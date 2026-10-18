あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
GFX Football X Crime series - Ronnie Stam 1-1GOAL

裁かれるサッカー：FAカップとエールディヴィジの優勝経験者ロニー・スタムは、なぜ懲役7年の刑に服することになったのか

ウィガンとトゥウェンテでプレーした元DFは、ギャンブルで巨額の借金を抱えた後、麻薬の密輸に加担したことを認めた。

Peter McVitie
翻訳者：

  • ロニー・スタムには、熱狂的な支持を集める選手になる素質があった。ブレダでの恵まれない境遇から這い上がり、少年時代から親しんだNACブレダで地元のスターとなった。トゥウェンテでは歴史的なエールディヴィジ優勝を経験し、ウィガン・アスレティックでは魅力的なチームの一員として、予想外のFAカップ制覇に貢献した。充実した選手生活だった。

    激しいタックルを持ち味とする右サイドバックで、驚異的なスタミナを生かしてサイドを上下動した。強烈なシュートと確かなクロスでも脅威となった。ウィガンのロベルト・マルティネス監督は、戦術理解に優れたこのオランダ人選手について「人々は彼のプレーを見るためなら喜んでお金を払う」と語った。その後、スタムはNACに戻って昇格争いに加わり、選手生活を始めた場所で地元の英雄としての地位を確かなものにした。

    しかし、引退から8年後、2000キログラムを超えるコカインの欧州への密輸を組織し、260万ユーロを資金洗浄した疑いをかけられたスタムは、オランダとイングランドで衝撃的な見出しを飾った。逮捕から1年後、スタムとその兄弟には有罪判決が下され、元サッカー選手のスタムには禁錮7年が言い渡された。

    スタムの弁護士によれば、ギャンブル依存によって巨額の借金を抱えたことが、犯罪の裏社会へ転落する原因になったという。スタムの一件は、オランダのサッカー界と麻薬取引のつながりに対する懸念を高めた、数多くの痛ましい教訓的な事例の一つだ。

  • 地元のレジェンド

    Wigan Athletic v Chelsea - Premier League
    Getty Images Sport

    勤勉なサイドバックだったスタムは、トゥウェンテとウィガンで貴重なタイトルを獲得するなど、堅実なキャリアを築いた。

    オランダ、フランス、ベルギーの当局による大規模な一斉捜査で逮捕されるずっと前。暗号化されたメッセージで、膨大な量のコカインと途方もない額の金を支配していると豪語する前。自宅に手りゅう弾が投げ込まれ、銃弾が撃ち込まれる前。そして、ギャンブル依存と借金に人生を支配される前。ロニー・スタムは、ブレダが生んだスターだった。

    ベルギー国境から車ですぐのノールト＝ブラバント州の都市に生まれたスタムは、激しいタックルを持ち味とするDFだった。8歳でNACの育成組織に入り、数年後にフェイエノールトに引き抜かれた。クラブと代表の育成年代で経験を積んだ後、NACに復帰。2003年5月、AZに4-0で勝利した試合で、18歳にしてエールディビジデビューを果たした。

    NACでの6シーズン、右サイドで見せる粘り強いプレーでファンの人気を集めた。なかでも印象的だったのは、2006年にヘラクレスに2-4で敗れた試合での、驚異的かつ意外性のあるゴールだろう。左サイドバックの位置から中へ切れ込み、遠距離からシュートを放った。安定したプレーが評価され、2008年夏に250万ユーロでスティーブ・マクラーレン率いるトゥウェンテへ移籍した。

    エンスヘデで、スタムのキャリアはさらなる高みに達した。加入初年度、トゥウェンテはエールディビジでアヤックスとPSVを上回ったが、ルイ・ファン・ハール率いるAZに次ぐ2位だった。プレミアリーグのクラブも関心を寄せ始めたが、スタムは残留し、トゥウェンテの歴史的快挙に貢献した。2009-10シーズンの最終戦でNACを破り、マルティン・ヨル率いるアヤックスを勝ち点1差で抑えて、クラブ史上初のエールディビジ優勝を決めたのだ。ブレダでの試合後、NACのサポーターはスタムに温かいスタンディングオベーションを送った。スタムも人のいなくなったピッチを歩きながら、拍手で応えた。

