を擁護する中で、自身のチームは「ジェノサイドとともに戦っているのではなく、それに反対している」と述べたアイルランド代表のアイスランド人監督ヘイミル・ハルグリムソンについて、「愚かさ、無知、そして偽善」だと非難した。「weren't playing with genocide" but against it.
「イスラエルサッカー協会の声明を見れば、さらに怒りが湧いてくる」と、アイルランドのTD（国会議員）で、元リーグ・オブ・アイルランドのサッカー選手でもあるダニエル・エニス氏はGOALに語る。「なぜなら、これは反ユダヤ主義の話ではないからだ。私たちにできることは何でもして、ジェノサイドを止めることが問題なんだ。
「そして、ボイコットがもたらし得る影響を決して見誤ってはいけない。スポーツは私の命を救ってくれた。私はスポーツの力を知っている。私たちは地域社会でフットボールを通じて人種差別と闘ってきた。私は地元クラブの子どもたちに、サッカー場にある色は3つしかないと教えている。自分たちのチームが身に着ける色、相手チームが身に着ける色、そして私たち全員が分かち合わなければならない緑の芝生の色だ。そして、メッセージは常に同じだ。ピッチに足を踏み入れたら、誰に対しても、その人が受けるべき敬意を絶対に持って接しなければならないということだ。
「当時、私はいつも対戦相手を好きだったわけではないが、間違いなく敬意は持っていた。信じられないかもしれないが、最も手ごわかった相手の何人かとは、最終的にとても親しい友人にさえなった。だが、ジェノサイドを行う体制を誇らしげに代表している相手と、どうやって同じピッチに立てるのか。人命への同じ敬意を共有していない人々と、どうやってピッチを共有できるのか。すべての人命への敬意をだ。
「私たちは皆、ガザでIDF兵士によって行われた犯罪の映像が、国際大会でイスラエル代表を『鼓舞する』ために送られていたのを見てきた。恐ろしいことであり、吐き気を催すものだ。もはや言葉では足りない。言葉では私たちが目にしているものを適切に伝えられない。だからこそ、私たちにできる唯一のことは行動を起こすことなんだ。
「なぜなら、スポーツと政治は混ぜるべきではないという古い議論は、自分たちの主張を押し通そうとする人々によってしか持ち出されないからだ。率直に言って、スポーツと政治は常に絡み合ってきたし、とりわけ国際サッカーにおいては、それは人々としての価値観や原則を代表することでもある。さらに、この点については極めて正直であるべきだが、この試合を行うことは、行わないのと同じくらい政治的な決断なんだ。
「だが、仮にここでスポーツと政治を切り離すとしても、そんなことが可能な別の宇宙の話ではあるが、最新の数字によれば、イスラエル軍は1000人を超えるパレスチナ人アスリートを殺害している。したがって、残念ながら、この3年間で命を落とした500人を超えるサッカー選手たちへの連帯を示す責任は、いまや選手たちにある」
「正しいことと間違っていることの違い」
アイルランドサッカー協会（FAI）は、ハルグリムソン監督とそのチームから вниманиеをそらそうとしており、フットボール・ディレクターのジョン・マーティンは「私のような人間とデイヴィッド・クーレルがこの決定を下したのであって、選手たちではない」と指摘した。
「選手たちを守る必要がある」と、マーティンは付け加えた。「批判されるような状況に彼らを置くべきではないのだから、選手たちを守り、気を配らなければならない」
だが、マーティン自身も認めたように、そのプレッシャーは「彼らはピッチに立つのだから、当然彼らにのしかかる」ことになる。しかも、まさにFAIが彼らをそうした立場に置いたのである。ベテランDFシェイマス・コールマンは5月、そもそもこの問題について選手たちが質問に答えなければならない立場に置かれるべきではなかったと公に述べていた。
「それは自分たちより上のところで対処されるべきだった」と、彼は語った。「私は父親であり、夫でもある。心もあるし、何が正しくて何が間違っているかも分かっている。つまり、同じ質問をあなたたちにしても、何が起きているかについては皆が同じ意見だと確信している。ひどいことであり、極めて悲しいことだ。だが、自分の国のためにプレーしたいだけの22歳、23歳、24歳の若者たち22、23、24歳の若者たちに、こうしたことが降りかかるべきではなかった」
『ストップ・ザ・ゲーム』のキャンペーン参加者たちは月曜日、ダブリンにあるアイルランド代表のチームホテルで抗議活動を行い、日曜日の試合をボイコットするよう選手たちを説得しようとした。しかし、オグルは、ハルグリムソン監督のチームの一人ひとりに最大限の同情を寄せていると語る。というのも、彼は彼らがFAIだけでなく、パトリック・オドノヴァンやチャーリー・マコナローグのような政府閣僚にも裏切られたと感じているからだ。両者は、原則としてイスラエル戦には出席しないとしながらも、試合自体は予定通り行われるべきだと述べている。
