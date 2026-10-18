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GFX Football X Crime series - Ronnie Stam 1-1GOAL

裁かれるサッカー：FAカップとエールディヴィジで優勝したロニー・スタムは、なぜ7年間の服役に至ったのか

ウィガンとトゥウェンテでプレーした元DFは、ギャンブルで巨額の借金を抱えた後、薬物の密輸に関与したことを認めた。

Peter McVitie
翻訳者：

  • ロニー・スタムには、熱狂的な人気を集める選手になる素質があった。ブレダでの恵まれない環境から頭角を現し、少年時代から所属したNACブレダで地元のスターとなった。トゥウェンテでは歴史的なエールディビジ優勝を経験し、ウィガン・アスレティックでは魅力的なチームの一員として、予想外のFAカップ制覇に貢献した。堅実なキャリアだった。

    激しいタックルを持ち味とする右サイドバックで、驚異的なスタミナを生かしてサイドを何度も上下動した。強烈なシュートと確かなクロスでも脅威となった。ウィガンのロベルト・マルティネス監督は、戦術理解に優れたこのオランダ人について「彼のプレーを見るためなら、人々は喜んでお金を払う」と語った。スタムはその後、昇格争いに臨むNACへ復帰してキャリアを一巡させ、地元の英雄としての地位を確かなものにした。

    しかし、現役引退から8年後、2000キロを超えるコカインの欧州への密輸を組織し、260万ユーロの資金洗浄に関わったとして告発され、オランダとイングランドで衝撃的な報道の中心となった。逮捕から1年後、スタムとその兄弟には有罪判決が下され、元サッカー選手のスタムは懲役7年を言い渡された。

    スタムの弁護士らによれば、ギャンブル依存による巨額の借金が、彼を犯罪の世界へと転落させたという。その一件もまた、オランダのサッカー界と麻薬取引のつながりを巡る懸念を高めてきた、数多くの痛ましい教訓の一つである。

  • 地元のレジェンド

    Wigan Athletic v Chelsea - Premier League
    Getty Images Sport

    献身的なサイドバックのスタムは、トゥウェンテとウィガンで貴重なタイトルを獲得するなど、立派なキャリアを築いた。

    オランダ、フランス、ベルギーの当局による大規模な一斉捜査で逮捕されるよりもずっと前。暗号化されたメッセージで、大量のコカインと途方もない額の金を支配していると豪語するよりも前。自宅に手りゅう弾が投げ込まれ、銃弾が撃ち込まれるよりも前。そして、ギャンブル依存と借金に人生を支配されるよりも前。ロニー・スタムは、ブレダが生んだスター選手だった。

    ベルギーとの国境から車ですぐのノールト・ブラバント州の都市に生まれたスタムは、激しいタックルを持ち味とするDFだ。8歳で初めてNACの育成組織に入り、数年後にフェイエノールトに引き抜かれた。クラブと代表の年代別チームで経験を積んだ後、NACに復帰。2003年5月、AZに4-0で勝利した試合で、18歳にしてエールディヴィジデビューを果たした。

    NACでの6シーズンを通じ、右サイドで粘り強くプレーするスタムはファンの人気を集めた。なかでも最大の見せ場は、2006年にヘラクレスに2-4で敗れた試合での、驚くべき予想外のゴールだったかもしれない。左サイドバックの位置から中へ切れ込み、遠距離からシュートを放ったのだ。安定したプレーが評価され、2008年夏には250万ユーロでスティーブ・マクラーレン率いるトゥウェンテに移籍した。

    エンスヘーデで、スタムのキャリアは新たな高みに達した。加入初年度、トゥウェンテはエールディヴィジでアヤックスとPSVを上回ったが、ルイス・ファン・ハール率いるAZに次ぐ2位だった。プレミアリーグのクラブが関心を示し始めたものの、スタムはトゥウェンテに残り、歴史をつくる一助となった。2009-10シーズンの最終戦で、トゥウェンテはNACを破ってクラブ史上初のエールディヴィジ優勝を決め、マルティン・ヨル率いるアヤックスをわずか勝ち点1差で上回った。ブレダでの試合後、スタムが誰もいなくなったピッチを歩きながら拍手を返すと、NACのサポーターは立ち上がって盛大な拍手を送った。