    新たな挑戦を望んだスタムには、グレゴリー・ファン・デル・ウィールの後釜としてアヤックスに加入する機会があった。しかし、ファン・デル・ウィールのバイエルン・ミュンヘン移籍が破談となり、スタムは代わりにプレミアリーグのウィガンへ向かった。移籍は簡単には進まなかった。トゥウェンテは、契約で定められた移籍金の一定割合を受け取る権利を放棄するようスタムに要求したが、本人は拒否して法的措置を取り、勝訴した。クラブはアーネムの高等裁判所に控訴したものの、再び敗訴。スタムは15万ユーロを手にした。

    ウィガンでは3シーズンを過ごし、ウーゴ・ロダジェガ、ビクター・モーゼス、マイノル・フィゲロア、アルナ・コネらとともに、攻撃を重視する野心的なマルティネスのチームでプレーした。マルティネスは2010年、スタムについて「ロニーはまさにオランダの育成から生まれた選手だ。技術面でも戦術面でも、ここでは優れた選手の一人だ」と語り、代表での機会を与えるよう求めた。「彼は積極的にプレーする。右MFとして、チームの誰よりも多くのクロスを上げている」

    ウィガンは常に降格の危機と隣り合わせで、16位、15位でシーズンを終えた後、2013年に降格した。それでも、激動の最後のシーズンには、ウェンブリーで大きな歓喜を味わった。FAカップ決勝の終盤にベン・ワトソンがゴールを決め、セルヒオ・アグエロ、カルロス・テベス、ダビド・シルバ、ヤヤ・トゥーレらを擁する相手を破り、クラブ史上初の主要タイトルを獲得した。ただし、スタムは負傷のため、その試合には出場できなかった。

    ウィガンの降格後、スタムはベルギーのスタンダール・リエージュへ移籍した。後に「蜂の巣のような場所だった」と振り返る、波乱に満ちた2年間を経て、故郷に戻った。2015-16シーズン、NACのエールディビジ復帰を後押しするためだった。

    スタムは地元クラブのプレーオフ進出に重要な役割を果たしたが、決勝でヴィレムⅡに敗れ、トップリーグ復帰はさらに1年待つことになった。一方、スタムにとってはそこで終わりだった。慢性的な股関節の問題により、32歳で引退を余儀なくされた。

    「幼い頃、私にはたくさんの夢があった。そのすべてがかなった」とスタムは語った。「トップレベルでプレーし、タイトルを獲得し、素晴らしい移籍も経験した。最後の夢はNACに戻ることだった。それも昨年かなった。本当に心から楽しめた。ブレダで、自分のファンの前でプレーできたのは最高だった。

    「私は生まれつき股関節に問題があり、最近はそれにますます悩まされている。医師からは、もう続ける必要がないのなら、体のことを考えてやめるべきだと言われた。今でも最高レベルで十分に戦えるが、そのレベルを維持するために、ますます努力が必要になっているとも感じる。体が悲鳴を上げている。だから、この決断をした」

    その頃までに、スタムの両親にはマネーロンダリングの疑いがかけられていた。警察が両親の自宅で、洗濯機の裏に置かれた袋に詰められた現金4万ユーロを発見したためだ。公的給付で生活していたにもかかわらず、現金で購入した5万ユーロ相当のBMW X5も見つかった。両親は、スタムがまだサッカーで高額の給与を得ていた頃に渡してくれた金だと主張し、すべての容疑が晴れた。

  • 裏社会へと転落

    Wigan Athletic v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    ギャンブルによる借金と裏社会の人物とのつながりが脅迫を招き、スタムは犯罪に手を染めるようになった。

    スタムはベルギーで指導者養成講座を受講し始めたと語っていたが、指導者としてのキャリアは実現しなかった。トップリーグでプレーする高揚感が薄れるとともに、それに伴う経済的な安定も失われた。その空白を埋めたのは、内面の問題と好ましくない環境だった。

