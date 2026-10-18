スタムはルディとともに、2020年から2021年にかけて南米から薬物2217キロを密輸し、260万ユーロを資金洗浄するうえで「決定的かつ調整役となる役割」を果たしたと認定された。2人はさらに、2023年にコカイン5キロとMDMA5キロをパリへ輸出する準備をしたとして告発された。

当初、スタムは公判への出廷を拒み、関与を全面的に否定した。裁判を待つ間の釈放も求めたが、裁判官は申し立てを退け、身柄の拘束が続いた。

「息子たちは2人とも高いレベルでサッカーをしていて、これから頭角を現す。その姿を見届けたい」と、スタムは逃亡の恐れはないと訴えた。検察が懲役13年を求刑したことにも衝撃を受け、「私は麻薬の世界の大物ではない。そのせいで子どもたちは泣いた。下の子はもう二度と私に会えないと思い、上の子は私が彼のサッカー人生をすべて見逃すことになると思っている」と語った。

その後、スタムは法廷で、求刑された刑期について「麻薬犯罪の最大の大物たちに対するものより重い。それは、私がサッカーで活躍していたために、この件がメディアで注目されているからにすぎない」と述べた。

やがてスタムは話す意思を示したが、条件を付けた。自分自身についてだけ話し、共謀者の名前を挙げる必要がなければ、コカイン4キロとMDMAの取引準備への関与について説明するというものだった。

スタムは2020年にコカイン20キロをブラジルからフランクフルトへ運ぶ際に仲介したことを認め、報酬はコカイン1キロに相当する額だったと主張した。麻薬の世界の人物と接触したことも認めた。一方で、自分が大物だったことや供給ルートを運営したことは強く否定し、脅してきた男たちを恐れて、ただ話を合わせていただけだと主張した。「実際に薬物を輸出したことは一度もない」

しかし、検察の立証は押収された薬物や武器に基づくものではなかった。捜索ではどちらも見つかっていない。検察が根拠としたのは、捜査当局が暗号化されたSkyECCのメッセージを解読したことで作成された、厚さ50センチの資料だった。これはクインシー・プロメスの犯罪行為に対する摘発と同様のものだった。

捜査当局は位置情報から4つのアカウントをスタムに結び付け、ルディとの間で犯罪行為について踏み込んだやり取りが絶え間なく続いていたことを把握した。メッセージには、刻印のあるコカインの塊の写真、コンテナ番号、荷が「無事に到着した」と確認する文面が含まれていた。警察によると、2人は現金や暗号資産の口座、地下銀行を通じた送金について情報を共有し、南米のペソの為替相場の状況についても話し合っていた。

検察は、金の流れや保管場所を把握し、暗号資産の口座を管理することが常勤の仕事のようになっていたと説明した。これはスタムの説明とは食い違う姿だった。

証拠を突き付けられたスタムは、メッセージは実際に薬物取引を管理していたことを示すものではなく、ばかげた「自慢話」や「でたらめ」「虚勢」だと一蹴した。さらにこう述べた。「あの男たちに話を合わせたのは愚かだった。だが、あの大量のコカインの輸送にも、ルートの構築にも私は一切関わっていない。やっていたのは彼らで、私はそこから外されていた」

「薬物は1キロたりとも、金は1ユーロたりとも私のものではなかった。供給ルートを作ってもいないし、誰かを管理してもいない。私にできるわけがない。893キロの荷となれば、投資額だけですでに700万ユーロになる。私にはそんな金はない。10キロ分の金すらない」

弁護士は、警察の捜索で見つかった現金は、スタムが実入りの良いサッカー選手としてのキャリアで合法的に得た収入と、個人的に貸した金の返済分だと主張した。「金もコカインも銃器も警察の制服も、何も見つかっていない」と述べ、「あるのは会話だけで、それさえ完全なものではない。ロニーはサッカーで数百万ユーロを稼ぎ、多額の現金も受け取っていた。50万ユーロを人に貸しており、その一部は現金で返済されていた」と続けた。

「彼は職業的な犯罪者ではない。人生を立て直したいと思っている。処罰は受けるべきだが、そこまで重い刑ではない。あの20キロだけで懲役6年にはならない」

2025年8月12日、ブレダ地方裁判所は判決を言い渡した。スタムは、コスタリカからの893キロの輸送と2021年2月の600キロの輸送という、規模が最も大きい2件の容疑について、直接関与したことを示す具体的な証拠が不十分だとして無罪となった。一方、裁判官らはスタムの弁明全体を「信用できない」と判断し、ロッテルダム向けのチリからのコカイン700キロの輸入で有罪とした。フランクフルトへの20キロの輸送と260万ユーロの資金洗浄についても有罪とした。

裁判官は「彼と兄弟のルディは、長い間、誰にも気付かれずに取引を続け、薬物で多額の金を稼げると考えていた」と述べた。「ロニーは、程度こそやや低いものの彼の兄弟も、世界的な違法薬物取引の一端を担っていた」

スタムには懲役7年、兄弟のルディには欠席裁判で懲役3年6カ月が言い渡された。2人には、不正な利益約300万ユーロを国に返還することに加え、3万ユーロの罰金を支払うことも命じられた。

刑務所から裁判所までの車での移動を「地獄」と表現していたスタムは、判決が言い渡された際、ミデルブルフの独房にとどまることを選んだ。