    新たな挑戦を望んだスタムには、グレゴリー・ファン・デル・ヴィールの後釜としてアヤックスに加入する機会があった。しかし、ファン・デル・ヴィールのバイエルン・ミュンヘンへの移籍が破談となり、代わりにプレミアリーグのウィガンへ移った。移籍はすんなりとは進まなかった。トゥウェンテが、契約で定められた移籍金の取り分を放棄するようスタムに求めたのだ。スタムはこれを拒み、法的手段に訴えて勝訴した。クラブはアーネムの高等裁判所に控訴したが再び敗れ、スタムは15万ユーロを受け取った。

    ウィガンでは、ウーゴ・ロダジェガ、ビクター・モーゼス、マイノル・フィゲロア、アルナ・コネらとともに、マルティネス率いる野心的で攻撃志向のチームで3シーズンを過ごした。マルティネスは2010年、スタムについて「ロニーはまさにオランダ流の育成を受けた選手だ。技術面でも戦術面でも、ここでは優れた選手の一人だ」と語り、代表でチャンスを与えるよう訴えた。「積極的にプレーし、右MFとしてチームで最も多くのクロスを上げている」

    ウィガンは残留争いが続き、16位、15位でシーズンを終えた後、2013年に降格した。それでも、混乱に満ちた最後のシーズンには、ウェンブリーで大きな成果を挙げた。FAカップ決勝の終盤にベン・ワトソンが決勝点を奪い、セルヒオ・アグエロ、カルロス・テベス、ダビド・シルバ、ヤヤ・トゥーレらを擁する相手を破って、クラブ史上初の主要タイトルを獲得したのだ。ただし、スタムは負傷のため出場できなかった。

    ウィガンの降格後、スタムはベルギーのスタンダール・リエージュへ移籍した。後に「スズメバチの巣」と表現することになる、波乱に満ちた2年間だった。安息の場を求め、2015-16シーズンには故郷に戻り、NACのエールディヴィジ復帰を目指す戦いに加わった。

    地元のクラブがプレーオフに進出するうえでスタムは重要な役割を果たしたが、決勝でヴィレムIIに敗れ、トップリーグへの復帰はさらに1年待つことになった。しかし、スタムにとってはここまでだった。慢性的な股関節の問題により、32歳で引退を余儀なくされた。

    「子どもの頃、私にはたくさんの夢があった。そのすべてがかなった」とスタムは語った。「トップレベルでプレーし、タイトルを獲得し、素晴らしい移籍も経験した。最後の夢はNACに戻ることだった。それも昨年かなった。心から存分に楽しめた。ブレダで、自分のファンの前でプレーできたのは最高だった」

    「私は生まれつき股関節に問題があり、最近はますます支障が出るようになっていた。医師からは、もう続ける必要がないのなら、やめるべきだと言われた。今でもトップレベルで十分に戦えるが、その水準を維持するために、ますます努力が必要になっているとも感じる。体が悲鳴を上げている。だからこの決断をした」

    その頃までに、スタムの両親には資金洗浄の疑いがかけられていた。警察が、両親宅の洗濯機の裏に置かれた袋から現金4万ユーロを発見したためだ。また、公的給付を受けて暮らしていたにもかかわらず、現金で購入した5万ユーロ相当のBMW X5も見つかった。両親は、スタムがまだサッカー選手として高額の給与を得ていた頃に渡してくれた金だと主張し、すべての容疑が晴れた。

  • 闇の世界へと転落していく

    Wigan Athletic v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    ギャンブルによる借金と裏社会の人物とのつながりが脅迫を招き、スタムは犯罪に手を染める生活へと転落した。