    裁判では、スタムの深刻なギャンブル依存症により、危険な人物たちに多額の借金を負っていたことが明らかにされた。さらに、15年前のトゥウェンテ所属時に友人に貸した20万ユーロを回収できなかったことが、悪化する経済危機に拍車をかけた。自身も数十万ユーロの借金を抱えたスタムは、厄介な債権者から逃れるため家族を連れてアイントホーフェンに移ったが、居場所を突き止められ、脅迫は激しさを増した。

    スタムの主張によれば、自身と子どもたちが眠る家に銃弾が撃ち込まれ、別の機会には敷地に手りゅう弾が投げ込まれた。相手はさらに、スタムの息子が出場していたPSVのユースの試合中、ピッチ脇で本人に詰め寄った。そして、裏社会の人物たちが直接連絡できるよう、元選手に暗号化メッセージアプリをダウンロードさせた。

    恐喝によって追い詰められ、家族の安全を案じた元DFは、自分の立場が標的から当事者へと変わり、欧州の港に向けた大規模な薬物輸送を仲介し始めたと語っている。

    2024年6月、警察はアイントホーフェンでスタムを逮捕した。両親も逮捕され、交際相手の女性はベルギーのホーフストラーテンで拘束された。兄弟のルディにも逮捕状が出されたが、同年3月に別の大規模な薬物密売事件で禁錮54カ月の判決を受け、すでに逃亡していた。

    警察はブレダ、アイントホーフェン、ホーフストラーテンにある住宅6軒とキャンピングカー1台を捜索し、現金10万ユーロ、ヨット、住宅3軒、車両3台、高級腕時計6本に加え、フィットネス器具と秘密の銀行口座に関する情報を押収した。

  • 裁判が始まる

    Ronnie Stam NAC Breda

    暗号化されたメッセージを傍受した検察当局は、スタムとその兄弟が大量の薬物の輸送や多額の現金に関係していることを突き止めた。

    スタムはルディとともに、2020年から2021年にかけて南米から2217キロの薬物を密輸し、260万ユーロを資金洗浄する上で「決定的な役割と調整役」を担ったと認定された。2人はまた、2023年にコカイン5キロとMDMA5キロをパリへ輸出する準備をしていたとしても告発された。

    当初、裁判所の審理への出席を拒んでいたスタムは、関与を全面的に否定し、裁判を待つ間の釈放を求めた。しかし、裁判官はその申し立てを退け、スタムは勾留された。

    「息子たちは2人とも高いレベルでサッカーをしていて、これから頭角を現す。私はその場にいたい」。スタムは逃亡の恐れはないと主張し、そう語った。検察が懲役13年を求刑したことにも衝撃を受け、こう述べた。「私は薬物の世界の大物ではない。そのせいで子どもたちは泣いた。下の子はもう私に会えないと思っているし、上の子は自分のサッカー人生を私が丸ごと見逃すと思っている」

    後にスタムは法廷で、求刑について「最大級の薬物犯罪者に対するものより重い。それは、私がサッカーで優れていたために、これがメディアに注目される事件になったからにすぎない」と語った。

    やがてスタムは、条件付きで話す意思を示した。自分自身についてのみ話し、共謀者の名前を挙げなくてよいのであれば、コカイン4キロとMDMAの取引準備への関与について話すというものだった。

    スタムは、2020年にブラジルからフランクフルトへコカイン20キロを輸送する際に仲介役を務めたことを認め、報酬はコカイン1キロ相当だったと主張した。また、薬物の世界の関係者と接触したことも認めた。一方で、大物だったことや供給ルートを運営していたことは強く否定。脅してくる男たちを恐れ、単に話を合わせていただけだと主張した。「実際に薬物を輸出したことは一度もない」

