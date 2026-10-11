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USWNT 1-1GOAL

「計画の一部」米国女子代表がスペインから学んだ厳しい教訓を2027年ワールドカップへの道のりに必要な一歩と捉える理由

アメリカ女子代表、スペインとの初戦後に「落胆した」が「ひるんではいない」

翻訳者：

  • ワシントン発。 エマ・ヘイズ監督は、世界最高のチームを相手にアメリカ女子代表の力を測るため、スペインとの対戦を日程に組み込むよう働きかけた。土曜日、その対戦相手である現ワールドカップ王者は、開始からわずか14分でアメリカに残された課題を浮き彫りにした。

    スペインは序盤に2得点を挙げ、その後はプレーを改善したアメリカの反撃をしのぎ、アウディ・フィールドに集まった満員の1万9220人の観衆の前で2-0の勝利を収めた。2試合の親善試合の初戦は、2027年ワールドカップまで1年を切る中、ヘイズ監督が望んだ試金石となった。同時に、小さなミスがいかに大きな代償を伴うかを痛感させる一戦でもあった。

    アメリカは4カ月ぶりの試合を迎えるにあたり、負傷者によって最終ラインの編成に支障が出ていた。さらに直前の離脱者もあり、ヘイズ監督の選択肢は狭まっていた。選手層を厚くするという方針も、引き続きメンバー構成に反映された。ヘイズ監督は選出できるのは起用可能な選手だけだと繰り返し強調しており、いまだに最強の顔ぶれを継続して揃えるには至っていない。

    それでも、欠場者だけでは説明できない問題があった。

    3分、パトリ・ギハロが遠距離からのシュートでクラウディア・ディッキーを破った。その11分後には、守備の連係が崩れたところをエバ・ナバーロがファーポストで決め、スペインのリードを2点に広げた。アメリカは追いかける展開を強いられた。

    アメリカも反撃し、枠内シュート10本を含む13本のシュートを放ったが、チャンスを得点につなげられなかった。スペインが序盤に見せた決定力が勝敗を分けた。

    「世界最高のチームを相手に2点を先行される余裕はない。特に、あのような形で失点してはなおさらだ」とヘイズ監督は試合後に語った。

    「2点以上取れるだけのプレーはできたか？　間違いなくできた。ただ、必ずしも正しい判断ができず、私がこのチームならできると分かっている質の高いプレーを実行できなかった」

    悔しさをにじませながらも、ヘイズ監督はチームが3年前よりスペインのレベルに近づいているとの見方を示した。

    「私たちには本当に優れた選手がいる。今日の結果にかかわらず、私たちはとても良いチームだ」と語った。

    残る疑問は、アメリカがその差をどれだけ早く埋められるかだ。ヘイズ監督は選手たちを信じている。トリニティ・ロッドマンら選手たちも、土曜日の試合で得た教訓を、より大きな計画の一部と捉えている。課題は、その教訓をスペイン戦で欠けていた、より的確な判断とプレーの精度につなげることだ。

  • その計画は信用できるのか？

    Emma Hayes, USWNT
    Getty

    2失点後に明らかな苛立ちを見せたエマ・ヘイズ、米国女子代表に語りかける

    試合後、アメリカ女子代表の選手たちが強調したのは、互いを、ヘイズを、そして取り組んでいる過程を信じることだった。選手たちはスペイン戦での課題を認めつつ、それを浮き彫りにした一戦の価値を強調した。

    DFエミリー・フォックスはスペインとの対戦について「これも過程の一部であり、計画の一部です」と語った。「改めて言えば、0-2で負けたことは残念です。でも、いくつかの面では本当に僅差だったと思いますし、細部が重要です」

    NWSLでの地元ファンの前でフル出場したトリニティ・ロッドマンは、アメリカがどこで力及ばなかったかを率直に語り、自身のプレーについても責任を認めた。

    「大きな挑戦になることは、試合前から分かっていました」とロッドマンは語った。「相手は選手同士の距離が近く、ボールを動かすのも速いので、私たちはかなり苦しみました。守備では一歩遅れ、さらにアタッキングサードでは決定力をまったく発揮できませんでした。それは私にも責任があります。ゴール前での私のボールタッチは十分ではありませんでした」