    スタムはベルギーで指導者講習を受け始めることを口にしていたが、指導者としてのキャリアは実現しなかった。トップリーグでプレーする高揚感が消えると、それに伴う経済的な安定も失われた。その空白を埋めたのは、内面の問題と好ましくない交友関係が重なった状況だった。

    法廷での説明によると、スタムは深刻なギャンブル依存症により、危険な人物たちに多額の借金を負った。15年前にトゥウェンテに在籍していた際、友人に貸した20万ユーロを回収できなかったことも、深刻化する財政危機に拍車をかけた。自身も数十万ユーロの借金を抱えたスタムは、厄介な債権者から逃れるため家族とともにアイントホーフェンへ移ったが、居場所を突き止められ、脅迫は激しさを増した。

    スタムによれば、自身と子どもたちが眠る家に向けて銃弾が撃ち込まれ、別の機会には敷地内に手りゅう弾が投げ込まれたという。相手は、スタムの息子が出場していたPSVのユースチームの試合で、ピッチ脇にいたスタムに詰め寄ることまでした。そして、裏社会の人物たちが直接連絡を取れるよう、元サッカー選手のスタムに暗号化メッセージアプリをダウンロードさせた。

    恐喝によって追い詰められ、家族の安全を案じた元DFは、標的から関与する側へと立場が変わり、欧州の港に向けた大量の麻薬輸送を仲介し始めたと語っている。

    2024年6月、警察はアイントホーフェンでスタムを逮捕した。両親も逮捕され、交際相手はベルギーのホーフストラーテンで拘束された。弟のルディにも逮捕状が出されたが、同年3月に別の大規模な麻薬密売事件で禁錮54カ月の判決を受け、すでに逃亡していた。

    警察はブレダ、アイントホーフェン、ホーフストラーテンで住宅6軒とキャンピングカー1台を捜索し、現金10万ユーロ、ヨット1隻、住宅3軒、車両3台、高級腕時計6本に加え、フィットネス器具と秘密の銀行口座に関する情報を押収した。

  • 裁判が始まる

    Ronnie Stam NAC Breda

    暗号化されたメッセージを傍受した検察当局は、スタムとその兄弟を大量の薬物の輸送や多額の現金に結びつけることができた。

    スタムはルディとともに、2020年から2021年にかけて南米から薬物2217キロを密輸し、260万ユーロを資金洗浄するうえで「決定的かつ調整役となる役割」を果たしたと認定された。2人はさらに、2023年にコカイン5キロとMDMA5キロをパリへ輸出する準備をしたとして告発された。

    当初、スタムは公判への出廷を拒み、関与を全面的に否定した。裁判を待つ間の釈放も求めたが、裁判官は申し立てを退け、身柄の拘束が続いた。

    「息子たちは2人とも高いレベルでサッカーをしていて、これから頭角を現す。その姿を見届けたい」と、スタムは逃亡の恐れはないと訴えた。検察が懲役13年を求刑したことにも衝撃を受け、「私は麻薬の世界の大物ではない。そのせいで子どもたちは泣いた。下の子はもう二度と私に会えないと思い、上の子は私が彼のサッカー人生をすべて見逃すことになると思っている」と語った。

    その後、スタムは法廷で、求刑された刑期について「麻薬犯罪の最大の大物たちに対するものより重い。それは、私がサッカーで活躍していたために、この件がメディアで注目されているからにすぎない」と述べた。

    やがてスタムは話す意思を示したが、条件を付けた。自分自身についてだけ話し、共謀者の名前を挙げる必要がなければ、コカイン4キロとMDMAの取引準備への関与について説明するというものだった。

    スタムは2020年にコカイン20キロをブラジルからフランクフルトへ運ぶ際に仲介したことを認め、報酬はコカイン1キロに相当する額だったと主張した。麻薬の世界の人物と接触したことも認めた。一方で、自分が大物だったことや供給ルートを運営したことは強く否定し、脅してきた男たちを恐れて、ただ話を合わせていただけだと主張した。「実際に薬物を輸出したことは一度もない」