    しかし、検察側の立証は、薬物や武器の現物押収に基づくものではなかった。捜索でそうしたものは何も見つかっていない。検察側が根拠としたのは、法執行機関がSkyECCの暗号化されたメッセージを解読したことで作成された、厚さ50センチに及ぶ資料だった。これはクインシー・プロメスの犯罪行為に対する摘発と同様のものだった。

    捜査当局は位置情報から4つのアカウントをスタムに結び付け、ルディとの間で犯罪行為について高度な内容を絶え間なくやり取りしていたことを傍受した。メッセージには、刻印のあるコカインの塊の写真、コンテナ番号、積み荷が「無事に届いた」と確認する文言が含まれていた。警察によると、2人は現金や暗号資産の口座、地下銀行を通じた送金について情報を共有し、南米のペソの為替レートの状況も話し合っていた。

    検察側が描いたのは、資金の流れや隠し場所を把握し、暗号資産の口座を管理することが常勤の仕事になっていたという姿だった。これはスタムの説明とは食い違うものだった。

    証拠を突き付けられたスタムは、メッセージは実際の薬物取引の管理を示すものではなく、ばかげた「自慢話」「でたらめ」「虚勢」だと一蹴した。さらにこう述べた。「あの男たちに話を合わせたのは愚かだった。でも、あの大量のコカインの輸送にも、ルートの構築にも私は関係ない。やったのは彼らで、私は関わらせてもらえなかった。

    「1キロの薬物も、1ユーロの金も私のものではない。供給ルートを作っていないし、誰かを管理したこともない。私にできるはずがない。893キロの積み荷となれば、それだけで700万ユーロの投資が必要だ。私にはそんな金はない。10キロ分の金さえない」

    スタムの弁護士は、警察の捜索で見つかった現金は、スタムが実入りの良いサッカー選手としてのキャリアで合法的に得た収入と、個人的に貸した金の返済分だと主張した。「金も、コカインも、銃器も、警察の制服も、何も見つかっていない」と述べ、こう続けた。「あるのは会話だけで、それすら完全なものではない。ロニーはサッカーで数百万ユーロを稼ぎ、多額の現金も受け取っていた。50万ユーロを貸してもいて、その一部は現金で返済されていた。

    「彼は職業的な犯罪者ではない。自分の人生を立て直したいと思っている。処罰に値するのは確かだが、そこまで重い刑ではない。あの20キロだけで懲役6年にはならない」

    2025年8月12日、ブレダ地方裁判所が判決を言い渡した。スタムは、コスタリカからの893キロの輸送と2021年2月の600キロの積み荷という、最も規模の大きい2件の容疑について、直接の関与を証明する具体的な証拠が不十分だとして無罪となった。一方、裁判官らはスタムの弁解全体を「信用できない」と判断。ロッテルダムに向けてチリからコカイン700キロを輸入した罪に加え、フランクフルトへの20キロの輸送と260万ユーロの資金洗浄でも有罪とした。

    裁判官は「彼と兄弟のルディは、長期間気付かれずに活動し、薬物で大金を稼げると考えていた」と述べた。「ロニーと、程度はやや低いもののその兄弟は、世界的な違法薬物取引の一端を担っていた」

    スタムには懲役7年、兄弟のルディには欠席裁判で懲役3年6カ月が言い渡された。2人にはそれぞれ、違法な利益約300万ユーロを国に返還し、3万ユーロの罰金を支払うことも命じられた。

    刑務所から裁判所までのバンでの移動を「地獄」と表現していたスタムは、判決が言い渡された際、ミデルブルフの独房にとどまることを選んだ。

  • 懸念される傾向

    FBL-RUS-CUP-DYNAMO MOSCOW-SPARTAK MOSCOW
    AFP

    スタムは、オランダの犯罪社会に巻き込まれた数多くの選手の一人だ。

    スタムが麻薬密売と資金洗浄で有罪判決を受けたのは、同じく元トゥウェンテ選手のプロメスが、1363キロのコカイン密輸に関与したとして懲役6年の判決を受けてから、わずか1年半後のことだった。元選手2人は、いずれも家族の一人とともに有罪となった。