    ロッドマンにとって次に必要なのは、一つの結果にチーム全体の進歩を覆い隠されることなく、そうした課題に取り組むことだ。

    「特定のことを引きずったり、細部にこだわりすぎたりせず、全体像を見ることだと思います。まだほぼ1年ありますが、私たちにある限られた時間を有効に使わなければなりません。私たちはとてもうまく取り組めていると思います」

  • ここからどうする？

    United States v Spain - Women's International Friendly
    Getty Images Sport

    トリニティ・ロッドマンはスペイン戦で自身が苦戦したことを認めつつも、2027年ワールドカップに向けたアメリカ女子代表の前進に自信を示している。

    幸い、アメリカ女子代表にとって、これはノックアウト方式の試合ではなかった。火曜日には再びスペインと対戦する機会があり、土曜日に得た教訓を生かすことができる。

    ヘイズ監督にとって、日本、ブラジル、スペインのような相手との試合を組む価値はそこにある。ワールドカップで次のラウンドへの進出が懸かる前に、選手たちにこうした試練を経験させたいのだ。

    ヘイズ監督はスペインとの初戦を前に、「ワールドカップに臨み、そこで初めてこうしたチームと対戦することだけは避けたい」と語っていた。

    ロッドマンも、このタイミングを歓迎していた。

    「こういう試合はあるものだし、今がワールドカップでなくてよかったと思う。ブラジル戦と同じように、この試合から得られるものを持ち帰り、さらに良い心構えで次の試合に臨めると思う。改善に生かせることもたくさんある」

    約2年ぶりにアメリカ女子代表として出場したマロリー・スワンソンも、同様の見方を示した。経験豊富なFWは主要大会で求められるものを知っており、土曜日の試合を今後に向けた貴重な準備と捉えていた。

    スワンソンは「得られるものは多い。私たちにとって良い学びの機会だと思う。ワールドカップ予選に向けて、全般的に良い経験になった」と語った。

  • 「我々にとって大きな挑戦だ」

    Spain midfield

    スペインの序盤の得点は、初めてそろって先発したアメリカ女子代表の4バックが抱える課題を浮き彫りにした。

    アメリカ女子代表は、世界ランキング1位のチームと対戦する難しさを理解していた。スペインは開始からわずか数分で、ミスの許される余地がほとんどないことを示した。

    アメリカは新たな守備陣で試合に臨んだ。両サイドバックにエミリー・フォックスとエイブリー・パターソン、中央にケネディ・ウェズリーとティアナ・デイビッドソンを起用。この4人がそろって先発するのは初めてだった。背後には、代表レベルでまだ地位を確立しつつあるクラウディア・ディッキーが控えた。

    素早いパス回しと動きで対応する時間をほとんど与えないスペインを相手に、この守備陣は早急に連係をつかむ必要があった。

    「世界最高のチームであるスペインとの対戦は、私たちにとって本当に大きな試練でした」とフォックスは試合後に語った。

    フォックスは、スペインの効率の良さと、アメリカが開始15分間で徹底すべきだった細部に言及した。

    「スペインの攻撃はとても効率的で、2点を取るのにチャンスは2回しか必要ありませんでした」

    ロッドマンは、特に途中出場の選手たちによって、後半はより力強い反応を見せたと感じていた。

    「前半は少し自分たちのプレーに迷いがあったと思いますが、間違いなく積極的にプレーしていました。後半は、途中出場の選手たちが素晴らしい仕事をしてくれたと思います」

    ロッドマンは、フォックスに代わって右サイドバックに入ったミシェル・クーパーを特に称えた。クーパーはクラブではFWとしてプレーしている。

    「ミシェルは右サイドバックで素晴らしい仕事をしたと思います。クラブではFWなのに、代表に来て右サイドバックを務めたんです。相手を抑え込んだうえに、レッドカードも誘発しました！」