    しかし、検察の立証は押収された薬物や武器に基づくものではなかった。捜索ではどちらも見つかっていない。検察が根拠としたのは、捜査当局が暗号化されたSkyECCのメッセージを解読したことで作成された、厚さ50センチの資料だった。これはクインシー・プロメスの犯罪行為に対する摘発と同様のものだった。

    捜査当局は位置情報から4つのアカウントをスタムに結び付け、ルディとの間で犯罪行為について踏み込んだやり取りが絶え間なく続いていたことを把握した。メッセージには、刻印のあるコカインの塊の写真、コンテナ番号、荷が「無事に到着した」と確認する文面が含まれていた。警察によると、2人は現金や暗号資産の口座、地下銀行を通じた送金について情報を共有し、南米のペソの為替相場の状況についても話し合っていた。

    検察は、金の流れや保管場所を把握し、暗号資産の口座を管理することが常勤の仕事のようになっていたと説明した。これはスタムの説明とは食い違う姿だった。

    証拠を突き付けられたスタムは、メッセージは実際に薬物取引を管理していたことを示すものではなく、ばかげた「自慢話」や「でたらめ」「虚勢」だと一蹴した。さらにこう述べた。「あの男たちに話を合わせたのは愚かだった。だが、あの大量のコカインの輸送にも、ルートの構築にも私は一切関わっていない。やっていたのは彼らで、私はそこから外されていた」

    「薬物は1キロたりとも、金は1ユーロたりとも私のものではなかった。供給ルートを作ってもいないし、誰かを管理してもいない。私にできるわけがない。893キロの荷となれば、投資額だけですでに700万ユーロになる。私にはそんな金はない。10キロ分の金すらない」

    弁護士は、警察の捜索で見つかった現金は、スタムが実入りの良いサッカー選手としてのキャリアで合法的に得た収入と、個人的に貸した金の返済分だと主張した。「金もコカインも銃器も警察の制服も、何も見つかっていない」と述べ、「あるのは会話だけで、それさえ完全なものではない。ロニーはサッカーで数百万ユーロを稼ぎ、多額の現金も受け取っていた。50万ユーロを人に貸しており、その一部は現金で返済されていた」と続けた。

    「彼は職業的な犯罪者ではない。人生を立て直したいと思っている。処罰は受けるべきだが、そこまで重い刑ではない。あの20キロだけで懲役6年にはならない」

    2025年8月12日、ブレダ地方裁判所は判決を言い渡した。スタムは、コスタリカからの893キロの輸送と2021年2月の600キロの輸送という、規模が最も大きい2件の容疑について、直接関与したことを示す具体的な証拠が不十分だとして無罪となった。一方、裁判官らはスタムの弁明全体を「信用できない」と判断し、ロッテルダム向けのチリからのコカイン700キロの輸入で有罪とした。フランクフルトへの20キロの輸送と260万ユーロの資金洗浄についても有罪とした。

    裁判官は「彼と兄弟のルディは、長い間、誰にも気付かれずに取引を続け、薬物で多額の金を稼げると考えていた」と述べた。「ロニーは、程度こそやや低いものの彼の兄弟も、世界的な違法薬物取引の一端を担っていた」

    スタムには懲役7年、兄弟のルディには欠席裁判で懲役3年6カ月が言い渡された。2人には、不正な利益約300万ユーロを国に返還することに加え、3万ユーロの罰金を支払うことも命じられた。

    刑務所から裁判所までの車での移動を「地獄」と表現していたスタムは、判決が言い渡された際、ミデルブルフの独房にとどまることを選んだ。

  • 懸念すべき傾向

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    AFP

    スタムは、オランダの犯罪社会に巻き込まれた数多くの選手の一人だ。

    スタムが麻薬密売と資金洗浄で有罪となったのは、同じく元トゥウェンテの選手であるプロメスが、コカイン1363kgの密輸に関与したとして禁錮6年を言い渡されてから、わずか1年半後のことだった。両元選手は、それぞれ家族の一人とともに有罪となった。