    その1年前には、スタムのNACブレダ時代のチームメート、ダビド・メンデス・ダ・シルバが、2回に分けて計179キロのコカインを密輸し、海運会社の事務員に賄賂を渡したとして、懲役7年の判決を受けていた。スタムやプロメスの場合と同様、警察は暗号化されたメッセージから同選手の関与を突き止めた。

    今年3月には、元フェイエノールトのウイング、ロメオ・カステレンが懲役1年6カ月の判決を受け、200万ユーロの返還を命じられた。同選手は約14万ユーロの現金を所持してアムステルダムのスキポール空港で逮捕されていた。当時プレーしていた中国で時計を買うつもりだったと説明し、現金はボーナスで、美容師としても副収入を得ていると主張した。しかし捜査当局は、中国のサッカークラブの幹部とともに、その現金を資金洗浄しようとしていたとみている。

    さらに凄惨な事件も起きている。2019年には、元フォレンダム、ロイヤル・アントワープの右サイドバック、ケルビン・マイナードが銃撃され、死亡した。400キロのコカインを巡る対立が原因とされている。プロ選手と犯罪組織のつながりは、当局が把握している以上に深い可能性がある。大規模な麻薬裁判の被告らは、アヤックスの選手モハメド・イハッターレンが所有する車で裁判所に現れたことさえあり、『De Telegraaf』は、その車が後に焼却されたと報じた。

    現役選手と犯罪を結びつける奇妙な事例はほかにも報じられており、サッカー界の周辺に懸念すべき風潮が広がっていることをうかがわせる。選手がどのようにこうした罠にはまるのかについて、オランダの選手組合の会長で、元フローニンゲンのMFでもあるエフゲニー・レフチェンコは『BNDeStem』にこう語った。「巻き込まれる選手もいる。『ちょっと車を貸してくれないか？』と頼まれ、その車で犯罪が行われる。あるいは『どうせよく旅行するんだから、あの高価な時計を［外国から］持ってきてくれないか？　礼は弾むよ』と頼まれるんだ」

    「結果を考えず、誘惑に負ける選手もいる。気づいたときには抜け出せなくなっている。一方で、例えば麻薬に投資したり、八百長に加わったりして、自ら犯罪の道に進むことを選ぶ選手もいる。いずれの場合も、一度足を踏み入れれば二度と抜け出せないのが現実だ」

    さらにこう付け加えた。「社会的に恵まれない地域で育ったプロサッカー選手には、子どもの頃からの友人の中に好ましくない相手がいる場合がある。その友人たちと付き合うなとは言えない。だが、境界線は非常に曖昧になる。その一方で、幼なじみや家族に問題のある人物がいても、犯罪者にはならないサッカー選手も大勢いる」

    アムステルダムの元刑事、アルノ・ファン・レーウェンは、オランダのサッカー統括団体と検察の双方が行動を起こす必要性を訴え、『De Gelderlander』にこう語った。「もはや単発の事件ではない。構造的な問題になり始めている。それなのに、なぜクラブやオランダサッカー協会（KNVB）は、防止に向けて本格的に動かないのか？」

    さらに、司法制度は「プロサッカー選手が関わる事件のいくつかを優先的に扱うべきだ」と述べた。「選手たちは当然、若者が憧れる模範的な存在だ。犯罪者との付き合いが当たり前だと思われてはならない。それを許さないという姿勢を示すべきだ」

    多くの若者にとって、サッカー選手としてのキャリアは厳しい生い立ちから抜け出す数少ない道となる。しかし、犯罪行為との関係が指摘された選手の名前が増え続けていることは、問題を抱えた環境から結局抜け出せない人もいることを示している。スタムは8歳でNACの下部組織に入り、エールディヴィジとFAカップの優勝を経験した。それでも結局、極めて貧しい境遇で育った人々と同じように、犯罪の世界の誘惑に弱かったことが明らかになった。

    スタムが懲役7年の刑に服し始める一方、兄弟のルディは依然として逃亡中だ。その歩みは、人がいかに容易に転落していくかを示す、痛ましい事例となった。