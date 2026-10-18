スタムはルディとともに、2020年から2021年にかけて南米から2217キロの薬物を密輸し、260万ユーロを資金洗浄する上で「決定的な役割と調整役」を担ったと認定された。2人はまた、2023年にコカイン5キロとMDMA5キロをパリへ輸出する準備をしていたとしても告発された。

当初、裁判所の審理への出席を拒んでいたスタムは、関与を全面的に否定し、裁判を待つ間の釈放を求めた。しかし、裁判官はその申し立てを退け、スタムは勾留された。

「息子たちは2人とも高いレベルでサッカーをしていて、これから頭角を現す。私はその場にいたい」。スタムは逃亡の恐れはないと主張し、そう語った。検察が懲役13年を求刑したことにも衝撃を受け、こう述べた。「私は薬物の世界の大物ではない。そのせいで子どもたちは泣いた。下の子はもう私に会えないと思っているし、上の子は自分のサッカー人生を私が丸ごと見逃すと思っている」

後にスタムは法廷で、求刑について「最大級の薬物犯罪者に対するものより重い。それは、私がサッカーで優れていたために、これがメディアに注目される事件になったからにすぎない」と語った。

やがてスタムは、条件付きで話す意思を示した。自分自身についてのみ話し、共謀者の名前を挙げなくてよいのであれば、コカイン4キロとMDMAの取引準備への関与について話すというものだった。

スタムは、2020年にブラジルからフランクフルトへコカイン20キロを輸送する際に仲介役を務めたことを認め、報酬はコカイン1キロ相当だったと主張した。また、薬物の世界の関係者と接触したことも認めた。一方で、大物だったことや供給ルートを運営していたことは強く否定。脅してくる男たちを恐れ、単に話を合わせていただけだと主張した。「実際に薬物を輸出したことは一度もない」

しかし、検察側の立証は、薬物や武器の現物押収に基づくものではなかった。捜索でそうしたものは何も見つかっていない。検察側が根拠としたのは、法執行機関がSkyECCの暗号化されたメッセージを解読したことで作成された、厚さ50センチに及ぶ資料だった。これはクインシー・プロメスの犯罪行為に対する摘発と同様のものだった。

捜査当局は位置情報から4つのアカウントをスタムに結び付け、ルディとの間で犯罪行為について高度な内容を絶え間なくやり取りしていたことを傍受した。メッセージには、刻印のあるコカインの塊の写真、コンテナ番号、積み荷が「無事に届いた」と確認する文言が含まれていた。警察によると、2人は現金や暗号資産の口座、地下銀行を通じた送金について情報を共有し、南米のペソの為替レートの状況も話し合っていた。

検察側が描いたのは、資金の流れや隠し場所を把握し、暗号資産の口座を管理することが常勤の仕事になっていたという姿だった。これはスタムの説明とは食い違うものだった。

証拠を突き付けられたスタムは、メッセージは実際の薬物取引の管理を示すものではなく、ばかげた「自慢話」「でたらめ」「虚勢」だと一蹴した。さらにこう述べた。「あの男たちに話を合わせたのは愚かだった。でも、あの大量のコカインの輸送にも、ルートの構築にも私は関係ない。やったのは彼らで、私は関わらせてもらえなかった。

「1キロの薬物も、1ユーロの金も私のものではない。供給ルートを作っていないし、誰かを管理したこともない。私にできるはずがない。893キロの積み荷となれば、それだけで700万ユーロの投資が必要だ。私にはそんな金はない。10キロ分の金さえない」

スタムの弁護士は、警察の捜索で見つかった現金は、スタムが実入りの良いサッカー選手としてのキャリアで合法的に得た収入と、個人的に貸した金の返済分だと主張した。「金も、コカインも、銃器も、警察の制服も、何も見つかっていない」と述べ、こう続けた。「あるのは会話だけで、それすら完全なものではない。ロニーはサッカーで数百万ユーロを稼ぎ、多額の現金も受け取っていた。50万ユーロを貸してもいて、その一部は現金で返済されていた。

「彼は職業的な犯罪者ではない。自分の人生を立て直したいと思っている。処罰に値するのは確かだが、そこまで重い刑ではない。あの20キロだけで懲役6年にはならない」

2025年8月12日、ブレダ地方裁判所が判決を言い渡した。スタムは、コスタリカからの893キロの輸送と2021年2月の600キロの積み荷という、最も規模の大きい2件の容疑について、直接の関与を証明する具体的な証拠が不十分だとして無罪となった。一方、裁判官らはスタムの弁解全体を「信用できない」と判断。ロッテルダムに向けてチリからコカイン700キロを輸入した罪に加え、フランクフルトへの20キロの輸送と260万ユーロの資金洗浄でも有罪とした。

裁判官は「彼と兄弟のルディは、長期間気付かれずに活動し、薬物で大金を稼げると考えていた」と述べた。「ロニーと、程度はやや低いもののその兄弟は、世界的な違法薬物取引の一端を担っていた」

スタムには懲役7年、兄弟のルディには欠席裁判で懲役3年6カ月が言い渡された。2人にはそれぞれ、違法な利益約300万ユーロを国に返還し、3万ユーロの罰金を支払うことも命じられた。

刑務所から裁判所までのバンでの移動を「地獄」と表現していたスタムは、判決が言い渡された際、ミデルブルフの独房にとどまることを選んだ。