    その前年には、スタムの元NACブレダのチームメイト、ダビド・メンデス・ダ・シルバが、2回にわたり計179kgのコカインを密輸し、海運会社の事務員に賄賂を渡したとして、禁錮7年を言い渡された。スタムやプロメスと同様、警察は暗号化されたメッセージから彼の関与を突き止めた。

    今年3月には、元フェイエノールトのウインガー、ロメオ・カステレンに禁錮18カ月が言い渡され、200万ユーロの返還も命じられた。カステレンは約14万ユーロの現金を所持してアムステルダムのスキポール空港で逮捕されていた。当時プレーしていた中国で時計を買うつもりで、現金はボーナスと美容師として得た副収入だと説明したが、捜査当局は、中国のサッカークラブの幹部とともに資金洗浄を図っていたとみている。

    さらに陰惨な事件もある。2019年には、元フォレンダム、ロイヤル・アントワープの右サイドバック、ケルビン・メイナードが銃撃され、死亡した。コカイン400kgを巡る争いが原因とされている。プロ選手と犯罪社会のつながりは、当局が把握している以上に深い可能性がある。大規模な麻薬事件の裁判では、被告らがアヤックスの選手モハメド・イハッターレンの所有する車で裁判所に現れ、『De Telegraaf』は、その車が後に焼却されたと報じた。

    現役選手と犯罪との奇妙なつながりも報じられており、サッカー界の周辺で懸念すべき風潮が広がっていることをうかがわせる。選手がどのようにしてこうした罠にはまるのかについて、オランダ選手組合の会長で元フローニンゲンのMF、エフゲニー・レフチェンコは『BNDeStem』にこう語った。「巻き込まれる選手もいる。『ちょっと車を貸してくれないか？』と頼まれ、その車で犯罪を行われる。あるいは『どうせよく旅行するんだから、あの高価な時計を［外国から］持ってきてくれないか？　報酬は十分に払う』と頼まれるのだ」

    「結果を考えず、誘惑に負ける選手もいる。気づいたときには抜け出せなくなっている。一方で、麻薬に投資したり八百長に加わったりして、自ら犯罪の道に入ることを選ぶ選手もいる。いずれの場合も、もはやそこから抜け出せないのが実情だ」

    さらに、こう付け加えた。「社会的に恵まれない地域で育ったプロサッカー選手には、子どもの頃からの友人の中に、付き合うべきでない相手がいる場合もある。そうした友人との交際を禁じることはできない。だが、犯罪との境界線は非常に曖昧になる。一方で、幼なじみや家族に問題のある人がいても、犯罪者にはならないサッカー選手も大勢いる」

    アムステルダムの元刑事、アルノ・ファン・レーウェンは、オランダのサッカー統括団体と検察の双方が行動を起こす必要性を訴え、『De Gelderlander』にこう語った。「もはや個別の事件ではない。構造的な問題になり始めている。では、なぜクラブやオランダサッカー協会（KNVB）は、これを防ぐために本腰を入れて対策を講じないのか？」

    さらに、司法制度は「プロサッカー選手が関わる事件をいくつか優先的に処理すべきだ。彼らは当然、模範となる存在であり、若者たちは彼らに憧れている。犯罪者と付き合うことを普通だと考えてはならない。それを容認しない姿勢を示すべきだ」と付け加えた。

    多くの若者にとって、サッカー選手としてのキャリアは厳しい生い立ちから抜け出す数少ない道となる。しかし、犯罪行為との関わりが取り沙汰される選手の名前が増え続けていることは、そうした困難な環境から抜け出せない者もいることを示している。スタムは8歳でNACの下部組織に入り、エールディビジとFAカップの優勝を経験した。それでも結局、最も貧しい境遇の人々と同じように、犯罪社会の誘惑に抗えないことが明らかになった。

    兄弟のルディが逃亡を続ける一方、スタムは禁錮7年の刑に服し始める。その歩みは、人がいかに容易に転落の悪循環に陥り得るかを示す、痛ましい事例となった。