「閣僚たちは自分たちは試合をボイコットすると言いながら、若者たちにはそこでプレーしろと主張するなど、よくもそんなことが言えるものだ！ どうしてそこまで偽善的でいられるのか！」とオグルは言う。「この国の選手たちは自国政府に裏切られ、そして今、FAIが選手たちを強引にこうした試合の実施へと追い込んだという、このおぞましい状況にわれわれは置かれている。
「選手たちはアスリートであり、閉ざされた世界の中で生きている。彼らにとって全てはチームメートであり、一体感だ。そうしたスポーツの基本原則が、FAIによって利用され、あの若者たちは今後のキャリアの残りすべてで付きまとうことになる決断へと追い込まれた。私たちは最近、1981年に南アフリカ遠征に参加した元アイルランド代表ラグビー選手ジョン・ロビーと話をしたが、彼は今でもその決断を後悔している。
「はっきりさせておくが、アイルランドがジェノサイド体制の代表者たちと同じピッチに立ったことで記憶されるのは選手たちだ。ジョン・マーティンでも、デイヴィッド・クーレルでも、ミホル・マーティンでも、他の誰でもない。記憶されるのは選手たちだ。これはFAIとアイルランド政府の責務放棄以外の何ものでもない」
「まだ立場を示す時間はある」
現在負傷中のアイルランド代表の正キャプテン、ネイサン・コリンズは、5月の時点で、この問題についてチームが結束を保つことが目標だとしつつも、「個々が立場を示したいのであれば、私たちはそれを妨げない」と述べていた。また、代行主将のダラ・オシェイは、木曜日のコソボ戦を前に、日曜日のイスラエル戦に関してどのような行動を取るのか、あるいは何もしないのかについて、選手たちが金曜日に率直かつオープンな話し合いを自分たちの間で行うと明かした。
「彼らが今感じている重圧は、私には到底想像もつかない」とエニスは認める。「彼らは事態の重大さと苦しみの大きさを分かっている。なぜなら、パレスチナで起きていることは世界史上で最も注視されているジェノサイドだからだ。私たちは皆、それがテレビやスマートフォンで展開していくのを目にしている。
「だが、ボイコットの判断を彼らに委ねるべきではなかったし、FAIについて本当に腹立たしく思うのは、選手たちが試合出場を拒否した場合に支援されるという現実的で具体的な証拠が何一つ見られないことだ。彼らは、再び代表キャップを得られるかどうかをどうやって知るのか。これは非常につらい立場だ。
「UEFAがこの状況から完全に手を洗っていることは否定しようがなく、恥ずべきことだ。だが、FAIは『こんな状況にはいたくなかった』と言っている。ならば、なぜ選手たちをまさに同じ状況に置いたのか。あらゆるスポーツ統括団体の基本原則の一つは、選手を守り、支えることだ。だがFAIはそれをしていない。彼らはこの若者たちを見捨てているのであり、元選手として私はそれを非常につらく感じる」
現時点では、試合は予定通り行われ、アイルランドは今週末にまずハンガリーでイスラエルと対戦し、その7日後には再びセルビアで相まみえる流れになりそうだ。ただ、MFジェイソン・ナイトはコソボに0-1で敗れた後、日曜日の試合は行われるべきではないと考えていると話しており、ボイコットを求める人々は、選手たちが本来委ねられるべきではなかった決断を下すことへの望みを、まだ捨てていないことを意味している。
「もし彼らがその試合をしなければ、歴史は彼らを記憶するだろう」とアベドは言う。「彼らは永遠に英雄として称えられる。人々は彼ら一人ひとりを記憶するだろう。だが、もしプレーすれば、臆病者として見なされる。彼らを侮辱したいわけではないが、彼らは子どもではない。大人の男たちだ。そして賢い。頭脳がある。良心がある。そして心がある。
「こんな遅い段階になっても、私から彼らへのメッセージは、まだ遅くはないということだ。結果がどうあれ、正しいことをし、立場を示す時間はまだ残されている。
「2万人を超える子どもの死に責任を負う国家を代表するチームと、なぜ対戦したのかを自分の子どもに説明しなければならなくなるようなことは避けてほしい。自分の国を代表し、真のアイルランドとその誇り高い抵抗の歴史を体現してほしい。命を奪われた1000人を超える同じフットボール仲間たちに敬意を表してほしい。結果がどうであれ、行動を起こすことで彼らを尊重し、たたえてほしい。
「加担するな。沈黙するな。声を上げてほしい。エド・シーランになるな。マックルモアであれ。アーロン・ロウであれ。フットボール界のベオガであれ。プレーを拒否してほしい」